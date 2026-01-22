2026-01-22 04:19 女子漾／編輯Wendi
《軋戲》再現清甜魅力！盤點盧昱曉15項亮眼才華，藝文女神私下竟是陽光女孩！
95後小花盧昱曉自帶清新空靈的獨特氣韻，憑著清冷美顏在新生代女星們當中脫穎而出，近期她在甜寵劇《軋戲》飾演因生活失意、沉迷於劇本殺的社恐女孩「胡羞」，在劇本殺世界裡對王牌NPC「秦宵一」（陳星旭飾）一見鍾情，2人展開一段「戲中戲」的甜蜜愛戀，深受大批劇迷們喜愛。今天就讓我們一起來盤點女神盧昱曉的15項亮眼才藝吧！
盤點盧昱曉才藝1-2：舞蹈、編舞
盧昱曉出生於上海高級知識份子家庭，爸爸是上海博愛醫院副院長，媽媽是口腔黏膜主任醫師，她是家中獨生女，自小在上海成長，儘管受盡雙親寵愛，但卻無嬌縱氣息，被粉絲視為「在愛裡長大的女孩」。盧昱曉9 歲時就在上海小熒星歌舞班學習舞藝，擁有深厚舞蹈基礎，無論是女團舞、廣場舞或是即興編舞都難不倒她。
盤點盧昱曉才藝3-6：鋼琴、服裝設計、英語、馬術
盧昱曉家庭經濟條件優渥，父母從小栽培她學鋼琴，也支持著掌上明珠長大後出國留學，盧昱曉在14那一年遠赴英國念書，之後進入利茲大學服裝設計系就讀，在國外生活期間，她還學會了騎馬，由於多年留英經歷，盧昱曉能說得一口流利英語。
盤點盧昱曉才藝7-9：健行、跳傘、登山
別看盧昱曉外型知性優雅、氣質清冷脫俗，她在留學時期曾是陽光女孩，少女時期的盧昱曉對馬術、健行、跳傘、攀冰…等戶外運動非常熱衷，18歲還曾在夜晚攀登富士山，展現出青春無畏的冒險精神。
盤點盧昱曉才藝10-13：自彈自唱、拍攝Vlog、表演
盧昱曉在英國留學期間生活多彩多姿，她除了精通繪畫，擅長彈奏鋼琴、自彈自唱，還會透過拍攝生活Vlog記錄才藝點滴，當時在網路上小有名氣的盧昱曉，獲得經紀人青睞，儘管她尚未經過專業訓練，就決定參與真人綜藝節目《演技派》，從此正式踏入演藝圈。
盤點盧昱曉才藝14-15：繪畫、速寫、頭像設計
盧昱曉具備優秀繪畫能力，曾在直播中展示畫作，令大批網友們感到驚豔，展現出其作為設計專業學生的基本功，她也因此被媒體評價為「文藝少女」，去年1月盧昱曉在一次高鐵行程當中，為《五福臨門》主要演員們手繪卡通頭像，筆觸簡潔傳神，再度贏得網友們大讚。
