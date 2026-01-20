2026-01-20 11:26 女子漾／編輯王廷羽
高雄搶先聽新歌！炎亞綸《Ikigai》巡演首站曝光 專屬歌單＋彩蛋全藏現場
耗時三年完成全新專輯《Ikigai》，炎亞綸正式宣布推出同名巡迴演唱會，高雄站確定於 2026 年 3 月 28 日登上高雄流行音樂中心海音館。他表示，能將新專輯發行後的首場大型演出獻給高雄，心情格外不同。過去較少有機會在高雄舉辦大型演唱會，這次站上高流舞台，對他而言不只是一次演出，更像是一場充滿期待的重逢，也是一個「剛剛好」的開始。這篇整理炎亞綸《Ikigai》懶人包，演唱會資訊、售票時間一次看。
談到《Ikigai》巡演首站選在高雄的原因，炎亞綸坦言這座城市對他來說一直有種距離感，反而讓這次更想把內容準備得完整。他透露，歌單將會為高雄場量身安排，現場觀眾不只可以搶先聽到新歌，也會感受到不同於以往的情緒層次。
舞台設計上，他以「過去與現在的連結」作為核心概念，將這三年的累積化為視覺與音樂交錯的呈現，同時也預告藏有只屬於現場才能感受到的彩蛋。是否會有合作或特別來賓，他則笑說一切都留到當天揭曉，希望觀眾能單純走進現場，好好感受那個當下。
《Ikigai》專輯推出後，炎亞綸坦言，比起成績，更在意的是歌迷的回饋。在單曲導向的時代完成一張完整專輯並不容易，也讓他更確定此刻站上舞台的意義，不再急著證明自己，而是專注把想說的話好好唱完。除了音樂，他也透過 YouTube 頻道《我偷偷升級》分享生活側寫，挑戰「一日貓奴」，親身體會陪伴與責任，呼應《Ikigai》所探討的生活價值。
近年跨足音樂、影視與品牌經營，炎亞綸也在理想與市場之間學習平衡。旗下火火選物人氣商品「HOHOS 梨花酥」於 2026 年 International Taste Institute（ITI）國際風味評鑑中獲得一顆星肯定，為他的事業布局再添亮點。
炎亞綸《Ikigai》巡迴演唱會－高雄站演出日期：2026 年 3 月 28 日（六）17:00
演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
售票時間：2026 年 1 月 24 日（六）15:00
售票系統：全台 7-11 ibon 機台及 ibon 網站
票價：$3,600／$2,800／$2,300／$1,500／$1,600（身障席）
