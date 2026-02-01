【選書】跨越國族的他們被稱為「新南向尖兵」 卻不一定能夠擺脫「外人」的標籤—《成為「新二代」》

2026-02-01 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
 在臺灣，跨國婚姻子女的人數推估超過五十萬。這些孩子曾被稱為「新臺灣之子」，自新南向政策推動後，官方改稱他們「新二代」，正面標示其移民背景。然而，「新二代」如何看待這個標籤？不同族群、階級、移動經歷的二代，又如何定義自己、回答「我是誰」的提問？


 從2016年開始推行的「新南向政策」即將邁入第10年，從許多面向都可以看出台灣社會在這段期間對於東南亞各國的態度轉變；除了過往被認為「落後」的國家，搖身一變成為兩岸關係不穩定情況下的新機會與保險，原本受到嚴重污名化的跨國婚姻，更被視為是推動國家政策的第一線「尖兵」。但在看似光鮮的口號下，是否藏著外界看不到的問題？夾在其中的「新二代」又該如何安身？而他們的應對策略，又會如何影響「台灣人」的國族定義？


跨越國界的血統 比台灣人更複雜的國族認同


 身份認同是國族框架下難以迴避的課題，對於在近代經歷連續殖民的台灣人民而言，這樣的過程也更加複雜。然而，在父母分屬於不同族群的情況下，「新二代」所必須面臨則是另一個層次的難題。不只搖擺於父系或母系的國族選項，當原本可能受到歧視的標籤，在國家政策的主導下反而成為看似能夠獲得紅利的文化資本，這些外在因素無形中也讓他們追尋自我認同的過程增加了更多變數。


 為了瞭解台灣跨國婚姻子女在國家政策下的角色、感受，以及他們面臨的困境，《成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女》深度訪談了61位「新二代」，及15位分別來自東南亞與中國的新移民，藉由他們的生命故事，以及對政策的爬梳，嘗試理出在國家框架下，少被探討的個體狀況。儘管主要集中自我認同，但藉由訪談的內容，讀者也將看見政策的侷限與盲點，甚至是在媒體對於話題性的盲目追求下，塑造出對於「新二代」的刻板印象。


正視「新住民」中被刻意忽略的中國移民


 身為長期關注新移民議題的學者，作者藍佩嘉在這本作品當中，再度以具有前瞻性的視角，提出了台灣主流社會可能還未注意到的認同議題；尤其是在「台灣認同」開始抬頭的社會氛圍下，我們更容易忽略那些夾在兩個族群之間，既感到迷惘、混亂，並且焦慮於被歸為他者的群體。在這個概括性的群體當中，當兩岸情勢緊張，台灣中國二代相對於其他新二代，則必須演化出更多應對機制，甚至將自己隱身起來，而點出這頭「房間裡的大象」，也可以說是這本作品當中最重要的部分。


 台灣是個移民社會，有多樣的組成，並且其中的內涵還在變得越來越複雜，但《成為「新二代」》多少也戳破了我們在這樣的趨勢下，看似擁抱多元文化的童話假象，並且讓我們能夠從原本認為理所當然的角度離開，重新思考「台灣人」的意義。走過歧視與污名，跨國婚姻在新南向的幫助下，多少被淡化了一些，甚至成為了一種國家資產，從而被賦予了更多意義，但《成為「新二代」》讓我們看見底下的挑戰，還有一些意想不到的反效果。


是關於認同的探討 也與台灣人的意義有關


 如同標題藉由引號所暗示的，「新二代」是個動態的群體，同時「台灣人」其實同樣在持續變化，而兩者之間也存在著或多或少的關聯。儘管看似只與跨國婚姻有關，這些複雜議題仍牽動著所有生活在這塊島嶼上的人們，釐清背後盤根錯節的關係，也有助於我們探索、確立自身的認同感。

#越南 #婚姻 #話題 #菲律賓 #好書推薦

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

2026-01-19 10:33 女子漾／編輯張念慈
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

劇迷苦等多時的 Netflix 話題新劇《愛情怎麼翻譯？》正式上線，一口氣12集全數釋出，開播不到多久就火速衝上 Netflix Top 1！「酒窩男神」金宣虎攜手「神顏代表」高允貞組成的夢幻卡司，光是站在一起就話題滿滿，再加上《德魯納酒店》《還魂》洪氏姊妹操刀劇本、《紅丹心》柳英恩導演執導，從開播前就被視為年度必追清單之一。

