自爆「被拐」？Jennie《換乘4》壓軸登場！新節目《秘密好友俱樂部》上線資訊一次看
《換乘戀愛4》在 21 日正式迎來完結篇，果然不負本季「史上最強」的封號，除了誕生 4 對情侶（2 對復合、2 對換乘成功），最讓網友暴動的，無疑是 BLACKPINK Jennie 壓軸登場，親自坐上觀察室，還大方爆料自己其實是「被他拐上節目」的忠實鐵粉！
Jennie：我真的太愛這節目！被 Simon D 拐上節目的啦！
一直被觀眾敲碗的 Jennie，終於在完結篇現身，她一出場就是大明星氣場＋鐵粉能量滿點，笑說自己是收到 Simon D 的訊息才被「拉上節目」的。
Simon D 說他只是問：「妳有在看嗎？」秒被 Jennie 回：「超好看！我可以上節目嗎？」
他甚至反問：「妳確定？」結果 Jennie 到現場直接喊：「當然好啊！」整個像粉絲見到最愛的節目，超真實又超可愛。
而被問到是否被劇透，她立刻收起笑容、一本正經反駁：「完全沒有！」鐵粉維護觀影體驗的樣子，全場笑翻。
本季修羅場升級：入住者「兩位前任同時登場」史無前例
《換乘4》以情緒濃度、成員複雜度、規則新鮮度，通通拉到最高，甚至首次出現「入住者的兩位前任」同時參加，讓整季張力飆升。
最後一集更是情感大爆發： 有人勇敢挽留，有人選擇放手，也有人在猶豫與遺憾之間不停拉扯。但所有人最後都以「對方的幸福」優先，呈現比以往更成熟的情感面貌。
最終結果中，原本看似不可能復合的洪智妍×金宇鎮、朴智賢×鄭元圭，竟在最後時刻牽起彼此的手；而成伯賢與崔允寧、朴賢智與趙有植，也順利「換乘」成功，畫下屬於彼此的新起點。
韓星追得比觀眾還瘋！ZB1 直接衝台北動物園朝聖
《換乘戀愛》系列不只觀眾追，韓星更是追到入迷：
1.ZEROBASEONE 章昊、成韓彬
來台開唱時剛好播到伊豆仙人掌公園約會集，兩人追完進度，隔天立刻衝台北市立動物園複製行程，還成為第 19、20 集觀察員。
2.THE BOYZ 善旴
看完後觸發創作靈感，寫出新歌〈愛情會慢兩步才到來〉，演出後還被網友狂讚。
3.李泳知「預言家」封號到手
她在YouTube 上看第 13～14 集片段後，毫無脈絡就猜中全部最終配對，完結篇一播出立刻再被瘋傳，網友留言狂求保佑：「讓我考試順利」、「請庇佑我搶票成功」。
Jennie看完大感動：期待《換乘5》！
作為死忠粉的 Jennie，看完入住者的勇敢選擇後也超有感，直呼：「這節目總是讓人滿滿多巴胺，也讓人很感激。」還甜喊：「能陪到第4季最後真的很幸福，也期待第5季！」
金叡園也大讚：「從第一集到最後都讓人驚訝。」Simon D 更直接認證：「這季是史上最好看。」
《換乘戀愛4》下週公開花絮！Jennie 新節目也即將上線
粉絲不用怕劇荒，《換乘4》下週還會釋出未公開幕後花絮。 另外 Jennie 與「戀綜男友」Dex 主持的新節目《秘密好友俱樂部》也即將從 2 月 1 日起，每週日 18:55 於愛奇藝國際版全台獨家跟播。
首集任務就是大型「小天使遊戲」，嘉賓必須匿名給指定對象準備禮物，Jennie 與 Dex 的組合也讓粉絲期待兩人會擦出什麼火花，粉絲們敬請期待～
