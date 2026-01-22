2026-01-22 11:38 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記
全聯台鹽鹽滷｜DIY鹽滷料理日常，從豆花開始到豆腐、燉湯｜台塩生技 塩の心鹽滷
我本身就很喜歡在家嘗試 DIY料理。前陣子在 IG 上看到有人分享，使用 台塩生技 的 塩の心鹽滷 DIY 製作豆花，整個流程清楚、步驟簡單，搭配的材料也很單純。看著豆花在製作過程中慢慢成形，讓我也產生了想親自試試看的念頭。
塩の心鹽滷的購買方式也很方便，屬於全聯獨家販售的商品，在全聯的醬料區就能輕鬆找到，採買時可以順手帶回。進一步了解之後，也發現鹽滷的運用範圍很廣，除了製作豆花之外，也能延伸用在各種家常料理中，從主食到日常菜色，都能加入自己的嘗試與變化，讓料理過程多了一份探索的樂趣。
台塩生技塩の心鹽滷｜來自純淨海水，適合日常料理的百搭材料
相信許多人都對負責全國民生用鹽的 臺鹽 TAIYEN 並不陌生。擁有超過一甲子歷史與文化的臺鹽，長期專注於製鹽本業，同時也積極從製造業轉型，逐步拓展至海洋科學與生物科技領域，持續深耕海洋生技與品牌經營。
台塩生技的 塩の心鹽滷 以海水為原料，屬於 100% 天然海水萃取的海水濃縮礦物質液。在製作過程中，透過離子交換膜技術，將海水中不需要的成分去除，保留下鈣、鎂、鉀等多種適合飲食使用的礦物質與微量元素，使用起來也讓人感到安心。
在料理應用上，鹽滷的彈性很高，從豆花、豆腐，到煮飯、煮麵、燉湯，甚至加入飲品中，都能依照不同料理方式做調整。對我來說，它不是只為了完成某一道料理而存在，而是一種能反覆出現在廚房裡，慢慢融入飲食生活的材料。
DIY豆花食譜分享｜第一次用鹽滷，從一碗豆花開始
這次製作 DIY 豆花，我是照著台塩生技官網提供的比例來進行。準備蛋白質含量較高的豆漿與鹽滷，一公升的豆漿搭配 5 毫升的鹽滷。在開始製作時，先將豆漿從冷藏中取出回溫，這樣的狀態會更適合後續操作，也能提高成功的穩定度。
接著使用瓶蓋上的小量杯，量取 5 毫升鹽滷加入豆漿中，動作保持穩定，輕輕攪拌幾下，讓鹽滷均勻混合即可。完成後順手把表面的泡沫撈除，豆漿的狀態看起來會比較清爽，也有助於後續凝結時維持穩定。
混合完成後，把容器放入電鍋中蒸煮，底部記得放上蒸氣網架，外鍋的水量加到能蓋過蒸架的位置即可。這次蒸煮時我選擇全程蓋上鍋蓋，讓豆花在穩定的環境中慢慢成形，完成後的質地偏柔軟，整體口感也很細緻。
蒸煮時間大約落在 15 到 30 分鐘之間，結束後取出放涼，隨著溫度逐漸下降，豆花也會慢慢凝固。如果時間允許，放入冷藏後再食用，口感會更加 Q 彈，也適合慢慢品嚐。 照著這樣的比例與步驟完成豆花後，也讓我對鹽滷的使用方式更有概念。
從混合到蒸煮，每個環節都很清楚，實際操作起來不複雜，也讓我對延伸嘗試豆腐或其他家常料理，多了一份信心。
鹽滷煮米的日常嘗試｜讓米飯口感多一點 Q 彈感
除了使用鹽滷製作豆花之外，鹽滷煮米也是許多網友分享過的做法。實際嘗試後發現，煮米的流程和日常並沒有太大差異，只是在洗米的時候，依照自己平常的份量，以一杯米加入約 3 毫升鹽滷的比例來調整米水，其餘步驟維持原本的習慣即可。
煮好之後，掀開鍋蓋就能看到粒粒分明的米粒，外觀完整，口感多了一點彈性，入口時不會顯得鬆散，也能品嘗到米飯本身自然的香甜。
我很喜歡這樣的煮米方式，不需要進行太多調整，只要在洗米後的最後步驟，於米水中加入適量的鹽滷，就能讓熟悉的主食多一點口感上的變化，也為日常餐桌帶來新的滋味。
台塩生技塩の心鹽滷全聯獨家販售中｜把簡單嘗試放進每天的料理裡
在料理過程裡，鹽滷能依照不同菜色運用，從豆花、豆腐，到煮飯、燉湯，都能為料理增添風味與口感。隨著使用的頻率越來越高，台塩生技的塩の心鹽滷也逐漸成為我日常料理中經常出現的一項材料。加上全聯獨家販售，在全聯補貨日常用品時就能順手帶回，放在廚房裡，隨著日常料理反覆使用也很方便。
如果你也對鹽滷在日常料理中的運用感到好奇，不妨從一次簡單的嘗試開始。到全聯看看台塩生技塩の心鹽滷，從豆花、煮飯這樣的日常料理出發，慢慢找到適合自己的使用方式，讓料理在不經意之間，多一點細緻而溫柔的變化。