劇情不只談戀愛，更把「語言」、「理解」與「情感創傷」寫進愛情裡，並橫跨韓國、日本、加拿大、義大利等多國取景，畫面與情緒同步放大，也難怪一上線就讓全球韓劇迷集體淪陷。以下整理《愛情怎麼翻譯？》1-12集分集介紹，讓你一次掌握超甜劇情。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第一集：不幸後的相遇

故事始於日本鎌倉，周浩鎮與車茂熙在一家拉麵店偶然相遇。當時的車茂熙還只是一位不知名的小演員，正卑微地試圖挽回劈腿的男友。她對這段關係的執著，首次揭示了她內心深處對被拋棄的恐懼與「不值得被愛」的核心創傷。

當男友的現任嘲諷她「一定是寂寞到連自尊都不要了」時，周浩鎮打破了旁觀者的角色，一把將她抱了過來，讓她靠著自己的肩膀落下眼淚，此舉不僅守住了她的自尊，也成為她黑暗中的一絲慰藉。他溫柔地安慰道：「既然受不幸吸引的男人離開了，接下來等著你的，就是幸福了。」

本集結尾迎來重大轉折：兩人分別後，車茂熙在韓國拍攝首部主演電影時意外墜樓，昏迷六個月。當她甦醒時，世界已截然不同。電影在全球爆紅，她一躍成為國際巨星。命運的齒輪再次轉動，將以全新的身份，讓這兩個靈魂重新交會。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第二集：口譯員與巨星的重逢

一年後，兩人因工作重逢。車茂熙在接受外媒採訪時，驚訝地發現口譯員正是周浩鎮。然而，重逢的喜悅很快被現實的矛盾所取代。周浩鎮為了不讓暗戀對象申智善誤會，竟主動要求車茂熙刪除一年前在日本的IG合照。這個看似冷酷的請求，首次清晰地暴露了周浩鎮的根本缺陷，一種源於恐懼的情感迴避。他害怕引起誤會的表象下，是更深層次無法面對與表達自身情感的模式，這也奠定了兩人關係初期的基調。

在解釋完誤會後，兩人雖都認為此後不會再有交集，但周浩鎮仍表示會繼續為她加油，留下一絲溫暖的連結。然而命運再次安排他們在日本的飯店走廊上意外相遇，伴隨著車茂熙一句「感覺我的慶典好像就要結束了」的低語，預示著她爆紅背後的巨大心理壓力即將浮現。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第三集：幻影與新的開始

巨大的成名壓力，讓車茂熙內心「不值得被愛」的創傷開始具象化，她開始看見自己成名角色「都拉美」的幻影。在一次頒獎典禮的紅毯上，她因幻覺而暈倒，被剛好在場的日本男星黑澤博及時接住，這一幕成為了公眾焦點。

一檔名為《浪漫之旅》的虛擬戀愛節目，將三人的命運再次綁定。節目組看中車茂熙與黑澤博的火花，邀請他們擔任主角；而周浩鎮為了逃避申智善的婚禮，也接下了節目的口譯工作。在節目訪談中，車茂熙因再次看見幻影而表現失常，她私下找到周浩鎮，懇求他擔任隨行口譯，成為她不安內心的依靠。於是，一段橫跨多國的旅程就此展開，也揭開了一場複雜情感角力的序幕。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第四集：悄悄萌芽的守護

《浪漫之旅》正式開拍，黑澤博因先前被車茂熙誤認為粉絲而心存芥蒂，拍攝初期處處刁難她。面對黑澤博的尖銳言行，周浩鎮的轉變在此刻悄然發生。他打破了口譯員的客觀原則，開始用自己的方式守護車茂熙。首先，他刻意「柔化翻譯」，將黑澤博尖銳的言詞過濾成溫和的表達，為她築起一道情感的屏障。其次，他更「暗中協助」，用計化解拍攝僵局，成為她看不見的後盾。

本集的感情線有了關鍵進展：車茂熙明確感受到了周浩鎮的支持與保護，而黑澤博也在與車茂熙的互動中，因一個手指愛心而意外心動。情感的暗流在三人之間湧動，而新角色的登場，將為這段關係注入更多不確定性。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第五集：嫉妒與極光下的溫柔

