LGT 曼陀羅禪卡師資班心得｜結合脈輪冥想與潛意識探索｜為塔羅占卜打開溫柔入口

身為一名塔羅占卜師，我的日常工作總是在傾聽與陪伴之間來回。走進每一場對話，我都很清楚，真正重要的不只是牌面所呈現的訊息，而是如何讓一個人，在被理解的空間裡，慢慢靠近自己的內在世界。

在陳寬泰老師開設的 LGT狂想塔羅解密課程裡，我第一次接觸到曼陀羅禪卡。當我凝視那些圖騰時，心裡升起一種熟悉又安靜的感受，那不是急著解讀或分析，而是一種邀請，邀請你放慢腳步，走進潛意識的深處。

我感受到這套牌卡所承載的，不只是圖像的象徵，而是一條能引導人靜下心來，重新回到自己身上的路。為了更深入地學習，如何透過靜心冥想與直覺訓練，陪伴自己與他人，探索潛意識裡那片還未被好好傾聽的風景，我報名了LGT曼陀羅禪卡師資班。

LGT 曼陀羅禪卡師資班｜結合脈輪的靜心冥想與直覺訓練

LGT 曼陀羅禪卡師資班是一套結合靜心冥想、直覺訓練與潛意識探索的引導課程。課程以結合脈輪系統的曼陀羅禪卡為核心，每一張圖騰都對應著不同的脈輪能量，帶領我們從身體、情緒到內在意識，依序走進潛意識的各個層次。

在課程中，我們透過圖騰的凝視、冥想的帶領與內在感受的覺察，慢慢進入一種更安靜、更專注的狀態。那不是急著解讀或分析，而是一種回到當下的練習，回到自己的呼吸、身體與內在流動之中。

在這套系統裡，牌卡不只是用來解讀問題，而是成為一扇通往內在世界的門。每一張圖騰，都像是一段邀請，邀請你放下外在的角色與期待，回到自己身上，傾聽內在真正的聲音。透過靜心冥想的引導與直覺訓練的練習，學員能夠逐步建立起與潛意識對話的能力，也更清楚地看見內在正在發生的變化。

這樣的學習方式，讓我感受到，曼陀羅禪卡並不是一套制式的工具，而是一條能被帶進生活裡的道路，一條陪伴自己，也陪伴他人，慢慢靠近內在真實的路。

曼陀羅禪卡師資班實作體驗｜透過脈輪靜心冥想，回到內在節奏

在師資班的課程中，學習不只是坐著聽講，而是透過一個又一個實際的練習，讓身體與內在真正走進這套系統。透過曼陀羅禪卡進行冥想時，可以協助我們重新平衡內在的脈輪能量。每一次的靜心練習，並不僅是單純為了放鬆，而是讓意識有機會回到身體，回到情緒，回到那些長時間被忽略的內在狀態。

不同的牌卡對應著不同的脈輪，當我們凝視圖騰，跟隨陳寬泰老師的引導進入冥想時，像是隨著脈輪的轉動，慢慢鬆開卡頓的部分，替內在注入新的能量，讓整個人慢慢回到穩定而流動的狀態。

在這樣一次又一次的練習裡，脈輪不再只是理論上的名詞，而是成為能被感受，又能被溫柔照顧的內在系統。透過曼陀羅禪卡的引導，我開始明白，平衡不是用力調整，而是願意停下來，傾聽身體與心正在說什麼，讓能量自然回到屬於自己的節奏。

曼陀羅禪卡師資班實務應用｜為塔羅占卜打開溫柔而穩定的引導入口

除了脈輪靜心冥想的練習之外，師資班的課程內容也涵蓋了多種曼陀羅禪卡的實際運用方式。從占卜牌陣的設計、自由書寫的清理練習，到靈感啟動與內在探索的引導流程，老師一步步帶領我們理解，如何將牌卡轉化為一套可以被實際運用的引導工具。在課堂裡，我不只學會怎麼解牌，更學會如何設計一場完整的靜心體驗，讓參與者在安全而被照顧的空間裡，慢慢走進自己的內在世界。

對我來說，學習曼陀羅禪卡不僅是豐富我的技能，更是為我的塔羅占卜帶來溫柔的入口。在占卜現場，我經常遇到個案帶著混亂的情緒而來，有時候不是問題難解，而是太急著想要答案。藉由曼陀羅禪卡的靜心引導，讓我能在進入塔羅解讀之前，先陪對方回到呼吸、回到身體、回到當下的狀態。

當心慢慢安靜下來，牌面的訊息也變得更清晰。個案不再只是急著聽結果，而是開始願意停留、願意感受，願意與自己的內在對話。這樣的狀態，讓塔羅不只是給方向，而是一場真正有深度的陪伴過程。靜心與占卜彼此呼應，讓對話多了一層溫度，也讓占卜成為一段身心都被好好照顧的旅程。

LGT 曼陀羅禪卡師資班適合誰｜走向內在穩定與陪伴力量的學習之路

如果你正在學習塔羅，或已經走在身心靈陪伴的路上，開始在意自己在對話中所扮演的位置，也開始思考如何用更溫柔而穩定的方式陪伴他人，那麼 LGT 曼陀羅禪卡師資班，會是一段值得走進的學習歷程。

這堂課不只是學習一套牌卡的使用方式，而是帶領你重新認識靜心、直覺與內在感受的力量。它適合想要深化自我探索的人，也適合希望將靜心冥想與情緒陪伴帶入專業服務中的工作者。無論你是占卜師、療癒工作者、教育者，或只是單純渴望更靠近自己的人，都能在這套系統裡，找到一條屬於自己的內在之路。

這段學習旅程，讓我重新回到內在的節奏，重新確認自己為何選擇走上陪伴他人的道路。當我們願意停下腳步，靜靜傾聽內在的聲音，曼陀羅禪卡便能成為一盞溫柔的燈，照亮我們走向更真實、更安定的自己。

