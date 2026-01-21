🐈‍⬛ 妳以為牠還小？其實牠已經步入中年了！我的賓士貓點點與【現代百益康】Q10輔酶的相遇日記

點點今年六歲了。換算成人類的年紀，她大概是四十歲左右的熟女，跟我那個剛升上主管、每天喊著腰痠背痛的同事差不多歲數。

雖然這還是個很有活力的年紀，但我開始注意到她以前玩逗貓棒可以玩半小時不喘氣，現在大概衝刺個十分鐘就會躺下來休息，肚子起伏稍微有點大。

那一瞬間，我腦中閃過好多以前在網路上看過關於「熟齡貓保養」的文章，心裡那個焦慮的小劇場馬上開始上演。

我知道我很神經質，但身為貓奴，我們總是擔心得太多，卻又做得太少，對吧？🤷‍♀️

於是我開始瘋狂爬文，就像我要買一罐幾千塊的抗老乳霜那樣認真。

我想找的不是藥，我不想讓她覺得自己生病了，我想要的是一種能幫她「打底」的營養補給。

在茫茫網海中，我看見了好多人在討論【現代百益康】的 Q10 輔酶。

說實話，以前我對 Q10 的印象還停留在女生的美容保養品，想說那是擦臉讓皮膚 Q 彈的，後來才知道，原來 Q10 對心臟來說，就像是汽車引擎裡的「火星塞」，或者是發電廠裡的「燃料棒」！⚡️

為什麼我們要幫毛孩補 Q10？這不是老了才吃的嗎？

其實心臟是全身上下最過勞的器官，它一秒鐘都不能休息，蹦蹦、蹦蹦地跳著，而 Q10 就是負責提供能量給心肌細胞的關鍵大功臣。

可是，很殘酷的是，隨著年紀變大，身體製造 Q10 的能力就會斷崖式下降，就像我們的手機電池健康度一樣，用久了就是會衰退，這時候不外接個行動電源怎麼行？🔋

但我這人很龜毛，尤其點點是隻超級挑嘴的賓士貓，主觀意識強到不行，只要味道不對，她連聞都不聞直接埋砂給妳看，完全不給面子。

市面上很多 Q10 都是粉狀的，但我後來發現，現代百益康這款是「脂溶性」的軟膠囊。這點真的很重要！

大家想像一下，我們煮菜的時候，有些營養素是要用油去炒才出得來對吧？

Q10 也是，它本身就是親油性的，如果用粉劑，吸收效果可能就像把沙子丟進水裡，過眼雲煙；但如果是溶在油裡，就能像牛奶混入拿鐵一樣，順滑地被身體利用。

而且這款還特別選用了日本專利的還原型 Q10，聽起來很厲害，簡單說就是不用經過身體轉換，吃下去直接就能用，效率高很多，對於已經開始有點年紀的毛孩來說，這種「即戰力」才是我們需要的！💪

開箱時刻：這顆紅寶石怎麼餵？（內有超簡單教學）

收到包裹的那天，我其實有點忐忑。盒子打開，裡面是一顆顆深紅色的軟膠囊，顏色有點像紅寶石，也像那種高級的魚油。

為什麼要是深色的？因為 Q10 很嬌貴，怕光，如果曬到太陽就會失去活性，這點細節我覺得廠商蠻用心的，跟我買精華液都要選深色玻璃瓶是同個道理。🧴

好了，重頭戲來了，到底怎麼餵？我看著那顆膠囊，再看看一臉狐疑盯著我的點點。官方有提供幾個方法，我來幫大家實測一下哪個最適合傲嬌貓咪。

第一招：直接餵食（適合天使貓）

如果妳家的貓咪或狗狗是那種給什麼吃什麼的天使，那恭喜妳，直接塞給牠或是包在肉乾裡騙牠吞下去是最快的。

但我家點點明顯不是這種類型，她看著我手上的膠囊，表情像是在說：「奴才，妳想對朕做什麼？」所以這招，Pass。🙅‍♀️

第二招：剪開膠囊，混入美食（大推！🌟）

這是我最常用的方法，也是我覺得成功率最高的！

步驟其實超級簡單，簡單到連我這種手殘黨都能駕馭。

首先，我拿了一把乾淨的小剪刀，輕輕剪破膠囊的頭。

這裡有個小插曲，因為最近天氣有點冷，膠囊皮稍微有點硬，剪的時候要小心不要噴出來。如果妳覺得太硬不好剪，其實可以把膠囊放在溫水裡泡個 2-3 秒，就像我們冬天要用熱水洗臉才會軟化角質一樣，膠囊皮軟了就很好操作。🛁

