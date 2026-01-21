2026-01-21 11:17 林燃
【自費出書心得報告】素人沒有幾十萬粉，真的能出書嗎？by林燃
很多人問我，素人沒有幾十萬粉真的能出書嗎？今天這篇不藏私，直接拆解我如何讓《女怨》走向實體化的過程。雖然我是自費出書，但這不影響我觀察出書市場的運行，以下是我的心得報告。
要讓出版社主動找上你，通常是因為你有以下優勢：
1.自帶流量（流量變現）：
你在社群媒體有忠實粉絲，出版社預估「基本銷量」有保障。
2.專業權威：
你在某個領域（如心理、理財、科技、料理）有獨到見解或證照，具備公信力。
3.內容爆點：
你的某篇文章、影片或故事引發了極大的社會討論，且具有時效性的商機。
出版商會觀察作者是否有穩定的文字產出量，實體書通常需要6萬至10萬字左右。且作者是否能維持一致的風格，完成一部作品？
作者該要有的受眾思維
寫書不只是「寫我想說的」，更要考慮「讀者為什麼要花錢買我的文字」。
且需具有基礎的行銷能力
在這個時代，作家不能只躲在文字背後，素人更是需要基本的社群推廣能力。
對於出版社來說，邀素人出書，本質上是一場「商業投資」，他們最在意的指標是：「這本書的第一刷（通常是 1,500 到 2,000 本）能不能賣掉？」以下是參考條件：
1. 核心指標：1 萬到 3 萬追蹤者
這是傳統出版社最願意主動洽談的「安全區」。
如果你有 2 萬名粉絲，假設轉換率是 5%（1,000 人購買），再加上書店的基本進貨與路人讀者，這本書基本上就不會虧錢。
類型：常見於心靈勵志、兩性關係、簡單食譜或生活風格類。這是安全牌！
2. 專業門檻：3,000 到 1 萬追蹤者
如果你是某個領域的專家，粉絲量不需要多也能受邀。
雖然總數不多，但你的粉絲如果是「精準的高黏著度受眾」（例如：專業理財、法律知識、特殊手工藝、職場管理）。
出版社看重的，是你的專業背景和該領域的不可替代性，而不僅僅是粉絲數。
3.爆紅門檻：不論粉絲量，看「互動率」
有時候出版社找人不是看總量，而是看互動爆發力。所以在方格經營更是要努力破圈！
發文宣傳的同時，假設你在社群 FB 或 Threads 上獲得了數千次轉發、上萬個讚，出版社的編輯會迅速嗅到其中商機。
他們看重的，是你的文字具備「瘋傳」的基因。
但！這不代表編輯就不會觀察作者！
再加上現在出版業不景氣，很多資源都是要花在刀口上的，他們知道有許多的「殭屍粉」或「抽獎粉」，是不會買書。（虛假互動）
所以出版商在評估你時，會看這兩個數據：
平均貼文讚數與留言數：判斷你的粉絲是否真的會聽你說話。
內容的導購潛力：你以前推薦過東西嗎？粉絲的反應如何？
如果想要爭取與出版社的合作
，建議首先建立「系列專欄」。
在社群上以 # 標籤固定產出特定主題，讓編輯一眼就能看出，這是可以變成一本書的架構。
再來就是累積「導購力」， 哪怕粉絲只有 2,000 人，但如果你辦個小活動都能呼風喚雨，這就是「個人品牌」最強的談判籌碼。
以我自己本身為例，我就並非是靠「粉絲量」取勝的創作者，我的案例展現了另一種素人出書的路徑。（對，不要懷疑，我的《女怨》就賣出實體書450本，電子書我忘了，但應該是優於實體書銷售的。
這成績單對素人來講，算是勉強合格，尤其我是在不靠出版商傾入資源的狀態下完成！但必須誠實的說，我並沒有回本，這次的出書比較像是發名片、打基礎試水溫。
當初我在上架金石堂前，就有經過投放計畫書、標版位的過程，也曾送書給誠品的總經理過目（為作品投放誠品線上而準備）。
那未來我將以什麼為籌碼呢？
1.極高的文字產量：我在各平台的寫作總字數，動輒都是數十萬字以上的。這對出版社來說––代表著「這位作家不會斷頭（棄更）」，且有足夠的內容可以精選成冊。重要的是––一旦投入資源栽培，就不怕這作者只是曇花一現！
2.多平台的內容布局：我除了經營方格子、鏡文學、角川、女子漾……等平台。
甚至連影音平台都沒有放過宣傳，我要的不是YT的點播率，而是google打出「林燃」即能跑出一整排搜尋的關鍵字！
這樣的效果，創造了一種「到處都能看到我」的氛圍，也累積了跨平台的綜合聲量。
3.專業跨界標籤：除了作家，我還以「台北建國玉市寶石獵人」的身份撰寫專欄。
這種「斜槓標籤」對出版社行銷非常有幫助，這能增加本身的人格魅力與話題性。
最後，「作家」也是一門生意，經營的是個人品牌和文字魅力，除了獨特的風格外––堅持寫作更是基本功！
出書，是投資自己名氣的必要花費，但絕不是能拿來賺錢盈利的事業！（以目前的市場來看）名氣也不是一朝一夕就能達成的。
出道即巔峰，那都是哄孩子的話，真正的社會非常現實！弄清楚遊戲規則，才會知道該從何處努力！
以上！是我欠格友好久的出書心得報告~🥰還請各位笑納！