節目組因導演臨時更換而獲得一天假期，讓周浩鎮與車茂熙有了難得的獨處時光，關係更顯親近。然而，接替的新導演竟然就是周浩鎮長久以來的暗戀對象申智善，她的出現瞬間點燃了車茂熙內心的嫉妒與不安，再次觸發了她對被拋棄的恐懼。

經歷一場小車禍的驚嚇後，周浩鎮終於在夜晚與車茂熙會合，兩人一同看到了夢寐以求的極光。在璀璨光芒的見證下，先前的矛盾暫時消散，取而代之的是一種溫柔而曖昧的氛圍。然而，這份在極光下脆弱的溫柔註定無法長久，因為一個足以摧毀一切信任的誤會，已在陰影中悄然成形。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第六集：誤解的吻與決裂

車茂熙得知申智善取消婚禮的消息後，內心的不安全感達到了頂點。在情緒驅使下，她主動親吻了周浩鎮，卻又慌亂逃開。這記吻對周浩鎮而言，並非沒有觸動，而是觸發了他深層的癱瘓機制，源於複雜家庭背景（父親外遇、兩次離婚）的「不安全感與不確定性」，使他在情感的十字路口前猶如「路痴」般不知所措。

車茂熙從機場趕回，卻車茂熙看見周浩鎮與申智善微笑交談，巨大的誤會瞬間擊垮了她。兩人爆發激烈爭執，車茂熙負氣地說出傷人話語。儘管周浩鎮憤怒地表明自己喜歡的是車茂熙，但被誤解的他也無法壓抑怒火，最終轉身決然離開。這次決裂，成為了引爆車茂熙內心潛藏創傷的催化劑。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第七集：創傷與另一個她的出現

回到韓國後，兩人在活動上尷尬重逢。周浩鎮向朋友坦承了自己的困惑：「我不理解她的語言……我以為被拒絕了，就躲著她，結果她又像那樣追了上來。」這份困惑，恰好迎來了車茂熙的回應，她決定不再退縮，誓言要「當個動搖你的瘋女人」。

然而，車茂熙大伯的突然出現，勾起了她對父母死亡的童年創傷，巨大的恐懼讓她的人格被「都拉美」完全佔據。都拉美作為一個保護機制，首次在周浩鎮面前正式現身。與此同時，追到韓國的黑澤博揭露，在回程飛機上，車茂熙（實為都拉美）曾主動親吻了他。都拉美的登場，不僅是女主角內心風暴的外化，更是一枚投向所有人際關係的炸彈，其破壞力與意圖，無人能夠預料。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第八集：都拉美的計畫

「都拉美」代替車茂熙，開始用自己的方式處理麻煩。她既是車茂熙「不敢對外誠實的反面存在」，也是她內心深處的保護者。她首先以怪異行為嚇退大伯，接著警告周浩鎮不要接受車茂熙的道歉，因為她深知那些道歉源於自卑而非真心。

都拉美的出現，源於車茂熙為逃避最深層恐懼而分裂出的人格，她聲稱只有當車茂熙感到幸福時自己才會消失。為此，她在義大利展開了一場混亂的計畫：她引導周浩鎮一路跟隨，卻又刻意安排黑澤博與車茂熙見面，使周浩鎮誤以為，能帶給車茂熙幸福的人或許是黑澤博，以此考驗並引導他去觸碰車茂熙最不為人知的內心世界。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第九集：秘密與溫柔的擁抱

在義大利，都拉美持續與周浩鎮私下互動，向他揭露了車茂熙內心深處的所有秘密，包括她父母死亡的殘酷真相，以及她對周浩鎮那份深藏卻不敢言說的愛意。

當周浩鎮得知一切後，他沒有指責或逃避，而是溫柔地擁抱了眼前的都拉美。這個擁抱不僅是對都拉美存在的認同，更是對車茂熙所有創傷與孤獨的無聲安慰。然而，感受到這份溫柔的都拉美卻提出了一個矛盾的請求：她希望周浩鎮能帶著這份溫柔永遠離開，因為她認為這樣自己才能消失，車茂熙才能得到幸福。這個請求，將故事的最終走向推向了無法預測的境地。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》終於敢留下的那一天：

在異國酒莊的重逢中，周浩鎮被迫再次面對自己長年逃避的家庭裂痕。母親即將再婚的消息，讓他重新回望那段始終無法修補的親子距離，也讓他第一次真正理解，有些傷口並不是靠「正確說法」就能癒合。語言在此刻失效，他只能選擇站在原地感受。

另一端的車茂熙，也終於開始理解「都拉美」存在的真正意義。那並非失控的陰影，而是她多年來為了生存、為了不再被拋棄，而替自己築起的防禦機制。那些她無法親手完成的告別與恐懼，一直由另一個自己代為承受，而現在，她第一次嘗試不再躲藏。

命運再次回到熟悉的節點。黑澤博的告白被重新攤在檯面上，節目組期待戲劇效果，世界也逼著周浩鎮做出選擇。但在專業與真心之間，他仍選擇暫時沉默，把那段話留在未被翻譯的角落——因為此刻，他還沒準備好替自己的人生下定義。

然而情感從未真正消失。流出的幕後影像裡，在無人注視的樓梯間，周浩鎮用顫抖卻誠實的聲音，替那段尚未說出口的心意留下證據。漫天飛雪中，車茂熙主動坦承早已失控的感情，而這一次，周浩鎮沒有後退。那個吻，成為他們第一次不靠翻譯、只靠本能做出的選擇。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十一集：在黑暗中承認的愛

醜聞爆發後，車茂熙與周浩鎮再度被推回輿論中心。一張舊 Instagram 照片重新被翻出，過去的牽絆被無限放大、曲解，外界開始替他們定義關係，卻沒人真正聽見他們怎麼想。

暴雪與停電讓世界陷入短暫黑暗。在無法逃離、也無處退後的空間裡，兩人跨越了最後一道界線。那個在黑暗中發生的吻，不再是衝動，而是承認——他們早已無法否認彼此的存在。

黑澤博比任何人都更早看清真相。他選擇放手，沒有怨懟，也沒有競爭，只留下獨自喝酒的背影。那份沉默的成全，讓這段三角關係終於回到最單純的樣子。

然而，外界並未因此停止傷害。不倫傳聞被惡意剪接、扭曲，甚至演變成假訊息。為了止血，車茂熙公開了與前任及其妻子的合照，卻也因此開始動搖。當連過去都被迫攤開檢視，那現在的愛情，是否真的撐得住？

面對勸分與輿論壓力，周浩鎮沒有再退縮。他坦言自己不在乎世界怎麼看，即便因風波被迫分開三週，他也清楚知道，自己真正放不下的人是誰。這一次，他不再需要任何語言替他解釋。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十二集（結局）：不需要翻譯的答案

真相逐步浮出水面，有人迎來愛情的結果，有人終於與過去和解。節目組試圖以剪輯與緋聞替《浪漫之旅》製造高潮，黑澤博坦然配合，卻早已明白自己只是故事的一部分，而非結局。

另一邊，申智善終於說出口那段被隱藏多年的心意，也迎來屬於自己的人生選擇。她宣布戀情、接受求婚，象徵那些錯過與壓抑，終於被溫柔安放。

車茂熙在心理醫師的引導下，真正理解了「都拉美」的由來，那不是怪物，而是她潛意識裡為了保護自己而分裂出的力量。當她親口說出真相，周浩鎮選擇理解而非恐懼，站在她身旁承接一切。

親情的謊言也在此刻被拆解。隱瞞、欺騙、錯位的善意一一浮現，車茂熙終於知道，自己曾被世界誤導了多少年。震驚、迷惘與解脫同時湧現，她第一次不知道該不該為「真相」感到高興。

在短暫分離後，車茂熙選擇先去尋找母親，也選擇暫時放開這段感情。她承諾會回來，而這一次，是以完整的自己。周浩鎮學會等待，不再翻譯、不再猜測，只單純地相信。

故事最終回到星空之下。當她用一句話把他騙出門，周浩鎮在看見她的那一刻，忍不住落下眼淚。所有無法翻譯的情感，在此刻都不再需要語言，因為他們終於站在同一個答案裡。

#韓劇 #高允貞 #金宣虎 #愛情怎麼翻譯

2026-01-23 22:06 女子漾／編輯周意軒
懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？《凶宅專賣店》劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理 圖片來源：Disney+
懸疑台劇《凶宅專賣店》為何收視冠軍？《凶宅專賣店》劇情亮點、演員陣容與民間奇聞一次整理 圖片來源：Disney+

