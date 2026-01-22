2026-01-22 04:09 女子漾／編輯Wendi
1月韓劇演員排行榜Top5！唯一女星表藝珍入榜，《一吻爆炸》張基龍輸給他！
韓國企業評判研究所日前針對2025年12月14日至2026年1月14日期間，在電視劇當中出演的100 名演員進行分析，透過品牌評價演算法取得1月戲劇演員品牌評價指標排行榜，大家趕快跟著女子漾一起來揭曉吧！
「傲嬌職人專業戶」鄭敬淏近期在Netflix《公益律師》飾演原本擔任國民法官的男主角「姜大衛」，他因誤收一箱現金清白遭損，被迫離職之後轉任成協助弱勢族群發聲的公益律師，該劇在大結局之際收視率衝破10%，再次見證了鄭敬淏在職人劇的亮眼表現，還真得是有口皆碑呢！
1月韓劇演員排行榜Top4：表藝珍
「韓劇女神」表藝珍近期以一頭俐落短髮回歸復仇神劇系列最新一季《模範計程車3》，續演「彩虹運輸」美女駭客「安高恩」一角，並在劇中挑戰武打動作戲，完美展現出智勇雙全的特質。表藝珍近日受訪時透露若是《模範計程車》開拍第4季「絕對還要參加」，令劇迷們高呼期待呢！
1月韓劇演員排行榜Top3：朴敘俊
「韓劇男神」朴敘俊暌違7年回歸浪漫劇，在愛情劇《等待京道》與女主角元志安經歷舊愛重逢、三分三合的揪心愛戀。朴敘俊在劇中解放好身材，裸上身曬出六塊肌，同時上演令人心碎的壓抑哭戲，然而《等待京道》收視表現卻不如預期，大結局僅以4.728%坐收。
1月韓劇演員排行榜Top2：張基龍
從模特兒成功轉型為演員的「長腿男神」張基龍去年底挾著人氣甜寵劇《一吻爆炸》人氣狂飆，他所飾演的男主角「孔志赫」是位性格冷靜的菁英主管，卻誤以為女主角「高多林」是已婚人妻，因此深陷於理智與情感的衝突，張基龍巧妙演繹出「既想靠近又不敢越界」的掙扎，情不自禁的真摯演出再度圈粉無數呢！
1月韓劇演員排行榜Top1：李帝勳
儘管《信號2》有望因趙震雄醜聞慘遭腰斬，但「童顏男神」李帝勳在同期依舊憑著另一部人氣代表作《模範計程車3》聲勢大熱。近期李帝勳在《模範計程車》最新一季拋開形象大跳俏皮女團舞，在大結局中又換上一身英姿煥發的挺拔軍裝，將酷帥魅力發揮地淋漓盡致，超狂反差令劇迷們驚艷！近日李帝勳即將迎來出道20周年，他將正式啟動亞洲巡迴見面會，為演藝生涯再度寫下精彩里程碑。
