🌷 女子漾版本（女性視角・價值感・文化觀察） 當「找不到」成為一種選擇： 從 KiiiKiii《404 (New Era)》看新世代的自我定位 在《404 (New Era)》中， KiiiKiii 將「404（Not Found）」 從一個錯誤訊息， 轉譯成一種存在狀態。 不被系統找到， 並不代表不存在， 而是選擇不再待在 被規則定義的位置上。 這首歌描繪的， 不是迷失， 而是一種清醒的自我命名—— 當世界急著替你貼標籤、定位你的位置， 你是否有勇氣走到座標之外？ KiiiKiii 的 404， 不是反抗， 而是一種成熟的選擇： 在不被立即理解的地方， 依然選擇活成自己。 這或許正是新世代的宣言： 存在，不一定要被捕捉。 👉 適合女子漾的原因：有女性觀點、有價值層次、不只是追星

2026-01-29 13:15 做夢女孩 Fan Girl
在《404 (New Era)》中，KiiiKiii 將「404 Not Found」從錯誤訊息，重新翻譯為一種存在狀態——不被找到，並不代表不存在。
在《404 (New Era)》中，KiiiKiii 將「404 Not Found」從錯誤訊息，重新翻譯為一種存在狀態——不被找到，並不代表不存在。

當「找不到」成為一種選擇

從 KiiiKiii《404 (New Era)》看新世代的自我定位

在《404 (New Era)》中，

KiiiKiii 將「404（Not Found）」

從一個系統裡的錯誤訊息，

重新翻譯成一種存在狀態。

不被系統找到，

並不代表不存在，

而是選擇不再停留在

被規則定義、被期待框住的位置上。

不被系統找到，不是迷失方向，而是選擇離開被規則與期待定義的位置，走向屬於自己的座標之外。
不被系統找到，不是迷失方向，而是選擇離開被規則與期待定義的位置，走向屬於自己的座標之外。

不被定位，並不等於迷失

這首歌描繪的，

不是迷路，

而是一種清醒的自我命名。

當世界急著替你貼標籤、

替你安排方向、

告訴你該成為什麼樣的人——

你是否有勇氣，


走到座標之外？

這裡的「找不到」，


不是失去方向，

而是拒絕活在

他人替你設定好的系統裡。

這首歌描繪的不是迷路，而是一種清醒的自我命名——當世界急著替你貼標籤，你是否有勇氣走到框架之外？
這首歌描繪的不是迷路，而是一種清醒的自我命名——當世界急著替你貼標籤，你是否有勇氣走到框架之外？

成熟的選擇，而不是反抗

KiiiKiii 的 404，

並不是對世界的對抗，

而是一種成熟而安靜的選擇。

在不被立即理解的地方，


在不被快速捕捉、

不被馬上看見的狀態裡，

依然選擇活成自己。

這樣的存在，

不喧嘩、不張揚，

卻有著清楚而穩定的方向感。

KiiiKiii 的 404 不是反抗，而是一種成熟的選擇：在不被立即理解的地方，依然選擇活成自己。
KiiiKiii 的 404 不是反抗，而是一種成熟的選擇：在不被立即理解的地方，依然選擇活成自己。

新世代的存在宣言

或許，

這正是新世代最溫柔、

也最堅定的宣言——

存在，

不一定要被捕捉。

當你不再急著被世界找到，

反而更靠近

真正的自己。



做夢女孩 Fan Girl

做夢女孩 Fan Girl

안녕！💖 我是你的夢編，超級迷妹，用一半人生追逐心中的愛豆。眼淚總是止不住，感性是我的標籤，每一刻心動都刻骨銘心。 💎 這裡是迷妹的共鳴地，最新劇評、偶像動態，甜蜜瞬間一一分享。每段心得，都是心與心的連結。 🌟 用觀察書寫故事，用感性描繪陪伴，追星路上，我們一起記錄愛豆的光芒，感受逐夢的美好。💞

#自我成長 #人生哲學 #韓國女團 #心靈成長 #K-POP

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
往下滑看更多精彩文章
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

編輯推薦

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

2026-01-20 14:20 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

有些人年輕時風光無限，卻在中年後開始為錢煩惱；但也有人前半生看似平凡、不愛張揚，真正的高光時刻卻落在50歲之後。有4個星座屬於典型的「大器晚成型」，年輕時默默累積，越活越穩，到了人生下半場反而財務自由、生活從容，讓不少網友直呼「這才是真正的人生贏家」。

第四名：金牛座｜年輕存底氣，老了最安心

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

金牛座年輕時常被誤會太節省、太保守，但他們其實很早就替未來鋪路。固定存錢、穩健理財、提早規劃保險與退休生活，是金牛一貫的作風。這些選擇在年輕時不顯眼，卻在50歲後一次展現威力。

當同齡人開始為房貸、醫療與退休焦慮時，金牛早已累積穩定資產與被動收入，生活不需要向任何人伸手。也因為「花得起」，反而在中年後更懂得享受人生。

第三名：處女座｜把專業做到極致，時間自然變現

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

處女座的致富關鍵在「長期累積」。他們年輕時對工作要求極高，願意在同一個領域反覆打磨，從基礎一路做到專家。短期看來不一定爆紅，但時間一拉長，專業就成了最值錢的資產。

到了50歲左右，處女座往往站在產業核心位置，無論是顧問、管理層或技術權威，收入與身價同步提升。再加上理性投資、不衝動消費，資產曲線走得又穩又長。

第二名：天蠍座｜年輕布局，中年收割

圖片來源：MBC提供
圖片來源：MBC提供

天蠍座向來低調，真正的財富往往藏在水面下。年輕時他們就已開始分散投資、經營人脈，卻很少對外張揚。外人看不出端倪，實際上早已悄悄累積多條後路。

等到中年後，當年布局的房產、投資與合作關係陸續開花結果，天蠍座才慢慢收回成果。更重要的是，這時的他們心態成熟、選擇自由，金錢與精神層面同時鬆綁。

第一名：摩羯座｜前半生硬撐，後半生最穩

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

摩羯座被公認是「苦盡甘來」型代表。年輕時承擔最多責任、加班最兇、壓力最大，卻一步一步往上爬。這種長期耐力，讓他們在50歲前後站上事業高峰。

隨著職位、影響力與收入同步提升，摩羯座開始迎來回報期。此時不只財務穩定，家庭、人際也逐漸回饋，真正進入可以慢下來享受生活的階段。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#中年 #摩羯座 #處女座 #天蠍座 #金牛座 #星座運勢

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

2026-01-22 16:49 女子漾／編輯張念慈
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

出國旅遊守時是基本常識，但近日卻發生一起離譜的行徑，讓外交人員看傻了眼。幾名搭乘郵輪前往日本宮古島的台灣旅客，因個人疏失錯過規定的下船通關時間，竟異想天開致電台北駐日經濟文化代表處那霸分處，要求外交官「請已經下班的日本移民官回來港口」幫他們辦手續。在無理要求遭拒後，旅客甚至要求當地警察「開道」帶路，最終不僅無法入境，更面臨後續行程全數「泡湯」、只能被困在船上的慘痛代價。

編輯推薦

把外館當私人秘書？要求召回已撤離的日方官員

駐日那霸分處在官方臉書無奈透露，才剛於2025年12月12日發文宣導出國守時的重要性，沒想到短短兩天後就接到這通「奇葩」求救電話。

該批旅客搭乘郵輪抵達宮古島後，因故錯過規定的下船通關時限，導致日本入境審查人員已經撤離現場。旅客竟要求我國駐外人員出面，聯絡日方人員「回港口」專門為他們辦理入境。對此，那霸分處嚴正回覆，日方人員依規定撤離後，絕不可能為了個別遲到旅客重返崗位，當場回絕了這項不切實際的要求。

無視司法管轄權 竟想叫日本警察上船帶人

在「召回移民官」的要求碰壁後，這批旅客並未死心，轉而提出更荒謬的要求：希望外館聯絡當地警察，「上船帶他們去出入國管理局」補辦手續。

外館人員不得不向旅客進行法治教育，指出郵輪內部視同「船旗國領土」，並非日本境內，日本當地警察無權也無法隨意上船執法或提供此類服務。館方強調，若非緊急醫療狀況，外交單位無法協助國人向日方提出通融要求。