Disney+ 最新原創台劇《凶宅專賣店》自上線以來迅速衝上平台台灣熱播排行榜冠軍，成為近期討論度最高的懸疑驚悚作品之一。這部全劇共 8 集的影集，以台灣獨有的「凶宅文化」為題材，將靈異、民俗與人性情感交織在一起，讓不少觀眾看完直呼：「被嚇到，但哭得更兇。」

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

不同於單純賣弄恐怖橋段，《凶宅專賣店》選擇從「人為什麼放不下」這個核心出發，把每一間凶宅，拍成一段還沒來得及好好告別的人生故事。

《凶宅專賣店》劇情在講什麼？

故事圍繞一間專門處理問題房屋的神秘房仲公司「義勝房屋」。男主角阿澤，從小在凶宅中長大，為了籌措妹妹高額的心臟手術費，不得不加入這間遊走在生者與亡靈之間的公司。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

在一次次販售凶宅的過程中，他與同事們面對的不只是靈異事件，而是一段段被遺留下來的執念與遺憾。亡靈是否真的無法離開？還活著的人，又是否真的已經放下？每一間房子，都是一道尚未癒合的傷口。

《凶宅專賣店》演員陣容一次看

李銘順飾演義勝房屋店長「雄哥」，外表沉穩、行事老練，卻藏著對生死的深刻理解，是團隊中的定錨角色

范少勳飾演男主角「阿澤」，在現實壓力與靈異恐懼之間拉扯，將小人物的無助與善良詮釋得極具說服力。

陳姸霏飾演通靈少女「畢墨雨」，外冷內熱，角色設定鮮明，動作戲與情緒轉折都成為討論亮點。

此外，施名帥、林予晞等實力派演員的加入，也讓每一個單元故事更有重量。

取材台灣奇聞軼事，不是亂編的鬼故事

《凶宅專賣店》並非改編自單一真實事件，但劇中大量靈感，來自台灣房仲圈流傳的凶宅經驗、民俗信仰與地方傳說。這些原本只在業內耳語流傳的故事，經過戲劇化整理後，成為既貼近生活、又讓人不寒而慄的單元情節。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

也正因如此，劇中的恐怖感不是突如其來的嚇人，而是一種「你可能也聽過」的熟悉不安。

為什麼又恐怖又催淚？關鍵在「情感不是附加品」

這部劇最常被討論的一點，是它讓觀眾在驚嚇過後，情緒卻停留在悲傷與心疼之中。每一個亡靈，都不是為了嚇人而存在，而是因為某段人生被迫中斷、某句話來不及說完。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

像劇中那句對亡靈孩子說出的「你要投胎到好一點的人家喔」，之所以讓觀眾瞬間破防，正是因為那份溫柔，來得太晚，卻又太真實。

拍攝現場真的有法師駐點指導

為了避免流於噱頭，《凶宅專賣店》在拍攝期間特別邀請具實務經驗的法師擔任民俗顧問，實際駐點指導。從哪些空間不能亂碰、儀式流程的順序，到演員的肢體動作與台詞禁忌，都經過專業調整。這份對民俗的尊重，也讓整部作品的氛圍更加貼近真實，而非純粹視覺恐怖。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

海報與劇照暗藏線索，讓劇迷二刷也有新發現

不少觀眾發現，《凶宅專賣店》的官方海報與劇照中，老屋格局、門牌數字、角色站位與陰影角度，都像是提前預告了角色命運與凶宅秘密。這些細節設計，讓追劇不只停留在情節，而變成一場「找線索」的沉浸式體驗。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

為什麼《凶宅專賣店》能衝上 Disney+ 冠軍？

因為它拍的不是鬼，而是人心。在恐怖外殼之下，是關於道別、遺憾與放下的故事。當觀眾發現「比鬼更可怕的是現實」，也正是這部劇真正打中的地方。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

#角色 #演員 #靈異 #鬼故事 #凶宅專賣店

2026-01-26 09:35 女子漾／編輯周意軒

哭點真的太密！台片《陽光女子合唱團》近期在社群上被大量轉傳「觀影後遺症」，不少觀眾直言「原本只想小哭，結果直接哭到停不下來」。這部作品自2025年底上映後，憑藉觀眾口碑持續發酵，單日票房屢創新高，並在1月19日正式突破新台幣1億元大關，成為近年最具討論度的催淚國片之一。以下一次整理《陽光女子合唱團》劇情介紹與主要角色亮點，帶你看懂這部為什麼會讓這麼多人哭著走出戲院的作品。

《陽光女子合唱團》劇情介紹：在高牆之內，歌聲成了唯一的出口

電影《陽光女子合唱團》改編自韓國2010年電影 美麗的聲音，台灣版本在故事結構上保留「監獄合唱團」的核心設定，但在角色背景與情感層次上，做了更貼近本土社會的細膩改寫。

圖/星光佳世提供
圖/星光佳世提供

故事聚焦於一群因不同原因入獄的女性，她們來自截然不同的年齡、階級與人生軌道，原本彼此防備、各自孤單，卻因一次偶然的契機，被安排組成一支合唱團。從一開始的排斥、不信任，到後來在一次次練唱中卸下心防，她們逐漸在歌聲裡找到被理解的可能。

對這群女性而言，唱歌不只是表演，而是一種暫時逃離現實、重新確認「自己仍然值得被聽見」的方式。當合唱逐漸成形，她們也一步步面對內心深處的創傷、失去與悔恨，最終完成一場不只是為觀眾而唱，更是為自己而唱的演出。

《陽光女子合唱團》角色介紹1：陳意涵——在崩潰邊緣仍選擇溫柔的人

由 陳意涵 飾演的角色，是整個合唱團情感的核心之一。她外表看似開朗，實際上卻背負著難以言說的過往。進入監獄後，她用幽默包裝脆弱，直到在合唱團裡，她第一次允許自己被看見。

圖/壹壹喜喜電
圖/壹壹喜喜電

陳意涵的表演沒有過度煽情，而是透過細碎的眼神與停頓，把「撐著不倒」的狀態演得極其真實，也成為許多觀眾最早破防的角色。

《陽光女子合唱團》角色介紹2：翁倩玉——如母親般撐住整個世界的存在

片中最具重量的角色之一，由 翁倩玉 詮釋。她的角色歷經人生滄桑，早已習慣為他人付出，卻很少替自己留下空間。

圖/壹壹喜喜電
圖/壹壹喜喜電

導演曾表示，希望透過這個角色，呈現一種「不張揚卻無比強韌」的母性形象。翁倩玉的演出收斂而深刻，幾乎每一次開口唱歌，都像是在替所有人承接重量。

《陽光女子合唱團》角色介紹3：鍾欣凌、苗可麗、孫淑媚——現實感最強的一群女人

圖/壹壹喜喜電
圖/壹壹喜喜電

圖/壹壹喜喜電
圖/壹壹喜喜電

由 鍾欣凌、苗可麗、孫淑媚 組成的角色群，幾乎是全片「最像你我身邊某個人的存在」。

她們的故事不走戲劇化路線，而是貼近現實生活中常被忽略的女性處境，關於經濟壓力、家庭責任與被時代拋下的無力感。正因如此，這幾條角色線在放映時，往往引發觀眾最真實的共鳴。

《陽光女子合唱團》角色介紹4：安心亞、陳庭妮——在體制中尋找出口的不同選擇

由 安心亞 與 陳庭妮 飾演的角色，分別代表了在制度之中，仍試圖為自己爭取尊嚴與選擇權的女性。

圖/壹壹喜喜電
圖/壹壹喜喜電

她們的角色並不完美，甚至會做出讓人不解的決定，但正是這些矛盾，讓故事更貼近真實人生，也讓合唱團成為一個容納失敗與重來的空間。

為什麼《陽光女子合唱團》會被說「比原版還好哭」？

不少觀眾在社群上形容，《陽光女子合唱團》之所以動人，並不只是因為「悲慘背景」，而是它讓每一段情緒都有被好好放下的時間。導演 林孝謙 與編劇 呂安弦 曾在《比悲傷更悲傷的故事》創下驚人票房，這次再度合作，選擇用更溫柔、節制的方式處理眼淚。

圖/星光佳世提供
圖/星光佳世提供

特別是電影日前受邀至法務部矯正署台中女子監獄放映，現場受刑人全場起立鼓掌的畫面，也再次證明這部作品並非只為娛樂而生，而是真正觸及了「被困住的人」內心最深處的情感。

#角色 #故事 #人生 #劇情 #電影 #陳意涵 #陽光女子合唱團

18+