2026-01-22 10:12 女子漾／編輯許智捷
韓國爆紅「軍人暖暖包」帶回台踩雷？機場新規上路 多名旅客返台遭要求開箱
近期在韓國旅遊圈與社群平台掀起熱潮的必買商品之一，正是俗稱「軍人暖暖包」的高效能暖暖包。這類產品原本為軍隊與極寒戶外環境設計，尺寸較大、發熱時間長，熱度也明顯高於一般市售款，因保暖效果強，深受怕冷族群與赴韓旅客青睞，成為不少人返台前大量採購的熱門品項。
不過，這股「必買熱潮」近日也意外引發機場安檢插曲。一名台灣網友日前在社群平台 Threads 分享，於釜山金海機場準備搭乘華航晚班機返台時，托運行李突遭要求開箱檢查，現場「一整排都是被點名要開箱的人」，一度造成行李輸送帶壅塞。事後才得知，觸發安檢的關鍵正是行李中的暖暖包。相關貼文曝光後，引發許多曾赴韓旅遊民眾共鳴，也讓這項暖暖包攜帶新規受到關注。
韓國機場新規定上路 暖暖包不得放入託運行李
根據多名旅客回報及機場現場公告，自 2024 年 1 月中旬起，韓國機場針對暖暖包的安檢規定已明確調整。無論是否已拆封或使用過，一次性暖暖包均不得放入托運行李，必須改為隨身手提攜帶上機。
目前此規定已適用於韓國主要機場，包括仁川國際機場、釜山金海國際機場及濟州國際機場。有旅客指出，早在 1 月 18 日，釜山航空櫃檯便已張貼公告提醒，但由於資訊未廣泛宣導，不少返台旅客直到被要求開箱時才得知新規。
安檢單位表示，暖暖包屬於可能產生熱能的物品，基於飛航安全考量，需納入更嚴格的管理範圍。
多人返台被點名開箱 行李檢查一度延誤登機
新規上路初期，也讓不少旅客措手不及。有網友留言表示，「以前帶過很多次都沒問題，現在才知道要放隨身行李」、「現場真的很多人被攔下來開箱」。也有旅客分享，安檢人員確認物品為暖暖包後，多半迅速放行，但仍需配合排隊與行李重送流程，整體耗時可達一小時以上，影響登機節奏。
此外，部分旅客指出，近期韓國機場安檢標準整體趨嚴，不僅暖暖包，托運行李中若出現保養品噴霧、防水噴霧等高壓或化學性產品，也可能被要求回到櫃檯開箱確認。
近年各國機場安檢規範更新頻繁，旅客不宜再以過往經驗判斷行李打包方式。特別是自韓國返台時，應提前檢查托運行李，確認是否含有暖暖包、噴霧類或高壓物品，以免在機場臨時被要求開箱，影響行程。
