耳朵不再被綁住的感覺｜Arktis Audio、Alpsnd Joy 開放式耳機

老實說，到了這個年紀，選東西真的會更在意「舒服不舒服」這件事，而不是一味追求規格多厲害。



我自己就是那種，運動時很怕耳機塞在耳朵裡悶到不行的人防水防汗藍牙耳機心得。



跑步、快走流汗之後，耳朵被悶住的感覺真的很扣分，還會讓人越戴越煩舒適久戴藍牙耳機推薦。



開放式耳機對我來說剛剛好，音樂在、節奏在，但耳朵是呼吸的，整個運動過程心情輕鬆很多。



平常走路通勤也是一樣。我其實很需要聽得到外界聲音，像是機車靠近、行人提醒，甚至是過馬路時的環境聲。



以前戴入耳式耳機，常常會有一種與世界隔絕的緊張感；換成開放式之後，反而更安心，音樂成了陪伴，而不是把自己關起來。



再來就是生活中那些零碎的時刻——去超市、在家做家事。



我不想一直拿下耳機才能回應別人，開放式耳機讓我隨時保持對外界的感知，有人叫我、門鈴響、貓咪在旁邊亂跑，我都聽得到，生活節奏不會被打斷。



對我來說，選擇開放式耳機不是為了多潮、多科技，而是那種「戴了卻不覺得自己在戴耳機」的自在感。



音樂融進生活裡，卻不把生活隔開，這點真的很加分質感千元禮物分享。






老實說，我會這麼喜歡 Alpsnd Joy 開放式耳機，真的不是因為規格寫得多漂亮，而是它很貼近我每天的生活。



像我平常運動時，其實很怕耳機一邊流汗、一邊還要擔心會不會滑落。



以前戴過那種入耳式的，跑沒幾步就忍不住想調位置，整個節奏被打斷。



但 Alpsnd Joy 戴上之後，那種不安感幾乎沒有出現。耳掛的設計很穩，跑步、快走、上下樓梯都服貼在耳朵旁，不會晃、不會掉，讓我可以很專心地動起來，而不是一直注意耳機。



再來是長時間佩戴的感受，這點我真的很有感。



它是開放式設計，耳朵完全不會被塞住，就算戴著一兩個小時，耳朵也不會有悶悶脹脹的感覺。

那種輕鬆感很像只是把音樂放在耳邊，而不是把耳朵封起來，對我這種已經很重視舒適度的輕熟女來說，真的差很多。

平常走路通勤或等車時，我也很常戴著它。最讓我安心的就是，我可以一邊聽音樂，一邊清楚聽到外面的聲音。

車子靠近的聲音、喇叭聲、腳踏車經過，甚至路人的對話，都不會被完全隔絕。

音樂還在，但世界也還在，這種「沒有把自己關起來」的感覺，讓我走在路上更放鬆，也更有安全感。

整體來說，Alpsnd Joy 給我的感覺不是強烈存在感的耳機，而是一種很自然融入生活的陪伴。

戴著它，我還是能感覺到環境、保持警覺，同時又有音樂在身邊，這正是我現在最需要的狀態。


快點來開箱今天我要分享的耳機了AlpsndJoy開放式真無線藍牙耳機~!










拿起 Alpsnd Joy 開放式耳機 那一刻，第一眼看到的盒子就讓人心情柔和起來——不像很多科技產品那樣硬邦邦地堆在厚厚的紙盒裡，它的包裝是 簡潔又有質感的長方形盒型，尺寸剛好，不會太大、也不會太小，像是收到一件被精心包好的小禮物。



