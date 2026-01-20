2026-01-20 17:33 女子漾／編輯許智捷
7-ELEVEN 咖啡免費送！下載 uniopen 天天刮刮樂抽點數 最高 88 點、尾牙好康一次看
隨著年終歲末的腳步接近，尾牙聚餐、農曆新年的歡慶氛圍也越來越濃厚。在這充滿期待的時刻，uniopen App 精心準備了一系列豐富的優惠活動！從新朋友的見面禮、每日的社群挑戰，到刺激的刮刮樂抽獎，好康多到讓人眼花撩亂。
這份「活動整理包」將詳細整理所有優惠，一起看下去吧！
新戶限定好康：下載 App 立即上手
如果您是第一次使用 uniopen App，千萬別錯過以下專屬福利。
首次登入禮：免費領取 CITY CAFE 中杯熱美式
只要「首次登入」uniopen App，就能領取 CITY CAFE 中杯熱美式乙杯！
活動對象：2025/11/24 後，首次下載並登入 uniopen App 的新朋友
領取方式：首次登入 App 時，系統畫面將自動跳出通知，點擊「前往領取」後，滑到頁面最下方再點擊領取按鈕，才能成功將票券存入帳戶
使用方式：至 App 首頁的「票匣」或「會員中心」內的「我的好康券」找到咖啡券。在 7-ELEVEN 門市出示條碼，請店員掃描即可兌換
票券須於 2026/4/30 前使用完畢。
好友募集計畫：邀請朋友賺 5 點
邀請朋友下載 App，您和朋友都能獲得 5 點 OPENPOINT。
活動期間：即日起至 2026/6/30
活動辦法：新用戶下載 App 後，於登入時填寫推薦人的邀請碼即可
獎勵：邀請方與被邀請方皆可獲得 5 點 OPENPOINT，獎勵無上限，邀請越多、領越多！
每日刮獎任務：點點成金 馬上刮好運
所有 uniopen 會員都能參加的每日小遊戲，輕鬆累積點數。
活動期間：2026/1/19 至 2026/2/8
活動時間：每日 09:30 至 23:59
參加方式：uniopen 會員登入 App，每日可享免費抽獎 1 次
可能獎項：OPENPOINT 1 點、2 點、3 點、88 點
點數效期：活動所獲點數效期至 2026/3/31 止，請盡早使用完畢
每日獎項總數有限（共 23,601 項），抽完為止。建議提早參加，以免當日獎項被領完！
期間限定挑戰：#吃尾牙 發文搶純喫茶
這是本次尾牙季最主要的社群活動，從 2026/1/19 至 2026/2/1 期間，只要在 App 的「話題地圖」上傳指定貼文，就能賺取雙重好禮。
人人有獎：每日發文賺 1 點 OPENPOINT
只要正確參與，就能保證獲得點數獎勵。
1. 開啟 uniopen App，進入「話題地圖」。
2. 上傳一張與「尾牙」或「聚餐」相關的照片。
3. 內文必須包含指定 Hashtag: #吃尾牙 或 #我在這裡吃尾牙。
4. 發布成功即可完成任務，每日可獲得 1 點 OPENPOINT (每個帳號每日限領 1 次)。
限時開搶：每晚 6 點搶限量「乾杯好禮」
此為限量、先搶先贏的加碼獎勵。活動期間每日 18:00 起，前 500 名完成有效貼文的用戶，即可額外贏得「乾杯好禮」。
第一週 (1/19~1/25)：獎品為「純喫茶檸檬紅茶 650ml」，將於 1/28 發送至 App 優惠券匣。
第二週 (1/26~2/01)：獎品為「純喫茶鮮柚綠茶 650ml」，將於 2/4 發送至 App 優惠券匣。
每人每週限領一次乾杯好禮。
聯名卡專屬加碼
持有中國信託 uniopen 聯名卡的用戶，可享以下獨家優惠：
星巴克優惠：即日起至 2026/6/30，每週一購買兩杯大杯（含）以上飲品，享買一送一優惠
夢時代餐飲：2026 上半年，於指定餐飲店櫃週一至週四享 88 折優惠；週五至週日再加碼 8% OPENPOINT 回饋
家樂福家電：即日起至 2026/2/28，於家樂福購買指定家電滿額，即享 4% 現金折價券回饋
