Funk 天王 Bruno Mars 終於回歸！釋出睽違近十年的個人新單曲〈I Just Might〉！
Hi there，睽違了將近十年，Bruno Mars終於宣布要發行新的個人專輯《The Romantic》(2026) 啦！雖然距離他的上一張專輯《24K Magic》(2016) 也已經快要十年了，不過 Bruno 在這期間的存在感倒是沒有削弱太多，除了中間和Anderson .Paak組成了Silk Sonic發行合作專輯《An Evening With Silk Sonic》(2021)，在前兩年也和Lady Gaga、ROSÉ、Sexyy Red等歌手合唱了好幾首熱門單曲。然而粉絲們期待的個人作品卻遲遲不見蹤影，因此這次宣布新專輯發行讓很多人都非常驚喜！
首波主打單曲〈I Just Might〉(2026) 也在 Bruno 宣布新專輯發行資訊後的沒幾天，就不拖延地釋出了！這次依舊是熟悉的 Bruno 味道，以流行、R&B、Funk 等風格揉合而成，雖然出現了一些聲音覺得這樣的新歌沒什麼新意，但顯然地名氣和樂壇地位不是一時能夠撼動的，在歌曲發行後就空降 Billboard Hot 100 的冠軍寶座，成為 Bruno 的第十首冠軍單曲，也是他的第一首空降冠軍單曲！
老實說我對於〈I Just Might〉的情緒是有點複雜的，一方面在音樂品質上是非常不錯的，由 Bruno 出品的歌聲、詞曲等都是高水準的，但一方面我也認同關於曲風沒有太多新意的評論。在這樣的情況下就變成了或許會覺得歌曲本身好聽，但個人卻不看好這會成為一首經典，和 Bruno 自己先前多首超熱門單曲的差距更是有點明顯，不過單純以聽歌角度還是蠻值得一聽就是了。
Bruno 的聲音一如以往地滑順，他歌聲中的放鬆感就像是與生俱來的一樣，一出聲就知道他依舊維持在高水準的程度。在歌曲中可以聽到他帶點大男人主義的浪漫，或許用現代眼光來看有點不合時宜，但如果搭上歌曲本身的復古氛圍之後倒也合適，形成了無可取代的 Bruno 特色，讓人覺得這樣的歌就必須要他來唱才可以，在現在這個時代仍然佔有重要的一席之地。
這首歌的 MV 比我想像中的更可愛一點，Bruno 自己一人飾演多角，就像在宣告他自己帶著個人作品回歸一樣，他在影片裡包辦了從唱歌到樂器的所有角色，並且對於歌曲氣氛的掌握也都是非常地剛好；整體說起來其實有點單調，但作為 Bruno 睽違多時以個人歌手身份回歸樂壇的關鍵歌曲，這倒算是蠻有意義的呈現方式。
〈I Just Might〉承載著 Bruno Mars 的標誌性風格盛大亮相，在些許認為他沒有創意的聲音之中，這樣的曲風倒也為目前的樂壇注入不同的感覺，畢竟現在很多歌手都為了流行的短影音風潮而創作，Bruno 仍不顧流行、堅持自己風格的舉動，讓人覺得他是真正玩音樂的歌手。新專輯《The Romantic》即將在2月27日發行，儘管十分相信 Bruno 的音樂品質，但還是希望到時候能聽到一點新鮮的玩意，在今年的開端能有這樣的期待實在令人覺得幸福！