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

代價慘重！錯過第一站 等於「放棄整趟日本行」

為了釐清嚴重性，那霸分處特別洽詢日本出入國管理局那霸支局，揭露了郵輪通關的殘酷規則，也讓這批旅客的僥倖心態徹底破滅：

1. 視同放棄入境資格：未在規定時間內辦理手續，移民官會直接根據名單發行「不上陸通知書」。

2. 連鎖效應全船禁足：這是最致命的衝突點。根據規定，若在停靠日本的「第一個港口」未完成入境通關，該旅客在後續停靠日本的其他所有港口（如沖繩本島、石垣島等）將一律被禁止下船。

3. 文件不可撤回：該通知書一旦發行即為正式文件，除非有危及生命的緊急狀況，否則無法撤銷。

換言之，這幾名遲到的旅客，因為一時的不守時，整趟郵輪之旅的日本陸地行程全部報銷，剩下的假期只能待在船上望洋興嘆。

網友全炸鍋：丟臉丟到國外

此事件曝光後，引發網友一面倒的撻伐。不少人批評這種行為是「把別人給的方便當隨便」，網友直言：「出國請遵守當地規則，不然就不要出國丟臉了。」狠酸這是「巨嬰出國丟臉」。

更有眼尖網友指出，12月份抵達日本首站為宮古島的郵輪應是「榮耀號」，且船方發出的下船梯次說明上早已清楚載明相關規定。還有人感嘆外交人員辛苦，直言：「案件很瞎、遊客很盧...要是我直接說外交部不能干涉外國政府行政作業。」

那霸分處最後也再次呼籲，春節假期將至，國人出遊務必嚴守搭機、搭船及通關的時間規定，切勿因一時疏忽或無理取鬧，讓美好的假期變成一場惡夢。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#郵輪 #警察 #假期 #行程 #台北

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

2026-01-19 10:33 女子漾／編輯張念慈
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

劇迷苦等多時的 Netflix 話題新劇《愛情怎麼翻譯？》正式上線，一口氣12集全數釋出，開播不到多久就火速衝上 Netflix Top 1！「酒窩男神」金宣虎攜手「神顏代表」高允貞組成的夢幻卡司，光是站在一起就話題滿滿，再加上《德魯納酒店》《還魂》洪氏姊妹操刀劇本、《紅丹心》柳英恩導演執導，從開播前就被視為年度必追清單之一。

劇情不只談戀愛，更把「語言」、「理解」與「情感創傷」寫進愛情裡，並橫跨韓國、日本、加拿大、義大利等多國取景，畫面與情緒同步放大，也難怪一上線就讓全球韓劇迷集體淪陷。以下整理《愛情怎麼翻譯？》1-12集分集介紹，讓你一次掌握超甜劇情。

文章目錄

編輯推薦

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第一集：不幸後的相遇

故事始於日本鎌倉，周浩鎮與車茂熙在一家拉麵店偶然相遇。當時的車茂熙還只是一位不知名的小演員，正卑微地試圖挽回劈腿的男友。她對這段關係的執著，首次揭示了她內心深處對被拋棄的恐懼與「不值得被愛」的核心創傷。

當男友的現任嘲諷她「一定是寂寞到連自尊都不要了」時，周浩鎮打破了旁觀者的角色，一把將她抱了過來，讓她靠著自己的肩膀落下眼淚，此舉不僅守住了她的自尊，也成為她黑暗中的一絲慰藉。他溫柔地安慰道：「既然受不幸吸引的男人離開了，接下來等著你的，就是幸福了。」

本集結尾迎來重大轉折：兩人分別後，車茂熙在韓國拍攝首部主演電影時意外墜樓，昏迷六個月。當她甦醒時，世界已截然不同。電影在全球爆紅，她一躍成為國際巨星。命運的齒輪再次轉動，將以全新的身份，讓這兩個靈魂重新交會。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第二集：口譯員與巨星的重逢

