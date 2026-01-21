2026-01-21 18:00 女子漾／編輯ANDREA
宋慧喬孔劉首次同台！2026 Netflix韓劇8部大作，孫藝真回歸19禁、丁海寅甜虐劇超期待
2026年Netflix韓劇陣容強大，宋慧喬、孔劉、孫藝真等頂級明星夢幻組合，丁海寅、朴恩斌等大咖新作強勢回歸，讓影迷興奮不已，這些作品涵蓋愛情、動作、古裝等多種類型，預計又再度掀起不少話題，來看看哪些片值得你追一波！
宋慧喬×孔劉夢幻同台
宋慧喬與孔劉首度合作Netflix原創劇《慢慢地，強烈地》，故事背景設定在1960至1980年代韓國演藝圈，描繪一群年輕人追逐夢想的成長歷程， 該劇由金牌編劇盧熙京操刀，已於2026年1月殺青，全22集預計第二季度上線，復古造型與時代氛圍備受期待。 兩位演技派巨星的化學反應，將帶來史詩級羅曼史。
孫藝真強勢回歸古裝禁忌愛
孫藝真主演19禁古裝劇《醜聞》，攜手池昌旭、NANA，改編自經典電影《醜聞—朝鮮男女相悅之事》，講述朝鮮時代才華洋溢的趙氏夫人與風流才子間的危險愛情遊戲，孫藝真飾演不甘時代束縛的策略家，預告片中誘惑場面火辣，第三季將於2026年第三季度上線。 此劇豪華卡司與大膽題材，勢必成為年度話題作。
丁海寅浪漫喜劇新挑戰
丁海寅攜手賀營主演浪漫喜劇《這糟糕的愛情》，劇情聚焦失憶檢察官與自稱男友的拳擊教練展開心動同居生活，丁海寅飾演表面冷漠內心炙熱的張泰河，前拳擊選手轉黑道後求脫離組織，遇見命運初戀展開謊言遊戲，由《你喜歡布拉姆斯嗎》導演掌鏡。 該劇第三季預計2026年Netflix上架，新鮮CP令人期待。
朴恩斌超能力動作冒險
朴恩斌與車銀優領銜《超能路人甲》（The Wonder Fools），設定1999年韓國，平凡人意外獲超能力，對抗惡勢力保護城市和平， 朴恩斌飾演問題人物殷彩妮，車銀優演特聘公務員李運政，陣容包括崔代勳、孫賢周，由《非常律師禹英禑》劉仁植導演執導，喜劇動作元素融合，預定2026年播出，首波劇照已爆笑公開。
其他必看Netflix韓劇亮點
除了上述大咖，2026年還有金宣虎、高允貞的《愛情怎麼翻譯？》，頂流女星與天才口譯員的異國浪漫，已於1月16日上線。 IU、邊佑錫的《21世紀大君夫人》與申敏兒、李鐘碩的《再婚皇后》也備受矚目。 此外，《殺人者的購物中心》第二季、《信號2》等續作，將延續熱度。
