2026-01-22 13:59 女子漾／編輯許智捷
車銀優遭爆涉逃稅200億韓元！恐創韓國國稅廳追稅新高 全案關鍵一次看
南韓演藝圈今日傳出震撼彈。因「臉蛋天才」、「模範生藝人」形象走紅的男星 車銀優（Cha Eun-woo），被爆捲入高達 200 億韓元（約新台幣 4.7 至 5 億元） 的稅務爭議。韓國國稅廳已正式發出追繳通知，目前車銀優方面提出異議申請，案件尚未定案，成為外界高度關注焦點。
以下整理全案資訊帶你一次看懂。
事件時間軸與金額規模
根據韓媒整理，這起案件由 首爾地方國稅廳調查四局主導，調查行動自 2025 年春季展開，並於 2026 年 1 月 22 日左右向車銀優方面正式通知追繳稅款。若最終裁定成立，200 億韓元的追稅金額，將刷新 南韓演藝圈史上最高補稅紀錄。
目前狀態仍處於「課稅前適法性審查」階段，代表稅務機關與當事人之間仍在法律攻防，尚未進入最終裁定。
調查源頭：由 Fantagio 母公司調查引發的「案外案」
值得注意的是，這起針對車銀優的調查，最初並非直接鎖定藝人本人。根據韓媒《EDAILY》報導，國稅廳原本的目標是 Fantagio 的實際控制人、未來 I&I 會長南宮健。
國稅廳當時正針對南宮健涉嫌股價操作、貪污與逃稅案進行「企劃性調查」，並全面清查其持有的關聯企業。在追查 Fantagio 資金往來的過程中，意外發現 Fantagio 與車銀優母親設立的「A 公司」之間有頻繁且異常的資金流動，這才「順藤摸瓜」將調查範圍擴大至車銀優。
國稅廳指控重點：疑似透過「空殼公司」分流收入
國稅廳指出，車銀優涉嫌透過「紙上公司（Paper Company）」 的方式，將原應歸屬個人的演藝收入轉入法人名下，以規避高額個人所得稅。
調查認定的結構為三方關係：
一、經紀公司 Fantagio
二、車銀優本人
三、由車銀優母親設立的 A 公司
國稅廳認為，Fantagio 將部分原本應支付給車銀優的演藝收入，轉由 A 公司承接，再由公司形式進行分配。此舉可讓收入適用 法人稅（約 10%–20%），而非最高可達 45% 的個人綜合所得稅，藉此大幅降低稅負。
調查進一步指出，A 公司登記地址位於仁川江華島，與實際演藝活動缺乏地理與業務關聯，且未發現其提供實質經紀或演藝支援服務，因此被國稅廳認定為缺乏實際營運的空殼公司。
車銀優與經紀公司反駁：非逃稅、公司具實質功能
對於指控，車銀優與 Fantagio 方面全面否認逃稅意圖。相關人士表示，A 公司設立背景與「避稅」無關，而是因 Fantagio 當時高層異動頻繁、經營不穩，母親才出面成立公司，協助直接管理與保護演藝活動權益。
車銀優方也強調，A 公司是依法登記的「大眾文化藝術企劃業者」，並非不存在的空殼公司，確實參與相關管理與業務運作。對於國稅廳的課稅認定，已委請專業稅務代理人提出正式異議申請。
服役期間爆出 衍生爭議：避風頭入伍？
值得注意的是，車銀優目前正在服兵役，服役單位為陸軍軍樂隊。由於他於 2025 年 7 月入伍，預計退伍日期為 2027 年 1 月 27 日。時間點與國稅廳調查期間重疊，部分網路聲音質疑是否存在「避風頭入伍」的情況。不過，Fantagio 對此並未正面回應，僅重申會依法配合所有調查程序。
案件尚未定案 結果恐影響演藝生涯
目前整起事件仍處於雙方攻防階段。若車銀優的異議申請成立，補稅金額可能大幅降低，甚至免除；反之，若遭駁回，除需面對鉅額補稅，後續是否影響形象、代言與影視作品安排，也備受外界關注。
預計於 2026 年第 2 季上線的 Netflix 作品 《超能路人甲》 宣傳計畫是否受挫，也備受關注。國稅廳最終審查結果，將成為左右事件走向的關鍵。
