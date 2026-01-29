2026-01-29 23:07 金亮亮吃喝玩樂趣
2026年最具話題的年輕人一條街！聚集超熱門網路品牌！盡在桃園大江購物中心！全國獨家！全年免費停車
每到過年想出門走走，心裡第一個浮現的條件一定是：「好停車、好逛、不會人擠人，最好還能一次滿足吃喝玩樂買，而走進 大江購物中心，真的會有一種——原來過年走春也可以這麼輕鬆、這麼有質感的感覺。
從踏進館內那一刻開始，就能感受到賀歲氛圍不是只停留在裝飾，而是融入整個空間動線之中，以「大江南北東西市・萬馬奔騰賀新春」為主題的賀歲慶裝置藝術，把市集、街景與藝術巧妙結合，走在館內，就像穿梭在年節限定的街市風景裡，馬匹奔騰的意象象徵新年的活力與好運，不論是情侶、親子還是朋友同行，都會忍不住多拍幾張照片，這裡也成為近期 Threads 上討論度很高的拍照打卡熱點。
使用台灣花生製作的【古月堂】，每一款花生糖都能吃出原料本身的香氣，米香脆皮花生入口那瞬間真的有一種出乎意料的驚喜感。
而【大眼蝦】的蝦餅則很適合過年聚會分享，鹹蛋黃口味濃郁卻不膩，一不小心就會吃完一整包。
主打手工製做的【阿仁牛軋餅】，牛軋餅與雪Q餅口感軟Q不黏牙，蛋黃軟心餅甜鹹平衡得剛剛好，是很適合當年節伴手禮的選擇。
GBF市集裡的【友善村】，則讓人感受到「送禮也可以很有溫度」，手工餅乾與台式馬卡龍走的是耐吃、安心路線，連小孩也能放心分享。
我們到【woosa】用餐後，才發現這裡其實很適合年節期間的圍爐或春酒聚餐，整體空間明亮又舒適，不論是家庭或朋友聚會都很剛好。
從熱呼呼的綜合海鮮鮭魚雜炊、香煎嫩雞栗子湯丼飯，到日式味噌培根義大利麵與經典蘿蔔泥漢堡排，每一道都吃得出用心，甜點的松露巧克力冰淇淋鬆餅與檸檬冰淇淋鬆餅，當作聚餐收尾剛剛好！重點是，全館餐飲刷大江聯名卡，還能享有 12% 回饋金，單筆滿仟再送 120 元電子現金券，對於年節聚餐來說真的很有感。
而說到今年大江最讓人驚豔的地方，絕對是全館大規模改裝後的品牌陣容，2F 以「無限風格、自由混搭」為概念，全區改裝規模是 2025 年最大，從香氛、包款到嬰童用品一站就能逛齊，3F 則聚焦「下班後經濟學」，戶外與居家機能品牌集中，讓人下班後也會想特地繞來，4F 新櫃登場，科技感與生活選品並存，讓整體逛街節奏更多元。
最有話題度的，還是 1F 那條被稱為「2026 年最具話題的年輕人一條街」的 Z 世代品牌聚集區，從香氛選品超齊全的 ASA PERFUME，到充滿儀式感的鑽戒訂製品牌 PROMESSA，再到熟悉又迷人的 SABON，一路延伸到 ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、RHINOSHIELD、OLENS、GRACE GIFT 等網路爆款品牌，真的會有一種「原來熱門品牌都在這裡集合了」的感覺，完全是 XYZ 世代爆款一網打盡。
全桃獨家的 INSTA360 特別吸睛！作為全球前沿的智慧影像科技品牌，能連續多年在全景相機市場拿下第一並不意外，實際在櫃上體驗時，會發現它不只是給專業玩家用，對於喜歡記錄生活、旅行或親子時光的人來說，也非常直覺好上手！
賀歲慶推薦商品
Insta360 X4 Air 標準套裝 推薦價12,200元
(全桃獨家)Roborock身為台灣掃地機器人市占第一的品牌，完全是「年節解放雙手」的好幫手。尤其年節前後家裡人多、灰塵多，有一台好的掃地機器人，真的能省下不少時間。
賀歲慶推薦商品：
Roborock 石頭科技 G30潛行俠 全能升降極淨王者
原價66,999元 特價34,980元 限量20台
全台獨家、百貨首發的 ASA PERFUME，一走進去就會被滿滿香氛包圍，從 Le Labo、Byredo 到 Diptyque 通通能一次試聞。實際聞香的過程很自在，不會有壓力，賀歲慶的香氛優惠與加碼贈品，也讓人很容易就挑到一款適合自己的新年氣味。
賀歲慶推薦商品：
Diptyque 玫瑰擴香精 75ml
6,300元> 4,999元/限量
賀歲慶推薦商品：
Senteur Lab 系列 50ml 香水
原價3,280元 嚴選價 2,999元 限量30組
再加碼送：
5ml 品牌隨身香 ×1（市價 380元）
Asa 品牌皮革隨身瓶 ×1（市價 500元）
全桃獨家的 PROMESSA，則走的是儀式感滿滿的路線。以「承諾」為核心的鑽戒訂製體驗，搭配 iPad 智能化系統，整個過程很有紀念價值，特別適合情侶或準新人在新的一年替人生重要時刻留下紀念。
賀歲慶推薦商品：
PROMESSA星宇鑽戒 推薦價36,000元起
賀歲慶推薦商品：
3/31前預約到 #PROMESSA 完成儀式感體驗並消費享月月抽Switch 2
SABON令人熟悉又安心，每次靠近櫃位都能聞到療癒的香氣，香味溫柔又不膩，很適合在忙碌的年節後，替自己留一點放鬆的時間。
賀歲慶推薦商品：
璀璨茉莉光潤修護組 推薦價3980元
賀歲慶推薦商品：
璀璨茉莉 限量系列回歸
全桃獨家的 DollBao，從嬰幼兒用品到陪睡床都能一次看齊，實際體驗會感覺品牌真的站在爸媽的角度設計，既安全又兼顧實用性，賀歲慶的限量組合對有小孩的家庭來說很有吸引力。
賀歲慶推薦商品：
gunite第三代落地式沙發嬰兒陪睡床0-6歲贈送床邊吊飾組
原價15,000元，會員獨享價12,200元 限量5組
賀歲慶推薦商品：
配合大江賀歲慶全館贈活動
限定快閃的 hetras，則是那種一聞就會記住的韓系香氛品牌。氣味清新不刺鼻，日常使用也很舒服，逛到這裡會忍不住想替家裡或辦公室帶一瓶回去。
MURFEELI 的包款與保養品，則走實用又環保的路線。實際摸到包款會發現細節很到位，設計不花俏，但越看越耐看，屬於那種「用過真的會記得」的品牌。
賀歲慶推薦商品：
多隔層泡芙肩背包 原價1,880元 特價1,786元
掀蓋扣式長夾 原價2,280元 特價2,166元
賀歲慶推薦商品：
消費即贈品牌紅包袋。
全桃南區獨家的 ONE BOY HOME，把機能概念延伸到居家用品，像是科技羽絨被這類商品，實際摸到會發現輕盈卻保暖，很適合過年換新寢具。
賀歲慶推薦商品：
Clo+輕量珍珠棉科技羽絨被
推薦價2,350元
賀歲慶推薦商品：
Clo+輕量珍珠棉科技羽絨被
單件2,350元
任選2件4,500元
戶外品牌 MONT-BELL，則完全展現「機能即是美感」的精神。防水外套的剪裁與重量都很到位，不論是日常穿搭或旅行戶外都很實穿
賀歲慶推薦商品：
PUMORI PARKA女款防水外套
原價11,680元，特價8,800元
賀歲慶推薦商品：
大江獨家COUPON券300元，單筆滿3,000元即可折抵使用!
新櫃登場的 CHAKO LAB，用原創設計把飲具變得很有個性。色系活潑又可愛，實用之餘還很適合當作新年禮物，看到實品會忍不住多拍幾張照片。
賀歲慶推薦商品：
840ml不鏽鋼保溫塔塔壺-甜芋泥 原價1,250元 推薦價950元
840ml不鏽鋼保溫塔塔壺-白草莓 原價1,250元 推薦價950元
840ml不鏽鋼保溫塔塔壺-蛋黃醬 原價1,250元 推薦價950元
840ml不鏽鋼保溫塔塔壺-酸奶酪 原價1,250元 推薦價950元
賀歲慶推薦商品：
全館單筆結帳金額滿1,800元 現抵180元
過年期間最受期待的小編發財金活動，也即將在館內熱鬧登場，從初一到初三，1F 中庭將設置發財金活動現場，可以想見屆時排隊領發財金的年節氛圍一定相當熱鬧
