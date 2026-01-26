連霸六週韓劇榜首！《Love Me》迎最終回　徐玄振談父女情感線：像人生的黑色幽默

2026-01-26 15:21
連霸六週韓劇榜首！《Love Me》迎最終回　徐玄振談父女情感線：像人生的黑色幽默。圖片來源：《Love Me》、IG@jtbcdrama
連霸六週韓劇榜首！《Love Me》迎最終回　徐玄振談父女情感線：像人生的黑色幽默。圖片來源：《Love Me》、IG@jtbcdrama

2026 開年最溫暖的療癒系韓劇《Love Me》在 Hami Video 全台獨家播出後，連續六週穩坐韓劇排行榜冠軍寶座，以貼近生活的情感描寫與細膩角色刻畫，成為許多觀眾新年最柔軟的陪伴。

圖片來源：《Love Me》
圖片來源：《Love Me》

隨著最終回播出，徐玄振也透過文字向觀眾溫柔道別，表示希望大家能在角色身上「一起哭、一起笑」，並為「一邊跌跌撞撞、一邊努力往前走的我們所有人送上應援」。

在《Love Me》中，徐玄振飾演外表冷靜、內心卻佈滿裂痕的婦產科醫師「徐俊京」。她坦言，角色最讓她投入的，是與父親之間那條無法輕易言說的情感線。談到與劉宰明對戲最有「家人感」的一場戲，她提及全家探望母親返程途中發生車禍的橋段，直言那一刻讓她真切感受到角色之間的羈絆。

《Love Me》徐玄振細膩的演出治癒許多影迷內心的傷痕。圖片來源：Hami Video
《Love Me》徐玄振細膩的演出治癒許多影迷內心的傷痕。圖片來源：Hami Video

「那一幕如果貼近看，其實是悲劇，但拉遠一點看，反而很像人生本身帶著黑色幽默。」徐玄振形容，那場戲不只是情緒爆發，而是像一家人共同經歷了一次失衡的瞬間，也讓角色之間的關係顯得更加真實。

劉宰明在劇中飾演老年喪偶的父親「徐振浩」，從孤獨、失落到重新迎接第二段人生，被觀眾評為全劇最溫柔的存在之一。他在收官之際感性分享，《Love Me》對他而言是一段「非常幸福的旅程」，也讓他重新體會到，「人生中那些毫無預警的傷痛，其實也是生命的一部分。」

《Love Me》劉宰明透過這部劇感受到家人永遠是支撐彼此最堅實的存在。圖片來源：Hami Video
《Love Me》劉宰明透過這部劇感受到家人永遠是支撐彼此最堅實的存在。圖片來源：Hami Video

他表示，透過振浩這個角色，更深刻感受到家人之間彼此支撐的重要性，「即使生活不完美，我仍然想說一句：人生，是美麗的。」

飾演徐家小兒子「徐俊瑞」的李施優，與多賢在劇中飾演認識 20 年的青梅竹馬。他透露，兩人的默契並非刻意營造，而是從「自在相處」開始。因現實生活中多賢年紀略長，他私下自然稱她「姊姊」，「是姊姊先提議輕鬆聊天，才慢慢熟起來，也嘗試了很多新的表演方式。」

《Love Me》李施優與多賢在劇中飾演相識多年終於交往的朋友，但兩人感情在最後一集遇到困難考驗。圖片來源：Hami Video
《Love Me》李施優與多賢在劇中飾演相識多年終於交往的朋友，但兩人感情在最後一集遇到困難考驗。圖片來源：Hami Video

他笑說，戲中許多自然的互動，其實都是在熟悉彼此後慢慢長出來的，「像吃飯時隨手丟紙巾、到她家直接開冰箱，那種不需要解釋的自在感，才是這段關係最重要的部分。」李施優也直言，雖然「TWICE 多賢」的身分自帶光環，但在片場，她是一位非常敢嘗試、準備充足的演員，「她的眼神很好，會主動提出想法，反而讓我拍得更輕鬆。」

