2026-01-22 16:59 女子漾／編輯黃冠婷
《鏈鋸人》、《約定的夢幻島》主題曲來自他！「深夜系」再襲台！一票難求ZUTOMAYO 演唱會台北站資訊一次看
為《鏈鋸人》、《約定的夢幻島》等人氣動畫演唱主題曲的日本話題樂團 ZUTOMAYO（ずっと真夜中でいいのに。），確定二度來台開唱。繼 2024 年首度來台掀起搶票熱潮後，ZUTOMAYO 即將帶著全新主題巡迴再度站上台灣舞台。
二度台北開唱，超高話題度後勢再起
自 2024 年在台北開唱並登上海外巡演舞台後，ZUTOMAYO 再度宣布 2026 年亞洲巡迴行程，台北站確定於 5 月 16 日在新北市工商展覽中心 舉行。本次巡演名為INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」，是承接先前巡演後的新企劃，也將帶來更多現場互動與沉浸式感官體驗。
覆面系主唱 ACAね 打造迷幻世界觀
ZUTOMAYO是以創作歌手 ACAね 為核心的音樂企劃，2018年以一首〈秒針を噛む〉在 YouTube上打響名號，單曲迄今已累積超過 1.5 億點閱次數，也為《鏈鋸人》、《約定的夢幻島》《漂流家園》等全球熱門的動畫作品演唱主題曲。日本樂壇中因為名字裡都有「夜」字而將ZUTOMAYO 與 YOASOBI、ヨルシカ (Yorushika) 被合稱為「夜好性」三巨頭（或「深夜系」三大團體）。
搶票情報一次掌握
台灣場門票將於 1 月 22 日起開放 ZUTOMAYO PREMIUM 會員抽選登記，抽選結果於 1 月 29 日 公布；會員專屬售票期為 1 月 30 日至 1 月 31 日，一般售票將於 2 月 1 日正式開賣。觀眾可依個人喜好選擇包含 VVIP、VIP、Standing A 與身障席等不同票種。這種「先抽後買」的機制，也呼應了 ZUTOMAYO 現場文化的精緻與粉絲參與感。
INTENSE II「坐・ZOMBIE CRAB LABO」演出詳情演出時間：2026/5/16
演出地點：新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路1號）
票價（全站區）：VVIP NT $4,800/ VIP NT $3,800/ Standing A NT $2,800/ 身障席 NT $ 2,400
（福利待公布）
ZUTOMAYO5月台北開唱！必聽歌曲推薦
〈秒針を噛む〉
〈餘命數〉
〈無法走上正確的路〉
售票詳情：ZUTOMAYO PREMIUM會員：
會員抽選登記：1/22（四）12:00 ~ 1/25（日）23:59
登記網址：https://zutomayo.net/intense2_apply_pre_taipei/
會員抽選結果：1/29 (四) 15:00 (15:00前會收到通知信)
會員售票時間：1/30（五）15:00 ~ 1/31（六） 23:59
ZUTOMAYO PREMIUM官網：https://zutomayo.net/premium/
一般售票：售票時間：2/1（日）15:00
售票連結： https://tixcraft.com/activity/detail/26_ztmy_a
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower