那年冬天，陽明山下雪了！

2026-01-20 23:02 巧比。針線包
▲ 此張照片取自網路
▲ 此張照片取自網路

今天是二十四節氣的《大寒》，但天氣卻完全對應不上。新聞說明日開始受到強烈大陸冷氣團持續影響，全台天氣寒冷型態明顯。屆時就會有一群賞雪族，奔赴高山等待降雪。這讓我想起許多年前的往事，那年冬天，陽明山下雪了！

大二那年，我躲在溫暖的宿舍被窩裡賴床，被同學糾著下山幫《屏風表演班》打工，當時我並不知道外面早已白了山頭。等回到宿舍後才知道，當天忍受寒風出席上課的同學們，居然在聽到消息後，集體翹課自行更改安排戶外賞雪行，甚至於在雪地裸體留影拍照！

如此誇張的行徑令人直說「太瘋狂了」，但是現在想到「人不瘋狂枉少年」的老話，還真是惋惜我未能躬逢其盛。當時的我，還只能從電視節目裡欣賞雪景呢，直到後來許多年之後的捷克蜜月行，我才親眼目睹壯闊的雪地、冰湖、冰封黑森林的大景。

印象中2016年的跨年假期，新北市三峽山區也曾落下冬雪，當時開車從市區遠遠望去化身銀白世界的山頭，如幻似真的美景，猶如童話故事般好不真實。

雖然看似近在咫尺，但為了安全考量，避免沒有雪鍊裝備貿然衝上山，若突然來一個打滑，可能人生就此走向萬劫不復！小心駛得萬年船，我還是遠觀不褻玩的好。

2017年初，帶著甫滿三歲的寶貝女兒出國看雪，一切都很新鮮有趣，走入北國之冬只有一種顏色的銀白世界，眼前的雪白大地只有「哇、哇、哇」連續不斷的迴音，頑皮的孩子堆雪人不稀奇，居然開始玩起踩雪人的遊戲，彷彿在踩氣球一般的歡樂。

旅行的尾聲總會覺得時間不夠，世界這麼大，再能跑仍有走不完的地方，體驗的不僅僅是異國風情畫的視野，最驚喜的莫非孩子漸漸長大的話語；帶著小朋友行萬里路的初始，試著從人父、人子的角度出發理解，她會記得，我會珍藏，地球是圓的，人生也是如此的道理啊！

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#天氣 #節氣 #冷氣 #冬天下探 #冰雪奇緣

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
往下滑看更多精彩文章
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

編輯推薦

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
往下滑看更多精彩文章
她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

2026-01-12 08:30 失敗要趁早 - 張念慈

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#舞台 #李多慧 #啦啦隊女神

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
往下滑看更多精彩文章
高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
往下滑看更多精彩文章
《黑白大廚2》料理怪物道歉！「因太渴望勝利表現過火」，竟獲韓國網友力挺！

《黑白大廚2》料理怪物道歉！「因太渴望勝利表現過火」，竟獲韓國網友力挺！

2026-01-18 06:53 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Netflix南韓美食實境秀《黑白大廚 2》亞軍「料理怪物」擁有粗曠外型和過人氣場，但他也因勝負欲強烈，引發褒貶不一的兩極評論。近日「料理怪物」透過採訪影片親自向觀眾們致歉，坦承自己在節目中發表有爭議的言論，再次掀起外界關注。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


料理怪物紐約新餐廳即將開幕

圖片來源：YT@Netflix Korea
圖片來源：YT@Netflix Korea

Netflix韓國官方YouTube頻道日前發布《黑白大廚 2》黑湯匙「料理怪物」（李河成）採訪影片，「料理怪物」親口透露自己正在美國紐約籌備新餐廳「Oyatte」開幕事宜，同時也預告該餐廳即將完工的好消息。「Oyatte」名稱取自於「料理怪物」韓文姓氏「李」，將獻給賓客來自天然農場的新鮮食材，令外界相當期待。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


料理怪物對「中菜大神」侯德柱深感敬意

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

影片中的「料理怪物」自曝在《黑白大廚 2》拍攝過程中，曾經感動到快落下眼淚，他說：「在《無限料理地獄》紅蘿蔔任務當中，只剩我和侯德竹主廚2人，拍攝時間真得非常長。侯主廚年紀比我大很多，資歷深厚，拍攝過程很辛苦，照理說應該很疲累才對，但在開機後他完全沒有露出絲毫疲態，每30分鐘就端出一道帥氣的料理，實在非常令人尊敬。」。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