首次挑戰戲劇演出的多賢則形容《Love Me》是一段既緊張又珍貴的經歷，「能透過『慧溫』這個角色，遇見這麼溫暖的劇組和前輩，我真的覺得很幸福。」尹世雅也分享，能以演員身分陪伴這樣一部餘韻深長的作品走到最後，讓她感到格外感恩，「就像慈英一樣，我也想努力把每一天踏實地活好。」張栗則表示，這次演出讓他重新思考「家人與愛」的真正意義。

《Love Me》多賢表示首次演出戲劇能遇見這麼溫暖的劇組和前輩，真的很幸福。圖片來源：Hami Video
《Love Me》多賢表示首次演出戲劇能遇見這麼溫暖的劇組和前輩，真的很幸福。圖片來源：Hami Video

迎來最終回的《Love Me》，徐家三條情感線同時站在人生的十字路口。俊京在結婚前夕洩漏未婚夫道賢的秘密；好不容易重新擁抱愛情的振浩，則逐漸察覺女友慈英頻繁走失的異樣。另一頭，俊瑞仍在原地踏步的助教生活中迷惘前行，反觀慧溫逐漸被世界肯定，兩人的人生步調開始出現落差，也讓感情面臨現實的考驗。

《Love Me》已於 Hami Video 獨家全劇上架

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

2026-01-20 14:20
圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

有些人年輕時風光無限，卻在中年後開始為錢煩惱；但也有人前半生看似平凡、不愛張揚，真正的高光時刻卻落在50歲之後。有4個星座屬於典型的「大器晚成型」，年輕時默默累積，越活越穩，到了人生下半場反而財務自由、生活從容，讓不少網友直呼「這才是真正的人生贏家」。

第四名：金牛座｜年輕存底氣，老了最安心

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

金牛座年輕時常被誤會太節省、太保守，但他們其實很早就替未來鋪路。固定存錢、穩健理財、提早規劃保險與退休生活，是金牛一貫的作風。這些選擇在年輕時不顯眼，卻在50歲後一次展現威力。

當同齡人開始為房貸、醫療與退休焦慮時，金牛早已累積穩定資產與被動收入，生活不需要向任何人伸手。也因為「花得起」，反而在中年後更懂得享受人生。

第三名：處女座｜把專業做到極致，時間自然變現

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

處女座的致富關鍵在「長期累積」。他們年輕時對工作要求極高，願意在同一個領域反覆打磨，從基礎一路做到專家。短期看來不一定爆紅，但時間一拉長，專業就成了最值錢的資產。

到了50歲左右，處女座往往站在產業核心位置，無論是顧問、管理層或技術權威，收入與身價同步提升。再加上理性投資、不衝動消費，資產曲線走得又穩又長。

第二名：天蠍座｜年輕布局，中年收割

圖片來源：MBC提供
圖片來源：MBC提供

天蠍座向來低調，真正的財富往往藏在水面下。年輕時他們就已開始分散投資、經營人脈，卻很少對外張揚。外人看不出端倪，實際上早已悄悄累積多條後路。

等到中年後，當年布局的房產、投資與合作關係陸續開花結果，天蠍座才慢慢收回成果。更重要的是，這時的他們心態成熟、選擇自由，金錢與精神層面同時鬆綁。

第一名：摩羯座｜前半生硬撐，後半生最穩

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

摩羯座被公認是「苦盡甘來」型代表。年輕時承擔最多責任、加班最兇、壓力最大，卻一步一步往上爬。這種長期耐力，讓他們在50歲前後站上事業高峰。

隨著職位、影響力與收入同步提升，摩羯座開始迎來回報期。此時不只財務穩定，家庭、人際也逐漸回饋，真正進入可以慢下來享受生活的階段。

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

2026-01-12 08:30 失敗要趁早 - 張念慈

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

2026-01-19 10:33
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

劇迷苦等多時的 Netflix 話題新劇《愛情怎麼翻譯？》正式上線，一口氣12集全數釋出，開播不到多久就火速衝上 Netflix Top 1！「酒窩男神」金宣虎攜手「神顏代表」高允貞組成的夢幻卡司，光是站在一起就話題滿滿，再加上《德魯納酒店》《還魂》洪氏姊妹操刀劇本、《紅丹心》柳英恩導演執導，從開播前就被視為年度必追清單之一。

劇情不只談戀愛，更把「語言」、「理解」與「情感創傷」寫進愛情裡，並橫跨韓國、日本、加拿大、義大利等多國取景，畫面與情緒同步放大，也難怪一上線就讓全球韓劇迷集體淪陷。以下整理《愛情怎麼翻譯？》1-12集分集介紹，讓你一次掌握超甜劇情。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第一集：不幸後的相遇

故事始於日本鎌倉，周浩鎮與車茂熙在一家拉麵店偶然相遇。當時的車茂熙還只是一位不知名的小演員，正卑微地試圖挽回劈腿的男友。她對這段關係的執著，首次揭示了她內心深處對被拋棄的恐懼與「不值得被愛」的核心創傷。

當男友的現任嘲諷她「一定是寂寞到連自尊都不要了」時，周浩鎮打破了旁觀者的角色，一把將她抱了過來，讓她靠著自己的肩膀落下眼淚，此舉不僅守住了她的自尊，也成為她黑暗中的一絲慰藉。他溫柔地安慰道：「既然受不幸吸引的男人離開了，接下來等著你的，就是幸福了。」

本集結尾迎來重大轉折：兩人分別後，車茂熙在韓國拍攝首部主演電影時意外墜樓，昏迷六個月。當她甦醒時，世界已截然不同。電影在全球爆紅，她一躍成為國際巨星。命運的齒輪再次轉動，將以全新的身份，讓這兩個靈魂重新交會。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第二集：口譯員與巨星的重逢

一年後，兩人因工作重逢。車茂熙在接受外媒採訪時，驚訝地發現口譯員正是周浩鎮。然而，重逢的喜悅很快被現實的矛盾所取代。周浩鎮為了不讓暗戀對象申智善誤會，竟主動要求車茂熙刪除一年前在日本的IG合照。這個看似冷酷的請求，首次清晰地暴露了周浩鎮的根本缺陷，一種源於恐懼的情感迴避。他害怕引起誤會的表象下，是更深層次無法面對與表達自身情感的模式，這也奠定了兩人關係初期的基調。

在解釋完誤會後，兩人雖都認為此後不會再有交集，但周浩鎮仍表示會繼續為她加油，留下一絲溫暖的連結。然而命運再次安排他們在日本的飯店走廊上意外相遇，伴隨著車茂熙一句「感覺我的慶典好像就要結束了」的低語，預示著她爆紅背後的巨大心理壓力即將浮現。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第三集：幻影與新的開始

巨大的成名壓力，讓車茂熙內心「不值得被愛」的創傷開始具象化，她開始看見自己成名角色「都拉美」的幻影。在一次頒獎典禮的紅毯上，她因幻覺而暈倒，被剛好在場的日本男星黑澤博及時接住，這一幕成為了公眾焦點。

一檔名為《浪漫之旅》的虛擬戀愛節目，將三人的命運再次綁定。節目組看中車茂熙與黑澤博的火花，邀請他們擔任主角；而周浩鎮為了逃避申智善的婚禮，也接下了節目的口譯工作。在節目訪談中，車茂熙因再次看見幻影而表現失常，她私下找到周浩鎮，懇求他擔任隨行口譯，成為她不安內心的依靠。於是，一段橫跨多國的旅程就此展開，也揭開了一場複雜情感角力的序幕。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第四集：悄悄萌芽的守護

《浪漫之旅》正式開拍，黑澤博因先前被車茂熙誤認為粉絲而心存芥蒂，拍攝初期處處刁難她。面對黑澤博的尖銳言行，周浩鎮的轉變在此刻悄然發生。他打破了口譯員的客觀原則，開始用自己的方式守護車茂熙。首先，他刻意「柔化翻譯」，將黑澤博尖銳的言詞過濾成溫和的表達，為她築起一道情感的屏障。其次，他更「暗中協助」，用計化解拍攝僵局，成為她看不見的後盾。

本集的感情線有了關鍵進展：車茂熙明確感受到了周浩鎮的支持與保護，而黑澤博也在與車茂熙的互動中，因一個手指愛心而意外心動。情感的暗流在三人之間湧動，而新角色的登場，將為這段關係注入更多不確定性。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第五集：嫉妒與極光下的溫柔

節目組因導演臨時更換而獲得一天假期，讓周浩鎮與車茂熙有了難得的獨處時光，關係更顯親近。然而，接替的新導演竟然就是周浩鎮長久以來的暗戀對象申智善，她的出現瞬間點燃了車茂熙內心的嫉妒與不安，再次觸發了她對被拋棄的恐懼。

經歷一場小車禍的驚嚇後，周浩鎮終於在夜晚與車茂熙會合，兩人一同看到了夢寐以求的極光。在璀璨光芒的見證下，先前的矛盾暫時消散，取而代之的是一種溫柔而曖昧的氛圍。然而，這份在極光下脆弱的溫柔註定無法長久，因為一個足以摧毀一切信任的誤會，已在陰影中悄然成形。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第六集：誤解的吻與決裂

車茂熙得知申智善取消婚禮的消息後，內心的不安全感達到了頂點。在情緒驅使下，她主動親吻了周浩鎮，卻又慌亂逃開。這記吻對周浩鎮而言，並非沒有觸動，而是觸發了他深層的癱瘓機制，源於複雜家庭背景（父親外遇、兩次離婚）的「不安全感與不確定性」，使他在情感的十字路口前猶如「路痴」般不知所措。

車茂熙從機場趕回，卻車茂熙看見周浩鎮與申智善微笑交談，巨大的誤會瞬間擊垮了她。兩人爆發激烈爭執，車茂熙負氣地說出傷人話語。儘管周浩鎮憤怒地表明自己喜歡的是車茂熙，但被誤解的他也無法壓抑怒火，最終轉身決然離開。這次決裂，成為了引爆車茂熙內心潛藏創傷的催化劑。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第七集：創傷與另一個她的出現

回到韓國後，兩人在活動上尷尬重逢。周浩鎮向朋友坦承了自己的困惑：「我不理解她的語言……我以為被拒絕了，就躲著她，結果她又像那樣追了上來。」這份困惑，恰好迎來了車茂熙的回應，她決定不再退縮，誓言要「當個動搖你的瘋女人」。

然而，車茂熙大伯的突然出現，勾起了她對父母死亡的童年創傷，巨大的恐懼讓她的人格被「都拉美」完全佔據。都拉美作為一個保護機制，首次在周浩鎮面前正式現身。與此同時，追到韓國的黑澤博揭露，在回程飛機上，車茂熙（實為都拉美）曾主動親吻了他。都拉美的登場，不僅是女主角內心風暴的外化，更是一枚投向所有人際關係的炸彈，其破壞力與意圖，無人能夠預料。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第八集：都拉美的計畫

「都拉美」代替車茂熙，開始用自己的方式處理麻煩。她既是車茂熙「不敢對外誠實的反面存在」，也是她內心深處的保護者。她首先以怪異行為嚇退大伯，接著警告周浩鎮不要接受車茂熙的道歉，因為她深知那些道歉源於自卑而非真心。

都拉美的出現，源於車茂熙為逃避最深層恐懼而分裂出的人格，她聲稱只有當車茂熙感到幸福時自己才會消失。為此，她在義大利展開了一場混亂的計畫：她引導周浩鎮一路跟隨，卻又刻意安排黑澤博與車茂熙見面，使周浩鎮誤以為，能帶給車茂熙幸福的人或許是黑澤博，以此考驗並引導他去觸碰車茂熙最不為人知的內心世界。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第九集：秘密與溫柔的擁抱

在義大利，都拉美持續與周浩鎮私下互動，向他揭露了車茂熙內心深處的所有秘密，包括她父母死亡的殘酷真相，以及她對周浩鎮那份深藏卻不敢言說的愛意。

當周浩鎮得知一切後，他沒有指責或逃避，而是溫柔地擁抱了眼前的都拉美。這個擁抱不僅是對都拉美存在的認同，更是對車茂熙所有創傷與孤獨的無聲安慰。然而，感受到這份溫柔的都拉美卻提出了一個矛盾的請求：她希望周浩鎮能帶著這份溫柔永遠離開，因為她認為這樣自己才能消失，車茂熙才能得到幸福。這個請求，將故事的最終走向推向了無法預測的境地。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》終於敢留下的那一天：

在異國酒莊的重逢中，周浩鎮被迫再次面對自己長年逃避的家庭裂痕。母親即將再婚的消息，讓他重新回望那段始終無法修補的親子距離，也讓他第一次真正理解，有些傷口並不是靠「正確說法」就能癒合。語言在此刻失效，他只能選擇站在原地感受。

另一端的車茂熙，也終於開始理解「都拉美」存在的真正意義。那並非失控的陰影，而是她多年來為了生存、為了不再被拋棄，而替自己築起的防禦機制。那些她無法親手完成的告別與恐懼，一直由另一個自己代為承受，而現在，她第一次嘗試不再躲藏。

命運再次回到熟悉的節點。黑澤博的告白被重新攤在檯面上，節目組期待戲劇效果，世界也逼著周浩鎮做出選擇。但在專業與真心之間，他仍選擇暫時沉默，把那段話留在未被翻譯的角落——因為此刻，他還沒準備好替自己的人生下定義。

然而情感從未真正消失。流出的幕後影像裡，在無人注視的樓梯間，周浩鎮用顫抖卻誠實的聲音，替那段尚未說出口的心意留下證據。漫天飛雪中，車茂熙主動坦承早已失控的感情，而這一次，周浩鎮沒有後退。那個吻，成為他們第一次不靠翻譯、只靠本能做出的選擇。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十一集：在黑暗中承認的愛

醜聞爆發後，車茂熙與周浩鎮再度被推回輿論中心。一張舊 Instagram 照片重新被翻出，過去的牽絆被無限放大、曲解，外界開始替他們定義關係，卻沒人真正聽見他們怎麼想。

暴雪與停電讓世界陷入短暫黑暗。在無法逃離、也無處退後的空間裡，兩人跨越了最後一道界線。那個在黑暗中發生的吻，不再是衝動，而是承認——他們早已無法否認彼此的存在。

黑澤博比任何人都更早看清真相。他選擇放手，沒有怨懟，也沒有競爭，只留下獨自喝酒的背影。那份沉默的成全，讓這段三角關係終於回到最單純的樣子。

然而，外界並未因此停止傷害。不倫傳聞被惡意剪接、扭曲，甚至演變成假訊息。為了止血，車茂熙公開了與前任及其妻子的合照，卻也因此開始動搖。當連過去都被迫攤開檢視，那現在的愛情，是否真的撐得住？

面對勸分與輿論壓力，周浩鎮沒有再退縮。他坦言自己不在乎世界怎麼看，即便因風波被迫分開三週，他也清楚知道，自己真正放不下的人是誰。這一次，他不再需要任何語言替他解釋。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十二集（結局）：不需要翻譯的答案

真相逐步浮出水面，有人迎來愛情的結果，有人終於與過去和解。節目組試圖以剪輯與緋聞替《浪漫之旅》製造高潮，黑澤博坦然配合，卻早已明白自己只是故事的一部分，而非結局。

另一邊，申智善終於說出口那段被隱藏多年的心意，也迎來屬於自己的人生選擇。她宣布戀情、接受求婚，象徵那些錯過與壓抑，終於被溫柔安放。

車茂熙在心理醫師的引導下，真正理解了「都拉美」的由來，那不是怪物，而是她潛意識裡為了保護自己而分裂出的力量。當她親口說出真相，周浩鎮選擇理解而非恐懼，站在她身旁承接一切。

親情的謊言也在此刻被拆解。隱瞞、欺騙、錯位的善意一一浮現，車茂熙終於知道，自己曾被世界誤導了多少年。震驚、迷惘與解脫同時湧現，她第一次不知道該不該為「真相」感到高興。

在短暫分離後，車茂熙選擇先去尋找母親，也選擇暫時放開這段感情。她承諾會回來，而這一次，是以完整的自己。周浩鎮學會等待，不再翻譯、不再猜測，只單純地相信。

故事最終回到星空之下。當她用一句話把他騙出門，周浩鎮在看見她的那一刻，忍不住落下眼淚。所有無法翻譯的情感，在此刻都不再需要語言，因為他們終於站在同一個答案裡。

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘

2026-01-22 16:49
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

出國旅遊守時是基本常識，但近日卻發生一起離譜的行徑，讓外交人員看傻了眼。幾名搭乘郵輪前往日本宮古島的台灣旅客，因個人疏失錯過規定的下船通關時間，竟異想天開致電台北駐日經濟文化代表處那霸分處，要求外交官「請已經下班的日本移民官回來港口」幫他們辦手續。在無理要求遭拒後，旅客甚至要求當地警察「開道」帶路，最終不僅無法入境，更面臨後續行程全數「泡湯」、只能被困在船上的慘痛代價。

把外館當私人秘書？要求召回已撤離的日方官員

駐日那霸分處在官方臉書無奈透露，才剛於2025年12月12日發文宣導出國守時的重要性，沒想到短短兩天後就接到這通「奇葩」求救電話。

該批旅客搭乘郵輪抵達宮古島後，因故錯過規定的下船通關時限，導致日本入境審查人員已經撤離現場。旅客竟要求我國駐外人員出面，聯絡日方人員「回港口」專門為他們辦理入境。對此，那霸分處嚴正回覆，日方人員依規定撤離後，絕不可能為了個別遲到旅客重返崗位，當場回絕了這項不切實際的要求。

無視司法管轄權 竟想叫日本警察上船帶人

在「召回移民官」的要求碰壁後，這批旅客並未死心，轉而提出更荒謬的要求：希望外館聯絡當地警察，「上船帶他們去出入國管理局」補辦手續。

外館人員不得不向旅客進行法治教育，指出郵輪內部視同「船旗國領土」，並非日本境內，日本當地警察無權也無法隨意上船執法或提供此類服務。館方強調，若非緊急醫療狀況，外交單位無法協助國人向日方提出通融要求。

台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘。圖片來源：AI製作

代價慘重！錯過第一站 等於「放棄整趟日本行」

為了釐清嚴重性，那霸分處特別洽詢日本出入國管理局那霸支局，揭露了郵輪通關的殘酷規則，也讓這批旅客的僥倖心態徹底破滅：

1. 視同放棄入境資格：未在規定時間內辦理手續，移民官會直接根據名單發行「不上陸通知書」。

2. 連鎖效應全船禁足：這是最致命的衝突點。根據規定，若在停靠日本的「第一個港口」未完成入境通關，該旅客在後續停靠日本的其他所有港口（如沖繩本島、石垣島等）將一律被禁止下船。

3. 文件不可撤回：該通知書一旦發行即為正式文件，除非有危及生命的緊急狀況，否則無法撤銷。

換言之，這幾名遲到的旅客，因為一時的不守時，整趟郵輪之旅的日本陸地行程全部報銷，剩下的假期只能待在船上望洋興嘆。

網友全炸鍋：丟臉丟到國外

此事件曝光後，引發網友一面倒的撻伐。不少人批評這種行為是「把別人給的方便當隨便」，網友直言：「出國請遵守當地規則，不然就不要出國丟臉了。」狠酸這是「巨嬰出國丟臉」。

更有眼尖網友指出，12月份抵達日本首站為宮古島的郵輪應是「榮耀號」，且船方發出的下船梯次說明上早已清楚載明相關規定。還有人感嘆外交人員辛苦，直言：「案件很瞎、遊客很盧...要是我直接說外交部不能干涉外國政府行政作業。」

那霸分處最後也再次呼籲，春節假期將至，國人出遊務必嚴守搭機、搭船及通關的時間規定，切勿因一時疏忽或無理取鬧，讓美好的假期變成一場惡夢。

