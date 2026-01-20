2026-01-20 14:40 女子漾／編輯許智捷
高雄冬日遊樂園2／7登場！全家×超人力霸王60週年限定聯名 三波活動亮點一次看
南台灣年度盛事「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」即將於2月7日盛大登場，「全家」便利商店再度化身為活動最佳補給站！今年為了慶祝經典IP「超人力霸王」迎來60週年，「全家」特別邀請了「初代超人力霸王」與人氣王「超人力霸王迪卡」兩大英雄跨界助陣。
從咖啡杯身到獨家周邊，一系列聯名限定商品即將登場，邀請全台相信光的大小粉絲們，一同感受光之巨人的強大魅力！
變身光之巨人！聯名主題杯身帥氣登場 (2/4 起)
第一波光之力量來襲！就從每天人手一杯的 Let's Café 與 Let’s Tea 開始，換上帥氣的聯名主題杯身
活動期間：2月4日至3月3日
獲得方式： 凡購買任一大杯 Let's Café 或 Let's Tea 飲品，即可隨機獲得一款聯名杯身
款式介紹： 共2款設計，寫實款、可愛款
寫實款： 以浩瀚星河為背景，初代超人力霸王與超人力霸王迪卡擺出經典戰鬥姿勢，象徵守護城市的光景。
可愛款： 以明亮的藍天為背景，用童趣畫風呈現Q版的英雄與怪獸和平共處的景象，呼應冬日遊樂園的歡樂意象。
Q萌必收！超人力霸王造型杯塞加價購 (2/11 起)
喝咖啡也要可愛到犯規！第二波接力登場的Q版造型杯塞，不只是實用的防塵小物，更是療癒辦公室的必備萌物。
活動期間： 2月11日起至3月3日 (數量有限，售完為止)
獲得方式： 購買任2杯 Let's Café 或 Let's Tea 飲品，即可加價 59 元隨機獲得一款
商品特色： 共有初代與迪卡兩款，不僅可作為杯塞，更附有掛繩設計，可變身為隨身可愛吊飾
夜遊必備！滿額贈「拍拍燈手環」照亮你 (2/27 - 3/3)
準備好夜遊愛河灣了嗎？壓軸登場的限定好禮，就是專為賞燈活動設計的「拍拍燈手環」，讓你成為夜晚最閃亮的光！
活動期間：限時5天，自2月27日至3月3日
獲得方式：於「全家」實體店舖或電商平台「全家行動購」購買指定商品，單筆消費滿688元即可免費隨機獲得一款，數量有限，贈完為止
商品特色： 共有兩款設計，手環上的英雄雙眼會發光，結合手環的穿戴形式，是粉絲收藏60週年不可錯過的限定單品
