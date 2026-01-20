2026-01-20 12:47 女子漾／編輯王廷羽
LINE 免費貼圖又來了！1 月最新 20 款限時下載 兔子波波、日子還是要過鴨快收
LINE 近期再度釋出一波 免費貼圖限時下載，從社畜日常必備的兔兔系列，到療癒系「日子還是要過鴨」，通通只要完成簡單條件就能帶回家。這次編輯整理 20組 LINE 免費貼圖清單，並依照下載期限排序，一起來豐富你的 LINE 貼圖吧~
20款LINE免費貼圖一次看！
LINE 免費貼圖 1：全電商 福利熊出任務（點此下載）
下載期限：2026/01/21
使用效期：180 天
條件：加入全聯全電商官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 2：LINE Bubble 2 ×《藥師少女的獨語》（點此下載）
下載期限：2026/01/21
使用效期：90 天
條件：完成指定任務即可獲得
LINE 免費貼圖 3：永豐銀行 × 小蜜豐超實用日常（點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180 天
條件：加入永豐銀行官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 4：中國信託 × 反應過激的貓（點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90 天
條件：加入中國信託官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 5：DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖（點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90 天
條件：加入 DIOR 官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 6：華南銀行 × 昏呱 陪你迎新年好運（點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180 天
條件：加入華南銀行官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 7：金爸爸 × 超級羽毛蛋 2026 全員作伙迎新年（點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180 天
條件：加入金爸爸官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 8：拒絕努力 認真躺平 KYOnline（點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180 天
條件：加入 KY ONLINE 官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 9：LINE 購物品牌名店 × 一顆兔兔（點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90 天
條件：加入 LINE 購物品牌名店官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 10：蜜桃貓和小伙伴－寵粉特典貼圖（點此下載）
下載期限：2026/01/26（11:00 截止）
使用效期：永久
條件：購買指定貼圖即可獲得
LINE 免費貼圖 11：LINE GO × 松尼奇尼（點此下載）
下載期限：2026/01/28
使用效期：90 天
條件：加入 LINE GO 官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 12：LINE 購物 × 社畜兔（點此下載）
下載期限：2026/02/03
使用效期：90 天
條件：加入 LINE 購物官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 13：LINE 購物 × 情緒化的兔子（點此下載）
下載期限：2026/02/04
使用效期：90 天
條件：完成 LINE 購物指定任務即可獲得
LINE 免費貼圖 14：愛爾康 × 日子還是要過鴨（點此下載）
下載期限：2026/02/05
使用效期：90 天
條件：加入愛爾康官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 15：LINE 購物直播 × 兔子波波（點此下載）
下載期限：2026/02/06
使用效期：90 天
條件：加入 LINE 購物直播官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 16：LINE 禮物 × 椒滴滴（點此下載）
下載期限：2026/02/06
使用效期：90 天
條件：加入 LINE 禮物官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 17：LINE 社群 × Effy（點此下載）
下載期限：2026/02/12
使用效期：90 天
條件：加入 LINE 社群官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 18：LINE 購物夯話題 × 啊兔（點此下載）
下載期限：2026/02/12
使用效期：90 天
條件：加入 LINE 購物夯話題官方帳號即可獲得
LINE 免費貼圖 19：台北捷運 × 捷米（點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90 天
條件：加入好友並完成會員綁定即可獲得
LINE 免費貼圖 20：富邦銀行 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富（點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180 天
條件：加入富邦 FUBON 官方帳號並完成個人化服務即可獲得
