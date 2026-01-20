2026-01-20 15:02 女子漾／編輯王廷羽
1/21 國際擁抱日是什麼？星巴克買一送一、全家咖啡優惠一次看 用擁抱暖過寒冬
每年 1 月 21 日，有一個不靠放假、卻總能悄悄融化人心的日子，那就是「國際擁抱日」（International Hug Day）。在農曆年前忙著衝刺工作、補班趕進度的節奏裡，這個節日的存在，就像輕聲提醒大家暫時放慢腳步，用最簡單卻最直接的方式，把溫度重新傳遞出去。女子漾也特別整理國際擁抱日懶人包，帶你一次認識這個可愛又溫柔的節日，同時掌握最新的品牌優惠，讓身心一起暖起來！
一起認識 1/21 國際擁抱日
「國際擁抱日」起源於 1986 年，由美國人 Kevin Zaborney 發起。他觀察到，每年跨年過後、寒冬正盛的 1 月，人們的情緒特別容易陷入低落，隨著節日熱鬧退場、現實壓力回歸，孤單感也跟著放大 。
因此他選定 1 月 21 日，鼓勵人們用「擁抱」這個最直覺的肢體語言，主動表達情感，重新拉近人與人之間的距離。這個節日沒有宗教或商業背景，初衷非常單純，只是想提醒大家，在忙碌的生活裡，情感需要被說出口，也需要被好好接住。
國際擁抱日有哪些習俗？擁抱前「尊重」是底線
國際擁抱日並沒有制式的慶祝流程，但核心精神始終圍繞在「主動傳遞溫暖」。在這一天，人們可以擁抱情人、伴侶、家人或朋友，也有人選擇抱抱孩子、寵物，甚至給自己一個深呼吸的擁抱。隨著數位生活成為日常，擁抱的形式也變得更多元，例如傳一則關心訊息、分享一杯熱飲，都是表達情感的方式。不過也必須特別提醒，所有的擁抱都應建立在雙方同意與感到舒適的前提下，尊重彼此界線，才不會違背這個節日原本溫柔而善意的初衷。
2026 國際擁抱日品牌優惠一次看
國際擁抱日優惠1. 星巴克
星巴克於 1 月 20 日至 1 月 21 日推出「好友分享日」活動，每日 11 點至 20 點，只要到門市購買兩杯大杯以上容量、冰熱與口味皆一致的飲料，即可享買一送一優惠。此次活動涵蓋多款人氣品項，包括近期話題度頗高的奶香烤舒芙蕾風味那堤，以及星冰樂全系列飲品。每人每次最多可買二送二，雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、手沖咖啡與含酒精飲品則不適用，實際細節依各門市公告為準。
國際擁抱日優惠2. CoCo 都可
CoCo 都可在 1 月 21 日「週三好友日」祭出取暖必喝優惠，只要使用優惠券購買「冬韻擂焙珍奶（大杯）」，即可享第二杯 0 元，兩杯只要 70 元。每人可領取兩張優惠券，等於最多可帶走四杯飲料，適合和朋友一起分享擁抱日的溫暖。
優惠券自 1 月 21 日凌晨零點起開放領取，適用於全台門市，實際販售品項依各門市供應為準。消費者可透過 CoCo 官方 LINE 或都可訂線上平台使用，數量有限，售完為止。
國際擁抱日優惠3. 全家便利商店
全家便利商店結合蜷川實花聯名活動，推出咖啡與茶飲限時優惠，活動至 2 月 3 日止。期間內，Let’s Café 單品咖啡全品項第二杯半價，經典咖啡大杯以上全品項第二杯 79 折，私品茶系列同享第二杯 79 折，讓日常喝咖啡也多了節日儀式感。自 1 月 17 日至 2 月 28 日，持聯名展覽限定杯身或杯套至展覽現場購票，可享 450 元優惠價，讓一杯咖啡成為走進藝術展的入場券。
當生活節奏越來越快，壓力層層堆疊，國際擁抱日成了一個溫柔的提醒，讓人知道在疲憊的時候，也能被好好接住。一個擁抱、一點溫度，甚至一杯咖啡，往往就足以撐過低潮。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower