2026冬季日劇18部大盤點：鈴木亮平神演技《REBOOT》，台日合製大作《火星女王》！

2026-01-19 18:07 六六 LiuLiu

作者：李雨莘、宋思彤

2026 冬季日劇。（圖／翻攝網路劇照）
2026 冬季日劇。（圖／翻攝網路劇照）


現在短影音浪潮席捲全球，日本影劇圈為了生存也開始「大洗牌」。

名導是枝裕和感嘆觀眾對留白越來越沒耐心，這股追求「時效比（Taipa）」的趨勢確實讓長篇影劇壓力山大。為了應戰，電視台紛紛啟動「瘦身計劃」，像是 NHK 深夜劇《替玉Bravo》就仿照了晨間劇模式，每天只播出 15 分鐘為一集。

文章目錄

此外，直式短劇平台《BUMP》與富士電視台的《FOD SHORT》也強勢突圍，想利用精品短劇吸引觀眾眼球、甚至將日本潮流推向海外。

2026 冬季檔的作品節奏也變快了，亮點包括大河劇《豐臣兄弟！》、探討過動與自閉症的律政劇《搖擺法庭》，還有台日合製的《火星女王》，開創性十足。

卡司更是星光熠熠，除了戶田惠里香、菅田將暉等大咖，還有林婷憶、陳珊妮等台灣面孔。在時間碎片化的時代，哪些劇能讓你捨不得轉台？快看本季《換日線》的精選片單

1. 《暴走少女外科醫》（グラスハート）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


台劇《村裡來了一個暴走女外科》以一個脾氣暴躁的女外科醫師開始，從醫療跟生活逐漸剝開她的內心深處。而本季日劇《暴走少女外科醫》（另譯《不良醫！》），也以這樣的背景開始，呈現一位神經外科醫師的奮起史。

橋本環奈飾演的田上湖音波，曾是岐阜縣惡名昭彰的太妹，因為親友意外過世而決心學醫。首集播出，她就從診間橫空出世，甚至大罵病人「你是笨蛋嗎！」觀眾對於橋本環奈展現出的帥氣與俐落給予高度評價；甚至是她與冷酷上司中田啟介（向井理 飾），兩人之間的互動火花十足。

橋本環奈受訪時笑稱：「這次要用岐阜方言罵人，還要展現手術室裡的冷靜，反差非常大」，而編劇根本非翟擅長利用喜劇來包裹嚴肅的社會議題，他在本季還有執筆作品《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，兩部作品呈現了截然不同面貌。

未來劇情除了女主角在手術台上的熱血情節，也深入探討了偏鄉醫療與醫院體制的矛盾。網友則期待：「這會成為醫療版的極道鮮師」、「節奏極爽，期待她繼續整頓腐敗的醫療界」。

2. 《米之女：國稅局資料調查課》（おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


如果長期關注日劇，對朝日電視台「木九」時段並不陌生。從《女王偵查室》到《派遣女醫》，皆以女性角色為敘事核心，描繪她們在專業領域中展現的獨立、理性與力量。本季推出的《國稅局之女》，顯然延續這條脈絡，試圖打造另一部以女性為主體的職人群像劇。

《米之女：國稅局資料調查課》故事舞台設定在東京國稅局資料調查課新設的「複雜國稅專案處理室」，專門接手各單位避之唯恐不及的高難度案件。調查官米田正子（松嶋菜菜子 飾）集結來自不同部門的成員，包含追求工作與生活平衡的年輕世代、作風強勢的前上司，以及菁英型調查官，組成一支性格迥異、卻高度互補的臨時小組。

劇名中的「米」，不僅來自「資料調查」的字源，也巧妙延伸至角色命名，形成一場象徵性的「穀物對立」。但真正的戰場，並非命名遊戲，而是那些隱藏在權力與資本縫隙中的逃漏稅行為。透過縝密調查與專業判斷，團隊逐步揭開金錢流向的真相。

在案件推進之餘，劇集也細膩描寫成員各自的過去與傷痕。《國稅局之女》不只是揭露制度漏洞的職人劇，更是一部關於正義、責任，以及如何在灰色地帶中堅持信念的群像作品。

3. 《冬天的那些事、春天的那些事》（冬のなんかさ、春のなんかね）

圖／Netflix 提供
圖／Netflix 提供


一個「總是想太多的人」，面對日常生活、甚至突如其來的愛情，會是什麼樣貌？

《冬天的那些事、春天的那些事》圍繞著 27 歲的小說家土田文菜（杉咲花 飾）展開。身為陷入瓶頸的小說家，平時在古著店打工。然而，她在戀愛上總是陷入「因為太喜歡而害怕失去」的矛盾。

劇中利用不同時期的回憶，描寫了他與歷任男友偶遇的過往，尤其跟髮型師男友佐伯幸雄（成田凌 飾）交往時，許多生活上的相處細節，更引發了網友強烈共鳴。

導演今泉力哉認為，許多人為了維持一段關係，反而會不敢靠近、推進距離，「我想討論的就是這種距離感，而這矛盾也是冬春交替時，那種曖昧的氛圍。」

主演杉咲花繼《不良少年與白手杖女孩》後，睽違四年再度主演日本電視台（NTV）的水 10 劇，筆者認為在她的詮釋之下，會是一部節奏雖慢、但充滿生活感，且極具療癒效果的優質小品。

4. 《豐臣兄弟！》（豊臣兄弟！）

圖／LINE TV 官網
圖／LINE TV 官網


1996年，NHK第35部大河劇《秀吉》開播，是第三部以豐臣秀吉為主角的作品，也是首度加入弟弟「豐臣秀長」視角的野心之作。30年後，我們又再度迎來這對兄弟的另一作品：《豐臣兄弟》。

此次同樣描述詭譎多變的戰國時代裡，豐臣秀吉（池松壯亮 飾）與豐臣秀長（仲野太賀 飾）兄弟，憑藉一股堪稱異類的「羈絆」，逐步完成統一日本，成為混亂時代中，少見以夢想與冒險堆砌出的「下剋上」奇蹟；但相較《秀吉》，此次將更為強調秀長與秀吉兩人間的相互影響。

這部睽違30年再寫豐臣兄弟共成偉業的作品，首波公布的演員名單中，除了由仲野太賀、池松壯亮領銜主演，還有松下洸平、要潤、小栗旬、濱邊美波、宮崎葵、大東駿介等知名演員參與，都讓人相當期待，跨越平成與令和的豐臣兄弟，將會為日本帶來何種嶄新炫風。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

5. 《專業保險調查員・天音蓮》（プロフェッショナル保険調査員・天音蓮）

圖／Hami Video 提供
圖／Hami Video 提供


「詐保」是許多影劇、甚至現實生活會出現的情節。本季作品《專業保險調查員・天音蓮》，將由玉木宏主演的冷酷調查員，揭開每一個隱藏在金錢背後的扭曲人性。

主角天音蓮原本是精英型醒，但卻因為某起「詐保弒親案」的失誤引咎辭職，轉職到民間調查公司後的他，利用監聽、變裝甚至虛假影像等遊走「灰色邊緣」的手段獲取真相，並結合助理夥伴栗田凜（岡崎紗繪 飾）、佐久間凌（渡部篤郎 飾），硬派不擇手段的作法，為了就是找到真相。

「保險金的數額，就是人性的重量」，玉木宏再度展現其擅長的熟男魅力，他在首集處理的「偽裝交通事故案」，充滿了劇情的反轉元素，讓觀眾驚嘆之餘，更讓人感受到「保險調查員」不為人知的危險性。

本劇以獨立案件當作出發點，隨著故事發展而慢慢推進；同時，天音蓮當初離開警界的原因，也將會逐漸浮出水面。如果是玉木宏的粉絲、更期待他挑戰道德的灰色地帶，這部劇絕對是本季首選。

6. 《失控的她-距離越獄還有××天-》（パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-）

圖／Hami Video 提供
圖／Hami Video 提供


當惡女刑務官碰上了被關押的嫌疑犯，他們之間將激起什麼樣的化學效應？兩人的命運將如何被拉扯？刑務官是否會就此走上歧途？

《失控的她-距離越獄還有××天-》被稱為是本季最神祕、最具話題性的懸疑作。女主角冬木小惠（篠原涼子 飾）是一位在拘留所工作的刑務官，始終以嚴格紀律為名的她，卻在遇到了強盜殺人嫌疑犯日下怜治（傑西 飾）後發生轉變——怜治似乎握有小惠不為人知的過去秘密。

本劇在第一集就營造了極強的壓抑感，篠原涼子從起初的鐵血紀律，但後來眼神中流露出的動搖，層次感極佳；她近年主演的《YIPS 易普症》、《金魚妻》，多面的形象令人印象深刻。此外，來自團體 SixTONES 的傑西，則試著挑戰反社會人格的角色，邪魅的氣質讓觀眾驚艷，故事節奏也非常緊湊，引發觀眾強烈迴響。

原文劇名中的「Punch drunk」，暗示了主角如同被打得暈頭轉向的拳擊手，漸漸喪失理智。這部劇的調性預計會走向「黑色浪漫」與「犯罪心理戰」。隨著逃獄倒數計時的進行，背後的巨大陰謀與黑歷史，將成為故事轉折的關鍵。

7. 《未來的兒子》（未来のムスコ）

圖／TBS 官網
圖／TBS 官網


沒有存款、沒有穩定工作，也沒有戀人，汐川未來（志田未來 飾）在演員夢與現實夾縫中勉強維生。白天打零工，夜晚回到前男友所屬的劇團演出，人生彷彿停滯在原地。直到某個雷雨交加的夜晚，一名自稱來自 2036 年、聲稱是她「未來兒子」的小男孩突然出現，徹底打亂她的生活節奏。

這個孩子不只是奇幻設定的工具，更像是一顆被強行踢進人生軌道的變數。未來一邊承受「三十歲前必須有所成就」的倒數壓力，一邊在不斷落選與被替代中消磨信心。當連「現在」都已岌岌可危，「未來」的突然降臨，只讓她更加不知所措。

劇集細膩描寫這種「已經很努力，卻仍看不見出口」的疲憊感。舞台機會流失、夥伴離散，生活不斷提醒她的失敗。然而，在孩子的眼中，她卻始終是值得驕傲的存在。

也正因如此，這段荒謬又溫柔的相遇，讓未來重新感受到被需要的價值。《未來的兒子》以奇幻包裝現實困境，溫柔回應當代年輕人對自我與未來的深層焦慮。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

8. 《東京P.D. 警視廳公關2課》（東京P.D.～警視廳廣報2係）

圖／LINE TV 提供
圖／LINE TV 提供


過去以「公關部／廣報課」為主軸的影視作品並不多見，從描繪自衛隊宣傳單位的《飛翔公關室》，到以企業公關為背景的《木之吸管》，多半著重於如何將專業轉譯給社會大眾。《東京P.D. ～警視廳廣報2係～》則反其道而行，將鏡頭對準警察組織中最曖昧、也最黑暗的一角。

原本期待被分派至第一線辦案的刑警今泉麟太郎（福士蒼汰 飾），卻意外調任警視廳廣報課。在這裡，他必須學習監看輿情、與媒體交涉，甚至在必要時「選擇性釋出資訊」，藉由新聞操作，引導警察組織啟動或加速調查流程。這樣的工作邏輯，與他心目中的刑警形象大相逕庭。

隨著跟隨上司安藤直司（緒形直人 飾）行動，今泉逐漸理解，廣報課不只是警察的門面，更是一道替整個組織擦脂抹粉、把關風向的防線。當「偵查不公開」在現實中不斷被拉扯，公關是否仍是為了公共利益服務，也成為本劇反覆追問的核心。

9. 《紫菜包飯與飯糰》（キンパとおにぎり）

圖／東京電視台官網
圖／東京電視台官網


《紫菜包飯與飯糰》以一道料理作為相遇的起點，展開一段跨越國界的溫柔愛情。曾是馬拉松選手的長谷大河（赤楚衛二 飾），在夢想受挫後於小餐館打工；遠赴日本追逐動畫夢的韓國女孩朴琳（姜惠元 飾），則在異鄉漂泊中誤入這家小店。

語言不通、文化差異、生活節奏的不一致，構成了兩人關係中的現實阻礙。琳的一句「理所當然的事，在這裡卻變得困難」，道出異國生活的重量。然而本作並未過度渲染苦澀，而是透過細微日常，將差異轉化為親密的契機。