剪開後，裡面流出來的是橘紅色的油，那顏色真的很美，來自天然的色澤。

我把它擠在點點最愛的鮪魚罐頭上。

那一刻我屏住呼吸，很怕她聞一聞就走人。

結果！沒想到！她大姐湊過去聞了兩下，居然就開始大口大口地吃了！甚至還把沾到油的盤子舔得乾乾淨淨。😋

我當下真的感動到差點泛淚，這表示裡面的橄欖油和亞麻仁油味道是很純淨的，沒有那種奇怪的化學味或油耗味，不然以貓咪那種靈敏到像偵測雷達的鼻子，早就發現不對勁了。

這不就是「騙小孩吃紅蘿蔔」的最高境界嗎？

第三招：針筒餵食（適合特殊照護）

如果你們家的寶貝食慾真的很不好，不願意主動進食，那也可以把膠囊剪開，把油擠出來，稍微混一點水用針筒慢慢餵。

但我自己是不太想用到這招啦，因為不想破壞我們母女感情，還是混在美食裡讓她不知不覺吃下去最快樂。💕

吃了半個月後的悄悄話

吃了大概半個月吧，雖然我不能誇張地說她突然變回三個月大的小貓（那也太恐怖），但我有一種很強烈的「感覺」。

那種感覺很難用數據形容，就是覺得她的眼神變亮了。👀✨

以前下班回家，她可能只是抬頭看一眼繼續睡，最近這幾天，她會走到門口來蹭我的小腿，那種紮實的撒嬌感，真的會讓人融化。

還有晚上玩逗貓棒時，她跳上櫃子的動作變得比較俐落，不像之前跳上去前還要在那邊猶豫老半天，在那邊算距離算很久。就像是手機換了一顆新電池，雖然外表沒變，但運作起來就是順暢，不再卡頓。

昨天晚上，我看著她睡在我的枕頭邊，呼吸平穩，那種小小的打呼聲聽起來特別安心。

我們身為上班族，每天在職場上衝鋒陷陣，被老闆罵、被客戶追殺，賺錢是為了什麼？

不就是為了讓自己和愛的家人過得好一點嗎？

而這隻毛茸茸的小傢伙，就是我最親密的家人。我不求她陪我一萬年，只希望在她有限的生命裡，心臟能強壯一點，陪我走得更穩一點。❤️

其實保養這種事，真的不要等到出問題了才來做。

就像我們不會等到臉上長滿皺紋才開始擦防曬一樣。如果妳家也有超過 7 歲的熟齡犬貓，或者是像緬因貓、博美這種心臟比較脆弱的品種，甚至是像我家點點這樣步入中年的孩子，真的可以考慮把【現代百益康】Q10 輔酶加入日常菜單。

它不是藥，它是給心臟的一份高級便當，補充滿滿的元氣。🍱

當然啦，我也不是聖人，有時候加班太忙也會忘記餵，這都很正常。

重點是有這份心，持續地做。看著點點現在吃完飯後，在那邊滿足地洗臉，我就覺得，這錢花得真值得。

對了，這款膠囊還有一個好處，就是它不會增加身體負擔，因為是脂溶性的，不需要額外增加肝腎的代謝壓力，這對於老貓老狗來說也是超級加分。👍

現在每天剪一顆紅寶石膠囊，已經變成我和點點之間的小儀式。

看著那個橘紅色的油流出來，混入她的晚餐，我就覺得我也把滿滿的愛都混進去了。

希望妳也能健健康康的，一直當我最可愛的小鬧鐘，每天早上準時（甚至提早）踩在我的臉上叫我起床賺罐罐錢。⏰

好啦，我要去幫主子剪膠囊了，她已經在碗盤旁邊喵喵叫催飯了。

如果妳還在猶豫要給老毛孩吃什麼保養品，這款真的可以列入考慮清單，畢竟，心臟只有一顆，要好好守護才行呀！💖