一年後，兩人因工作重逢。車茂熙在接受外媒採訪時，驚訝地發現口譯員正是周浩鎮。然而，重逢的喜悅很快被現實的矛盾所取代。周浩鎮為了不讓暗戀對象申智善誤會，竟主動要求車茂熙刪除一年前在日本的IG合照。這個看似冷酷的請求，首次清晰地暴露了周浩鎮的根本缺陷，一種源於恐懼的情感迴避。他害怕引起誤會的表象下，是更深層次無法面對與表達自身情感的模式，這也奠定了兩人關係初期的基調。

在解釋完誤會後，兩人雖都認為此後不會再有交集，但周浩鎮仍表示會繼續為她加油，留下一絲溫暖的連結。然而命運再次安排他們在日本的飯店走廊上意外相遇，伴隨著車茂熙一句「感覺我的慶典好像就要結束了」的低語，預示著她爆紅背後的巨大心理壓力即將浮現。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第三集：幻影與新的開始

巨大的成名壓力，讓車茂熙內心「不值得被愛」的創傷開始具象化，她開始看見自己成名角色「都拉美」的幻影。在一次頒獎典禮的紅毯上，她因幻覺而暈倒，被剛好在場的日本男星黑澤博及時接住，這一幕成為了公眾焦點。

一檔名為《浪漫之旅》的虛擬戀愛節目，將三人的命運再次綁定。節目組看中車茂熙與黑澤博的火花，邀請他們擔任主角；而周浩鎮為了逃避申智善的婚禮，也接下了節目的口譯工作。在節目訪談中，車茂熙因再次看見幻影而表現失常，她私下找到周浩鎮，懇求他擔任隨行口譯，成為她不安內心的依靠。於是，一段橫跨多國的旅程就此展開，也揭開了一場複雜情感角力的序幕。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第四集：悄悄萌芽的守護

《浪漫之旅》正式開拍，黑澤博因先前被車茂熙誤認為粉絲而心存芥蒂，拍攝初期處處刁難她。面對黑澤博的尖銳言行，周浩鎮的轉變在此刻悄然發生。他打破了口譯員的客觀原則，開始用自己的方式守護車茂熙。首先，他刻意「柔化翻譯」，將黑澤博尖銳的言詞過濾成溫和的表達，為她築起一道情感的屏障。其次，他更「暗中協助」，用計化解拍攝僵局，成為她看不見的後盾。

本集的感情線有了關鍵進展：車茂熙明確感受到了周浩鎮的支持與保護，而黑澤博也在與車茂熙的互動中，因一個手指愛心而意外心動。情感的暗流在三人之間湧動，而新角色的登場，將為這段關係注入更多不確定性。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第五集：嫉妒與極光下的溫柔

節目組因導演臨時更換而獲得一天假期，讓周浩鎮與車茂熙有了難得的獨處時光，關係更顯親近。然而，接替的新導演竟然就是周浩鎮長久以來的暗戀對象申智善，她的出現瞬間點燃了車茂熙內心的嫉妒與不安，再次觸發了她對被拋棄的恐懼。

經歷一場小車禍的驚嚇後，周浩鎮終於在夜晚與車茂熙會合，兩人一同看到了夢寐以求的極光。在璀璨光芒的見證下，先前的矛盾暫時消散，取而代之的是一種溫柔而曖昧的氛圍。然而，這份在極光下脆弱的溫柔註定無法長久，因為一個足以摧毀一切信任的誤會，已在陰影中悄然成形。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第六集：誤解的吻與決裂

車茂熙得知申智善取消婚禮的消息後，內心的不安全感達到了頂點。在情緒驅使下，她主動親吻了周浩鎮，卻又慌亂逃開。這記吻對周浩鎮而言，並非沒有觸動，而是觸發了他深層的癱瘓機制，源於複雜家庭背景（父親外遇、兩次離婚）的「不安全感與不確定性」，使他在情感的十字路口前猶如「路痴」般不知所措。