從飲食習慣、社交距離到情感表達，這些看似瑣碎的摩擦，反而讓關係更具真實感。曖昧的停頓、尷尬的沉默，都被拍得輕巧卻動人。

在近年日韓合製作品日益頻繁的趨勢下，《紫菜包飯與飯糰》並不追求戲劇張力，而是選擇以平實節奏，描繪跨文化情感如何在日常中慢慢發酵，是一部適合靜靜觀看的溫柔小品。

10. 《比熊貓還不擅長戀愛的我們》（パンダより恋が苦手な私たち）

圖／friDay 影音提供
圖／friDay 影音提供


在少子化議題之外，「不談戀愛」也逐漸成為一種時代現象。日本調查顯示，三至四成的年輕人沒有交往經驗，甚至不期待親密關係。《比熊貓還不擅長戀愛的我們》，正是從這樣的社會背景出發，描繪一群對戀愛感到困惑的人們。

戀愛經驗貧乏的柴田一葉（上白石萌歌 飾），被迫負責雜誌社的戀愛專欄，情急之下只好向研究動物求偶行為的副教授椎堂司（生田斗真 飾）求助。於是，一段以生物學視角解析人類感情的奇妙合作正式展開。

劇中大量引用動物求偶行為，將看似野性的本能，轉化為理解情感的線索。透過理性科普與感性煩惱的交錯，作品巧妙拆解「為何戀愛如此困難」的核心問題。

角色互動同樣耐人尋味。看似厭世的椎堂，在與一葉的對話中逐漸流露對人性的好奇；而萌歌也走出與姊姊不同的戀愛路線。本作在輕快節奏中，為「不擅長戀愛」的現代人，提供一份知性又溫柔的理解。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

11. 《Ramune Monkey》（ラムネモンキー）

圖／Netflix 提供
圖／Netflix 提供


三名在人生不同階段跌倒的中年男子，因一則挖掘人骨的新聞重新聚首。《Ramune Monkey》表面上是一場尋人之旅，實際上卻是一次對青春記憶的回溯與清算。

失勢的企業高層、被時代淘汰的導演、被家庭責任困住的理髮師，他們共同擁有一段真假難辨的中學回憶：神祕失蹤的社團老師、未完成的發表會，以及關於外星人的荒謬想像。

這些記憶碎片，看似可笑，卻指向一段所有人都曾擁有的「中二病時代」——那是尚未被現實磨平的衝動與信念。隨著調查展開，他們不得不面對自己曾經逃避、甚至刻意遺忘的過去。

編劇吉澤亮太將羞於啟齒的青春轉化為解謎敘事，讓觀眾在笑聲中感到刺痛。《Ramune Monkey》提醒我們，真正被埋葬的，往往不是事件本身，而是那個曾經相信世界仍有另一種可能的自己。

12. 《搖擺法庭》（テミスの不確かな法廷）

圖／NHK 官網
圖／NHK 官網


繼《非常律師禹英禑》後，日劇再度將目光投向神經多樣性。《搖擺法庭》不僅描繪個體的不穩定狀態，更將這份「不確定性」延伸至整個司法體系，透過法官視角，探問法律與正義之間的距離。

主角安堂清春（松山研一 飾）是一名 ASD 合併 ADHD 的法官，習慣透過模仿他人來適應社會。他相信法律的可預測性，能為混亂世界建立秩序，卻在一件件案件中，逐漸發現制度無法涵蓋所有人性。

無論是襲擊市長的青年，或微笑承認殺夫的女教師，真相往往落在法律難以精準命名的灰色地帶。也正因如此，安堂的高度敏銳，反而成為洞察盲點的關鍵。

劇名中的「忒彌斯」象徵正義女神，卻加上「搖擺」一詞，直指核心提問：當法律不再是絕對標準，正義是否也必須隨之調整？本作在冷靜敘事中，留下深刻餘韻。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

13. 《緝毒官與狂犬》（マトリと狂犬）

圖／MBS 官網
圖／MBS 官網


一起發生在夜店的吸毒者殺人事件，讓前童星梅澤恭之介（西畑大吾 飾）成為關東信越厚生局毒品取締官黑崎徹（細田善彦 飾）鎖定的目標。對毒品懷抱異常執念的黑崎，在一次突襲行動中逼迫梅澤「成為間諜」，為自己蒐集情報。

然而幾乎同時，隸屬警視廳的刑警葛城彰斗（向井理 飾），也以相同理由要求梅澤合作。於是，他被迫成為「雙重臥底」，在兩個政府機關之間遊走，誰才是真正的正義、誰在利用制度奪權，全都難以分辨。

本作刻意打破傳統的正邪對立，讓追逐者本身同樣站在灰色地帶。黑崎對毒品的病態執著，與葛城對權力與地位的渴望，都帶著近乎「狂犬」的危險氣息；反倒是身處夾縫的梅澤，成了最接近觀眾視角的存在。

透過這樣的配置，《緝毒官與狂犬》描繪的並非犯罪本身，而是制度如何製造模糊地帶，並迫使個體在其中不斷妥協。

14. 《終之人》（終のひと）

圖／TBS 官網
圖／TBS 官網


從劇名的《終之人》就能看出，這是一部講述「逝者」的故事，討論關於殯葬禮儀跟生死觀念的深度故事。

嗣江宗助（柿澤勇人 飾）是一名滿頭銀髮、菸不離手的毒舌葬儀社老闆，然而，他身患絕症，僅剩下半年壽命。他跟對生活失去信心的前精英業務梵孝太郎（西山潤 飾）搭檔，處理各種非典型的葬禮，如「DIY 葬禮」、「情趣娃娃葬禮」等。

不按常理出牌的禮儀師，在這部作品裡頭是重要的元素。柿澤勇人演活了那種「看似玩世不恭，實則對死者充滿敬意」的專業人士，也讓首集播出後引發了極大討論，觀眾認為「充滿了對生命的溫柔」，就如同台劇《出境事務所》般，充滿淚水也充滿歡笑。

本劇改編自清水俊的同名漫畫，本作從每一個委託案也透出了許多社會議題，包括日趨嚴重的「孤獨死」問題，更精準戳中了當代社會的痛點。

15. 《火星女王》（火星の女王）

圖／Hami Video 提供
圖／Hami Video 提供


人類跨越了重力，卻始終無法擺脫人性。《火星女王》將舞台設定在百年後的未來火星，在壯闊的宇宙拓荒想像下，描繪一場關於權力、身分與歸屬的政治寓言。改編自小川哲同名小說，本作不急於展示科技奇觀，而是緩慢堆疊一個高度壓抑的世界。

在火星出生、從未踏上地球的少女 Lili-E1102（林廷憶 飾），唯一與世界連結的方式，是透過通訊與地球青年白石蒼人（菅田將暉 飾）交換生活碎片。然而，當她決定啟程尋找親人時，一起突如其來的綁架事件，揭開了火星開發背後層層疊疊的政治算計。

劇中透過極權色彩濃厚的「行星間宇宙開發機構」，描繪資源壟斷、階級剝削與邊緣化治理，讓火星成為地球權力結構的延伸。作為 NHK 百週年紀念作品，其製作規模與敘事企圖相當明確。

跨台日卡司同樣是亮點。林廷憶以高度內斂的表演，撐起角色的孤獨與抵抗；陳珊妮詮釋的權力核心人物，冷冽而危險。《火星女王》最終指向的，並非科技未來，而是人類始終無法逃離的情感與認同問題。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

16. 《REBOOT》（リブート）

圖／Hami Video 提供
圖／Hami Video 提供


為了洗刷冤屈，你願意抹滅存在，成為邪惡的化身嗎？

TBS 日曜劇場《REBOOT》由鈴木亮平主演。主角早瀨陸本是溫厚的菓子店老闆，妻子失蹤多年卻等來噩耗，更遭「惡德刑警」儀堂步誣陷為兇手。在神祕會計師（戶田惠梨香 飾）的策劃下，早瀨接受整型並置換身分，徹底「重置」化身為儀堂步。

這場「自己追捕自己」的荒謬行動，實則是為了深入權力核心，揭開橫跨警界與政商的黑暗真相。

金牌編劇黑岩勉再度展現宏大敘事功力，搭配永瀨廉、蒔田彩珠等實力派卡司。全劇最大看點莫過於鈴木亮平神級的演技切換：他精準詮釋了深情的平凡父親與遊走黑白兩道的爭議刑警。

這種極致的人格反差與「換臉」追兇的懸疑張力，被日本網友盛讚為「外星人級別」的表演。本作透過身分重置探討人性底線，無疑是本季最具話題性的懸疑大作。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

17. 《聖愛倖存者》（聖ラブサバイバーズ）

圖／東京電視台官網
圖／東京電視台官網


原本只是普通上班族的相澤春（石井杏奈 飾），因工作結識偶像王子和弘（上田龍也 飾），最終與對方步入婚姻。然而在婚禮當天，她卻被告知「我們之間不會有肉體關係」，讓這段看似夢幻的關係，瞬間成為無性婚姻的試煉。

本作以「アラサ女子」（around 30，意指 30 歲前後的女性）為核心視角，描繪三十歲前後女性在戀愛、婚姻與性之間承受的現實壓力。改編自秀樂沙鷺同名漫畫，她向來擅長以喜劇語調，處理女性在關係與自我認同中的拉扯，使沉重議題仍保有可親的觀看節奏。

除了春的主線，劇中亦鋪陳多條女性支線：已婚卻外遇的妝髮師、沉迷男公關的外商 OL，讓故事不只聚焦單一困境，而是呈現女性處境的多樣性。

透過直視性與慾望的失衡，《聖愛倖存者》拋出尖銳提問：當關係缺乏性，幸福是否仍能成立？而女性為何總被要求壓抑自身的需求？

18. 《替玉Bravo》（替え玉ブラヴォー）

圖／NHK 官網
圖／NHK 官網


千本佳里奈（北香那 飾）與二木優美（天野花 飾）自小一起學芭蕾、吃拉麵，卻在長大後走上截然不同的道路。佳里奈投身廣告業，優美則持續追逐職業舞者的夢想。一次重返舞台的失敗演出，卻讓佳里奈同時失去戀人與摯友，跌入人生低谷。

為了挽回友情，她追查優美的行蹤，卻意外發現對方在拉麵店打工。芭蕾的挫敗、職場的苦澀與友情的裂痕，在短短篇幅中交錯呈現。

《替玉Bravo》採用每集 15 分鐘、每週四集的深夜短劇形式，明顯對應短影音世代的觀看習慣。題材聚焦友情、職場與美食，節奏輕巧，卻不流於空泛。

這部作品並不追求戲劇高潮，而是讓失敗與狼狽成為主角。在一天結束前，它像一碗替玉拉麵，份量不多，卻剛好填補疲憊的空隙。

延伸閱讀


2026 冬季日劇推薦：題材野心大！《豐臣兄弟》、《搖擺法庭》等作上線，追劇怎麼選？

正式登頂日本真人電影票房第一：《國寶》如何用古老技藝打動當代人，連台灣觀眾也買單？

在熊本縣山鹿市，燈籠不靠骨架卻屹立百年──專訪《無骨燈籠》導演木庭撫子

關於我

阿姞

本名李雨莘，平日追逐時事，閒時沉迷日劇。

六六 LiuLiu

本名宋思彤，已經步出研究領域的 26 歲，曾任《換日線》校園大使。喜歡記錄生活、醉心於影像敘事，最近還迷戀日劇。期許用有溫度的筆觸，寫下身邊動人心弦的故事。劇評、議題探討、時事延伸話題，更多面向的我都在這裡

六六 LiuLiu

六六 LiuLiu

影評、台日劇評、人物專訪、專題趨勢觀察

#片單 #日劇 #玉木宏 #橋本環奈 #赤楚衛二

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
往下滑看更多精彩文章
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

編輯推薦

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
往下滑看更多精彩文章
她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

2026-01-12 08:30 失敗要趁早 - 張念慈

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#舞台 #李多慧 #啦啦隊女神

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
往下滑看更多精彩文章
高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
往下滑看更多精彩文章
2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！

2026-01-12 13:00 女子漾／編輯王廷羽
2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！圖片來源：IG @m.by__sana
2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！圖片來源：IG @m.by__sana

進入 2026 年，很多人心裡多少都立了一些小目標，想變瘦一點、英文好一點，或終於開始認真存錢。但現實往往是，計畫列得很完整，真正要動起來時卻卡在「不知道該從哪一步開始」。最近 Google 公開了 Gemini 3 官方提示詞，正是從健身、飲食、學語言等日常生活切入，示範如何把這些模糊的願望，拆解成每天、每週都能實際執行的小行動。

編輯推薦

Gemini 提示詞1. 自訂健身計畫

先整理自己的實際條件，例如目前體重、是否有運動習慣、多久沒運動、每週能運動幾天，以及能使用的器材或場地。像是「住在台北市、只能在健身房跑步機運動」、「平日只有晚上 9 點後有空」。把這些資訊一次交給 Gemini，就能請它幫你排出一份從入門到進階的運動計畫，包含每週訓練次數、每次訓練內容與休息日，避免一開始就過度操勞而放棄。

提示詞：

我想在 6 個月內參加紐約市馬拉松。我最近剛以 2 小時完成半程馬拉松，每週可以訓練 5 天。請建立一份月度訓練計畫，幫助我持續增強耐力。

圖片來源：KBS
圖片來源：KBS

Gemini 提示詞2. 居家環境斷捨離

如果房間或家裡太亂，不知道從哪裡整理，可以請 Gemini 直接幫你拆解時程。例如設定「30 天內完成」、「每天最多 20 分鐘」、「不購買任何收納用品」，讓 AI 幫你安排每天只需要做一件小事，例如整理衣櫃一層、清空一個抽屜，降低心理壓力，也比較容易持續完成。

提示詞：

我想在這個月整理並為我的公寓斷捨離。請建立一個 30 天計畫，將過程拆解為簡單的每日任務，每項任務不超過 20 分鐘，且不需要我購買任何新物品。

圖片來源：Gemini
圖片來源：Gemini

Gemini 提示詞3. 學習新語言

在開始前，先告訴 Gemini 你的語言程度是零基礎還是有基礎、每天能學多久，以及希望學到什麼程度。接著請它幫你排一份 30 天學習計畫，包含每天學習內容、複習節奏與小測驗，並搭配單字卡或選擇題，讓你能定期確認自己是否真的吸收，而不是只看影片卻沒有進度。

提示詞：

我想學習基礎法文。請生成一份 30 天引導式學習計畫，並針對動詞變化建立互動式多選題測驗。另外，請為這 50 個短語生成一組閃卡。

實際輸入指令後，Gemini 會直接出題測驗，可以幫助檢視學習成果。圖片來源：Gemini
實際輸入指令後，Gemini 會直接出題測驗，可以幫助檢視學習成果。圖片來源：Gemini

Gemini 提示詞4. 優化面試策略

準備面試時，可以先告訴 Gemini 應徵的職位、產業類型，以及是否為第一次面試或轉職。接著請它模擬主管角色，實際對你提問行為題。完成後，再上傳自己練習時錄下的影片，讓 Gemini 從說話速度、肢體動作、是否頻繁使用贅詞等面向給具體建議，幫助你在正式面試前修正細節。

提示詞：

我下週有一個［職位名稱］的求職面試。請與我進行一場即時、對話式的模擬面試，重點放在行為面試問題。接著，在我上傳練習影片後，請提供一份詳細的回饋報告。

Gemini 提示詞5. 健康飲食計畫

如果常常煩惱晚餐吃什麼，可以先告訴 Gemini 你的飲食偏好，例如是否吃素、是否高蛋白、是否需要控制熱量，以及每天可下廚的時間。再設定固定時間產生菜單，讓 Gemini 每週自動幫你排好 7 天晚餐內容，並列出一份完整採買清單，減少臨時亂吃或外食的機率。

提示詞：

我想吃得更健康。請在每週日早上 9 點建立一份為期 7 天、高蛋白且素食者友善的晚餐計畫。我每天晚上大約有 45 分鐘的烹飪時間，並請包含該週的採買清單。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini 提示詞6. 個人理財規劃

把平常記帳用的試算表或支出紀錄上傳給 Gemini，請它協助分析哪些支出屬於非必要花費。再請 AI 幫你訂出具體的「每週預算規則」，例如外食次數上限、娛樂費上限，讓存錢不只是目標，而是有明確行動方式。

提示詞：

請分析我上傳的 Google 試算表（內含我上一季的每月支出），並幫我找出 3 個非必要支出項目。請建議我一套可以立即執行的每週預算守則，目標是省下 15% 的總開銷。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Gemini 提示詞7. 建立自訂閱讀清單

如果你買了很多書卻一直沒讀完，可以告訴 Gemini 你的年度閱讀目標與感興趣的主題，請它幫你設定每月固定推薦書單，並搭配簡單的閱讀進度安排。這樣每個月只專注完成一小部分，比一次列出大量書單更容易養成閱讀習慣。

