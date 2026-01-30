【選書】官商勾結的兩蔣 爆出台灣史上最大金融弊案－《十信風暴》

1984年「江南案」爆發，因為縱容情報組織在美國殺害美國公民，讓時任中華民國總統的蔣經國備感壓力。為了轉移國內焦點，國民政府決定整治當時國內最大、歷史最久，卻長期違規放款的台北市第十信用合作社，想不到卻差點導致台灣金融體系全面崩壞。

時任《工商時報》記者，全程報導十信、國信事件，作者王駿以當時挖掘到的內幕，加上事後專訪前行政院長俞國華，完成《十信風暴》。藉由將整起事件分成28個場景，他從七海官邸開頭，最後結束於第一殯儀館，沒有多餘的過場，細靡遺地交代了中華民國史上最大金融弊案的來龍去脈。

「你回去，要他們準備準備，十信這個膿包，得割了去，徹底處理掉，不能再養癰貽患了。須得注意的是，十信是金融機構，要小心謹慎處理，千萬要維持局面安定，尤其不能有擠兌，不能讓人心慌亂。財經金這一塊，你放手去做，其他範圍的事情我另有安排。」

由蔣經國親口下令徹查，當年的「十信案」肇因於時任立委、同時兼任十信董座的蔡辰洲，為了支應旗下「國泰塑膠集團」企業連年虧損形成的黑洞，違法掏空十信合作社資金。由於當時蔡家兄弟與政商界關係良好，不只每次都能提前獲知主管機關查帳情報，甚至在立法院與前立委王金平等人，組成「十三兄弟幫」，讓十信案爆發的起承轉合，更加充滿戲劇性。

藉由對於行政執掌、當時政治情勢、政商關係等精闢的描述，作者一步步說明為何十信走向「尾大不掉」的局面，若非蔣經國在後下指導棋，恐怕還會繼續歹戲拖棚。或許是長年擔任記者，所鍛鍊出來的深厚功力，作者對空間，以及人物語氣、用字刻畫細膩，讓當時各個關鍵場景，彷彿重現在讀者面前。

除了事件本身，透過建構出來的空間背景，也一併呈現了當時台北社會的地景、生活樣態。由於是在未來書寫過去發生的歷史，藉由「後見之明」的視角，《十信風暴》也達到某種歷史評價的效果，甚至看見作者對於某些政府官員的批判。

「你們偏偏讓個經濟部次長王建煊當打手，天天在報紙、電視上鼓吹，非要財政部低頭，非要實現兩稅合一不可。我告訴你，見人挑擔不吃力，當家才知柴米貴，我敢斷言，要是有朝一日，王建煊當了財政部長，他一樣不敢實施兩稅合一。（後略）」

在書中，作者化身為主角小方，寫出自己當時如何顯神通、挖掘獨家內幕。透過各種描述小方與「其他記者」不同的橋段，也能感受到作者對於自己擔任記者的自負心。更有趣的是，在後半部小方出現時，總還會加上「《工商時報》記者」的頭銜，似乎也暗示了作者對於前東家深厚的情感。

《十信風暴》是本紀實小說，雖然部分橋段經過調整，但在人物幾乎採用真實姓名，同時也加入了大量資料，事件的發展也幾乎與史實相同。權傾一時的蔡辰洲，最後被「關到死」，固然令人不勝唏噓，同時也是借鏡。但或許本書最大的目的，還是批判習慣「高高舉起」，等到風頭過後再「輕輕放下」官僚陋習。