外盒的設計沒有花俏的圖案，但整體很沉穩、低調帶著一種成熟的品味感。


拿起來有一種紮實的手感，又不會顯得笨重，讓人有種「這不是隨便買的耳機」的期待感。


打開後裡面耳機和配件整齊排列，每個小物都有自己的位子，看起來很有秩序，像是在提醒你——用它的每一天，都可以是一種儀式感的開始。



這種包裝給我的感覺，就像選了一個值得日常陪伴的小東西，不用太浮誇，但每次看到它、打開它，都會覺得這個選擇挺對的。


這個系列有多款顏色，我選擇的都是我最愛的香檳金，百搭又溫柔的顏色，
















看到 Alpsnd Joy 開放式真無線藍牙耳機 的外觀，第一個感覺就是：溫柔、有品味，又不做作。



它不像那種誇張炫目的科技產品，一眼看過去線條簡潔、比例舒服，整體給人一種低調的成熟感。

耳機本體的輪廓柔和、弧度流暢，戴在耳朵上看起來不會太「突出」或太張揚，而是那種 跟你的風格自然融合 的感覺。

像是成熟、懂自己的朋友——你看得順眼，戴起來也安心。



細看它的質感，表面不是高反光那種容易留下指紋的材質，而是有一點柔霧感的觸感，很舒服、也很耐看。

配色上則是穩穩地走沉穩路線，不會太跳，但又不至於悶，給人一種 成熟魅力中帶著簡單俐落的氣質。


覺得舒服、也覺得它是精心為日常生活準備的那種貼心小物。說真的，用過 Alpsnd Joy 開放式耳機 後，我真心覺得它是那種「戴著卻忘了戴」的耳機。


盒子外觀是電池的電量的燈光

內含一本說明書和充電線在盒子內










像我喜歡邊走路邊聽歌，有時還會去附近公園走個快步或者慢跑一下。





以前戴入耳式的，汗一多就覺得悶悶、滑滑的，還常常要調整位置，整個運動心情被打斷。


但這款 Alpsnd Joy 因為是開放式的，加上耳掛的設計，穩穩地卡在耳朵旁邊，不管是快走、慢跑還是上下樓梯，都沒有滑落過。


那種穩定感讓我運動時心情更放鬆，整個韻律也跟著順起來。



重點是，它真的不悶。


我有時候會戴著它等公車、等朋友、走一段路，耳朵完全不會有那種被塞住的壓迫感。


耳朵旁邊有空氣流動，戴久了也不會覺得熱熱的、沉重的那種不舒服，反而覺得輕鬆自在。


現在通勤的時候，我反而會覺得這款耳機就是陪伴，而不是負擔。



而且最讓我安心的，是在走路或等車的時候，我還是能清楚聽到周遭的環境聲音。


車輛喇叭、腳步聲、甚至有人叫我，音樂在，但世界也在。


不像以前那種被隔離在小小耳塞裡，只能聽歌、看世界一片模糊。


這種同時聽到音樂跟環境聲的感覺，真的讓人更有安全感，也不像把自己關在一個小小的音樂泡泡裡。



總之，以我這種喜歡輕鬆自在生活節奏的輕熟女來說，Alpsnd Joy 給我的感受就是：舒服、不悶、安心、穩固。像是生活中那個懂你的朋友，在對的時機陪你聽歌，卻不把你和世界隔開。





如果要用我的生活語氣來說，Alpsnd Joy 開放式耳機給人的感覺不是那種一堆規格硬塞給你，而是很多貼心的小細節，默默讓使用體驗變得更順。

像它的通話品質我其實蠻意外的。

搭載四顆麥克風加上智慧降噪演算法，就算在路邊、風有點大，或是旁邊有人聲干擾，對方還是能聽得清楚，不用一直重複「你剛剛說什麼？」這件事，對我這種很常邊走路邊講電話的人來說，真的省心不少。

連線穩定度也是我很在意的一點。

藍牙 5.4 用起來就是安心，音樂不會突然斷、畫面跟聲音也不會亂跑。尤其看影片或追劇時，那個 45ms 的低延遲很有感，嘴型跟聲音是對得上的，不會有那種微妙的卡卡感，看久了也不累。

聲音表現部分，它用的是 14.2mm 的鈦金屬動圈單體，整體聽起來很自然，不是那種刻意誇張低音的路線。

人聲清楚、音樂層次乾淨，很適合日常聽歌、聽 Podcast，聲音就是舒服耐聽，不會越聽越疲勞強勁續航力藍牙耳機分享。

它的音質相當的純淨



說到 Alpsnd Joy 開放式耳機的音質跟聽音樂感受，真心講，它給我的不是那種「轟炸耳朵」的震撼，而是 舒服、細膩、能聽見細節的那種聲音。



打開播放清單時，你會先感受到一種很自然的音場——不像入耳式那樣把聲音「硬塞」進耳道，而是像把音樂放在耳邊輕輕流動。

低音不是那種浮誇的鼓動，而是穩穩地、有層次地支撐整體；中頻乾淨，人聲和旋律都很清楚，像是歌手就在你旁邊唱，而不是遠遠在喇叭裡喊；高音部分也不刺耳，在輕柔的細節上有自然的延展。



