《動物方程式》第二集一樣火爆！拉丁天后 Shakira 獻唱〈Zoo〉延續主題曲高人氣！

Hi there，前陣子上映的動畫電影《Zootopia 2 (動物方城市2)》(2025) 在全球再度獲得亮眼票房成績，直衝全球票房第九高的電影；而在電影內容的引人入勝之外，主題曲方面也是一項很大的助攻，這集動畫同樣找來在第一集就獻聲的Shakira獻唱，並且他也延續了第一集角色 Gazelle (志羚姐姐) 的配音，可以說不僅 Shakira 和這部動畫有著密不可分的關係，他也是此次電影獲得巨大成功的重要原因之一，並且也再次讓大家看見他職業生涯的長紅狀態，出道經過了約三十年依舊能夠再創高峰。
在動畫第一集《Zootopia (動物方城市)》(2016) 中，Shakira 獻唱的主題曲〈Try Everything〉(2016) 就曾經掀起一波旋風，主題曲配合著電影的爆紅，雖然是Disney的新角色、新系列，不過卻依舊獲得了廣大觀眾的歡心；而今 Shakira 再次以一曲〈Zoo〉成功引起諸多大小朋友們的討論，尤其在音樂逐漸散播的同時，還搭上了今年很流行的短影音舞蹈挑戰，更助長了歌曲的知名度上升，因此這實在是聚齊了天時、地利、人和啊。
這首〈Zoo〉由 Shakira 親自創作，並且Ed Sheeran及Blake Slatkin也都參與其中，在這樣堅強的陣容之下，也就不難理解這首歌會這麼地輕易打中市場的口味。不但在旋律和歌詞中展現出歡樂又輕鬆的氛圍，想告訴大家在現代這麼緊湊的生活節奏中，也不要忘記享受生活中所帶給我們的一切細節；同時也在副歌的部分加進了洗腦的段落，「A zoo, ooh, ooh」，這不僅增加了記憶點，也推進了這首歌在電影之外的傳播速度。
或許是因為 Shakira 演唱的關係，在強烈的流行及舞曲風格中，當中蘊含換了的拉丁基底完全沒被掩蓋掉，而恰好往往給人快樂印象的拉丁音樂，也非常流暢地融入進《Zootipia 2》裡，就像〈Try Everything〉扛起了第一集的配樂重責一樣，〈Zoo〉同樣也貫穿了整部第二集電影，不但搭上了電影的劇情部分，同時也為電影本身加了不少分，就像是 Shakira 所配音的角色 Gazelle 真的用歌聲感染了整部電影，算是一首很雙贏的電影主體曲範例。
〈Zoo〉的 MV 部分很不意外地利用了電影本身的畫面交織而成，但值得注意的是 Shakira 本人穿上了 Gazelle 在動畫裡的造型熱舞，並且還額外換了兩套服裝巧妙地和電影片段結合，整部看下來倒是沒有太大的突兀感，讓人覺得蠻不錯的。另外也能順便留意一下，〈Zoo〉也發行了和日本配音歌手Dream Ami的合唱版本，雖然旋律基本上是一樣的，但加進了日文段落的歌詞，在氣氛沒什麼大改變之餘，還多了幾分日式的熱鬧氣息，有興趣的朋友倒是可以去聽看看。
這波和《Zootopia 2》的合作，可以說是讓 Shakira 又再次闖進全球的大眾視野中，在拉丁音樂往往僅在拉丁市場中較為流傳的情況下，Shakira 卻不斷地帶著自己的拉丁音樂在全球視野中大展身手，雖說拉丁音樂市場自己就有著足夠大的需求，不過從之前的〈Waka Waka (This Time For Africa)〉(2010)、〈Try Everything〉到現在的〈Zoo〉，他不僅在拉丁音樂市場內發光發熱，還在這股獨屬於他的熱情帶向全球，這次搭上了動畫電影的熱潮，更證明了他是名副其實的拉丁天后啊！
2026-01-12 11:57女子漾／編輯王廷羽
