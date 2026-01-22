【2026 年 Disney+ 韓國影劇清單大公開】：輸人不輸陣~《21世紀大君夫人》、《再婚皇后》期待到不行！金宣虎牽手秀智上演神秘《魅惑》

2026-01-22

全球串流兩大平台，競爭可真是激烈！前一天Netflix才剛公開2026年度韓國影視作品清單，隔一天Disney+馬上也接著跟上，就是走一個「輸人不輸陣，你跑我也追」的概念！2026年公開作品總共10部，追起來吧！


2026年Disney+必看1：成東鎰、厲雲、琴世祿《愛情怎麼翻譯？》

主演：成東鎰、厲雲、琴世祿

開播資訊：2/4

由成東鎰、厲雲、琴世祿主演的《Bloody Flower》，改編自李東建的同名小說，在韓國文化產業振興院（KOCCA）舉辦的2023年廣播影片內容大賽中榮獲獲得大獎，是一部犯罪懸疑劇，故事圍繞擁有治癒絕症能力的連續殺人犯，以及與他糾葛在一起的人們，揭開層層謎團。


2026年Disney+必看2：《命運戰爭49》

主持：全炫茂、朴娜萊、朴河宣、神童、姜知英

開播資訊：上半年

《命運戰爭49》是一檔集結49位命運術士，通過多項任務考驗自身命運的超自然生存類節目，朴娜萊與全炫茂、朴河宣、神童、姜知英共同擔任主持人；但是前陣子朴娜萊的緋聞風波還在持續燃燒中，她也在被爆料後立馬宣布退出所有節目並暫停活動，但畢竟她是主要主持人加上以她的個性應該也會在節目中相當活躍，是否因為緋聞而把她的鏡頭刪除呢？或是大家拒看有她的節目呢？


2026年Disney+必看3：李聖經、蔡鍾協《在你燦爛的季節》

主演：李聖經、蔡鍾協

開播資訊：2/20

2月一口氣上架兩部作品，李聖經、蔡鍾協主演的浪漫愛情劇《在你燦爛的季節》，由《美好世界》的鄭翔禧導演執導，《雖然30但仍17》、《她很漂亮》的趙成熙編劇執筆，劇情講述一名因意外而失去聽力和記憶的男畫師，遇見了如救贖般的女設計師後，展開的一段療癒的愛情故事。


2026年Disney+必看4：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍《21世紀大君夫人》

主演：IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍

開播資訊：4/3

來囉來囉！今年度期待之作之一的《21世紀大君夫人》就快登場啦~「國民男女神」邊佑錫、IU 即將合體主演《21世紀大君夫人》，兩人繼《月之戀人—步步驚心：麗》後時隔九年的再度合作，這部戲可說是未開演先轟動！由《金秘書為何那樣》、《還魂》的導演朴峻華執導，劇本曾獲得「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎，是新人編劇劉雅仁第一部作品；劇情以21世紀君主立憲制下的大韓民國為背景，講述雖然身為擁有一切的財閥卻因身份只是「平民」而心煩的女子，與雖然作為身份尊貴的「皇子」卻因什麼也無法擁有而悲傷的男子，兩人突破身份、共同開創命運的特別羅曼史。


2026年Disney+必看5：朴寶英、金聖喆、金𤋮元《賭金》

主演：朴寶英、金聖喆、金𤋮元

開播資訊：上半年

朴寶英、金聖喆主演的犯罪驚悚大作《賭金》也即將在上半年開播！由電影《殺人者的記憶法》、《屍落之城》編劇黃祖允與電影《機密同盟》、電視劇《搜查班長1958》導演金成勛合作打造；故事圍繞一場捲入600億韓元來歷不明的金條走私案，以及展開的人性慾望糾葛，並一步步揭開深藏的真相。


