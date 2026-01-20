2026-01-20 12:34 女子漾／編輯黃冠婷
不小心就抽爆 !「宅一番」卡牌機 集結 JOJO、鬼滅、換裝娃娃等人氣IP南港現身
動漫迷的新年小確幸來了，不用排隊、不用搶限量，只要走進影城就能抽。「宅一番」卡牌機確定在1/23～3/22期間進駐 南港 LaLaport 威秀影城，一次集結 10 大人氣動漫 IP、15 套卡牌、近 200 張卡面。不管你是老粉、輕度追番，還是只是對某幾部作品有好感，這一波都很容易忍不住多看兩眼。
新卡初登場，人氣作品一次到齊
這次最大亮點之一，是 《JOJO 的奇妙冒險》首度加入卡牌陣容。角色經典站姿、強烈配色，加上燙金細節設計，就算不熟劇情，也會被畫面吸引。
同步登場的還有節奏又快又瘋的《膽大黨》、走反差路線的《一拳超人》、風格強烈的《鏈鋸人》，以及氣氛沉穩、情緒層次很深的《86－不存在的戰區－》，題材跨度大，看得出來不是只做給死忠粉。
錯過不再！補齊收藏的最佳時機
錯過過去卡款的粉絲，這次真的不能再放過。《鬼滅之刃》、《排球少年》、《防風少年》、《我的英雄學院》全面回歸，不只角色齊全，卡面設計也加入浮世繪、雷射光膜、霧面閃卡等細節，抽到哪張都很有存在感。「以前追過、現在還是有感」的情緒，這一區會特別有感覺。不只是角色帥照，而是把戰鬥瞬間、情緒張力直接定格，很適合收藏，也很適合送人。
不只有熱血，戀愛系也很討喜
這次陣容裡，也放進不少「不走戰鬥路線」的作品。
《戀上換裝娃娃》把喜多川的各種經典 Cos 與煙火大會名場面一次收齊；話題黑馬《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》則直接端出限定造型卡，從日常便服到特別版本，全都鎖定粉絲心臟。以角色造型和氣氛感取勝，就算只是喜歡畫風、角色互動，也能抽得很開心。
抵抗不了 整組收集
卡面設計本身就有不同的角色站姿、背景構圖、燙金與雷射細節全部對準粉絲審美，完全命中收藏心理。質感，顏色、構圖、材質細節都做工精巧，讓人想把同一系列慢慢湊齊!
活動資訊時間：2026/1/23－3/22
地點：南港 LaLaport 威秀影城
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower