撼動少女心Wasabi Bear 話題聯名！根本逼人一次帶走 從包包到抱枕，必收商品一次看
新年運勢要加料！Grace Gift x Wasabi Bear「調味系盲盒」登場，跩萌熊掛上身。新的一年不能再過得太「清淡」，這波聯名真的很難抵擋。Grace Gift 在 2026 農曆年前夕宣布攜手韓國話題 IP「Wasabi Bear」，推出首度聯名系列，將近年韓流最紅的「跩萌美學」直接帶進日常穿搭。從包款、服飾、鞋履到話題滿滿的「調味系盲盒」，一次把造型與好運氣場全部準備好。下列幫你一次整必收單品
文章目錄
- 韓系跩萌天花板登場！Wasabi Bear 是誰？
- 新年就抽盲盒「調」運勢！這款為什麼一抽就想收
- 每天真的會用到的包袋 裝得下生活也裝得下可愛
- 包控的療癒收納組 外出也要滿滿儀式感
- 入坑不心痛的小物 一抽就像在抽好運
- 從出門到回家都能用 替生活加點療癒調味
Grace Gift x Wasabi Bear話題聯名必收單品一次看
韓系跩萌天花板登場！Wasabi Bear 是誰？
Wasabi Bear（芥末熊）是於 2021 年亮相的韓國人氣潮流文創 IP，以一臉厭世卻可愛的「跩萌」表情，加上毛絨手感與「嗆辣又反差」的角色設定迅速走紅。不同於甜系萌物，Wasabi Bear 更像是在替現代生活發聲，把厭世、嘴硬、可愛與幽默感混在一起，成為深受年輕世代喜愛的代表角色之一。這次聯名中，角色全員到齊，各自象徵不同的生活狀態與情緒調味，讓聯名不只是圖案，而是真的「有個性」。
新年就抽盲盒「調」運勢！這款為什麼一抽就想收
過年最有儀式感的事之一，當然就是抽個好彩頭。Grace Gift 這次緊扣 Z 世代最愛的盲盒文化，推出「冬裝派對毛絨玩偶吊飾盲盒」，讓 Wasabi Bear 家族換上毛衣、圍巾與冬季造型，化身能隨身攜帶的包掛與鑰匙圈。
把「新年寓意」直接抽在手上，不同角色也能代表新年運勢。
Wasabi Bear (芥末熊)：象徵變化與趣味，新的一年生活不無聊，拜年時連靈魂拷問都能笑著帶過。
Gochujang Bear (辣椒醬熊) ：代表熱情與行動力，一身火紅氣場，自帶招財與好人緣。
Mustard Bear (黃芥末熊)：是療癒系吃貨，象徵口福滿滿，飯局邀約不斷。
Pinksabi Bear (粉芥末熊)：主打甜感浪漫，替新一年加點戀愛與粉紅泡泡。
Wasabi Snow Bear(雪人芥末熊)：為冬季限定造型，象徵轉換與新開始，特別適合想迎接改變的人。
Wasabi Brown Bear(棕芥末熊)：則是隱藏限定款，代表強運與貴人助力，可遇不可求。
抽到哪一隻，都像先替 2026 年下了一點生活預言。眾多驚喜，哪一隻讓你最心動?
每天真的會用到的包袋 裝得下生活也裝得下可愛
多種類包袋一次幫你湊齊，想要出門不手忙腳亂、又想把調味系穿搭帶出門，可愛又省心。
包控的療癒收納組 外出也要滿滿儀式感
專治「包包裡找不到東西」與「娃娃出門怕弄髒」 ，每天都用到，也最能瞬間提升生活秩序與心情。
入坑不心痛的小物 一抽就像在抽好運
「便宜好玩、快樂來得很快」。貼紙適合日常小改造，開箱有驚喜，掛包包立刻變穿搭焦點。想要收一點可愛、又想要拆盒的爽感，這組最對味。
從出門到回家都能用 替生活加點療癒調味
手機掛繩讓你解放雙手、飲料提袋把手搖日常變時髦配件；襪子帽子圍巾是最快見效的穿搭加分，鞋子則負責把整體風格收束得更俐落。回到家還有抱枕接住疲憊，從外出到居家都把療癒感補滿。
在包款與服飾設計上，Grace Gift 也直接把多巴胺色系開到最大，不用大改造，靠細節就能讓整體造型更完整。
服飾以寬鬆剪裁的大學 T 為主，搭配角色印花與撞色設計，再加上一頂可調節電繡棒球帽，就能輕鬆完成韓系日常造型。
26SS Grace Gift x Wasabi Bear 聯名資訊一次整理上市時間：1 月 26 日。
販售通路：Grace Gift 官方網站、MITSUI OUTLET PARK 林口一館 Grace Gift 快閃店
快閃期間：1 月 26 日至 2 月 25 日
其餘通路販售時間依官方公告為準。
包掛熱潮持續延燒！「曬娃配件」正式上身
近年韓國街頭持續發燙的 Bag Charm 包掛風潮，也完整延伸進這次聯名。Wasabi Bear 不再只是收藏，而是直接成為穿搭的一部分。
系列推出透明「曬娃包」，為毛絨吊飾打造專屬展示空間，外出不怕髒、拍照更吸睛；同步還有絨毛娃娃頭吊飾手機繩與手機掛環，讓角色自然融入日常使用場景，防手滑之餘，也讓手機變成造型亮點。