車茂熙從機場趕回，卻車茂熙看見周浩鎮與申智善微笑交談，巨大的誤會瞬間擊垮了她。兩人爆發激烈爭執，車茂熙負氣地說出傷人話語。儘管周浩鎮憤怒地表明自己喜歡的是車茂熙，但被誤解的他也無法壓抑怒火，最終轉身決然離開。這次決裂，成為了引爆車茂熙內心潛藏創傷的催化劑。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第七集：創傷與另一個她的出現

回到韓國後，兩人在活動上尷尬重逢。周浩鎮向朋友坦承了自己的困惑：「我不理解她的語言……我以為被拒絕了，就躲著她，結果她又像那樣追了上來。」這份困惑，恰好迎來了車茂熙的回應，她決定不再退縮，誓言要「當個動搖你的瘋女人」。

然而，車茂熙大伯的突然出現，勾起了她對父母死亡的童年創傷，巨大的恐懼讓她的人格被「都拉美」完全佔據。都拉美作為一個保護機制，首次在周浩鎮面前正式現身。與此同時，追到韓國的黑澤博揭露，在回程飛機上，車茂熙（實為都拉美）曾主動親吻了他。都拉美的登場，不僅是女主角內心風暴的外化，更是一枚投向所有人際關係的炸彈，其破壞力與意圖，無人能夠預料。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第八集：都拉美的計畫

「都拉美」代替車茂熙，開始用自己的方式處理麻煩。她既是車茂熙「不敢對外誠實的反面存在」，也是她內心深處的保護者。她首先以怪異行為嚇退大伯，接著警告周浩鎮不要接受車茂熙的道歉，因為她深知那些道歉源於自卑而非真心。

都拉美的出現，源於車茂熙為逃避最深層恐懼而分裂出的人格，她聲稱只有當車茂熙感到幸福時自己才會消失。為此，她在義大利展開了一場混亂的計畫：她引導周浩鎮一路跟隨，卻又刻意安排黑澤博與車茂熙見面，使周浩鎮誤以為，能帶給車茂熙幸福的人或許是黑澤博，以此考驗並引導他去觸碰車茂熙最不為人知的內心世界。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第九集：秘密與溫柔的擁抱

在義大利，都拉美持續與周浩鎮私下互動，向他揭露了車茂熙內心深處的所有秘密，包括她父母死亡的殘酷真相，以及她對周浩鎮那份深藏卻不敢言說的愛意。

當周浩鎮得知一切後，他沒有指責或逃避，而是溫柔地擁抱了眼前的都拉美。這個擁抱不僅是對都拉美存在的認同，更是對車茂熙所有創傷與孤獨的無聲安慰。然而，感受到這份溫柔的都拉美卻提出了一個矛盾的請求：她希望周浩鎮能帶著這份溫柔永遠離開，因為她認為這樣自己才能消失，車茂熙才能得到幸福。這個請求，將故事的最終走向推向了無法預測的境地。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》終於敢留下的那一天：

在異國酒莊的重逢中，周浩鎮被迫再次面對自己長年逃避的家庭裂痕。母親即將再婚的消息，讓他重新回望那段始終無法修補的親子距離，也讓他第一次真正理解，有些傷口並不是靠「正確說法」就能癒合。語言在此刻失效，他只能選擇站在原地感受。

另一端的車茂熙，也終於開始理解「都拉美」存在的真正意義。那並非失控的陰影，而是她多年來為了生存、為了不再被拋棄，而替自己築起的防禦機制。那些她無法親手完成的告別與恐懼，一直由另一個自己代為承受，而現在，她第一次嘗試不再躲藏。

命運再次回到熟悉的節點。黑澤博的告白被重新攤在檯面上，節目組期待戲劇效果，世界也逼著周浩鎮做出選擇。但在專業與真心之間，他仍選擇暫時沉默，把那段話留在未被翻譯的角落——因為此刻，他還沒準備好替自己的人生下定義。

然而情感從未真正消失。流出的幕後影像裡，在無人注視的樓梯間，周浩鎮用顫抖卻誠實的聲音，替那段尚未說出口的心意留下證據。漫天飛雪中，車茂熙主動坦承早已失控的感情，而這一次，周浩鎮沒有後退。那個吻，成為他們第一次不靠翻譯、只靠本能做出的選擇。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十一集：在黑暗中承認的愛

醜聞爆發後，車茂熙與周浩鎮再度被推回輿論中心。一張舊 Instagram 照片重新被翻出，過去的牽絆被無限放大、曲解，外界開始替他們定義關係，卻沒人真正聽見他們怎麼想。

暴雪與停電讓世界陷入短暫黑暗。在無法逃離、也無處退後的空間裡，兩人跨越了最後一道界線。那個在黑暗中發生的吻，不再是衝動，而是承認——他們早已無法否認彼此的存在。

黑澤博比任何人都更早看清真相。他選擇放手，沒有怨懟，也沒有競爭，只留下獨自喝酒的背影。那份沉默的成全，讓這段三角關係終於回到最單純的樣子。

然而，外界並未因此停止傷害。不倫傳聞被惡意剪接、扭曲，甚至演變成假訊息。為了止血，車茂熙公開了與前任及其妻子的合照，卻也因此開始動搖。當連過去都被迫攤開檢視，那現在的愛情，是否真的撐得住？

面對勸分與輿論壓力，周浩鎮沒有再退縮。他坦言自己不在乎世界怎麼看，即便因風波被迫分開三週，他也清楚知道，自己真正放不下的人是誰。這一次，他不再需要任何語言替他解釋。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十二集（結局）：不需要翻譯的答案

真相逐步浮出水面，有人迎來愛情的結果，有人終於與過去和解。節目組試圖以剪輯與緋聞替《浪漫之旅》製造高潮，黑澤博坦然配合，卻早已明白自己只是故事的一部分，而非結局。

另一邊，申智善終於說出口那段被隱藏多年的心意，也迎來屬於自己的人生選擇。她宣布戀情、接受求婚，象徵那些錯過與壓抑，終於被溫柔安放。

車茂熙在心理醫師的引導下，真正理解了「都拉美」的由來，那不是怪物，而是她潛意識裡為了保護自己而分裂出的力量。當她親口說出真相，周浩鎮選擇理解而非恐懼，站在她身旁承接一切。

親情的謊言也在此刻被拆解。隱瞞、欺騙、錯位的善意一一浮現，車茂熙終於知道，自己曾被世界誤導了多少年。震驚、迷惘與解脫同時湧現，她第一次不知道該不該為「真相」感到高興。

在短暫分離後，車茂熙選擇先去尋找母親，也選擇暫時放開這段感情。她承諾會回來，而這一次，是以完整的自己。周浩鎮學會等待，不再翻譯、不再猜測，只單純地相信。

故事最終回到星空之下。當她用一句話把他騙出門，周浩鎮在看見她的那一刻，忍不住落下眼淚。所有無法翻譯的情感，在此刻都不再需要語言，因為他們終於站在同一個答案裡。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#韓劇 #高允貞 #金宣虎 #愛情怎麼翻譯

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

最新文章

🌷 女子漾版本（女性視角・價值感・文化觀察） 當「找不到」成為一種選擇： 從 KiiiKiii《404 (New Era)》看新世代的自我定位 在《404 (New Era)》中， KiiiKiii 將「404（Not Found）」 從一個錯誤訊息， 轉譯成一種存在狀態。 不被系統找到， 並不代表不存在， 而是選擇不再待在 被規則定義的位置上。 這首歌描繪的， 不是迷失， 而是一種清醒的自我命名—— 當世界急著替你貼標籤、定位你的位置， 你是否有勇氣走到座標之外？ KiiiKiii 的 404， 不是反抗， 而是一種成熟的選擇： 在不被立即理解的地方， 依然選擇活成自己。 這或許正是新世代的宣言： 存在，不一定要被捕捉。 👉 適合女子漾的原因：有女性觀點、有價值層次、不只是追星

