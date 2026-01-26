2026-01-26 18:17 Netflix追劇筆記本
超噁心綁架動機！Netflix《在家消失的女孩：伊莉莎白史馬特綁架案》紀錄片重點４解析
如果不是聽受害者親口說，根本沒人會想到有如此詭異和荒謬的綁架動機和噁心的兇手！
案件是在2002年伊莉莎白半夜睡覺突然被綁架的案件，當時唯一的目擊者就是妹妹瑪莉！整個案件從案發到最後的結局我覺得真的很像是奇蹟，同時也覺得好暖心，尤其是導演在紀錄片的最後營造了一種蠻感動和溫暖正能量的氛圍，這種希望的堅持往往比案件本身更扣人心弦😭。
《在家消失的女孩：伊莉莎白史馬特綁架案》紀錄片裡大致上可以分成幾個重點，以下就會開始暴雷喔！
----以下劇透----
----以下劇透----這整個案件彷彿就是【奇蹟】的堆疊，先說結果～伊莉莎白的爸爸在警局裡與伊莉莎白相認時說了：「我把我的奇蹟擁入懷中」，伊莉莎白能重新回來，都是一連串神的祝福堆疊而成的！
➤瑪莉在姊姊消失幾個月後突然想到綁架犯聲音就是「以馬內利」
➤ 要不是艾德不管警方的建議而決定把以馬內利的素描畫像公開於媒體，也不會有民眾揭發以馬內利是自己的姐夫，讓艾德得以知道兇手的真實身份！
➤ 要不是伊莉莎白突然鼓起勇氣對兇手提議回去鹽城湖，她也不會有機會被路過的民眾給通報
➤ 要不是盤查的警員很機警，伊莉莎白也不會有機會得以求助和拯救自己一命！
---
➊【【警方的辦案和調查毫無線索】】：紀錄片裡探討警方當時如何調查案件是標準流程，但我覺得這個案件裡的柯瑞刑警不強調自己當時的調查邏輯，而是在強調自己對這案件「沒有真正親手」抓到兇手的遺憾跟決策時的懊悔，尤其是他在最後透過鏡頭講了：「身為執法人員，我們得承認自己不是萬能的，也不能假裝自己萬能」，這案件裡的警察很努力在調查，但努力錯了方向。
導演展現出這個案件對柯瑞刑警內心裡鑄下的那道遺憾跟壓力，因為確實我們習慣在看紀錄片的時候總會覺得警察的辦案真的有夠讓人不解以及毫無幫助，但透過伊莉莎白的爸爸艾德說「就算有很多讓我們憤怒的理由，但我們不會把事情都丟給當局」這顆鏡頭，等於是給了一個美麗和體貼又現實的圓滑。我們總習慣給警察許多的高標準，覺得警察在這個案件裡做錯很多決定，可是我們其實也忘了警察在這案件背後背負的那份讓調查迷失方向的自責與愧疚。
／
➋【【伊莉莎白的爸爸艾德＋整個家族的團結】】這案件裡我覺得很感動的是整個家族的團結，警方最初是懷疑家族有人是兇手，當中伊莉莎白的大伯湯姆還被懷疑過，曾經還讓家族一度有裂痕，但案件的後續整個家族團結起來找兇手，尤其是湯姆被警察給懷疑過後完全沒有畏懼，反倒在尋找伊莉莎白的過程裡更親力親為，我覺得這也證實了他在鏡頭前所講的自己對伊莉莎白的愛！當時的鏡頭被警方和媒體解釋為是謊言，但湯姆用自己的行動證明自己清白以及對伊莉莎白的擔心。
