2026-01-21 00:37 銀杏樹
Threads 爆紅「我再 ven 一次」、「ven」是什麼梗？迷因從早餐店誕生！由來、意思一次看懂
這陣子在 Threads 上時常看到「我再 ven 一次」、「ven」這些詞句，甚至有許多網友以此發文或留言，也因此有不少人好奇：ven 是什麼梗？ven 一次這個迷因到底是什麼意思？
今天幫大家整理了這個在 Threads 上爆紅的迷因由來，希望能讓大家更加了解這個有趣的梗！
早餐店誕生的「我再 ven 一次」
其實「我再 ven 一次」這個迷因梗，是來自 2025 年 10 月時，有網友在 Threads 上傳「一個在早餐店遇到中國人的故事」的影片。
影片中的朋友表示，在早餐店聽見一名中國人和朋友們的有趣對話。要特別畫重點的就是下方這兩句台詞：
- 「兄弟們，我再 ven 一次，有沒有人要跟我一起分一個四片大總匯？」
- 「我再 vvven 一次，有沒有人要吃一塊我的豬排蛋餅」
我再 ven 一次完整影片 👇
看完影片只能說，講故事的網友模仿地唯妙唯肖，上字幕的人也是非常有才華！
字幕除了將口音精準地用 ven 標示出來以外，字體大小、顏色、排版還有音效都相當有「笑」果，我自己看了這部影片好多次，每次看都還是笑到不行。
「ven」是什麼意思？
看完這部影片可以知道，其實網友們說的「ven」就是帶有口音的「問」。
我也進一步查詢了「問」的羅馬拼音和漢語拼音，正確的拼法應該是「wen」。不過因為「ven」的表達更傳神，也因此被 Threads 網友們廣傳進而爆紅。
我就 ven，網友們到底要多有才華？
截至截稿日期（2026/1/21），這部「我再 ven 一次」影片已累積 30 萬愛心、5000 多則留言、4.4 萬轉發，以及 16 萬次的分享，瀏覽次數也已經破 1 千 1 百多萬，相當驚人！
由於是 2025 年上傳的影片，不少 Threads 網友們的留言也相當有趣，而且大家都好有才華！像是：
- 「我再 ven 一次，誰 2026 年又再轉發？？已經看到第十次！」
- 「我就 ven 這篇還要被我滑到幾次」
- 「我再 ven 一次我到底要看這個影片多少遍 🤣🤣🤣」
- 「我再 ven 一次有在用脆的台灣人還有誰沒看過這篇，全文背誦 常看常新 謝謝阿婆」
以上就是關於「我再 ven 一次」、「ven 」是什麼梗的迷因由來整理，希望有幫助到大家！
我是銀杏樹
