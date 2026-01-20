2026-01-20 12:31 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【如何避免成為一個惡婆婆】 ——貝克漢兒子反擊父母親，教我當個「好婆婆」
【如何避免成為一個惡婆婆】
——貝克漢兒子反擊父母親，教我當個「好婆婆」
英國前足球金童貝克漢與維多莉亞夫妻，長久維持家族幸福美滿的品牌形象，卻被兒子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）戳破。
26 歲的布魯克林，近日透過 IG 限時動態發出長文，首度公開指控父母親長期干預他的婚姻生活，甚至毀掉他與妻子的婚禮。
導火線，來自 2022 年他與愛妻妮可拉佩爾茲（Nicola Peltz）的婚禮。
婚禮前，母親臨時取消為妮可拉製作婚紗，讓她被迫在最後一刻緊急另覓婚紗。原本新人精心排練多時的第一支舞，也被母親打斷，堅持要與兒子共舞。
布魯克林形容，母親在舞台上的舉動「極不適當」，讓他在 500 多名賓客面前感到極度羞辱，也讓新娘錯愕不已。這場婚禮，成了夫妻倆心中難以抹去的陰影。
也因此，他們決定在 2025 年 8 月於佛州舉行誓言更新儀式，希望用新的回憶，取代那段充滿壓力的過去。
▋ 接受你不是兒子的最愛
你以為辛苦懷胎十月、一手拉拔，兒子就會把你當一輩子的最愛？
別傻了。
過去是他黏 TT 妳，現在是妳攬牢牢他。
兒子會長大、會談戀愛、會組成自己的家庭，這本來就是人生進程。
我兒子 BEN，大一。
我記得他國中畢業典禮前，我們一起去買了一盒巧克力，說要送給同班女生。我一直逼問：「是不是女朋友？」他說：「不是啦，是交換禮物。」
結果在畢業典禮現場，我立刻雷達全開，從頭到腳掃描女同學，開始對 BENK 的女同學嫌東嫌西。
天啊，我當時在幹嘛？
我當時，正在扮演一個「惡婆婆」。
▋ 接受兒子喜歡的
媳婦，是要和兒子相處一輩子的人。
所以，兒子喜歡，才是最重要的。
不管你喜不喜歡，美或不美、胖或不瘦，其實都不重要。
也不要主動給意見。
沒人問你。
不要東干涉、西干涉，真的很煩。
▋ 媳婦就是比妳年輕
妮可拉佩爾茲，是億萬千金的女兒。看照片，就是白富美。
不用比。
因為，媳婦本來就比妳年輕。
把力氣拿來活出自己。
婆婆，也可以很美麗。
▋ 婚禮那天，焦點不在你身上
婚禮的焦點，是兒子和媳婦。
他們想怎麼辦、怎麼玩，你只要配合演出就好。
你一樣可以穿晚禮服，把自己打扮得美美的，送上祝福。
如果真的想尬舞，請等女主角上場，再上場，因為，妳就是配角。
▋ 他已經是成人，不要再干涉
人家的生活、人家的婚禮，本來就該由他自己負責。
有問題，再協助。
不要再用自己的價值觀，強壓在別人的人生上。
你可以給建議，但選擇權在他身上。
他不一定要照你的方式生活。
▋ 尊重孩子的選擇，避免失去孩子
布魯克林在貼文中提醒父母，若不尊重孩子的心理狀態與選擇，等孩子真正獨立時，很可能連關係都一起失去。
他說，他不打算與家人和解。
因為這是他第一次，真正為自己站出來。
這句話，對任何父母來說，都非常沉重，幾乎等同於切斷關係。
我無法承受這樣的結局。
所以，我選擇慢慢放手，接受Ben長大，成為他的後盾，而不是阻力。
帶著尊重，給予祝福。
他開心，我就開心。身為母親，我也才會真正安心。