2026年Disney+必看6：李棟旭、金慧峻《殺人者的購物中心2》

主演：李棟旭、金慧峻

開播資訊：下半年

《殺人者的購物中心》第二季要來啦！這部劇真的是看了很爽快，不只是李棟旭身手矯健超帥氣，金慧峻也是每個眼神都感覺可以把敵人秒掉的樣子！改編自韓國作家姜智英創作的同名小說，由電影《鎖命危機》的導演李權與電影《出國》的導演盧圭燁聯合執導，李權與《時間停止的瞬間》的編劇池鎬鎮合作創作劇本；故事講述女大學生智安在叔叔「意外」去世後，發現他藏著一整個軍火庫級別的地下世界——那個表面上只是個平凡的購物中心，在第一季的最後，叔叔鄭進灣「死而復生」居然又重傷登場，他將與姪女聯手對抗更龐大的跨國組織。


2026年Disney+必看7：南宮珉、李雪《結婚的完成》

主演：南宮珉、李雪

開播資訊：7/18

由南宮珉、李雪主演的驚悚愛情劇《結婚的完成》，其實是KBS的劇集，Disney+只是跟播啦！劇情講述一位神經外科醫生在即將離婚時，為了拯救被綁架的妻子而與罪犯殊死搏鬥的故事；雖然不是原創劇，但我依然對南宮珉的演技有信心！


2026年Disney+必看8：玄彬、鄭雨盛《韓國製造 2》

主演：玄彬、鄭雨盛

開播資訊：下半年

由電影《萬惡新世界》、《南山的部長們》的禹民鎬導演首次執導劇集作品，玄彬與鄭雨盛主演的《韓國製造》，上半部在去年底可說是造成話題 (雖然我沒看，因為我對這個題材沒啥興趣，加上一個是渣男，一個是有婦之夫，更加深沒有追劇的念頭)，故事背景設定在動盪的1970年代，講述對財富與權利不擇手段的白冀兌和為了阻止他而不惜一切的檢察官張健榮，兩人陷入一場在政治陰謀、犯罪組織與正義觀衝突所激化的危險競爭中。


2026年Disney+必看9：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮《再婚皇后》

主演：申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮

開播資訊：下半年

今年度我最期待的一部劇終於要開播了 (雖然劇說要等到下半年)~改編自全球高人氣的Alphatart同名網絡小說和網絡漫畫《再婚皇后》，邀請《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《雖然30但仍17》導演趙秀沅執導，《驅魔麵館》編劇呂芝娜和電影《一拳鮮師：勇敢的市民》編劇玄忠烈共同執筆劇本，更找來申敏兒、朱智勛、李鐘奭、李世榮共同主演，是一部浪漫奇幻史詩劇；故事講述東大帝國的皇后「娜菲爾（申敏兒 飾）」，在知道自己的丈夫「索本修（朱智勛 飾）」，企圖讓自己的情婦「菈絲塔（李世榮 飾）」上位成皇后後，決定離婚並與鄰國王子「海因里（李鍾碩 飾）」再婚，看似一場政治聯姻，實則開啟一場權力爭奪與情感交織的復仇之路。


2026年Disney+必看10：秀智、金宣虎《魅惑》

主演：秀智、金宣虎

開播資訊：下半年

秀智、金宣虎終於二搭啦！《魅惑》改編自紅作家的同名網絡漫畫，由電影《觀相》、《緊急迫降》導演韓在林執導，故事講述1935年京城（今首爾）時代，畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華畫肖像，並在過程中揭開她被塵封半世紀、充滿謎團的秘密故事。


2026-01-12
Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

2026-01-12 失敗要趁早 - 張念慈

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#舞台 #李多慧 #啦啦隊女神

熱門文章

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

2026-01-20
圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

有些人年輕時風光無限，卻在中年後開始為錢煩惱；但也有人前半生看似平凡、不愛張揚，真正的高光時刻卻落在50歲之後。有4個星座屬於典型的「大器晚成型」，年輕時默默累積，越活越穩，到了人生下半場反而財務自由、生活從容，讓不少網友直呼「這才是真正的人生贏家」。

