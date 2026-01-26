2026-01-26 17:07 造咖
15位陸短劇帥哥男演員！柯淳《好一個乖乖女》短劇新頂流、曾輝《太子爺他過分野》推薦必看
近年來，中國短劇迅速崛起，成為影視圈不可忽視的觀看類型，憑藉「節奏快、劇情密、時長短」成功吸引大量觀眾，再加上直逼正劇演員的在線演技和逆天顏值，讓小成本短劇從長篇作品中殺出一條血路，特別整理「15位陸短劇帥哥男演員」，其中柯淳、馬小宇、曾輝、何健麒更被譽為「短劇賽道的F4」！
陸短劇帥哥男演員1.柯淳
2000年出生的「柯淳」，本名趙柯淳，以冷峻的形象和精湛的演技抓住大眾視野，代表作有《閃婚之撿來的上門女婿是大佬》和《頂級豪門總裁成了我的金絲雀》，近期《好一個乖乖女》中飾演「段休冥」一角，將深情與破碎感完美結合，播放量突破10億。戲內高冷霸道，戲外人設又瘋癲又幽默，這樣的反差感使他成為短劇界的新頂流！
陸短劇帥哥男演員2.馬小宇
1999年出生的「馬小宇」，身高190公分，科班出身的九頭身男模，被觀眾稱為「雙開門男友」，擁有陽光笑容和硬漢身材的極致反差，代表作有《掌心難逃》、《愛在夜幕降至時》。在《許你一場悲歡》從利用到深情的霸總角色，虐戀情深的演繹讓觀眾為之動容；而《閃婚後我成了大佬的掌中之物》則在上線僅4天，播放量就達到2000萬播放量，是短劇男演員中的扛霸子！
陸短劇帥哥男演員3.曾輝
1998年出生的「曾輝」，擁有一張「韓劇奶狗臉」與「型男身材」，與韓雨彤多搭，像是《厲總，你找錯夫人了》、《戲精美人且會撩得寵愛》、《閃婚總裁都很窮》、《完蛋我養的小白臉是大佬》和《墜入春夜》等，被譽為「短劇界最會灑狗糧CP」，有傳言兩人假戲真做，近期在《太子爺他過分野》飾演腹黑太子爺賀庭州，讓他在短時間內躋身頂流行列！
陸短劇帥哥男演員4.何健麒
1995年出生的「何健麒」，原本是廣東珠海高鐵站務員，因為長太帥而在社群走紅，可以說是中國鐵路的顏值擔當，後沉澱五年轉行拍攝短劇，外型俊朗、氣質溫柔，擅長演繹深情和禁慾角色，代表作有《玫瑰陷落》、《傾城嬌妻，別招惹我》、《無所謂，霍爺夫人會出手》，以《深情誘引》周家二少爺周晏京，迅速累積大批粉絲，近期因劈腿醜聞而被列為劣跡藝人！
陸短劇帥哥男演員5.于龍
1992年出生的「于龍」，有豐富的表演經驗，經常飾演霸總、大叔等位高權重角色，跟一般的暖色設定較不同，給人一種硬漢形象，男人味十足。跟楊咩咩10搭以上，兩人合作過《愛在朝暮之間》、《跨越千年的愛戀》、《閃婚後，夫人不按常理出牌》、《總裁夫人打工記》、《江小姐下山》、《我家三爺超寵的》、《白雲深處有卿卿》、《世界對我溫柔以待》，短劇最強大叔蘿莉CP！
陸短劇帥哥男演員6.姚冠宇
1996年出生的「姚冠宇」出演過《卿卿日常》和《冰雪謠》，屬於第二眼帥哥類型，獨特的單眼皮和痞帥的氣質，長相極具辨識度，可塑性極強。可以是矜貴禁慾的京圈太子、瘋癲病驕的霸道總裁，還是腹黑心機的機長，表演深植人心，代表作品包含《戀夏的故事》、《禁欲佛爺心尖寵》、《協議變廢紙京圈太子天天想複婚》，點擊屢創新高，在短劇界闖出自己的賽道！
陸短劇帥哥男演員7.王皓禎
1993年出生的「王皓禎」出演過《飲食男女》、《外星女生柴小七》、《周生如故》、《玉昭令》等電視劇，但人氣不慍不火，轉演短劇後才大放異彩。深情溫柔的眼神配上清冷斯文的氣質，讓他別具獨特魅力，代表作有《落入大霧將你遺忘》、《和暗戀對象先婚後愛了》、《晚星予你》、《遇見心軟的神》、《情陷港城》，雖然產量不多，但口碑和聲量都不錯！
陸短劇帥哥男演員8.王道鐵
