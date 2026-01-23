2026-01-23 11:06 女子漾／編輯王廷羽
《赤手登峰》霍諾德徒手爬101引關注！曾征服酋長岩、Netflix 直播時間、風險與交通管制一次看
極限攀岩傳奇 霍諾德(Alex Honnold) 將於 1 月 24 日，在完全沒有繩索與任何防護設備的狀態下，挑戰攀登 508 公尺高的台北101，並由 Netflix 進行全球直播。這場被視為歷史級的徒手攀登行動，引發國際關注。女子漾整理 Alex Honnold 的傳奇事蹟、直播時間、潛在風險與周邊交通管制資訊，一篇帶你掌握所有重點。
文章目錄
Alex Honnold 是誰？他有哪些「封神級」紀錄
Alex Honnold 是誰？他有哪些「封神級」紀錄
在攀岩圈，只要提到「徒手攀登」，多半繞不開霍諾德這個名字。來自美國的他，是當代最具代表性的野外攀岩家之一，也是徒手攀岩（Free Solo）領域中的指標人物。所謂徒手攀岩，指的是在攀登過程中完全不使用繩索或任何保護裝備，只要一個失誤就可能墜落，被視為風險與心理門檻都極高的極限運動。
霍諾德從小開始攀爬，累積超過 30 年經驗。2017 年，他以無繩索、無防護的方式，徒手登上優勝美地國家公園 915 公尺高的酋長岩，耗時約 3 小時 56 分鐘，寫下攀岩史里程碑。這段過程拍成紀錄片《赤手登峰》，並於 2018 年奪下奧斯卡最佳紀錄長片，讓他正式走進全球視野。
外界常關注他為何能在高空保持冷靜，研究指出，他的大腦對恐懼刺激反應較低，但霍諾德本人強調，這項天賦並非天生免疫，而是他透過長年訓練後，才學會如何理性面對恐懼。霍諾德也曾完成半圓頂、沃特金斯山等徒手攀登，甚至挑戰南極、北極岩壁。即便成為父親後，他依然選擇持續攀登，因為對他而言，徒手攀岩不能被理解成玩命，而是建立在高度計算與風險管理之上的選擇。
光用想的就手抖！徒手爬101的風險不只在高度
光用想的就手抖！徒手爬101的風險不只在高度
台北101 高度為 508 公尺，雖然在數字上低於超過 900 公尺的酋長岩，但霍諾德認為，這次挑戰真正困難的地方，不單是高度本身而已。摩天大樓外牆結構高度一致，攀登動作必須長時間重複進行，隨著樓層拉高，肌肉疲勞會不斷累積，反而成為最難掌控的變數。
此外，台北101 外牆特有的「竹節箱體」設計，每隔 8 層樓就會出現一次向外傾斜約 10 至 15 度的結構，攀登時身體必須持續對抗外傾角度與高空風力，對核心肌群與整體耐力都是長時間的考驗。
更關鍵的是，這次挑戰採取的是標準 Free Solo 形式，全程沒有安全繩、安全網或任何防護裝備，一旦失手，後果將無法挽回。霍諾德也坦言，他無法改變後果的嚴重性，能做的只有透過長期訓練與大量彩排，盡可能降低發生意外的機率。
5 大 QA：大家最想問的問題一次解答
5 大 QA：大家最想問的問題一次解答
Q1：真的完全沒有安全繩或防護嗎？
A：是的，完全沒有。這就是 Free Solo 的核心定義，霍諾德強調他唯一的「安全網」來自長年訓練與無數次演練。
Q2：如果天氣不好怎麼辦？
A：下雨是最大變數。金屬與玻璃遇水會變得極度濕滑，若 1 月 24 日天候不佳，將順延至 1 月 25 日同一時間進行。
Q3：攀爬過程可以休息嗎？
A：可以。台北101 每 8 層樓外凸的結構，被他視為一段段「繩距終點」，可短暫停下來調整呼吸與恢復專注。
Q4：這是他第一次想爬台北101嗎？
A：Alex 早在 2013 年就曾來台場勘並評估可攀爬性，但當年計畫未能成行，直到這次才正式獲得許可。
Q5：爬到一半想上廁所怎麼辦？
A：他曾公開表示，會將排泄物完整包好後放入容器，待結束後再丟棄，強調絕對不可以往下丟，以免造成環境與公共安全問題。
1/24 台北101 周邊交通管制懶人包
1/24 台北101 周邊交通管制懶人包
為配合霍諾德徒手攀登台北101的高空拍攝與地面安全作業，信義計畫區將實施多項交通與人流管制，假日原本就人潮眾多，計畫前往的民眾務必提前留意。
主要管制時間為2026 年 1 月 24 日（六）07:00 至 11:00，若遇雨勢影響，將順延至 1 月 25 日（日）同一時段。另自 1 月 12 日至 1 月 25 日，部分區域將視拍攝進度實施彈性管制。
車道與路段管制重點（1/24 07:00–11:00）
松智路多段將進行雙向封閉或雙向管制，其中松廉路至信義路區間全面禁止車輛通行，松壽路至松廉路區段則引導車輛右轉離開管制範圍。信義路五段部分路段將封閉外側車道，保留內側車道通行；松壽路 20 巷也設有管制點。官方建議改道行駛松壽路、市府路、松仁路或莊敬路。
公車、YouBike 與行人管制
多條公車路線將於管制時段改道，包含 28、46、66、藍 5、市民小巴 7、基隆路幹線、台北觀光紅線及 669 路線，多數取消停靠「101 辦公大樓」站，實際站位以現場公告為準。
YouBike 將於 1 月 21 日至 1 月 24 日（09:00–13:00） 暫停 101 周邊租借站服務。行人方面，松智路東、西側人行道將分階段封閉，管制時段包含 1 月 21 日、23 日上午，以及 1 月 24 日活動當天清晨至中午，但仍保留信義廣場與 101 辦公大樓部分通道通行。
停車與特定區域限制
信義廣場停車場自 1 月 14 日至 1 月 24 日，每日 07:00–17:00 關閉部分出入口；台北101 停車場松智路出口則暫時禁止車輛駛出，請改由市府路方向離場。此外，信義廣場狗活動區將於活動前後期間暫停開放。
《赤手獨攀台北101》直播、免費轉播資訊
《赤手獨攀台北101》直播、免費轉播資訊
《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）將由 Netflix 全球同步直播，預計全程約 2 小時。台灣時間直播開始為 2026 年 1 月 24 日（六）09:00，若遇雨則改為 1 月 25 日同一時間。
只要打開 Netflix 搜尋「赤手獨攀台北101」或英文名稱「Skyscraper Live」，即可進入直播頁面。節目也將搭配專業主持與解說陣容，包括資深體育主播 Elle Duncan、世界級職業攀岩家 Emily Harrington、前 NASA 工程師兼知名 YouTuber Mark Rober、美國職業摔角明星 Seth Rollins，以及攀岩評論員 Pete Woods，從技術、體能與心理層面即時解析攀登過程。
除了線上收看，1 月 24 日當天台北101 對面的信義廣場也將設置大螢幕，提供民眾免費觀看直播，讓無法在家收看的觀眾，也能現場感受這場國際級挑戰的緊張氛圍。
《赤手獨攀台北101》Netflix 直播資訊直播日期：2026 年 1 月 24 日（六）
直播時間：上午 09:00（台灣時間）
預計時長：約 2 小時
直播平台：Netflix 全球同步直播
直播連結：連結點此
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower