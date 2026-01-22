2026-01-22 20:21 女子漾／編輯周意軒
2026開年必追「甜寵劇」！陳星旭、王玉雯《突然的喜歡》上演套路與反套路的極致拉扯
由陳星旭和王玉雯領銜主演的2026開年陸劇《突然的喜歡》正式開播，這部劇以其獨特的「反套路」劇情和主演間的「熟人局」CP感，迅速成為年初最受矚目的「癲系甜寵劇」。該劇之前未播先熱，在騰訊平台的預約量早已突破80萬，而劇中接吻的片段更在短短12小時內創下破億點擊，直接引爆微博熱搜！
故事講述一位來自2025年的情感主播，意外穿越進古早言情小說，與1999年的腹黑霸總展開一場鬥智鬥勇的愛情攻防戰，以下為您深入解析這部劇的精彩劇情與迷人角色。
劇情介紹：
當現代戀愛軍師遇上90年代腹黑霸總
《突然的喜歡》是一部充滿笑料的愛情輕喜劇，劇情圍繞著來自2025年的當紅情感主播林歡兒（王玉雯 飾）展開。精通各種戀愛理論卻缺乏實戰經驗的她，在一次吐槽小說時，意外穿越進了一本1998年的古早言情小說世界。
在這個世界裡，她被系統強制下達任務：必須攻略小說中的男主角1999年的「白切黑」霸道總裁高海明（陳星旭 飾），讓他愛上自己，才能返回現實。為了盡快完成任務，林歡兒使出渾身解數，將現代的戀愛技巧發揮到極致，對高海明展開猛烈攻勢，從投懷送抱到主動獻吻，招數盡出。然而她面對的並非一般霸總。高海明心思細密，總能一眼看穿她的各種小伎倆，並予以「反套路」回擊。
林歡兒的精心計畫屢屢失敗，製造出無數令人捧腹的搞笑場面：
• 裝病博同情：結果被高海明一本正經地直接送進醫院。
• 試圖搭話：卻被對方用學術話題堵得啞口無言。
• 假裝跌倒：以為能順勢投入他懷中，卻被無情推開。
在這場套路與反套路的終極對決中，兩人日久生情。當林歡兒逐漸放下技巧，用真誠打動對方時，高海明也開始發動攻勢，在辦公室解開襯衫扣子露出結實胸肌，上演甜虐拉扯。
隨著任務即將通關，林歡兒卻發現自己已深陷其中，真正愛上了高海明。故事的張力從最初的「欲走還留」轉變為「欲留還走」，她面臨著返回現實或為愛停留的艱難抉擇。這對有情人最終能否終成眷屬，成為本劇最大的懸念。劇情不僅解構了傳統甜寵劇的套路，更傳遞出「真誠才是制勝法寶」的深刻主題。
人物介紹
高海明（陳星旭 飾）
• 角色定位：1998年小說世界中的商界新貴、集團繼承人。
• 人物特質：典型的「白切黑霸總」。表面斯文高冷、冷峻強勢，內心卻腹黑且擁有極強的洞察力。他完全顛覆了傳統霸總的形象，擅長反套路操作，總能輕易識破女主角的攻略意圖，與她形成一場精彩的「雙向賽局」。
• 角色魅力：雖然能看穿林歡兒的小伎倆，卻不知不覺被她身上那股真誠與活力深深吸引。劇中更暗示，他的體內可能藏有古代書生的靈魂，為這段跨時空的戀情增添了更多神秘色彩。
林歡兒（王玉雯 飾）
• 角色定位：來自2025年的高人氣情感主播。
• 人物特質：精通所有現代戀愛理論，卻是個缺乏實戰經驗的「愛情小白」。性格獨立清醒、機智幽默，習慣用「套路化技巧」解決情感問題。穿越後，她必須完成攻略任務才能回家。
• 角色成長：在與高海明的交鋒中，她屢屢「破防」，原本的自信備受打擊。然而，正是在這個過程中，她逐漸褪去套路的外殼，展露出自己的真心，經歷了一場深刻的個人成長，從依賴技巧轉變為用真誠面對情感。
劇情從前期的爆笑鬥智，慢慢走向後期的情感抉擇，也讓《突然的喜歡》不只是甜寵，更多了一層關於「真心與選擇」的討論。