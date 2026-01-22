2026-01-22 12:03 推坑人妻
【2026 年 Disney+ 韓國影劇清單大公開】：輸人不輸陣~《21世紀大君夫人》、《再婚皇后》期待到不行！金宣虎牽手秀智上演神秘《魅惑》
全球串流兩大平台，競爭可真是激烈！前一天Netflix才剛公開2026年度韓國影視作品清單，隔一天Disney+馬上也接著跟上，就是走一個「輸人不輸陣，你跑我也追」的概念！2026年公開作品總共10部，追起來吧！
2026年Disney+必看1：成東鎰、厲雲、琴世祿《愛情怎麼翻譯？》
主演：成東鎰、厲雲、琴世祿
開播資訊：2/4
由成東鎰、厲雲、琴世祿主演的《Bloody Flower》，改編自李東建的同名小說，在韓國文化產業振興院（KOCCA）舉辦的2023年廣播影片內容大賽中榮獲獲得大獎，是一部犯罪懸疑劇，故事圍繞擁有治癒絕症能力的連續殺人犯，以及與他糾葛在一起的人們，揭開層層謎團。
2026年Disney+必看2：《命運戰爭49》
主持：全炫茂、朴娜萊、朴河宣、神童、姜知英
開播資訊：上半年
《命運戰爭49》是一檔集結49位命運術士，通過多項任務考驗自身命運的超自然生存類節目，朴娜萊與全炫茂、朴河宣、神童、姜知英共同擔任主持人；但是前陣子朴娜萊的緋聞風波還在持續燃燒中，她也在被爆料後立馬宣布退出所有節目並暫停活動，但畢竟她是主要主持人加上以她的個性應該也會在節目中相當活躍，是否因為緋聞而把她的鏡頭刪除呢？或是大家拒看有她的節目呢？
2026年Disney+必看3：李聖經、蔡鍾協《在你燦爛的季節》
主演：李聖經、蔡鍾協
開播資訊：2/20
2月一口氣上架兩部作品，李聖經、蔡鍾協主演的浪漫愛情劇《在你燦爛的季節》，由《美好世界》的鄭翔禧導演執導，《雖然30但仍17》、《她很漂亮》的趙成熙編劇執筆，劇情講述一名因意外而失去聽力和記憶的男畫師，遇見了如救贖般的女設計師後，展開的一段療癒的愛情故事。
2026年Disney+必看4：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍《21世紀大君夫人》
主演：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍
開播資訊：4/3
來囉來囉！今年度期待之作之一的《21世紀大君夫人》就快登場啦~「國民男女神」邊佑錫、IU 即將合體主演《21世紀大君夫人》，兩人繼《月之戀人—步步驚心：麗》後時隔九年的再度合作，這部戲可說是未開演先轟動！由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，劇本曾獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎，是新人編劇劉雅仁第一部作品；劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述雖然身為擁有一切的財閥卻因身份只是「平民」而心煩的女子，與雖然作為身份尊貴的「皇子」卻因什麼也無法擁有而悲傷的男子，兩人突破身份、共同開創命運的特別羅曼史。
2026年Disney+必看5：朴寶英、金聖喆、金𤋮元《賭金》
主演：朴寶英、金聖喆、金𤋮元
開播資訊：上半年
朴寶英、金聖喆主演的犯罪驚悚大作《賭金》也即將在上半年開播！由電影《殺人者的記憶法》、《屍落之城》編劇黃祖允與電影《機密同盟》、電視劇《搜查班長1958》導演金成勛合作打造；故事圍繞一場捲入600億韓元來歷不明的金條走私案，以及展開的人性慾望糾葛，並一步步揭開深藏的真相。
2026年Disney+必看6：李棟旭、金慧峻《殺人者的購物中心2》
主演：李棟旭、金慧峻
開播資訊：下半年
《殺人者的購物中心》第二季要來啦！這部劇真的是看了很爽快，不只是李棟旭身手矯健超帥氣，金慧峻也是每個眼神都感覺可以把敵人秒掉的樣子！改編自韓國作家姜智英創作的同名小說，由電影《鎖命危機》的導演李權與電影《出國》的導演盧圭燁聯合執導，李權與《時間停止的瞬間》的編劇池鎬鎮合作創作劇本；故事講述女大學生智安在叔叔「意外」去世後，發現他藏著一整個軍火庫級別的地下世界——那個表面上只是個平凡的購物中心，在第一季的最後，叔叔鄭進灣「死而復生」居然又重傷登場，他將與姪女聯手對抗更龐大的跨國組織。
2026年Disney+必看7：南宮珉、李雪《結婚的完成》
主演：南宮珉、李雪
開播資訊：7/18
由南宮珉、李雪主演的驚悚愛情劇《結婚的完成》，其實是KBS的劇集，Disney+只是跟播啦！劇情講述一位神經外科醫生在即將離婚時，為了拯救被綁架的妻子而與罪犯殊死搏鬥的故事；雖然不是原創劇，但我依然對南宮珉的演技有信心！
2026年Disney+必看8：玄彬、鄭雨盛《韓國製造 2》
主演：玄彬、鄭雨盛
開播資訊：下半年
由電影《萬惡新世界》、《南山的部長們》的禹民鎬導演首次執導劇集作品，玄彬與鄭雨盛主演的《韓國製造》，上半部在去年底可說是造成話題 (雖然我沒看，因為我對這個題材沒啥興趣，加上一個是渣男，一個是有婦之夫，更加深沒有追劇的念頭)，故事背景設定在動盪的1970年代，講述對財富與權利不擇手段的白冀兌和為了阻止他而不惜一切的檢察官張健榮，兩人陷入一場在政治陰謀、犯罪組織與正義觀衝突所激化的危險競爭中。
2026年Disney+必看9：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮《再婚皇后》
主演：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮
開播資訊：下半年
今年度我最期待的一部劇終於要開播了 (雖然劇說要等到下半年)~改編自全球高人氣的Alphatart同名網絡小說和網絡漫畫《再婚皇后》，邀請《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《雖然30但仍17》導演趙秀沅執導，《驅魔麵館》編劇呂芝娜和電影《一拳鮮師：勇敢的市民》編劇玄忠烈共同執筆劇本，更找來申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮共同主演，是一部浪漫奇幻史詩劇；故事講述東大帝國的皇后「娜菲爾（申敏兒 飾）」，在知道自己的丈夫「索本修（朱智勛 飾）」，企圖讓自己的情婦「菈絲塔（李世榮 飾）」上位成皇后後，決定離婚並與鄰國王子「海因里（李鍾碩 飾）」再婚，看似一場政治聯姻，實則開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。
2026年Disney+必看10：秀智、金宣虎《魅惑》
主演：秀智、金宣虎
開播資訊：下半年
秀智、金宣虎終於二搭啦！《魅惑》改編自紅作家的同名網絡漫畫，由電影《觀相》、《緊急迫降》導演韓在林執導，故事講述1935年京城（今首爾）時代，畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華畫肖像，並在過程中揭開她被塵封半世紀、充滿謎團的秘密故事。