我特別喜歡這種聲音給人的感覺——舒服、不累、不會蓋掉周遭世界通勤藍牙耳機推薦/。

像有時候在家放輕爵士或 R&B，那些柔和的和聲、樂器的餘韻都能被好好呈現；聽流行歌也不會讓節奏失去動感，只是那個動感是溫柔、成熟的。



對我這種比較偏好自然、層次分明、而不是極端重低音或誇張渲染的人來說，Alpsnd Joy 的音質真的是一種「成熟的好聽」——不強勢，但一聽就會覺得這樣剛剛好，很適合日常生活、隨時隨地拿來享受音樂的那種。

續航力也是讓我放心的一環。

單次使用大概可以撐到十個小時左右，平常外出一整天完全沒問題；加上充電盒，最長能用到四十個小時，根本不用天天想著要不要充電。

對我來說，這種「不用特別記得它，但它一直都在」的安心感，比什麼都重要。

整體來說，Alpsnd Joy 不是走浮誇路線，而是把該顧到的地方都顧好，讓耳機自然融入生活裡，這一點真的很對輕熟女的胃口。







如果要說 Alpsnd Joy 最打動我的地方，其實還是它「開放式」這個設計本身。

年紀慢慢有了，耳朵真的不像以前那麼能忍，塞進去的耳機戴久了不是脹，就是會有一種說不上來的不舒服感。




但這款完全不把耳道塞滿，戴上去的第一個感覺就是——耳朵是自由的開放式運動藍牙耳機推薦。










平常戴著它，耳朵不會有那種被堵住、壓著的悶脹感，長時間下來也不會想一直拿下來休息。音樂在耳邊流動，但耳朵本身是放鬆的，這種輕盈感真的很加分。


高CP質藍牙耳機推薦耳掛式藍牙耳機心得對我來說，它比較像是把聲音自然地放在生活裡，而不是強行塞進耳朵裡。

還有一點我很喜歡的是，戴著它依然可以很自然地跟身邊的人說話。有人突然跟我搭話，不需要急著把耳機拿掉，也不會聽不清楚對方在說什麼。

生活中的互動不會被打斷，這對平常通勤、買東西、等車的時候特別實用。

因為能保留對環境的感知，周遭的變化也聽得到，走在路上心裡會比較踏實。

對那些不習慣入耳式、或是耳朵比較敏感、容易不適的人來說，這種開放式設計真的很友善。

Alpsnd Joy評價戴著舒服、用得安心，久了反而會覺得，原來耳機也可以這麼沒有負擔。

這段時間把 Alpsnd Joy 融進生活裡之後，我才發現它其實很「百搭」，不管在什麼情境下出現，都不會讓人覺得突兀。

像清晨慢跑的時候，我喜歡放節奏輕快一點的音樂。耳機戴上去貼合度很好，動起來也不會晃，跑步時幾乎不需要分心去顧它。

音樂不會蓋掉呼吸聲，反而讓整個節奏更自然，跑完一圈也不會覺得耳朵有負擔，這點對早上剛醒來的狀態來說特別舒服。

進健身房之後，它的表現又是另一種安心感。重量訓練、踩飛輪、做伸展，怎麼動都不影響配戴，耳機穩穩待在原位。

音樂清楚、有層次，節奏感抓得住，但不會轟耳，讓我可以專心在動作本身，而不是被聲音干擾。

平日騎車接捷運時，我反而更依賴它的開放感。

路況聲、車聲都聽得到，音樂變成背景陪伴，不會讓人有與外界隔絕的緊張感。進到捷運裡再繼續聽，連線穩定，聲音也不會忽大忽小，整段通勤過程很順。

在辦公室的時候，我常拿它來聽輕音樂或 Podcast。聲音表現很清晰，人聲靠前，講話聽起來不費力，背景音也不會糊在一起AI智慧通話藍牙耳機開箱。






重點是，同事跟我說話時我能馬上回應，不需要一直摘戴耳機，工作節奏不被打斷。

晚上在家追劇或偶爾玩遊戲，它的音畫同步感也讓我滿意。

聲音跟畫面是貼合的，不會有延遲的出戲感，長時間戴著看一兩集劇，耳朵依然輕鬆，沒有累積的不適。

整體來說，Alpsnd Joy 在不同場景下都表現得很穩定，聲音自然、配戴舒服，不需要為了某個場合特別換耳機。

對我這種生活節奏切換很快的輕熟女來說，這種「一副就能搞定一整天」的自在感，真的很加分。







整體用下來，我會覺得 

