2026-01-22 16:49 女子漾／編輯張念慈
台灣「巨嬰」旅客大鬧宮古島？錯過郵輪通關竟求外館「叫日方回來上班」 下場超慘
出國旅遊守時是基本常識，但近日卻發生一起離譜的行徑，讓外交人員看傻了眼。幾名搭乘郵輪前往日本宮古島的台灣旅客，因個人疏失錯過規定的下船通關時間，竟異想天開致電台北駐日經濟文化代表處那霸分處，要求外交官「請已經下班的日本移民官回來港口」幫他們辦手續。在無理要求遭拒後，旅客甚至要求當地警察「開道」帶路，最終不僅無法入境，更面臨後續行程全數「泡湯」、只能被困在船上的慘痛代價。
把外館當私人秘書？要求召回已撤離的日方官員
駐日那霸分處在官方臉書無奈透露，才剛於2025年12月12日發文宣導出國守時的重要性，沒想到短短兩天後就接到這通「奇葩」求救電話。
該批旅客搭乘郵輪抵達宮古島後，因故錯過規定的下船通關時限，導致日本入境審查人員已經撤離現場。旅客竟要求我國駐外人員出面，聯絡日方人員「回港口」專門為他們辦理入境。對此，那霸分處嚴正回覆，日方人員依規定撤離後，絕不可能為了個別遲到旅客重返崗位，當場回絕了這項不切實際的要求。
無視司法管轄權 竟想叫日本警察上船帶人
在「召回移民官」的要求碰壁後，這批旅客並未死心，轉而提出更荒謬的要求：希望外館聯絡當地警察，「上船帶他們去出入國管理局」補辦手續。
外館人員不得不向旅客進行法治教育，指出郵輪內部視同「船旗國領土」，並非日本境內，日本當地警察無權也無法隨意上船執法或提供此類服務。館方強調，若非緊急醫療狀況，外交單位無法協助國人向日方提出通融要求。
代價慘重！錯過第一站 等於「放棄整趟日本行」
為了釐清嚴重性，那霸分處特別洽詢日本出入國管理局那霸支局，揭露了郵輪通關的殘酷規則，也讓這批旅客的僥倖心態徹底破滅：
1. 視同放棄入境資格：未在規定時間內辦理手續，移民官會直接根據名單發行「不上陸通知書」。
2. 連鎖效應全船禁足：這是最致命的衝突點。根據規定，若在停靠日本的「第一個港口」未完成入境通關，該旅客在後續停靠日本的其他所有港口（如沖繩本島、石垣島等）將一律被禁止下船。
3. 文件不可撤回：該通知書一旦發行即為正式文件，除非有危及生命的緊急狀況，否則無法撤銷。
換言之，這幾名遲到的旅客，因為一時的不守時，整趟郵輪之旅的日本陸地行程全部報銷，剩下的假期只能待在船上望洋興嘆。
網友全炸鍋：丟臉丟到國外
此事件曝光後，引發網友一面倒的撻伐。不少人批評這種行為是「把別人給的方便當隨便」，網友直言：「出國請遵守當地規則，不然就不要出國丟臉了。」狠酸這是「巨嬰出國丟臉」。
更有眼尖網友指出，12月份抵達日本首站為宮古島的郵輪應是「榮耀號」，且船方發出的下船梯次說明上早已清楚載明相關規定。還有人感嘆外交人員辛苦，直言：「案件很瞎、遊客很盧...要是我直接說外交部不能干涉外國政府行政作業。」
那霸分處最後也再次呼籲，春節假期將至，國人出遊務必嚴守搭機、搭船及通關的時間規定，切勿因一時疏忽或無理取鬧，讓美好的假期變成一場惡夢。
