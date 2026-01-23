2026-01-23 10:13 收納幸福-廖心筠
基隆勇消因囤積釀禍喪火場！收納專家痛籲：家中「3處」優先斷捨離避免風險
你可能以為，家裡只是東西多了一點、走道窄了一點，撐一撐就過了。但在真正出事的那一刻，這些「捨不得丟」的物品，往往會成為最先擋住去路的東西。收納專家提醒，囤積從來不只是生活習慣，而是一個會在關鍵時刻放大風險的安全問題。當家變得走不出去、也走不進來，代價，往往比我們想像的更沉重。
收納專家-廖心筠分享：
今天出門演講前，我看到一則新聞。基隆一處社區住宅深夜火警，消防小隊長詹能傑為了救人，三度進入火場。
在最後一次進去前，他提醒隊友一句話：「屋內衣服堆得像山一樣，小心不要碰到。」
後來，他把自己的空氣面罩讓給受困女子，自己吸入大量濃煙殉職，女子也沒有救回來。年輕的消防員就這樣離開了。
而那個家，因為屋內物品過度堆積，讓逃生和搜救的難度大幅增加。看到這則新聞，我心裡其實很沉痛，
因為我真的遇過，很多年前，我有一個客戶，要同時整理爸爸跟媽媽的遺物，我覺得很奇怪問她原因，他說爸爸過世之後，媽媽變得非常害怕失去，開始大量囤積雜物。沒有整理東西越堆越高。有一天，媽媽在家裡被物品絆倒，接著堆放的東西掉下來，獨居的媽媽就這樣被砸死了。那一次的震撼讓我清楚知道，囤積會讓一個家變成高風險空間。很多人會覺得，囤積只是東西多一點、房子亂一點而已。但出事的時候，路會直接被吃掉。你以為你留著的是衣服、紙箱、舊物，火災來的時候，它們會變成真正的阻礙。
常見的狀況包含：
1、出口被擋住：動線被堵，門打不開、路走不過去，逃生速度慢一秒，就是一秒。堆積物會直接阻礙走道與出口。
2、可燃物太多：火更快、煙更濃，衣服、紙類、雜物堆得越多，燃燒負荷越高，火勢更容易延燒。
3、救援風險提高：消防員進入時，走道狹窄、物品容易倒塌，出口可能被擋住，撤退時間被拉長。
過年快到了，如果你想開始整理，可以照一個很實際的順序來：
1、先把「走道」清出來：玄關到門口、房間到客廳、床到門，讓人可以順順走
2、再把「門口」清出來：門的迴轉半徑保持暢通，門後不要放東西，門要能完全打開。
3、處理高風險區：瓦斯爐旁、延長線旁、電器散熱孔附近，不要堆紙類、布類，避免增加失火風險。
趁著現在大掃除，清出來的東西，想捐、想結緣都很好。
壞掉、不堪使用的，就直接清掉。這次的事件，是一位消防員用生命留下的提醒。真心希望，這樣的憾事不要再發生。
也希望每個人，都能在還來得及的時候，把家整理得更安全一點。在需要的時候，你走得出去，救你的人，也走得出來。