Alpsnd Joy 開放式耳機

 很像是那種越用越順、越用越離不開的存在。

它不是一戴上就要你驚呼「好厲害」，而是慢慢在日常裡展現它的貼心。

不管是運動、通勤、上班，還是回到家放鬆聽音樂、追劇，戴著它都不會有壓力。

耳朵是輕鬆的，聲音是清楚的，環境也還在，生活不會被隔絕開來。


Arktis評價對我來說，這種自在感比什麼重低音或炫技規格都重要。

它讓我可以一邊聽自己喜歡的聲音，一邊好好過生活，不需要一直取捨安全感或舒適度。

很適合像我們這樣，開始更重視身體感受、也更在意生活節奏的輕熟女。

如果你跟我一樣，不喜歡耳朵被塞住，又希望耳機能自然融入每天的各種場景，那 Alpsnd Joy 真的會是一個讓人用得安心、也用得久的選擇。






Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

編輯推薦

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

2026-01-20 14:20 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

有些人年輕時風光無限，卻在中年後開始為錢煩惱；但也有人前半生看似平凡、不愛張揚，真正的高光時刻卻落在50歲之後。有4個星座屬於典型的「大器晚成型」，年輕時默默累積，越活越穩，到了人生下半場反而財務自由、生活從容，讓不少網友直呼「這才是真正的人生贏家」。

第四名：金牛座｜年輕存底氣，老了最安心

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

金牛座年輕時常被誤會太節省、太保守，但他們其實很早就替未來鋪路。固定存錢、穩健理財、提早規劃保險與退休生活，是金牛一貫的作風。這些選擇在年輕時不顯眼，卻在50歲後一次展現威力。

當同齡人開始為房貸、醫療與退休焦慮時，金牛早已累積穩定資產與被動收入，生活不需要向任何人伸手。也因為「花得起」，反而在中年後更懂得享受人生。

第三名：處女座｜把專業做到極致，時間自然變現

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

處女座的致富關鍵在「長期累積」。他們年輕時對工作要求極高，願意在同一個領域反覆打磨，從基礎一路做到專家。短期看來不一定爆紅，但時間一拉長，專業就成了最值錢的資產。

到了50歲左右，處女座往往站在產業核心位置，無論是顧問、管理層或技術權威，收入與身價同步提升。再加上理性投資、不衝動消費，資產曲線走得又穩又長。

第二名：天蠍座｜年輕布局，中年收割

圖片來源：MBC提供
圖片來源：MBC提供

天蠍座向來低調，真正的財富往往藏在水面下。年輕時他們就已開始分散投資、經營人脈，卻很少對外張揚。外人看不出端倪，實際上早已悄悄累積多條後路。

等到中年後，當年布局的房產、投資與合作關係陸續開花結果，天蠍座才慢慢收回成果。更重要的是，這時的他們心態成熟、選擇自由，金錢與精神層面同時鬆綁。

第一名：摩羯座｜前半生硬撐，後半生最穩

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

摩羯座被公認是「苦盡甘來」型代表。年輕時承擔最多責任、加班最兇、壓力最大，卻一步一步往上爬。這種長期耐力，讓他們在50歲前後站上事業高峰。

隨著職位、影響力與收入同步提升，摩羯座開始迎來回報期。此時不只財務穩定，家庭、人際也逐漸回饋，真正進入可以慢下來享受生活的階段。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#中年 #摩羯座 #處女座 #天蠍座 #金牛座 #星座運勢

