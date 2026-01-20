2026-01-20 16:01 天空魚の樂星球
具教煥X文佳煐：一段只能回憶的熱烈愛情【之後的我們】感人上映
「那時候已經過去了，那時候的我們也不在了。」
改編自2018年的中國電影《後來的我們》，韓版由 #具教煥 與 #文佳煐 主演，講述一段曾經炙熱、最終不敵現實分道揚鑣的愛情，當時愛得熱烈的恩浩和正媛，十年後在飛機上偶然相遇，聊起了那些無法兌現的「如果」。
總是很佩服韓國在處理作品時的細膩以及鏡頭語言。韓版用黑白與彩色鏡頭劃分了過去與現在，上了一層淡淡的復古感，讓觀眾們一起在畫面變得鮮明的同時墜入那段平凡卻引人共鳴的、年少的青澀戀情。
「妳也知道那時候的我真的很愛妳吧？」
具教煥和文佳煐都是實力派演員，在這部作品裡完全感受不到兩人的年齡差距，看著他們從高喊著遠大夢想的學生，演到漸漸被現實與社會殘酷的消磨，再到兩人以成熟面貌相遇時，會心一笑的同時卻藏著遺憾的細節，都彷彿他們不是演戲，而是真正走過這一回。
- 以下微雷 -
《之後的我們》並沒有過多的轟轟烈烈，反而是一部很安靜的作品，卻因為如此的安靜，會忍不住屏息讚嘆。
看一對滿懷未來夢想的小情侶，從黏在一起的甜蜜、到作息不同總是互相等到睡著，曾經開心布置在家中的漂亮沙發、到承受不了房租只能扔掉最終褪色被丟掉，說過會將一整片窗的陽光都送給正媛的恩浩、在最後的最後拉上了那只有縫隙微光的窗簾。
愛情最終不是在大吵大鬧中一哄而散，而是在小小的、卻難以忽視的細節中凋零。
非常可惜，非常遺憾，卻再現實不過。甚至可以說這只是一個平凡到不行的故事。
但在韓版的唯美詮釋下，遺憾能獲得一些慰藉，當世界重新恢復色彩，我們也看見他們都往更好的未來前進，那些可惜最終都成為了養分。
「緣分這種東西如果能走到最後就好了。」
可惜沒如果了。看完電影後花了好一段時間沉澱，送走恩浩和正媛那段曾光芒四射的愛情。
無論有沒有看過原版，都推薦大家能到電影院一起回味這段故事，在落淚的同時也能獲得一些安慰，即使我還是覺得好可惜好可惜😭
🎬《之後的我們》1/16全台上映
