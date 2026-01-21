【2026 年 Netflix 韓國影劇清單大公開】：高允貞金宣虎首開紅盤！What Next？孔劉？孫藝珍？or…

先不管Netflix要怎麼去收購華納兄弟，我只在乎你們今年可以推出哪些讓我中毒重刷的韓劇 (電影/綜藝)；才在思考這問題，Netflix直接丟出今年度即將要上檔的韓國影視清單 (莫非我被監控了？)，總共20部作品，大家來看看有沒有期待之作壓？！

2026年Netflix必看1：高允貞、金宣虎《愛情怎麼翻譯？》

主演：金宣虎、高允貞、福士蒼汰

開播資訊：1/16

今年首發韓劇！一上架就空降第一，由顏值擔當金宣虎、高允貞浪漫主演，真的很好看！這部劇是由《契約友情》、《紅丹心》柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆，劇情講述精通多國語言的翻譯員「周浩鎮（金宣虎 飾）」與頂級女明星「車武熙（高允貞 飾）」展開不可預測的羅曼史，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段心動又浪漫無比的關係。 (拜託~請看)

2026年Netflix必看2：申惠善、李浚赫《莎拉的真偽人生》

主演：申惠善、李浚赫

開播資訊：2/13

時隔八年再度合作的申惠善和李浚赫，這次出演由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導的《莎拉的真偽人生》，故事講述一位即使是偽裝的，也想成為精品的女人「金莎拉」，以及追查她慾望的男人「朴武京」的故事。她以謊言羅織出新身份，但當首爾奢華商圈出現一具屍體，一位鍥而不舍的刑警開始抽絲剝繭，對她徹底追查...端看出部劇情感覺是不是有點像秀智的《安娜》呢？但我也相信申惠善的演技，必定可以詮釋出她的特色。

2026年Netflix必看3： Jisoo、徐仁國《訂閱男友》

主演：Jisoo、徐仁國

開播資訊：第一季

由《酒鬼都市女人們》、《大力女子姜南順》、《因為不想吃虧》的金政植導演執導，Jisoo與徐仁國主演，劇情講述因現實生活而疲憊不堪的網路漫畫PD「徐美萊」通過虛擬戀愛模擬實驗訂閱男友並體驗戀愛，是一部浪漫喜劇；希望這次Jisoo能幫自己的演技扳回一城 (笑~)。

2026年Netflix必看4：丁海寅、賀營《這糟糕的愛情》

主演：丁海寅、賀營

開播資訊：第三季

88 LINE的丁海寅有新作品啦！這次與賀營共同主演浪漫喜劇《這糟糕的愛情》，這部劇由執導過《與惡魔有約》的金將漢導演，繼《You Raise Me Up》時隔四年再度與毛智慧編劇合作，劇情講述患有失憶症的檢察官，和自稱是她男朋友的拳擊教練，展開令人心動又棘手的同居生活。話說賀營是哪位？特地查了一下，原來她就是《外傷重症中心》裡面那個「黑道」護理師，支持一下！畢竟是白江赫的好幫手~

2026年Netflix必看5：宋慧喬、孔劉《慢慢地，強烈地》

主演：宋慧喬、孔劉

開播資訊：第二季

宋慧喬、孔劉兩人要強強聯手啦！《慢慢地，強烈地》不只是男女主角的卡司強大，連編導都不得了~由《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》的李允貞導演執導，《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調時光》的盧熙京作家執筆，劇情以1960至1980年代，韓國演藝圈充斥著野蠻與暴力的時代為背景，講述一群雖一無所有卻懷抱耀眼夢想、奮不顧身追求成功的成長故事。 根據韓媒報導，這部劇預估斥資800億韓元打造(資料顯示超過753億)，太驚人！

2026年Netflix必看6：高我星、卞約漢、文相敏《逝去公主的孔雀舞》

主演：高我星、卞約漢、文相敏

開播資訊：年內

愛情電影《逝去公主的孔雀舞》是改編自韓國作家朴玟奎於2009年出版的同名小說，由《桃李花歌》《菜英文沒在怕》的導演李宗弼執導，，高我星、卞約漢、文相敏主演，劇情講述三個連自己都無法喜歡自己的人，互相照耀彼此的同時面對生活和愛情。

2026年Netflix必看7：崔岷植、崔顯旭、許峻豪《最後一排的少年》

主演：崔岷植、崔顯旭、許峻豪

開播資訊：第二季

由崔岷植、崔顯旭、許峻豪主演的《最後一排的少年》，由《我們的藍調時光》、《一箱情緣》金奎泰導演執導，電影《人魚公主》張明宇作家執筆，是改編自胡安·馬約爾作家的西班牙戲劇，這個作品從2015年在韓國首次話劇表演就獲得觀衆和評論界的好評；故事講述失敗的作家兼國文系教授許文五和教室最後一排少年”李江”的天才性，再次喚醒他對寫作的渴望，展開兩人之間的文學課。

2026年Netflix必看8：孫藝真、池昌旭、Nana《醜聞》

主演：孫藝真、池昌旭、Nana

開播資訊：第三季

我的女神孫藝真要回歸小螢幕啦！(先在這要恭喜她拿下青龍電影最佳女主角~棒棒)，這次她要與池昌旭、Nana攜手主演《醜聞》，這部改編自2003年電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，有看過的人，想必年紀...跟我一樣...年輕 (淚笑~)。由電影《蘿莉塔：情陷謬思》、《沉默的目擊者》、網路劇《命定之人》的鄭址宇導演執導，劇版將繼續以連擁有欲望都被視為禁忌的朝鮮時代為背景，講述挑戰嚴格儒教秩序的驚險愛情與誘惑賭局，所展開大膽又危險的故事。

2026年Netflix必看9：柳俊烈、薛景求《田鼠》

主演：柳俊烈、薛景求

開播資訊：第三季

柳俊烈陷「三角戀風波」首部回歸之作就是漫改劇《田鼠》，由《鬼客》、《Voice》的金洪善導演執導，與同門師兄影帝薛景求即將攜手上演一段神祕又驚悚的故事；這部改編自2017年至2020年在Kakao Webtoon上連載的同名網絡漫畫，靈感來自傳統民間故事《會變身的老鼠/吃了指甲的老鼠》，講述了一名因為高利貸而隱居10年未曾出門的男子，發現有一個人正在冒充他，並以他的名字和面貌生活，隨之展開的一段恐怖驚悚的故事。

2026年Netflix必看10： 孫錫求、永山瑛太《Road》

主演： 孫錫求、永山瑛太

開播資訊：年內

又見日韓合作的鉅片！由孫錫求、永山瑛太兩大「非典型帥」的型男演員 (笑~)主演的刑偵劇《Road》，故事改編自廣受好評的韓、日合著漫畫《擒兇記—青色的路》，由《D.P：逃兵追緝令》系列的導演韓峻熹執導並兼任編劇，《變身機長》的曹宥珍共同執筆劇本；劇情圍繞「四肢扭曲的屍體、神祕訊息、跨越國境的連環殺人事件」展開的犯罪追擊劇。 (我最愛看這種片~~必追)

2026年Netflix必看11： 金武烈、李星民、秦周基《真正的教育》

主演： 金武烈、李星民、秦周基

開播資訊：第三季

由金武烈、李星民、秦周基主演的《真正的教育》，改編自同名網路漫畫，找來《少年法庭》導演洪鍾燦與《精神病房也會迎來清晨》編劇李南圭攜手打造這部作品；故事聚焦於韓國教育現場，描述因學生、教師及家長之間的衝突，導致教育現場逐漸崩壞。為了守護教師權益，特別成立了「教師權益保護局」，展開一場痛快且暢快的真實教育行動。

2026年Netflix必看12：《單身即地獄5》

主持：洪真慶、李多熙、曺圭賢、韓海與金珍映DEX

開播資訊：1/20

一直都是韓國戀綜話題的《單身即地獄》，第五季要來啦！就連主持群都驚呼「太瘋狂」，Dex更放話「這是史上最精彩的一季」，每個超高顏值的參加者將在10天9夜中，魅力十足的單身出演者來到荒島上尋覓對象，唯有順利成為一對，才能離開這座島，在天堂度過浪漫約會夜。是忠實粉絲的人大概都知道，這部看的絕不是甜蜜心動的相親秀，而是看看所謂的「魚場主人如何馴服和管理自己的魚場」，每個人都是姜太公來著的？不管參加者是否有「劇本」，如此狗血抓馬的實境秀，有時候比韓劇都更好看！

2026年Netflix必看13：《怪奇謎案限時破2》

主持：李龍眞、John Park、李恩智、李惠利、金度勳和Karina

開播資訊：2月

由鄭中淵PD操刀的冒險推理綜藝《怪奇謎案限時破》，集結李龍真、John Park、李恩智、李惠利、金度勳、aespa Karina 成調查團，追蹤和解決科學上一般部門無法解釋的奇怪事件。第二季終於要上檔查案啦~雖然我覺得演的成分跟《大逃出》一模一樣，但我還是很享受在解謎過程的刺激感。

2026年Netflix必看14：禹棹煥、李相二、Rain《獵犬2》

主演：禹棹煥、李相二、Rain

開播資訊：5/22

由禹棹煥、李相二主演的《獵犬》，開播時可算是2023年中時的黑馬，畢竟最初因為金賽綸酒駕事件影響了開播前的宣傳和造成網友批判風浪，不過還好整部劇熱血又沸騰；第二季終於在碗快敲破之前要上架啦！這部改編自韓國漫畫家鄭燦創作的同名網絡漫畫，由電影《青年警察》的導演金周煥擔任編劇並執導，續作原班人馬又加上首度主演反派角色的Rain，劇情講述兩名青年捲入錢比命更重要的高利貸世界後，與龐大的惡勢力展開殊死搏鬥的故事，但第二季又會如何給惡勢力一陣痛快直擊呢。

2026年Netflix必看15：《說走就走：李瑞鎮的德州德州》

主持：李瑞鎮、羅PD

開播資訊：2月

喜歡看「愛打賭但永遠賭輸」的羅PD和「傲嬌冷面笑匠」李瑞鎮兩人又在旅行中發生什麼糗事嗎？繼《李瑞鎮的紐約紐約》後，兩個人又將再度出發海外，而這次要前往的地方就是有很多牛仔的德州，探索美食、電影與文化，還有無限個羅PD被白眼但很好笑的場面。

2026年Netflix必看16：陳善圭、孔明、姜漢娜、李多熙《老公出任務》

主演：陳善圭、孔明、姜漢娜、李多熙

開播資訊：第二季

由《樂透大作戰》導演朴奎泰執導的喜劇電影《老公出任務》，找來陳善圭、孔明、姜漢娜、李多熙等人主演 (陳善圭是喜劇保證啊！他跟孔明可是《雞不可失》的班底內~)，電影故事以一場意外綁架事件為開端，劇情講述一位前夫和現任丈夫竟然出人意料地聯手營救被犯罪組織綁架的妻子的故事。(光看故事情節就覺得很荒謬吧~)

2026年Netflix必看17：朴恩斌、車銀優《超能路人甲》

主演：朴恩斌、車銀優

開播資訊：第二季

朴恩斌、車銀優主演的韓系英雄喜劇《超能路人甲》，由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅3》的劉仁植導演執導，《雞不可失》的許多仲編劇執筆；故事設定於1999年末世論盛行的時代，講述一群笨拙的平凡人意外獲得超能力後，為保護市民和平挺身對抗惡勢力的故事。

2026年Netflix必看18：南柱赫、盧允瑞、曹承佑《鬼謎東宮》

主演：南柱赫、盧允瑞、曹承佑

開播資訊：第三季

南柱赫退伍後終於要回歸了！新劇《鬼謎東宮》由《獄中花》、《惡魔法官》崔政奎導演執導，《客：The Guest》、《不可殺》權素羅與徐載元編劇執筆，以假想的東洋風時代為背景，劇情講述了能穿梭陰陽兩界的具天(南柱赫 飾)與隱藏秘密的宮女生姜(盧允瑞 飾)在國王的召喚下，揭開東宮詛咒的故事。但是...這部是古裝內！母湯唷~他很不適合古裝造型耶！不過他這次攜手盧允瑞、曹承佑，應該是很有看頭的！

2026年Netflix必看19：全昭映、康美娜、白善浩《Girigo：奪命許願》

主演：全昭映、康美娜、白善浩

開播資訊：第二季

由全昭映、康美娜、白善浩、玄宇錫、李孝濟等新生代所主演的《Girigo：奪命許願》，由曾參與《屍戰朝鮮》第二季製作以及共同執導《異能 Moving》的朴允書擔任，編劇則由朴重攝執筆；故事圍繞著被「Girigo」應用程式詛咒的高中生而展開，雖然這款應用程式聲稱可以實現願望，但很快就出現了不良後果，學生們必須爭分奪秒地揭開背後的險惡真相，逃脫其致命的魔爪。

2026年Netflix必看20：李宰旭、高旻示、金敏荷、李熙峻《蜜兼職》

主演：李宰旭、高旻示、金敏荷、李熙峻

開播資訊：第四季

由李宰旭、高旻示、金敏荷、李熙峻主演的奇幻驚悚劇《蜜兼職》，由《D.P：逃兵追緝令》系列韓俊熙導演擔任企劃總監，《殺人者的難堪》編劇+電影《東春與神奇啵啵》金多珉導演執導，電影《首爾怪談》、《塔羅牌》景民錫作家與《水泥烏托邦：末日浩劫》李申智作家共同執筆，光看製作團隊就已經是優質保證書了；劇情講述以只介紹時薪50倍以上的神祕人力仲介事務所為背景，青年赫俊投入不知道會面對什麼樣恐怖狀況的地獄勞動現場後，所展開的神秘驚悚奇幻故事。

以上20部是Netflix最新公開2026年韓國影視作品的清單，嘿嘿？是不是覺得有漏網之魚？例如《殭屍校園2》明明說2025，結果又延到2026，沒想到2026年也沒有？

聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結https://dramawife.soci.vip