【2026年2月】韓影視開播清單：《黑白大廚》甜點版？我的朴栖含準備發光發熱！過年春節不無聊~
人妻還沉迷在金宣虎和高允貞的粉紅泡泡裡，沒想到一個月就這樣過去啦！一轉眼2月又來啦~這個月有什麼出乎意料的神劇要上檔呢？，一起看爆它們吧！
2026年2月必看韓綜1：《天下麵包：Bake Your Dream》
主持：李多熙
開播時間：2/1，MBN
《黑白大廚：料理階級大戰》第二季才剛結束，大家都還在討論帥氣的白湯匙「孫種元」(應該不是只有我在討論吧！)，沒想到韓國馬上又要推出一套以甜點和烘焙為主題的綜藝節目《天下麵包》？！天呀！這動作之快~而且也很有看頭呀！想想最近被「杜拜巧克力」燒到不行的台韓，就知道熱愛甜點的觀眾也是不容小覷！
2026年2月必看韓劇2：《榮耀：她們的法庭》
主演：李奈映、鄭恩彩、李清娥
開播時間：2/2，ENA
由元斌老婆「李奈映」、鄭恩彩、李清娥主演的律政懸疑劇《榮耀：她們的法庭》，是一部以女性律師為核心，聚焦她們在法庭內外為正義與受害者發聲的故事；找來《或好或壞的東載》朴建浩導演執導，《操心》、《Train》朴佳妍編劇執筆，全劇有12集，故事改編自同名瑞典電視劇，以三位女性律師為主軸，講述自大學時期便相識的她們，當塵封已久的過去演變成巨大醜聞時，選擇正面迎擊，展開一場熱血又緊張的懸疑追蹤戰。
2026年2月必看韓影3：《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》
主演：秋泳愚、申詩雅
開播時間：2/3，Netflix
由秋泳愚與申詩雅主演的浪漫愛情電影《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》，是2025年上映的韓國愛情片，2月即將上架Netflix；故事改編自日本作家一條岬的同名小說，由《沒事，沒事，沒事！》的導演金慧英執導，劇情講述一個患有先行性遺忘症——每天醒來記憶都會重置的女學生，與一個過著平淡生活的普通男學生之間純真而又悵然的愛情故事。
2026年2月必看韓劇4：《給你宇宙》
主演：裴仁爀、盧正義、朴栖含
開播時間：2/4，tvN
由新生代演員裴仁爀、盧正義、還有我的愛「朴栖含」主演的愛情劇《給你宇宙》，故事講述了一對結下孽緣的準姻親男女，因一場突如其來的事故，必須代替離世的哥哥與姐姐共同撫養20個月大的侄子，從而展開一連串雞飛狗跳的同居浪漫故事；這部找來《你好？是我！》《戀慕》導演李炫錫執導，編劇秀珍執筆，重點是我家析含開始逐漸在戲劇圈站上一席之地了，好想趕快看他發光發熱！
2026年2月必看韓劇5：《Bloody Flower》
主演：成東鎰、厲雲、琴世祿
開播資訊：2/4，Disney+
由成東鎰、厲雲、琴世祿主演的《Bloody Flower》，改編自李東建的同名小說，在韓國文化產業振興院（KOCCA）舉辦的2023年廣播影片內容大賽中榮獲獲得大獎，是一部犯罪懸疑劇，故事圍繞擁有治癒絕症能力的連續殺人犯，以及與他糾葛在一起的人們，揭開層層謎團。
2026年2月必看韓劇6：《莎拉的真偽人生》
主演：申惠善、李浚赫
開播資訊：2/13，Netflix
時隔八年再度合作的申惠善和李浚赫，這次出演由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導的《莎拉的真偽人生》，故事講述一位即使是偽裝的，也想成為精品的女人「金莎拉」，以及追查她慾望的男人「朴武京」的故事。她以謊言羅織出新身份，但當首爾奢華商圈出現一具屍體，一位鍥而不舍的刑警開始抽絲剝繭，對她徹底追查...端看出部劇情感覺是不是有點像秀智的《安娜》呢？但我也相信申惠善的演技，必定可以詮釋出她的特色。
2026年2月必看韓影7：《孔雀舞曲》
主演：高我星、卞約漢、文相敏
開播資訊：2/20，Netflix
《孔雀舞曲》改編自韓國作家朴玟奎於2009年出版的同名小說，由《桃李花歌》《菜英文沒在怕》的導演李宗弼執導，高我星、卞約漢、文相敏主演(一定很感動~必看)。
2026年2月必看韓劇8：《在你燦爛的季節》
主演：李聖經、蔡鍾協
開播資訊：2/20，MBC
李聖經與蔡鍾協主演的療癒愛情劇《在你燦爛的季節》，由《美好世界》的鄭翔禧導演執導，《雖然30但仍17》、《她很漂亮》的趙成熙編劇執筆，全劇12集；該劇講述一名因意外而失去聽力和記憶的男畫師，遇見了如救贖般的女設計師後，展開的一段療癒的愛情故事。
2026年2月必看韓劇9：《紅色珍珠》
主演：朴真熙、南尚智
開播資訊：2/23，KBS
朴真熙、南尚智主演的日日劇《紅色珍珠》，由金敘廷編劇、金成根導演，劇集講述以假身份歸來的兩個女人，揭開阿黛爾家族隱藏的罪惡與秘密，是一部緻密又強烈的復仇年代記，熱愛韓系狗血鄉土劇的朋友可以追追！
2026年2月必看韓劇10：《未婚男女的效率戀愛》
主演：韓志旼、朴成焄
開播資訊：2/28，JTBC
韓志旼、朴成焄主演的浪漫喜劇《未婚男女的效率戀愛》，改編自TARI創作的同名網路漫畫，由《奔向愛情》《離婚律師申晟瀚》的李在勳導演執導，全劇10集；故事講述一名決心投入愛情的女子，在相親過程中遇見兩位魅力截然不同的男子，在被吸引與動搖之間，最終找尋到真愛意義的過程。
