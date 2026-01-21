2026-01-21 11:46 女子漾／編輯王廷羽
宮﨑駿經典神作回來了！《魔法公主》IMAX 首週特典亮相 限定銀光海報必收
吉卜力迷終於等到了！被無數影迷封為「宮﨑駿顛峰代表作」的《魔法公主》，即將以 IMAX 4K 數位紀念版 之姿，於 1 月 23 日 首度在台灣大銀幕磅礴上映。隨著上映倒數，粉絲最關心的首週購票特典也正式曝光，片商宣布推出 「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」，吉卜力迷千萬別錯過。
限定海報以《魔法公主》中最具代表性的「巨木森林」作為主視覺，小桑與山犬神佇立在林間，整個畫面帶著一種神域降臨的靜謐感。海報以 0.35mm 厚鑽卡紙印製，表面裱上亮銀龍光澤，再結合 UV 白墨與排斥油工法，讓灑落林間的光束在不同角度下呈現細緻的銀色流動感。角色輪廓與片名則透過線條打凹工法處理，小桑與山犬神莫娜的身影自然浮現，立體感十足，不少影迷形容這張海報就像「把電影的一個畫面掛在牆上」。
而這次《魔法公主》的 IMAX 4K 重映，除了把畫面修復得更清楚之外，也首次以 IMAX、4K 規格完整呈現，讓觀眾能更貼近宮﨑駿當年創作時的筆觸與情緒。當畫面放大到 IMAX 尺寸，森林的色彩層次、光影變化與角色表情被完整打開，音效也同步重製，觀影感受不再只是坐在座位上看電影，而是像被整個世界包圍，走進那片充滿神靈、詛咒與選擇的森林。
對一路陪著吉卜力長大的影迷來說，《魔法公主》是一部值得再次走進戲院細細體會的經典；對從未在大銀幕上看過這部作品的年輕世代而言，這次 IMAX 重映，正好提供了一個與神作相遇的入口。坐在巨大的銀幕前，直視小桑的眼神、感受森林的呼吸，觀影過程自然拉長情緒停留的時間，也讓故事裡關於選擇、立場與共存的思考，慢慢沉澱在心裡。
凡於 1/23（五）至 1/28（三）購買電影票乙張，憑票根至原購票影城，即可兌換限量「巨木森林 IMAX 限定版 A3 海報」一張，每人限兌換 4 張，數量有限，送完為止。同步響應電影上映，吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」也將推出特別活動，影迷記得保留電影票根，後續活動資訊可留意官方粉絲團。
《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》將於 1 月 23 日 在台上映，4K 數位紀念版以及 Dolby Cinema、Dolby Vision＋Atmos 版本也會在 1 月 29 日 接續登場。