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

2026-01-12 08:30 失敗要趁早 - 張念慈

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#舞台 #李多慧 #啦啦隊女神

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

2026-01-19 10:33 女子漾／編輯張念慈
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

劇迷苦等多時的 Netflix 話題新劇《愛情怎麼翻譯？》正式上線，一口氣12集全數釋出，開播不到多久就火速衝上 Netflix Top 1！「酒窩男神」金宣虎攜手「神顏代表」高允貞組成的夢幻卡司，光是站在一起就話題滿滿，再加上《德魯納酒店》《還魂》洪氏姊妹操刀劇本、《紅丹心》柳英恩導演執導，從開播前就被視為年度必追清單之一。

劇情不只談戀愛，更把「語言」、「理解」與「情感創傷」寫進愛情裡，並橫跨韓國、日本、加拿大、義大利等多國取景，畫面與情緒同步放大，也難怪一上線就讓全球韓劇迷集體淪陷。以下整理《愛情怎麼翻譯？》1-12集分集介紹，讓你一次掌握超甜劇情。

文章目錄

編輯推薦

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第一集：不幸後的相遇

故事始於日本鎌倉，周浩鎮與車茂熙在一家拉麵店偶然相遇。當時的車茂熙還只是一位不知名的小演員，正卑微地試圖挽回劈腿的男友。她對這段關係的執著，首次揭示了她內心深處對被拋棄的恐懼與「不值得被愛」的核心創傷。

當男友的現任嘲諷她「一定是寂寞到連自尊都不要了」時，周浩鎮打破了旁觀者的角色，一把將她抱了過來，讓她靠著自己的肩膀落下眼淚，此舉不僅守住了她的自尊，也成為她黑暗中的一絲慰藉。他溫柔地安慰道：「既然受不幸吸引的男人離開了，接下來等著你的，就是幸福了。」

本集結尾迎來重大轉折：兩人分別後，車茂熙在韓國拍攝首部主演電影時意外墜樓，昏迷六個月。當她甦醒時，世界已截然不同。電影在全球爆紅，她一躍成為國際巨星。命運的齒輪再次轉動，將以全新的身份，讓這兩個靈魂重新交會。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第二集：口譯員與巨星的重逢

一年後，兩人因工作重逢。車茂熙在接受外媒採訪時，驚訝地發現口譯員正是周浩鎮。然而，重逢的喜悅很快被現實的矛盾所取代。周浩鎮為了不讓暗戀對象申智善誤會，竟主動要求車茂熙刪除一年前在日本的IG合照。這個看似冷酷的請求，首次清晰地暴露了周浩鎮的根本缺陷，一種源於恐懼的情感迴避。他害怕引起誤會的表象下，是更深層次無法面對與表達自身情感的模式，這也奠定了兩人關係初期的基調。

在解釋完誤會後，兩人雖都認為此後不會再有交集，但周浩鎮仍表示會繼續為她加油，留下一絲溫暖的連結。然而命運再次安排他們在日本的飯店走廊上意外相遇，伴隨著車茂熙一句「感覺我的慶典好像就要結束了」的低語，預示著她爆紅背後的巨大心理壓力即將浮現。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第三集：幻影與新的開始

巨大的成名壓力，讓車茂熙內心「不值得被愛」的創傷開始具象化，她開始看見自己成名角色「都拉美」的幻影。在一次頒獎典禮的紅毯上，她因幻覺而暈倒，被剛好在場的日本男星黑澤博及時接住，這一幕成為了公眾焦點。

一檔名為《浪漫之旅》的虛擬戀愛節目，將三人的命運再次綁定。節目組看中車茂熙與黑澤博的火花，邀請他們擔任主角；而周浩鎮為了逃避申智善的婚禮，也接下了節目的口譯工作。在節目訪談中，車茂熙因再次看見幻影而表現失常，她私下找到周浩鎮，懇求他擔任隨行口譯，成為她不安內心的依靠。於是，一段橫跨多國的旅程就此展開，也揭開了一場複雜情感角力的序幕。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第四集：悄悄萌芽的守護