第四名：金牛座｜年輕存底氣，老了最安心

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

金牛座年輕時常被誤會太節省、太保守，但他們其實很早就替未來鋪路。固定存錢、穩健理財、提早規劃保險與退休生活，是金牛一貫的作風。這些選擇在年輕時不顯眼，卻在50歲後一次展現威力。

當同齡人開始為房貸、醫療與退休焦慮時，金牛早已累積穩定資產與被動收入，生活不需要向任何人伸手。也因為「花得起」，反而在中年後更懂得享受人生。

第三名：處女座｜把專業做到極致，時間自然變現

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

處女座的致富關鍵在「長期累積」。他們年輕時對工作要求極高，願意在同一個領域反覆打磨，從基礎一路做到專家。短期看來不一定爆紅，但時間一拉長，專業就成了最值錢的資產。

到了50歲左右，處女座往往站在產業核心位置，無論是顧問、管理層或技術權威，收入與身價同步提升。再加上理性投資、不衝動消費，資產曲線走得又穩又長。

第二名：天蠍座｜年輕布局，中年收割

圖片來源：MBC提供
圖片來源：MBC提供

天蠍座向來低調，真正的財富往往藏在水面下。年輕時他們就已開始分散投資、經營人脈，卻很少對外張揚。外人看不出端倪，實際上早已悄悄累積多條後路。

等到中年後，當年布局的房產、投資與合作關係陸續開花結果，天蠍座才慢慢收回成果。更重要的是，這時的他們心態成熟、選擇自由，金錢與精神層面同時鬆綁。

第一名：摩羯座｜前半生硬撐，後半生最穩

圖片來源：MBC drama
圖片來源：MBC drama

摩羯座被公認是「苦盡甘來」型代表。年輕時承擔最多責任、加班最兇、壓力最大，卻一步一步往上爬。這種長期耐力，讓他們在50歲前後站上事業高峰。

隨著職位、影響力與收入同步提升，摩羯座開始迎來回報期。此時不只財務穩定，家庭、人際也逐漸回饋，真正進入可以慢下來享受生活的階段。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#中年 #摩羯座 #處女座 #天蠍座 #金牛座 #星座運勢

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

2026-01-19 女子漾／編輯張念慈
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

劇迷苦等多時的 Netflix 話題新劇《愛情怎麼翻譯？》正式上線，一口氣12集全數釋出，開播不到多久就火速衝上 Netflix Top 1！「酒窩男神」金宣虎攜手「神顏代表」高允貞組成的夢幻卡司，光是站在一起就話題滿滿，再加上《德魯納酒店》《還魂》洪氏姊妹操刀劇本、《紅丹心》柳英恩導演執導，從開播前就被視為年度必追清單之一。

劇情不只談戀愛，更把「語言」、「理解」與「情感創傷」寫進愛情裡，並橫跨韓國、日本、加拿大、義大利等多國取景，畫面與情緒同步放大，也難怪一上線就讓全球韓劇迷集體淪陷。以下整理《愛情怎麼翻譯？》1-12集分集介紹，讓你一次掌握超甜劇情。

文章目錄

編輯推薦

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第一集：不幸後的相遇

故事始於日本鎌倉，周浩鎮與車茂熙在一家拉麵店偶然相遇。當時的車茂熙還只是一位不知名的小演員，正卑微地試圖挽回劈腿的男友。她對這段關係的執著，首次揭示了她內心深處對被拋棄的恐懼與「不值得被愛」的核心創傷。

當男友的現任嘲諷她「一定是寂寞到連自尊都不要了」時，周浩鎮打破了旁觀者的角色，一把將她抱了過來，讓她靠著自己的肩膀落下眼淚，此舉不僅守住了她的自尊，也成為她黑暗中的一絲慰藉。他溫柔地安慰道：「既然受不幸吸引的男人離開了，接下來等著你的，就是幸福了。」