而令人印象深刻的還有伊莉莎白的爸爸艾德，紀錄片裡他展現出一個堅信女兒還活著並且只想要把女兒帶回家的「父親」，其實在之後看到伊莉莎白被綁架時的機智和理性，我覺得她根本就是遺傳到爸爸的這個不放棄個性！這案件的破案轉折點就是艾德不顧警察的提議，堅決要對媒體公開瑪莉看到並描繪的兇手素描像！這個舉動雖然有冒險，但我看見的是身為一個絕望和心碎的父親只想要找到女兒的那份迫切！
艾德受訪的時候有說：「我記得有一天在聖殿時聽到別人說，艾德真的有夠扯，他竟然還相信女兒沒死」，綁架案的發生終究還是只剩下家屬在自己面對的現實面，別人很容易因為時間的過去而放棄和忘記，而導演讓我們看到身為綁架案受害者家屬那個痛永遠放不下的執念是破案的關鍵，因為受害者一定正在等待家人去救他，這樣的執念是唯一的希望與牽絆。
老實說我覺得這也是讓伊莉莎白在被綁架時努力要讓自己活下去並且不放棄求生的希望，因為艾德努力透過媒體在對伊莉莎白的找尋和喊話，那些新聞報紙都是伊莉莎白知道還有人在惦記著她的希望！我想這也才讓伊莉莎白更堅信自己不能放棄的那道希望，最終也才這麼神奇地她跟主謀提議回去鹽城湖時真的拯救了她自己！
／
➌【【案件英雄：妹妹瑪莉】】這案件裡我最佩服的就是當年僅有九歲的瑪莉，她是案件中唯一的目擊者，但她年僅九歲就記得只有出現在家裡三小時的男人(瑪莉真的記憶力驚人啊)！導演的敘述手法真的很不錯
，因為導演展現出小小年紀的瑪莉這麼長久時間以來每天都在想那個男人的聲音是誰的心理壓力和愧疚，還有她不被警察給相信與認真看待的證詞而導致她所背負的責任更重大的心理！
而瑪莉這小小年紀就能夠很有自信地指認誰是兇手的勇氣很讓人佩服，因為警察最初認為兇手就是理查的時候，她很堅持理查不是房間內出現的男人！當時警察認為這樣年紀的小女孩肯定只是在黑暗中沒看清楚才有記憶混亂。警察沒有相信瑪莉證詞的這個行為，五想也是給柯瑞刑警一個很大的教訓吧，畢竟大人總認為自己的經驗和邏輯才是正確，小孩子能懂什麼？瑪莉也著實教會了大人不要假裝自己很萬能的驕傲。
這案件最後的破案還真的是瑪莉的記憶力和證詞，她會想到以馬內利這號人物，然後描繪出兇手的長相，也才得以讓爸爸在之後決定要公開兇手長相素描，最後讓兇手越來越無處可逃，最後落網。但我想瑪莉不是想要當英雄，而是跟爸爸一樣只想要姊姊回來，看得出來她們家人間的感情真的很緊密！
／
➍【【抓住微小的希望讓自己活著：伊莉莎白】】這部紀錄片的最大特點也是透過伊莉莎白的話語裡建構出她被綁架的九個月裡種種被虐待的黑暗時期與過程。我覺得導演的手法還不錯，因為順應著伊莉莎白堅強的性格，當中有談到她被綁架時的那個時期內心心境，伊莉莎白有講到幾段她覺得自己很髒不想被家人找到的自我唾棄感，還有獨自承受孤獨的那種絕望，還有在之後知道家人也在找她的希望，這段心路歷程對一個14歲的孩子來說很沉重。
然而，導演鏡頭下的伊莉莎白，強調出她在這個案件過後的堅強以及療傷然後重生，甚至去幫助也曾度過同樣痛苦的人們！她能在黑暗裡活出自己的一道光，任誰都會不捨她的遭遇，但也為她能克服心魔反倒活出自己人生意義而發光感到佩服。我想她身邊一定是有很多愛她的人，不管是整個家族以及大伯湯姆，還是她的兄弟姐妹跟爸媽，還有她的宗教信仰跟新家庭，都給予她滿滿的愛。愛，雖然看不見，但卻是強大的力量！或許也是這份家庭的力量讓伊莉莎白心裡知道自己不能放棄，所以自己也救了自己一命！他們家族的人真的跟他們的姓氏一樣，非常「Smart」！