《浪漫之旅》正式開拍，黑澤博因先前被車茂熙誤認為粉絲而心存芥蒂，拍攝初期處處刁難她。面對黑澤博的尖銳言行，周浩鎮的轉變在此刻悄然發生。他打破了口譯員的客觀原則，開始用自己的方式守護車茂熙。首先，他刻意「柔化翻譯」，將黑澤博尖銳的言詞過濾成溫和的表達，為她築起一道情感的屏障。其次，他更「暗中協助」，用計化解拍攝僵局，成為她看不見的後盾。

本集的感情線有了關鍵進展：車茂熙明確感受到了周浩鎮的支持與保護，而黑澤博也在與車茂熙的互動中，因一個手指愛心而意外心動。情感的暗流在三人之間湧動，而新角色的登場，將為這段關係注入更多不確定性。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第五集：嫉妒與極光下的溫柔

節目組因導演臨時更換而獲得一天假期，讓周浩鎮與車茂熙有了難得的獨處時光，關係更顯親近。然而，接替的新導演竟然就是周浩鎮長久以來的暗戀對象申智善，她的出現瞬間點燃了車茂熙內心的嫉妒與不安，再次觸發了她對被拋棄的恐懼。

經歷一場小車禍的驚嚇後，周浩鎮終於在夜晚與車茂熙會合，兩人一同看到了夢寐以求的極光。在璀璨光芒的見證下，先前的矛盾暫時消散，取而代之的是一種溫柔而曖昧的氛圍。然而，這份在極光下脆弱的溫柔註定無法長久，因為一個足以摧毀一切信任的誤會，已在陰影中悄然成形。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第六集：誤解的吻與決裂

車茂熙得知申智善取消婚禮的消息後，內心的不安全感達到了頂點。在情緒驅使下，她主動親吻了周浩鎮，卻又慌亂逃開。這記吻對周浩鎮而言，並非沒有觸動，而是觸發了他深層的癱瘓機制，源於複雜家庭背景（父親外遇、兩次離婚）的「不安全感與不確定性」，使他在情感的十字路口前猶如「路痴」般不知所措。

車茂熙從機場趕回，卻車茂熙看見周浩鎮與申智善微笑交談，巨大的誤會瞬間擊垮了她。兩人爆發激烈爭執，車茂熙負氣地說出傷人話語。儘管周浩鎮憤怒地表明自己喜歡的是車茂熙，但被誤解的他也無法壓抑怒火，最終轉身決然離開。這次決裂，成為了引爆車茂熙內心潛藏創傷的催化劑。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第七集：創傷與另一個她的出現

回到韓國後，兩人在活動上尷尬重逢。周浩鎮向朋友坦承了自己的困惑：「我不理解她的語言……我以為被拒絕了，就躲著她，結果她又像那樣追了上來。」這份困惑，恰好迎來了車茂熙的回應，她決定不再退縮，誓言要「當個動搖你的瘋女人」。

然而，車茂熙大伯的突然出現，勾起了她對父母死亡的童年創傷，巨大的恐懼讓她的人格被「都拉美」完全佔據。都拉美作為一個保護機制，首次在周浩鎮面前正式現身。與此同時，追到韓國的黑澤博揭露，在回程飛機上，車茂熙（實為都拉美）曾主動親吻了他。都拉美的登場，不僅是女主角內心風暴的外化，更是一枚投向所有人際關係的炸彈，其破壞力與意圖，無人能夠預料。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第八集：都拉美的計畫

「都拉美」代替車茂熙，開始用自己的方式處理麻煩。她既是車茂熙「不敢對外誠實的反面存在」，也是她內心深處的保護者。她首先以怪異行為嚇退大伯，接著警告周浩鎮不要接受車茂熙的道歉，因為她深知那些道歉源於自卑而非真心。

都拉美的出現，源於車茂熙為逃避最深層恐懼而分裂出的人格，她聲稱只有當車茂熙感到幸福時自己才會消失。為此，她在義大利展開了一場混亂的計畫：她引導周浩鎮一路跟隨，卻又刻意安排黑澤博與車茂熙見面，使周浩鎮誤以為，能帶給車茂熙幸福的人或許是黑澤博，以此考驗並引導他去觸碰車茂熙最不為人知的內心世界。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第九集：秘密與溫柔的擁抱