本集結尾迎來重大轉折：兩人分別後，車茂熙在韓國拍攝首部主演電影時意外墜樓，昏迷六個月。當她甦醒時，世界已截然不同。電影在全球爆紅，她一躍成為國際巨星。命運的齒輪再次轉動，將以全新的身份，讓這兩個靈魂重新交會。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第二集：口譯員與巨星的重逢

一年後，兩人因工作重逢。車茂熙在接受外媒採訪時，驚訝地發現口譯員正是周浩鎮。然而，重逢的喜悅很快被現實的矛盾所取代。周浩鎮為了不讓暗戀對象申智善誤會，竟主動要求車茂熙刪除一年前在日本的IG合照。這個看似冷酷的請求，首次清晰地暴露了周浩鎮的根本缺陷，一種源於恐懼的情感迴避。他害怕引起誤會的表象下，是更深層次無法面對與表達自身情感的模式，這也奠定了兩人關係初期的基調。

在解釋完誤會後，兩人雖都認為此後不會再有交集，但周浩鎮仍表示會繼續為她加油，留下一絲溫暖的連結。然而命運再次安排他們在日本的飯店走廊上意外相遇，伴隨著車茂熙一句「感覺我的慶典好像就要結束了」的低語，預示著她爆紅背後的巨大心理壓力即將浮現。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第三集：幻影與新的開始

巨大的成名壓力，讓車茂熙內心「不值得被愛」的創傷開始具象化，她開始看見自己成名角色「都拉美」的幻影。在一次頒獎典禮的紅毯上，她因幻覺而暈倒，被剛好在場的日本男星黑澤博及時接住，這一幕成為了公眾焦點。

一檔名為《浪漫之旅》的虛擬戀愛節目，將三人的命運再次綁定。節目組看中車茂熙與黑澤博的火花，邀請他們擔任主角；而周浩鎮為了逃避申智善的婚禮，也接下了節目的口譯工作。在節目訪談中，車茂熙因再次看見幻影而表現失常，她私下找到周浩鎮，懇求他擔任隨行口譯，成為她不安內心的依靠。於是，一段橫跨多國的旅程就此展開，也揭開了一場複雜情感角力的序幕。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第四集：悄悄萌芽的守護

《浪漫之旅》正式開拍，黑澤博因先前被車茂熙誤認為粉絲而心存芥蒂，拍攝初期處處刁難她。面對黑澤博的尖銳言行，周浩鎮的轉變在此刻悄然發生。他打破了口譯員的客觀原則，開始用自己的方式守護車茂熙。首先，他刻意「柔化翻譯」，將黑澤博尖銳的言詞過濾成溫和的表達，為她築起一道情感的屏障。其次，他更「暗中協助」，用計化解拍攝僵局，成為她看不見的後盾。

本集的感情線有了關鍵進展：車茂熙明確感受到了周浩鎮的支持與保護，而黑澤博也在與車茂熙的互動中，因一個手指愛心而意外心動。情感的暗流在三人之間湧動，而新角色的登場，將為這段關係注入更多不確定性。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第五集：嫉妒與極光下的溫柔

節目組因導演臨時更換而獲得一天假期，讓周浩鎮與車茂熙有了難得的獨處時光，關係更顯親近。然而，接替的新導演竟然就是周浩鎮長久以來的暗戀對象申智善，她的出現瞬間點燃了車茂熙內心的嫉妒與不安，再次觸發了她對被拋棄的恐懼。

經歷一場小車禍的驚嚇後，周浩鎮終於在夜晚與車茂熙會合，兩人一同看到了夢寐以求的極光。在璀璨光芒的見證下，先前的矛盾暫時消散，取而代之的是一種溫柔而曖昧的氛圍。然而，這份在極光下脆弱的溫柔註定無法長久，因為一個足以摧毀一切信任的誤會，已在陰影中悄然成形。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第六集：誤解的吻與決裂