1988年出生的「王道鐵」，畢業於中央戲劇學院表演系，身兼演員、導演、電影製作人，活躍於電視劇和電影，表演風格成熟穩重。直到2022年開始參演多部短劇，代表作有《愛的年齡差》、《初次見面，請嫁給我》、《我的大叔》、《夜色將明》、《總裁夫人來自農村》，最知名的即是《去有你的地方》慕景琛一角，36歲的他是真大叔，戲路廣泛，人氣穩步上升！
陸短劇帥哥男演員9.申浩男
1996年出生的「申浩男」，畢業於四川電影電視學院播報主持專業，模特兒轉演員，標準從漫畫走出來的「撕漫男」，被譽為「禁慾系天花板」，可狼可奶，2017年在電視劇初出茅廬，2023年開始短劇高產時期，出演過《凌少，夫人罪不至死》、《你是我的萬千星辰》、《雲深不聞鹿鳴》、《燃冬之女王加冕》、《步步深陷》、《情靡》、《玫瑰冠冕》等，將近百部作品！
陸短劇帥哥男演員10.孫樾
1997年出生的「孫樾」，本名孫越，浙江傳媒學院表演系畢業，以《加油，你是最棒的》、《緊急公關》、《她們的名字》、《以愛為營》等電視劇平穩發展，憑深厚的專業功底在短劇中逐步打開知名度。跟短劇女王「徐藝真」組CP，出演過《哎呀皇后娘娘來打工》、 《閃婚後傅先生的馬甲藏不住了》、《季總您的馬甲叒掉了》、 《重生後被渣男死對頭寵上天》 等！
陸短劇帥哥男演員11.錦超
2000年出生的「錦超」，知竹御用演員，出演《長公主在上》爆紅，該劇累計播放量超過3億，數次登上熱搜榜單前十，與圻夏夏榮獲《第三屆金劇獎》年度最上頭CP獎，後續的《東欄雪》更是讓他的演藝生涯更上一層，單集破1億，播放量累計超過5億，熱度口碑雙收，在三年內一躍成為微短劇頂流演員，古裝扮相總是讓人眼前一亮，網友都建議他「古裝半永久」！
陸短劇帥哥男演員12.趙弈欽
1997年出生的「趙弈欽」，為製作人于正旗下歡娛藝人，出演過《美人為餡》、《鳳囚凰》、《山寨小萌主》、《99分女朋友》、《那江煙花那江雨》、《拾光的秘密》、《住我對面的小哥哥》等。在兩年未有作品後，成功以《招惹》重回大眾視野，並在短劇界一鳴驚人，陸續帶來《風月變》、《難尋》，成功演繹執著冷傲和溫情霸道，持續拓展自己戲路與人氣！
陸短劇帥哥男演員13.李菲
1996年出生的「李菲」以細膩的演技和多變的角色塑造能力，在短劇領域備受矚目，2020年出道即當主演，氣質硬朗又儒雅的他，洋溢著滿滿的少年感，《夜夜相見不識君》、《朝歌賦》、《卿卿三思》相繼播出讓他聲名鵲起，憑藉《授她以柄》宇文淵和《永夜長明》東方醉/那錦辭，讓他迅速成為微短劇的古裝男神，網友更總結李菲古裝特點「吻戲美、哭戲虐、結局BE」！
陸短劇帥哥男演員14.代高政
1996年出生的「代高政」畢業於中央戲劇學院，擁有一張「李俊昊＋王嘉爾＋池昌旭」的明星臉，有菱有角的臉型、標緻的五官，再加上「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的好身材，成功圈粉無數。扎實的表演功底和對角色的深入了解，成為備受矚目的新生代短劇演員，以《千金丫鬟》軍閥二爺、《盲心千金》深情保鑣和《雨愛千金》糙漢拳手獲得廣大關注！
陸短劇帥哥男演員15.張集駿
2000年出生的「張集駿」，從AGEBOY男團成員轉型為短劇演員，參與50部作品的高產量，從配角躍升為一線演員，在《長公主不可以》播出後成為劇迷追捧的對象，陸續帶來《一晌貪歡》、《愛在鳳歸時》、《被謝醫生拒絕加好友99次》、《錯撩》、《黑暗中的救贖》、《情深刺骨，美人遲歸》、《閃婚後，我被總裁老公寵上天》、《脫韁》，被譽為「短劇界劇拋臉」，演技備受肯定！
以上就是「15位陸短劇帥哥男演員」，小成本短劇質感不輸大劇，有哪一位長在大家的審美上呢？想要一次看雙帥的，推薦馬小宇和曾輝《掌心難逃》、申浩男和張集駿《燃冬之女王加冕》、馬小宇和柯淳《公主復仇計劃》給大家！
【本文為造咖授權提供】