在義大利，都拉美持續與周浩鎮私下互動，向他揭露了車茂熙內心深處的所有秘密，包括她父母死亡的殘酷真相，以及她對周浩鎮那份深藏卻不敢言說的愛意。

當周浩鎮得知一切後，他沒有指責或逃避，而是溫柔地擁抱了眼前的都拉美。這個擁抱不僅是對都拉美存在的認同，更是對車茂熙所有創傷與孤獨的無聲安慰。然而，感受到這份溫柔的都拉美卻提出了一個矛盾的請求：她希望周浩鎮能帶著這份溫柔永遠離開，因為她認為這樣自己才能消失，車茂熙才能得到幸福。這個請求，將故事的最終走向推向了無法預測的境地。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》終於敢留下的那一天：

在異國酒莊的重逢中，周浩鎮被迫再次面對自己長年逃避的家庭裂痕。母親即將再婚的消息，讓他重新回望那段始終無法修補的親子距離，也讓他第一次真正理解，有些傷口並不是靠「正確說法」就能癒合。語言在此刻失效，他只能選擇站在原地感受。

另一端的車茂熙，也終於開始理解「都拉美」存在的真正意義。那並非失控的陰影，而是她多年來為了生存、為了不再被拋棄，而替自己築起的防禦機制。那些她無法親手完成的告別與恐懼，一直由另一個自己代為承受，而現在，她第一次嘗試不再躲藏。

命運再次回到熟悉的節點。黑澤博的告白被重新攤在檯面上，節目組期待戲劇效果，世界也逼著周浩鎮做出選擇。但在專業與真心之間，他仍選擇暫時沉默，把那段話留在未被翻譯的角落——因為此刻，他還沒準備好替自己的人生下定義。

然而情感從未真正消失。流出的幕後影像裡，在無人注視的樓梯間，周浩鎮用顫抖卻誠實的聲音，替那段尚未說出口的心意留下證據。漫天飛雪中，車茂熙主動坦承早已失控的感情，而這一次，周浩鎮沒有後退。那個吻，成為他們第一次不靠翻譯、只靠本能做出的選擇。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十一集：在黑暗中承認的愛

醜聞爆發後，車茂熙與周浩鎮再度被推回輿論中心。一張舊 Instagram 照片重新被翻出，過去的牽絆被無限放大、曲解，外界開始替他們定義關係，卻沒人真正聽見他們怎麼想。

暴雪與停電讓世界陷入短暫黑暗。在無法逃離、也無處退後的空間裡，兩人跨越了最後一道界線。那個在黑暗中發生的吻，不再是衝動，而是承認——他們早已無法否認彼此的存在。

黑澤博比任何人都更早看清真相。他選擇放手，沒有怨懟，也沒有競爭，只留下獨自喝酒的背影。那份沉默的成全，讓這段三角關係終於回到最單純的樣子。

然而，外界並未因此停止傷害。不倫傳聞被惡意剪接、扭曲，甚至演變成假訊息。為了止血，車茂熙公開了與前任及其妻子的合照，卻也因此開始動搖。當連過去都被迫攤開檢視，那現在的愛情，是否真的撐得住？

面對勸分與輿論壓力，周浩鎮沒有再退縮。他坦言自己不在乎世界怎麼看，即便因風波被迫分開三週，他也清楚知道，自己真正放不下的人是誰。這一次，他不再需要任何語言替他解釋。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十二集（結局）：不需要翻譯的答案

真相逐步浮出水面，有人迎來愛情的結果，有人終於與過去和解。節目組試圖以剪輯與緋聞替《浪漫之旅》製造高潮，黑澤博坦然配合，卻早已明白自己只是故事的一部分，而非結局。

另一邊，申智善終於說出口那段被隱藏多年的心意，也迎來屬於自己的人生選擇。她宣布戀情、接受求婚，象徵那些錯過與壓抑，終於被溫柔安放。

車茂熙在心理醫師的引導下，真正理解了「都拉美」的由來，那不是怪物，而是她潛意識裡為了保護自己而分裂出的力量。當她親口說出真相，周浩鎮選擇理解而非恐懼，站在她身旁承接一切。

親情的謊言也在此刻被拆解。隱瞞、欺騙、錯位的善意一一浮現，車茂熙終於知道，自己曾被世界誤導了多少年。震驚、迷惘與解脫同時湧現，她第一次不知道該不該為「真相」感到高興。

在短暫分離後，車茂熙選擇先去尋找母親，也選擇暫時放開這段感情。她承諾會回來，而這一次，是以完整的自己。周浩鎮學會等待，不再翻譯、不再猜測，只單純地相信。

故事最終回到星空之下。當她用一句話把他騙出門，周浩鎮在看見她的那一刻，忍不住落下眼淚。所有無法翻譯的情感，在此刻都不再需要語言，因為他們終於站在同一個答案裡。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#韓劇 #高允貞 #金宣虎 #愛情怎麼翻譯

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

2026-01-22 16:49 女子漾／編輯張念慈
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

出國旅遊守時是基本常識，但近日卻發生一起離譜的行徑，讓外交人員看傻了眼。幾名搭乘郵輪前往日本宮古島的台灣旅客，因個人疏失錯過規定的下船通關時間，竟異想天開致電台北駐日經濟文化代表處那霸分處，要求外交官「請已經下班的日本移民官回來港口」幫他們辦手續。在無理要求遭拒後，旅客甚至要求當地警察「開道」帶路，最終不僅無法入境，更面臨後續行程全數「泡湯」、只能被困在船上的慘痛代價。

編輯推薦

把外館當私人秘書？要求召回已撤離的日方官員

駐日那霸分處在官方臉書無奈透露，才剛於2025年12月12日發文宣導出國守時的重要性，沒想到短短兩天後就接到這通「奇葩」求救電話。

該批旅客搭乘郵輪抵達宮古島後，因故錯過規定的下船通關時限，導致日本入境審查人員已經撤離現場。旅客竟要求我國駐外人員出面，聯絡日方人員「回港口」專門為他們辦理入境。對此，那霸分處嚴正回覆，日方人員依規定撤離後，絕不可能為了個別遲到旅客重返崗位，當場回絕了這項不切實際的要求。

無視司法管轄權 竟想叫日本警察上船帶人

在「召回移民官」的要求碰壁後，這批旅客並未死心，轉而提出更荒謬的要求：希望外館聯絡當地警察，「上船帶他們去出入國管理局」補辦手續。

外館人員不得不向旅客進行法治教育，指出郵輪內部視同「船旗國領土」，並非日本境內，日本當地警察無權也無法隨意上船執法或提供此類服務。館方強調，若非緊急醫療狀況，外交單位無法協助國人向日方提出通融要求。

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

代價慘重！錯過第一站 等於「放棄整趟日本行」

為了釐清嚴重性，那霸分處特別洽詢日本出入國管理局那霸支局，揭露了郵輪通關的殘酷規則，也讓這批旅客的僥倖心態徹底破滅：

1. 視同放棄入境資格：未在規定時間內辦理手續，移民官會直接根據名單發行「不上陸通知書」。

2. 連鎖效應全船禁足：這是最致命的衝突點。根據規定，若在停靠日本的「第一個港口」未完成入境通關，該旅客在後續停靠日本的其他所有港口（如沖繩本島、石垣島等）將一律被禁止下船。

3. 文件不可撤回：該通知書一旦發行即為正式文件，除非有危及生命的緊急狀況，否則無法撤銷。

換言之，這幾名遲到的旅客，因為一時的不守時，整趟郵輪之旅的日本陸地行程全部報銷，剩下的假期只能待在船上望洋興嘆。

網友全炸鍋：丟臉丟到國外

此事件曝光後，引發網友一面倒的撻伐。不少人批評這種行為是「把別人給的方便當隨便」，網友直言：「出國請遵守當地規則，不然就不要出國丟臉了。」狠酸這是「巨嬰出國丟臉」。

更有眼尖網友指出，12月份抵達日本首站為宮古島的郵輪應是「榮耀號」，且船方發出的下船梯次說明上早已清楚載明相關規定。還有人感嘆外交人員辛苦，直言：「案件很瞎、遊客很盧...要是我直接說外交部不能干涉外國政府行政作業。」

那霸分處最後也再次呼籲，春節假期將至，國人出遊務必嚴守搭機、搭船及通關的時間規定，切勿因一時疏忽或無理取鬧，讓美好的假期變成一場惡夢。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#郵輪 #警察 #假期 #行程 #台北