料理怪物、宋勳1：1比賽發言挨批

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

在《黑白大廚2》節目中中，「料理怪物」曾經點名白湯匙主廚宋勳作為自己的一對一對手，2人運用韓國特有食材-昌原海鞘進行PK，當時「料理怪物」說道：「美國名廚Michael Anthony說過『我比宋勳大廚強』」，該言論被觀眾批評「超沒禮貌」。「料理怪物」對此解釋道：「當時我覺得自己非被選中不可，所以才會那麼強勢地說話，宋勳主廚選中我之後，我立刻走過去跟他說『主廚對不起，我剛剛話說得太重了！』」，宋勳主廚笑著接受我的挑戰，說道：「做得好！我們好好玩吧！」。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


料理怪物正式致歉

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

「料理怪物」接著說：「那時的我也覺得，如果連這次拍攝都無法取得好成績，可能會讓我之前所做的一切都化為泡影，所以在行動或言語上，表現得比平常更強硬了一些。」，他又補充道：「我覺得自己也給製作組添了麻煩，真得很抱歉，也讓觀眾們感到不舒服，對此我深感抱歉。」。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


大批網友力挺料理怪物

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

「料理怪物」受訪影片曝光後，大部分網友們幾乎一面倒支持他，表示：「哈哈！說真得誰都能看出他是個心軟的人，但工作的時候其實很有個性」、「人們總是吹毛求疵地挑剔態度，但我認為亞洲人從小就需要這種心態，才能在西方取得成功」、「他是一個經歷過真正艱苦生活的人，如果料理怪物沒有這種心態，他不可能在西方生存」、「多虧了你《黑白大廚2》才能問世，這份工作精神壓力肯定很大，但請堅持下去」、「李河成主廚，你不用道歉，有很多觀眾完全理解你」…。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


專訪紐約李河成主廚 | 《黑白大廚》第二季 | Netflix


編輯推薦


｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#餐廳 #開幕 #實境秀 #料理怪物 #黑白大廚第二季 #黑白大廚料理階級大戰第2季

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」
往下滑看更多精彩文章
《逍遙》妖王、《玉茗茶骨》狀元魅力雙殺！盤點侯明昊8件事，曾是SM練習生！

《逍遙》妖王、《玉茗茶骨》狀元魅力雙殺！盤點侯明昊8件事，曾是SM練習生！

2026-01-16 05:41 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@侯明昊、sina
圖片來源：微博@侯明昊sina

近期《逍遙》、《玉茗茶骨》對打形成古裝收視戰，然而這2部劇男主角都是由95後人氣小生侯明昊傾情演出，這位身高179公分、大眼小臉的「猴系帥哥」究竟有什麼樣的魅力呢？今天就跟著女子漾一起來發掘寶藏男神侯明昊的迷人特質吧！

圖片來源：微博@侯明昊
圖片來源：微博@侯明昊


盤點侯明昊1：才華洋溢的帥氣校草

圖片來源：微博@侯明昊
圖片來源：微博@侯明昊

侯明昊1997年8月3日出生於北京部隊大院，家中三代都是軍人。侯明昊4歲開始學習手風琴，曾經多次榮獲北京市一等獎，他中學就讀於北京市八一中學，在校期間被選為校草。


盤點侯明昊2：曾任SM娛樂練習生

圖片來源：微博@侯明昊
圖片來源：微博@侯明昊

侯明昊在15歲那一年加入南韓SM娛樂公司成為旗下練習生，在訓練1年半後返回中國參加選秀比賽《尚老板的練習生》贏得評審青睞，2014年12月12日，以Fresh極客少年團成員身分出道，全團發行首張專輯《UP 4 U》。


盤點侯明昊3：重返中國2年後宣布單飛

圖片來源：微博@侯明昊
圖片來源：微博@侯明昊

侯明昊回到中國後進入北京現代音樂研修學院-流行演唱學院華語演唱系就讀，他在2016年1月11日宣布單飛，開始以演員及歌手身分發展。侯明昊也在同月加入湖南衛視綜藝《天天向上》完成綜藝首秀，自然討喜的表現深受大批觀眾們喜愛。


盤點侯明昊4：細數其知名角色

圖片來源：微博@侯明昊
圖片來源：微博@侯明昊

侯明昊出道以來知名角色包含：《寒武紀》撿子、《人不彪悍枉少年》花彪、《護心》天曜、《異人之下》王也、《少年白馬醉春風》百里東君、《大夢歸離》趙遠舟、《入青雲》紀伯宰…等，展現出從青春校園到古裝權謀、仙俠奇幻的多變魅力，令劇迷們津津樂道。


盤點侯明昊5：西藏旅遊推廣大使

圖片來源：微博@侯明昊
圖片來源：微博@侯明昊

歌、舞、演俱佳的侯明昊去年1月登上央視春晚，在西藏分會場演唱《桑格花開》，藏式唱腔令人驚艷，加上強勁舞台魅力全開，使得收視率竟然衝高至39.2%，位列全部節目平均收視冠軍，之後被任聘為「西藏旅遊推廣大使」。


盤點侯明昊6：《玉茗茶骨》狀元縣令魄力十足

圖片來源：sina
圖片來源：sina

侯明昊近期在古裝宅鬥劇《玉茗茶骨》飾演青年才俊狀元郎「陸江來」，直播即興復刻30秒文言文台詞，一字不差還原公堂戲「凡官司故出入人罪，全出全入者以全罪論！」，被讚為「古裝台詞天花板」，湖南衛視更為該角色連發10條專題微博。


盤點侯明昊7：《逍遙》三世妖王「紅燁」演技突破

圖片來源：微博@侯明昊
圖片來源：微博@侯明昊

侯明昊在同期熱播的古裝奇幻劇《逍遙》完美塑造出三世妖王「紅燁」，演技再度亮眼突破，引發高度關注。日前侯明昊在微博分享的收官長文當中，特別以「哭與笑都由己」告別角色，引發劇迷們情感共鳴。


盤點侯明昊8：出道10周年躍升95後人氣小生

圖片來源：微博@侯明昊
圖片來源：微博@侯明昊

侯明昊2016年1月11日個人單飛出道，如今已迎來出道10周年，從《寒武紀》「撿子」到《入青雲》「紀伯宰」一路以來的成長都深獲粉絲們支持，他在10年間主演23部作品，其中優酷平台3部劇播放量破萬，躍升為95後小生扛劇代表。


編輯推薦


｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#禁忌 #穿搭 #話題 #楊冪 #運動 #陸劇 #古裝陸劇

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

最新文章

那年冬天，陽明山下雪了！

那年冬天，陽明山下雪了！

#冬天下探 #冰雪奇緣 #天氣 #節氣 #冷氣

巧比。針線包 2026.01.20 19
貝克漢家族決裂怎麼了？超完整懶人包整理：引發布魯克林怒火導火線是「它」

貝克漢家族決裂怎麼了？超完整懶人包整理：引發布魯克林怒火導火線是「它」

#Valentino #情緒勒索 #貝克漢家族 #維多利亞貝克漢 #布魯克林IG

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.20 243
【選書】溝通需要的並不是「為你好」，而是願意去理解：《滌這個不正常的人》

【選書】溝通需要的並不是「為你好」，而是願意去理解：《滌這個不正常的人》

#好書推薦 #原生家庭 #家庭溝通 #家人 #療癒

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.20 13
【選書】以更日常的方式 看見台灣庶民文化的美－《街屋台灣》

【選書】以更日常的方式 看見台灣庶民文化的美－《街屋台灣》

#好書推薦 #屏東 #警察 #人性

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.20 9
【選書】排華運動背後的血腥開墾史－《猴杯》

【選書】排華運動背後的血腥開墾史－《猴杯》

#小說 #好書推薦 #劇情 #財富 #運動

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.20 11
7-ELEVEN 咖啡免費送！下載 uniopen 天天刮刮樂抽點數 最高 88 點、尾牙好康一次看

7-ELEVEN 咖啡免費送！下載 uniopen 天天刮刮樂抽點數 最高 88 點、尾牙好康一次看

#OPENPOINT #咖啡

女子漾／編輯許智捷 2026.01.20 38
​具教煥X文佳煐：一段只能回憶的熱烈愛情【之後的我們】感人上映

​具教煥X文佳煐：一段只能回憶的熱烈愛情【之後的我們】感人上映

#韓國電影 #後來的我們 #青春電影 #文佳煐 #具教煥

天空魚の樂星球 2026.01.20 85
1/21 國際擁抱日限定！星巴克買一送一、全家咖啡優惠一次看　用擁抱暖過寒冬

1/21 國際擁抱日限定！星巴克買一送一、全家咖啡優惠一次看　用擁抱暖過寒冬

#星巴克 #買一送一 #全家 #好康優惠 #展覽 #冷知識

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.20 297
高雄冬日遊樂園2／7登場！全家×超人力霸王60週年限定聯名　三波活動亮點一次看

高雄冬日遊樂園2／7登場！全家×超人力霸王60週年限定聯名　三波活動亮點一次看

#超人力霸王 #全家 #咖啡

女子漾／編輯許智捷 2026.01.20 111
表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

#摩羯座 #中年 #處女座 #天蠍座 #金牛座 #星座運勢

女子漾／編輯張念慈 2026.01.20 23
18+