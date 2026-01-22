2026-01-22 10:59 女子漾／編輯許智捷
劇迷必存！《愛情怎麼翻譯？》9大拍攝地點整理 橫跨日韓加義四國、朝聖指南一次看
由金宣虎與高允貞主演的Netflix熱播韓劇《愛情怎麼翻譯？》，自開播以來便引發劇迷的熱烈討論。除了兩位主角之間無法預測的甜蜜互動，劇組更遠赴日本、韓國、加拿大、義大利四國拍攝，將全球的異國美景盡收眼底。
這些風景不僅僅是美麗的背景，更是角色情感發展的關鍵催化劑，呼應著從情愫萌芽到關係變化的不同階段。
本文將為您整理劇中9大拍攝取景地，提供一份完整的朝聖清單。
日本：情愫萌芽的鎌倉與江之島
日本的場景象徵著男女主角感情萌芽的階段，充滿了詩意與日常的生活氣息。從復古的電車到熱鬧的商店街，每一個畫面都像是自帶一層溫暖的濾鏡，細膩地描繪著心動的開端。
1. 鎌倉極樂寺車站
作為江之島電鐵（江之電）中最具詩意的車站之一，極樂寺車站曾獲「關東車站百選」的肯定。其小巧的木造站體、鮮紅色的導覽柱，在周遭茂密綠意的映襯下，散發出一股愜意靜謐感，為劇中初期的浪漫氛圍定下基調。
2. 鎌倉御靈神社
「江之電就在神社門口穿行」是這裡最廣為人知的經典畫面。當復古電車緩緩駛過莊嚴的神社鳥居，完美結合了日常通勤的律動與神道的寧靜。劇中，這個鐵路與古剎交會的瞬間，也象徵著男女主角情感共鳴的正式開端。
3. 鎌倉高校前車站
因經典動漫《灌籃高手》而聞名全球的平交道，是鎌倉最具代表性的場景。劇組巧妙地利用了此處廣闊的海天一色背景，當電車駛過，無垠的大海與天空帶出戀情展開前的不確定性與開闊的想像空間。
4. 江之島海蠟燭展望燈塔
作為江之島的最高點，這座展望燈塔擁有360度的無敵視野。白天可遠眺富士山，入夜後則化身為燈光秀聖地，有「湘南的寶石」之稱。在劇中，它是一個絕佳的舒心地標，讓角色的心情隨之開闊。
韓國：古今並蓄的愜意散步道
劇中在韓國的取景地，選擇了能展現首爾獨特魅力的地點，將傳統與現代完美融合，為主角的對話提供了安靜而富有質感的背景。
5. 三清洞感古堂街
這條連接仁寺洞與三清洞的石牆路，是首爾一條極具代表性的愜意散步道。長長的石牆路旁，點綴著傳統韓屋與現代文藝咖啡館，烘托出「古今並蓄」的獨特質感。這裡也曾是經典韓劇《鬼怪》的取景地，四季皆美的風景，為劇中角色的對話提供了寧靜而深刻的背景。
加拿大：遼闊天地中逐漸靠近
加拿大的場景主要出現在劇中前段（約第2-4集），對應著主角們情感的「試探期」。遼闊的雪景與雄偉的山巒，與此階段安靜、留白的情感相互呼應，讓他們在廣闊的天地中逐漸靠近彼此。
6. 露易絲湖
出現在第3集的經典場景中，蒂芬妮藍色的湖水與背後的維多ଲ亞冰河構成了一幅絕美畫卷。這裡是男女主角首次單獨遠離人群的地方，兩人之間的短暫沉默變得格外有重量。許多劇迷認為，這個寧靜而遼闊的時刻，正是他們「感情正式轉變的開始」。
7. 班夫大道
作為班夫國家公園的心臟地帶，班夫大道最震撼的風景，莫過於街道尽頭那座雄偉的喀斯喀特山脈。在第4集中，主角們在夜色下並肩漫步於此，壯麗山脈與兩側小木屋形成的對比，交織出溫馨又宏大的浪漫氛圍。金宣虎也在訪談中表示這是他認為最浪漫的拍攝點。
義大利：見證情感升溫的古城與酒鄉
如果說加拿大的遼闊雪景見證了兩人情感的試探與留白，那麼義大利溫暖的陽光與古城，則烘托出關係中更為成熟與深化的交流。義大利的場景主要出現在劇中後段（約第7-10集），見證了兩人關係的深化。
8. 佛羅倫斯
作為義大利劇情線的「核心舞台」(核心舞台)，佛羅倫斯的紅瓦屋頂和古老的石板街道，構成了劇中大量「邊走邊聊」的日常場景。這裡沒有轟轟烈烈的告白，情感在第7至9集的一次次散步與對話中慢慢累積，象徵著愛情在日常中的真實樣貌。
9. 巴尼奧雷焦舊城
在關鍵的第10集中，劇情來到這座被譽為「天空之城」的古城。它僅靠一條長橋與外界相連，其遺世獨立的美感，成為角色思考「留下，或離開」的關鍵場景，將主角抉擇時的內心掙扎，透過風景完整放大。
趕快把這些絕美景點加入旅遊清單吧！