車茂熙得知申智善取消婚禮的消息後，內心的不安全感達到了頂點。在情緒驅使下，她主動親吻了周浩鎮，卻又慌亂逃開。這記吻對周浩鎮而言，並非沒有觸動，而是觸發了他深層的癱瘓機制，源於複雜家庭背景（父親外遇、兩次離婚）的「不安全感與不確定性」，使他在情感的十字路口前猶如「路痴」般不知所措。

車茂熙從機場趕回，卻車茂熙看見周浩鎮與申智善微笑交談，巨大的誤會瞬間擊垮了她。兩人爆發激烈爭執，車茂熙負氣地說出傷人話語。儘管周浩鎮憤怒地表明自己喜歡的是車茂熙，但被誤解的他也無法壓抑怒火，最終轉身決然離開。這次決裂，成為了引爆車茂熙內心潛藏創傷的催化劑。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第七集：創傷與另一個她的出現

回到韓國後，兩人在活動上尷尬重逢。周浩鎮向朋友坦承了自己的困惑：「我不理解她的語言……我以為被拒絕了，就躲著她，結果她又像那樣追了上來。」這份困惑，恰好迎來了車茂熙的回應，她決定不再退縮，誓言要「當個動搖你的瘋女人」。

然而，車茂熙大伯的突然出現，勾起了她對父母死亡的童年創傷，巨大的恐懼讓她的人格被「都拉美」完全佔據。都拉美作為一個保護機制，首次在周浩鎮面前正式現身。與此同時，追到韓國的黑澤博揭露，在回程飛機上，車茂熙（實為都拉美）曾主動親吻了他。都拉美的登場，不僅是女主角內心風暴的外化，更是一枚投向所有人際關係的炸彈，其破壞力與意圖，無人能夠預料。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第八集：都拉美的計畫

「都拉美」代替車茂熙，開始用自己的方式處理麻煩。她既是車茂熙「不敢對外誠實的反面存在」，也是她內心深處的保護者。她首先以怪異行為嚇退大伯，接著警告周浩鎮不要接受車茂熙的道歉，因為她深知那些道歉源於自卑而非真心。

都拉美的出現，源於車茂熙為逃避最深層恐懼而分裂出的人格，她聲稱只有當車茂熙感到幸福時自己才會消失。為此，她在義大利展開了一場混亂的計畫：她引導周浩鎮一路跟隨，卻又刻意安排黑澤博與車茂熙見面，使周浩鎮誤以為，能帶給車茂熙幸福的人或許是黑澤博，以此考驗並引導他去觸碰車茂熙最不為人知的內心世界。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第九集：秘密與溫柔的擁抱

在義大利，都拉美持續與周浩鎮私下互動，向他揭露了車茂熙內心深處的所有秘密，包括她父母死亡的殘酷真相，以及她對周浩鎮那份深藏卻不敢言說的愛意。

當周浩鎮得知一切後，他沒有指責或逃避，而是溫柔地擁抱了眼前的都拉美。這個擁抱不僅是對都拉美存在的認同，更是對車茂熙所有創傷與孤獨的無聲安慰。然而，感受到這份溫柔的都拉美卻提出了一個矛盾的請求：她希望周浩鎮能帶著這份溫柔永遠離開，因為她認為這樣自己才能消失，車茂熙才能得到幸福。這個請求，將故事的最終走向推向了無法預測的境地。

《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix
《愛情怎麼翻譯》劇照。圖片來源： Netflix

