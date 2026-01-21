2026-01-21 10:58 SWALLOW
【心理測驗】聚餐情境測驗：你是哪種「社交生物」？
你參加一個不熟的社交聚會（例如朋友的婚禮、公司尾牙），正當大家聊得很熱絡時，服務生端上了一道你非常討厭吃的菜（例如：香菜、苦瓜、或是奇怪的冷盤），而這道菜正好轉到你面前。
【選項】
請問，你的反應最接近以下哪一個？
A｜禮貌性地夾一點點放在盤子邊緣，假裝有吃，然後趁機掩埋。
B｜直接跳過，轉給下一個人，並坦率地說：「喔，這個我不行。」
C｜觀察別人的反應，如果有人說好吃，你就勉強嘗試一口。
D｜完全不碰，但會立刻找個話題引開大家的注意，掩蓋你沒夾菜的事實。
【答案】
測驗你的「社交防禦機制」
A｜禮貌性地夾一點點放在盤子邊緣，假裝有吃，然後趁機掩埋。
【變色龍型】—— 溫柔的保護色：你是一個非常在意「和諧」的人。在社交場合中，你寧願委屈自己一點，也不想成為破壞氣氛的人。
- 潛在性格： 你的觀察力極強，容易共情。但有時候會因為太過顧慮別人的感受，而讓自己活得很累。
- 給你的建議： 試著適度表達自己的不喜歡，其實周圍的人並不會因為你拒絕了一盤菜而討厭你喔！
B｜直接跳過，轉給下一個人，並坦率地說：「喔，這個我不行。」
【仙人掌型】—— 坦率的邊界感：你非常有原則，自我意識鮮明。對你來說，「做自己」比「討好別人」重要得多。
- 潛在性格： 你活得很通透，不喜歡虛偽。雖然有時候會讓人覺得有點「硬」，但認識你久了的人會知道，你是一個非常值得信任、不玩心機的人。
- 給你的建議： 保持你的坦率，那是你的魅力，只要注意語氣不要太冷淡就好。
C｜觀察別人的反應，如果有人說好吃，你就勉強嘗試一口。
【向日葵型】—— 團體的追隨者：你傾向於在大環境中尋找安全感。你對自己的判斷有時不太有自信，容易受「多數人」的意見影響。
- 潛在性格： 你是那種在群體中很好的配合者，大家跟你相處起來通常覺得很舒服，因為你沒什麼攻擊性。
- 給你的建議： 其實你的直覺通常很準，下次試著在大家表態之前，先聽聽內心的聲音。
D｜完全不碰，但會立刻找個話題引開大家的注意，掩蓋你沒夾菜的事實。
【狐狸型】—— 聰明的掌控者：你非常有社交手腕，能巧妙地避開尷尬。你聰明且機靈，很擅長引導氣氛。
潛在性格： 你不喜歡被看透，對於隱私和個人喜好有很強的保護欲。你能在複雜的社交環境中游刃有餘。
給你的建議： 你很會社交，但有時候會讓人覺得有一層距離感，偶爾展露一點點真實的「缺點」，反而會讓你更受歡迎。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
