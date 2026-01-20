2026-01-20 11:50 女子漾／編輯ANDREA
過年被長輩問東問西！2026馬年見長輩全攻略：吉祥話、紅包怎麼包、高情商應對大全通通有
農曆新年向來是華人社會中最重要、也最容易「社交疲勞」的節日，尤其是要見家長、面對長輩時，每一句問候、每一包紅包，甚至一句問話，都可能讓人壓力倍增！
為了讓你在 2026 馬年過年能安穩輕鬆度過，此篇女子漾整理了馬年專屬的 10 個成語型吉祥話、紅包怎麼包最不失禮、以及 10 個常見長輩提問的高情商回法~不論你是第一次見家長、準備回老家過年，或是單純想讓拜年更得體，這篇都能讓你穩穩過關~有興趣趕緊往下來看看吧！
一、2026 馬年必備：10 句好用不浮誇的「成語型」吉祥話
過年跟長輩拜年，其實不用講太長，選對成語，比背整段祝賀詞更有記憶點。
1. 馬到成功：比喻事情進展順利，從一開始就取得成功。
2. 龍馬精神：形容人的精神飽滿、活力充沛，像龍馬一樣奮發向上。
3. 一馬當先：形容領先眾人，勇往直前且具有開拓精神。
4. 萬馬奔騰：形容氣勢磅礡、聲勢浩大，祝願事業或國運蓬勃發展。
5. 馬年大吉：最直接的祝賀語，祝福在馬年裡萬事大吉。
6. 快馬加鞭：比喻進步神速，在原有的基礎上更加努力，更進一步。
7. 天馬行空：形容才華橫溢，創意無限，思維不受拘束。
8. 老馬識途：寓意富有經驗，能帶領正確的方向，常用於稱讚長輩或前輩的智慧。
9. 馬年行大運：祝福對方在整年的運勢中都能順遂、亨通。
10. 金馬報喜：祝願馬年能帶來喜訊與財富，充滿喜慶氣氛。
二、過年紅包怎麼包？父母、公婆、小孩一次整理
1.紅包包給父母、公婆
常見安全金額區間（依能力調整）：
•NT3,600（基本不失禮）
•NT6,000（最常見）
•NT$8,800（偏加分）
原則：
以「雙數」為主，避開 4
不需比較誰包多，一致或各自處理都可以
說法重於金額：「一點心意，祝你們身體健康」
2.紅包包給小孩
學齡前／小學生：NT$600～1,200
國中以上：NT$1,200～2,000
三、被問東問西怎麼辦？10個最常見問題、高情商回法
相信很多人對於過年最累的，通常不是吃太多，而是被關心太多，不想回的不禮貌，又可以不要讓話題留在這上面，以下教你這樣回，高情商又不失禮。
Q1：什麼時候要結婚？
這樣回：
「我們都有在規劃，也希望準備好再跟大家說。」
Q2：工作還順利嗎？薪水還可以嗎？
這樣回：
「工作算穩定，也在慢慢累積經驗。」
避開數字，讓話題自然結束
Q3：怎麼還沒生小孩？
這樣回：
「我們現在先把生活顧好，之後再看緣分。」
Q4：有沒有買房打算？
這樣回：「有在看，也在評估適合的時機。」
Q5：是不是太忙，都沒回來？
這樣回：「最近比較忙，但其實也很想多回來。」
Q6：今年有賺比較多嗎？
這樣回：
「有慢慢進步，現在主要是把工作做好，其他就順其自然。」
Q7：你們住哪裡？要不要考慮搬近一點？
這樣回：
「我們目前住得還算方便，也會再看狀況調整，謝謝關心。」
Q8：最近怎麼變瘦（或變胖）了？
這樣回：
「最近比較忙（或比較會吃），但我都有在調整，之後會更注意。」
Q9：你現在的工作穩定嗎？會不會想換？
這樣回：「目前還算穩定，有持續在學新的東西，之後看適合的機會再調整。」
Q10：你們兩個感情還好嗎？
這樣回：「都很好，有什麼事情我們都會溝通。」
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower