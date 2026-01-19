文雄眼鏡×我不是胖虎聯名開箱，細節到讓人想哭｜玳瑁色漸層設計+東方美學｜文雄眼鏡屏東永福店配鏡推薦

推開文雄眼鏡屏東永福店的玻璃門，眼前的空間瞬間給了我一種安心感，森林系的木質調與潔白牆面交織，像是走進某個文青咖啡館，而非冰冷的醫療空間 。

店員的招呼聲溫暖而不打擾，正是我喜歡的分寸感。

我們已經是文雄的老顧客了，每一次都像是與老朋友重逢。

這次，是為了那個讓人心動的理由：

文雄眼鏡與「我不是胖虎」的年度聯名系列 。

當店員開始為我們介紹這次聯名款式時，我才發現，原來一副眼鏡可以藏著這麼多故事。

❤️鏡腳上的東方敘事

拿起第一副眼鏡時，我注意到的不只是它的重量，更是鏡腳內側那些精緻的刻字。

不是簡單地烙印上去，這次聯名系列的鏡腳宛如小小的書法作品，我看到有過年系列的寫著「富貴在虎」。

字體帶著一種水墨的流動感，彷彿不二馬大叔筆下那隻大老虎，正用自己的方式在鏡腳上留下足跡。

這些刻字不是印刷體的冷硬，而是保留了手寫感的溫度；當我將鏡框翻轉過來仔細端詳，光線會在那些凹凸的刻痕上游移，產生細微的陰影變化。

這讓我想起傳統印章的刻工，不追求完美的對稱，反而在一筆一劃間保留了人的氣息。

店員說，每一款聯名鏡框的鏡腳刻字都不同，有些寫著幸運語，有些則是胖虎的經典台詞；像是在鏡腳這個小小的舞台上，演繹著屬於這隻憨態老虎的生活哲學。

💘

這種設計哲學讓我著迷，它不需要昭告天下，卻在每一次戴上、脫下眼鏡時，給你一個專屬的微笑。

鏡腳的線條是流暢的弧形，沒有生硬的轉折。

觸摸時能感受到表面細膩的磨砂處理，不會因為手汗而打滑，卻也不會過於粗糙。

這是一種恰到好處的摩擦係數，讓眼鏡穩定地停留在耳後，卻不會產生壓迫感。

❤️配色裡的東方美學

我挑起一副玳瑁咖色的方圓框鏡架，這是「猛虎之力」系列。

玳瑁色並不是單一的褐色，而是琥珀色、深褐色、淺棕色的漸層交織；就像水墨畫裡的「墨分五色」，深淺濃淡之間藏著豐富的層次感。

鏡框表面的紋理模仿了真實玳瑁殼的斑駁感，每一副的花紋都略有不同，這種不規則性反而成了獨一無二的標記。

酪梨則被另一款霧面漸層設計所吸引。

那副鏡框從鏡面中央的透明灰，逐漸過渡到鏡腳處的深灰黑，漸層的處理極其細膩，不是突兀的色塊拼接，而是像暮色降臨時天空的顏色變化；柔和、自然、帶著某種詩意的模糊感。

這種配色呼應了「我不是胖虎」IP本身的水墨風格，那隻胖虎最初就是從傳統水墨猛虎圖演變而來，帶著中國畫裡留白與渲染的美學基因。

❤️圖騰元素的隱藏彩蛋

最讓人驚喜的是鏡框上那些隱藏的設計細節。

在鏡腳的末端，有一個立體的胖虎頭型鑄件，那不是平面的貼紙或印刷，而是3D立體浮雕，用指尖輕觸可以感受到它的凸起。

這個小小的虎頭造型保留了胖虎標誌性的圓潤輪廓：肥嘟嘟的臉頰、微瞇的眼睛、還有那個總是帶著一點無辜表情的嘴型。

這種「觸覺設計」在眼鏡領域其實很少見。

大多數聯名款都把重心放在視覺呈現上，但文雄這次選擇讓設計多一層感官體驗。

💘

手指無意識地滑過鏡框側面時，那個微微凸起的小老虎圖案，會給你一種「被發現秘密」的驚喜感。

​店員提醒我們注意鼻墊的部分，原來連鼻墊都經過特殊設計，採用金色的胖虎頭型造型。

這個設計巧思讓人會心一笑：當眼鏡戴在臉上時，這隻小老虎就像是趴在鼻樑上，用最親密的姿態陪伴著配戴者。

這種細節不會在第一眼被注意到，卻在日常使用中逐漸被發現，就像生活裡那些需要時間才能體會的小確幸。

鏡框外側則有胖虎的簽名式圖騰，那個結合了傳統虎紋與現代線條的標誌，以雷射雕刻的方式嵌入鏡腿側面。

雕刻的深度恰到好處，不會太淺而看不清，也不會太深而顯得粗糙。在不同角度的光線下，這些圖騰會呈現出不同的視覺效果，有時候是低調的存在，有時候則會閃現出精緻的細節。

驗光過程是專業而溫暖的。

驗光師先詢問用眼鏡的習慣：開車、閱讀、用電腦的時間比例，然後才開始檢測 。

她想知道這副眼鏡將陪伴我們經歷怎樣的日常，才能給出最適合的建議。

近視度數、散光軸度、慣用眼測試，每一個步驟都伴隨著清楚的解釋 。

當驗光師說「你散光度數增加了一點點，這很正常」時，那種語氣讓人放心，像是在說「這沒什麼大不了的，我們會處理好」。

❤️等待裡的期待

整個配鏡過程大約一個小時，從選框、驗光到選片，每個環節都讓人感受到用心。

店員告訴我們取件時還會附贈專屬的「我不是胖虎」眼鏡袋、眼鏡布等等周邊。

走出文雄眼鏡永福店，屏東的午後陽光依然溫暖。我和酪梨討論著剛才選的鏡框，想像著戴上它們的樣子。

那些鏡腳上的文字、那些隱藏的小老虎圖騰、那些記得形狀的材質，都讓這副眼鏡不只是視力矯正的工具，更像是一件帶著故事和溫度的隨身物件。

也許這就是聯名的意義，把那個角色的精神、美學和哲學，透過設計的語言轉譯到日常用品上。

當酪梨戴著這副眼鏡出門，那隻憨厚老虎就會用它獨特的方式，陪我們看見這個世界。

raw-image





​🏮文雄眼鏡 屏東永福店

🚗地址 : 屏東縣屏東市永福路40號

⏰時間: 11:00 - 21:00

🏠線上賞框 : https://wenhsiung.cc/8kyuhg

📝喃喃：

1️⃣、從推開門到配完眼鏡離開，整個過程很舒服。

2️⃣、與「我不是胖虎」的聯名眼鏡，有非常多細心、貼心的設計，連外型的設計都相當出眾；我們挑選的很開心也滿意。

3️⃣、屏東永福門市就在屏東夜市附近，配完眼鏡還能去吃個小吃；對面也有很有人氣的草莓大福可以買。