🌷 女子漾版本（女性視角・價值感・文化觀察） 當「找不到」成為一種選擇： 從 KiiiKiii《404 (New Era)》看新世代的自我定位 在《404 (New Era)》中， KiiiKiii 將「404（Not Found）」 從一個錯誤訊息， 轉譯成一種存在狀態。 不被系統找到， 並不代表不存在， 而是選擇不再待在 被規則定義的位置上。 這首歌描繪的， 不是迷失， 而是一種清醒的自我命名—— 當世界急著替你貼標籤、定位你的位置， 你是否有勇氣走到座標之外？ KiiiKiii 的 404， 不是反抗， 而是一種成熟的選擇： 在不被立即理解的地方， 依然選擇活成自己。 這或許正是新世代的宣言： 存在，不一定要被捕捉。 👉 適合女子漾的原因：有女性觀點、有價值層次、不只是追星

#自我成長 #K-POP #人生哲學 #韓國女團 #心靈成長

做夢女孩 Fan Girl 2026.01.29 8
JISOO話題雙快閃降臨台北！HELLO KITTY 聯名快閃店＋DIOR 癮誘糖果登台北

JISOO話題雙快閃降臨台北！HELLO KITTY 聯名快閃店＋DIOR 癮誘糖果登台北

#Jisoo #HELLOKITTY #快閃店 #Dior #聯名

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.29 50
看過都說好！網評Netflix「不看後悔」古裝陸劇TOP6盤點，蒼蘭訣再度登榜

看過都說好！網評Netflix「不看後悔」古裝陸劇TOP6盤點，蒼蘭訣再度登榜

#古裝 #仙俠劇 #劇情 #網友 #禁忌 #陸劇 #雲之羽 #蒼蘭訣

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.29 38
一週做愛四次！陳漢典Lulu收小S紅包，「撐婚15年六字訣」成最大亮點

一週做愛四次！陳漢典Lulu收小S紅包，「撐婚15年六字訣」成最大亮點

#陳漢典 #小S #Lulu #人生 #吳宗憲 #小Ｓ紅包

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.29 88
你的桃花終於來了！2026「感情運飆升」星座TOP4：金牛座靠一招擄獲他的心

你的桃花終於來了！2026「感情運飆升」星座TOP4：金牛座靠一招擄獲他的心

#星座運勢 #魅力 #水瓶座 #天秤座 #金牛座 #桃花運 #感情運

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.29 38
《超時空輝耀姬》劇情全解析：跨越時空的羈絆 時間閉環裡的奇蹟

《超時空輝耀姬》劇情全解析：跨越時空的羈絆 時間閉環裡的奇蹟

#Netflix #動畫電影 #日本 #狗 #故事

White 2026.01.29 37
再見了，時尚傳奇！范倫鐵諾 Valentino 羅馬葬禮現場直擊，安海瑟薇等巨星齊聚送別

再見了，時尚傳奇！范倫鐵諾 Valentino 羅馬葬禮現場直擊，安海瑟薇等巨星齊聚送別

#Valentino #范倫鐵諾 #過世 #時尚 #造型 #紅毯 #安海瑟薇 #穿搭 #創意總監 #羅馬

女子漾／編輯桑泥 2026.01.29 59
田徑界Karina！《單身即地獄5》金敏智9件事，高中時期遭霸凌、曾婉拒節目邀約！

田徑界Karina！《單身即地獄5》金敏智9件事，高中時期遭霸凌、曾婉拒節目邀約！

#單身即地獄 #運動 #實境秀 #話題 #戀綜 #Netflix #KARINA #戀愛 #曖昧 #韓綜

女子漾／編輯Wendi 2026.01.28 482
愛情怎麼翻譯：你不知道的自卑真相

愛情怎麼翻譯：你不知道的自卑真相

#影劇分享 #韓劇 #戲劇 #心理學 #自我成長

Vivi羅琳／Vivi羅琳追愛旅行ing 2026.01.28 43
命中自帶「被寵體質」！3大星座根本愛情贏家，男人愛到願意疼一輩子

命中自帶「被寵體質」！3大星座根本愛情贏家，男人愛到願意疼一輩子

#12星座 #巨蟹座 #浪漫 #感情 #天秤女 #星座運勢

女子漾／編輯張念慈 2026.01.28 347
18+