《愛情怎麼翻譯？》第十集：待更新

《愛情怎麼翻譯？》第十一集：待更新

《愛情怎麼翻譯？》第十二集：待更新

#韓劇 #高允貞 #金宣虎 #愛情怎麼翻譯

《黑白大廚2》料理怪物道歉！「因太渴望勝利表現過火」，竟獲韓國網友力挺！

《黑白大廚2》料理怪物道歉！「因太渴望勝利表現過火」，竟獲韓國網友力挺！

2026-01-18 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Netflix南韓美食實境秀《黑白大廚 2》亞軍「料理怪物」擁有粗曠外型和過人氣場，但他也因勝負欲強烈，引發褒貶不一的兩極評論。近日「料理怪物」透過採訪影片親自向觀眾們致歉，坦承自己在節目中發表有爭議的言論，再次掀起外界關注。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


料理怪物紐約新餐廳即將開幕

圖片來源：YT@Netflix Korea
圖片來源：YT@Netflix Korea

Netflix韓國官方YouTube頻道日前發布《黑白大廚 2》黑湯匙「料理怪物」（李河成）採訪影片，「料理怪物」親口透露自己正在美國紐約籌備新餐廳「Oyatte」開幕事宜，同時也預告該餐廳即將完工的好消息。「Oyatte」名稱取自於「料理怪物」韓文姓氏「李」，將獻給賓客來自天然農場的新鮮食材，令外界相當期待。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


料理怪物對「中菜大神」侯德柱深感敬意

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

影片中的「料理怪物」自曝在《黑白大廚 2》拍攝過程中，曾經感動到快落下眼淚，他說：「在《無限料理地獄》紅蘿蔔任務當中，只剩我和侯德竹主廚2人，拍攝時間真得非常長。侯主廚年紀比我大很多，資歷深厚，拍攝過程很辛苦，照理說應該很疲累才對，但在開機後他完全沒有露出絲毫疲態，每30分鐘就端出一道帥氣的料理，實在非常令人尊敬。」。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


料理怪物、宋勳1：1比賽發言挨批

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

在《黑白大廚2》節目中中，「料理怪物」曾經點名白湯匙主廚宋勳作為自己的一對一對手，2人運用韓國特有食材-昌原海鞘進行PK，當時「料理怪物」說道：「美國名廚Michael Anthony說過『我比宋勳大廚強』」，該言論被觀眾批評「超沒禮貌」。「料理怪物」對此解釋道：「當時我覺得自己非被選中不可，所以才會那麼強勢地說話，宋勳主廚選中我之後，我立刻走過去跟他說『主廚對不起，我剛剛話說得太重了！』」，宋勳主廚笑著接受我的挑戰，說道：「做得好！我們好好玩吧！」。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


料理怪物正式致歉

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

「料理怪物」接著說：「那時的我也覺得，如果連這次拍攝都無法取得好成績，可能會讓我之前所做的一切都化為泡影，所以在行動或言語上，表現得比平常更強硬了一些。」，他又補充道：「我覺得自己也給製作組添了麻煩，真得很抱歉，也讓觀眾們感到不舒服，對此我深感抱歉。」。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


大批網友力挺料理怪物

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

「料理怪物」受訪影片曝光後，大部分網友們幾乎一面倒支持他，表示：「哈哈！說真得誰都能看出他是個心軟的人，但工作的時候其實很有個性」、「人們總是吹毛求疵地挑剔態度，但我認為亞洲人從小就需要這種心態，才能在西方取得成功」、「他是一個經歷過真正艱苦生活的人，如果料理怪物沒有這種心態，他不可能在西方生存」、「多虧了你《黑白大廚2》才能問世，這份工作精神壓力肯定很大，但請堅持下去」、「李河成主廚，你不用道歉，有很多觀眾完全理解你」…。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


專訪紐約李河成主廚 | 《黑白大廚》第二季 | Netflix


編輯推薦


｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#餐廳 #開幕 #實境秀 #料理怪物 #黑白大廚第二季 #黑白大廚料理階級大戰第2季

免費好康暗藏陷阱！LINE 帳號大量被盜 官方警告「這個操作」千萬別做

免費好康暗藏陷阱！LINE 帳號大量被盜 官方警告「這個操作」千萬別做

#LINE #詐騙集團 #帳號綁定 #遭盜

女子漾／編輯許智捷 2026.01.22 2
【2026 年 Disney+ 韓國影劇清單大公開】：輸人不輸陣~《21世紀大君夫人》、《再婚皇后》期待到不行！金宣虎牽手秀智上演神秘《魅惑》

【2026 年 Disney+ 韓國影劇清單大公開】：輸人不輸陣~《21世紀大君夫人》、《再婚皇后》期待到不行！金宣虎牽手秀智上演神秘《魅惑》

#戲劇推薦 #韓劇 #迪士尼 #2026年 #Disney

推坑人妻 2026.01.22 7
全聯台鹽鹽滷｜DIY鹽滷料理日常，從豆花開始到豆腐、燉湯｜台塩生技 塩の心鹽滷

全聯台鹽鹽滷｜DIY鹽滷料理日常，從豆花開始到豆腐、燉湯｜台塩生技 塩の心鹽滷

#食譜DIY #全聯 #豆花 #分享 #飲食

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記 2026.01.22 18
【居家保養】馬桶又在啵啵叫？別再亂用強酸藥水！上班族實測：綠大地化糞清水肥分解酵素，用天然酵素幫化糞池做 SPA，徹底解決異味與沖水不順，讓老屋馬桶恢復順暢的秘密武器！(ᗒᗨᗕ)

【居家保養】馬桶又在啵啵叫？別再亂用強酸藥水！上班族實測：綠大地化糞清水肥分解酵素，用天然酵素幫化糞池做 SPA，徹底解決異味與沖水不順，讓老屋馬桶恢復順暢的秘密武器！(ᗒᗨᗕ)

#好物推薦 #馬桶 #保養品 #清潔

meru 2026.01.22 14
劇迷必存！《愛情怎麼翻譯？》9大拍攝地點整理　橫跨日韓加義四國、朝聖指南一次看

劇迷必存！《愛情怎麼翻譯？》9大拍攝地點整理　橫跨日韓加義四國、朝聖指南一次看

#愛情怎麼翻譯？ #金宣虎 #高允貞 #愛情怎麼翻譯

女子漾／編輯許智捷 2026.01.22 251
韓國爆紅「軍人暖暖包」帶回台踩雷？機場新規上路　多名旅客返台遭要求開箱

韓國爆紅「軍人暖暖包」帶回台踩雷？機場新規上路　多名旅客返台遭要求開箱

#暖暖包 #托運行李 #機場 #韓國機場

女子漾／編輯許智捷 2026.01.22 81
聽得懂才算潮 2026必會網路流行語8條

聽得懂才算潮 2026必會網路流行語8條

#社群媒體 #PUA #餐廳 #穿搭

享民頭條 2026.01.22 19
克拉們準備搶票！SEVENTEEN 小分隊 CxM 高雄巨蛋開唱，搶票時間、票價懶人包一次看

克拉們準備搶票！SEVENTEEN 小分隊 CxM 高雄巨蛋開唱，搶票時間、票價懶人包一次看

#SEVENTEEN #金珉奎 #演唱會 #會員 #高雄巨蛋

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.22 868
別再丟掉黑點香蕉了！1分鐘搞懂香蕉保存祕訣與黑點真相

別再丟掉黑點香蕉了！1分鐘搞懂香蕉保存祕訣與黑點真相

#水果 #冰箱 #低溫

享民頭條 2026.01.22 24
《軋戲》再現清甜魅力！盤點盧昱曉15項亮眼才華，藝文女神私下竟是陽光女孩！

《軋戲》再現清甜魅力！盤點盧昱曉15項亮眼才華，藝文女神私下竟是陽光女孩！

#盧昱曉 #上海 #女孩 #舞蹈 #甜寵劇 #陸劇 #五福臨門 #陸劇心得

女子漾／編輯Wendi 2026.01.22 110
18+