提示詞：

我希望在 2026 年閱讀 12 本商業書籍。請設定一個每月 1 號執行的重複動作，推薦 5 本與廣告相關的非虛構書籍，並建立一份月度閱讀與評論時程表範例。

Gemini 提示詞8. 用好習慣取代壞習慣

先觀察自己什麼時候最容易出現壞習慣，例如睡前滑手機、通勤時無意識刷社群。把這些時間點告訴 Gemini，請它分析觸發原因，並為每個情境設計一個可行的替代行為，像是改成聽 Podcast、做伸展或寫幾行筆記，降低單靠意志力硬撐的失敗率。

提示詞：

我希望每週減少 2 小時的手機螢幕使用時間。請為我擬定一份習慣替換計畫，分析我常見的滑手機觸發情境，並為每個情境建議一項替代活動。

圖片來源：Gemini
圖片來源：Gemini

Gemini 提示詞9. 解決寫作卡關

當面對報告、日記或提案寫不出來時，可以請 Gemini 提供幾個簡短、具體的引導句或題目，而不是直接要它寫全文。透過這些引導，幫助自己先動筆，建立寫作節奏，再逐步延伸內容，減少對空白頁的抗拒感。

提示詞：

請給我 7 個本週適用的獨特、單句日記題目，鼓勵我反思目標與進度。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Gemini 提示詞10. 規劃長期目標

如果你已經成功維持某個好習慣一段時間，例如規律運動或戒菸半年，可以請 Gemini 協助你檢視目前成果，並設計下一階段的維持計畫。透過分階段目標，幫助你把短期成果轉化為長期生活方式，而不是在熱度退卻後慢慢鬆懈。

提示詞：

現在是 7 月 1 日。我已經成功堅持［目標名稱］達 6 個月。請建立一份三階段的維持計畫，幫助我將這項行動轉化為永久習慣，並為 2026 年剩餘時間設定下一步目標。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #運動 #居家收納 #飲食控制 #Gemini

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
往下滑看更多精彩文章
2026年12生肖所有運勢一次看！屬龍、屬豬迎大運，這生肖財運小心勿投機

2026年12生肖所有運勢一次看！屬龍、屬豬迎大運，這生肖財運小心勿投機

2026-01-06 10:51 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

踏入 2026 丙午馬年，五行火氣旺盛，象徵節奏加快、局勢翻動，在星座專家艾菲爾老師的觀察中，這是一年「烈火煉金」的關鍵轉折期，有些生肖在壓力中被迫升級，有些則因貴人與時機齊備而乘勢而起。太歲的推動不只是吉凶分野，更像一場提醒：誰該衝、誰該守、誰該轉彎。以下為艾菲爾老師所解析的 2026 年十二生肖整體走向，從事業、財運、感情到身心狀態，提供一份務實而清醒的年度參考。

來源轉載自 星座專家艾菲爾老師。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖鼠：正沖太歲：變動中求生存

午鼠相沖，2026 年對屬鼠者而言是高變動的一年，職場容易出現突發調整或方向急轉，與其被推著走，不如主動應變，財運起伏明顯，務必預留現金流，避免投機。感情短暫熱絡但不易長久，穩定關係者需留意情緒摩擦。健康重點在作息與泌尿系統，切忌熬夜。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖牛：害太歲：低調是最好的保護色

人際迷霧偏重的一年，職場暗流多，合約與承諾要反覆確認，財務上不宜替人作保或借貸。感情運平淡，信任感是關鍵。腸胃與壓力型不適需留心，生活越簡單越安全。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖虎：自力更生：慢即是快

少了外援，屬虎者今年得靠實力撐場，事業進展慢，但只要不急躁，都是未來的底氣。財運宜守，避免情緒性消費。感情需主動經營，否則容易降溫。規律運動能有效紓壓。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖兔：破太歲：彈性比完美更重要

計畫容易臨時變動，越堅持完美越容易內耗，投資與金錢往來需謹慎，避免口頭承諾，感情桃花多但品質參差，界線要清楚。肝臟與眼睛是今年保養重點。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖龍：吉星高照：舞台終於打開

走出前一年的壓力，2026 年對屬龍者是發光期，事業有貴人提攜，升遷或轉換跑道機會高。財運穩定向上，感情魅力提升，是關係定錨的好時機。注意應酬過量即可。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖蛇：穩步上升：智慧兌現的一年

判斷力與洞察力明顯提升，適合把長期計畫真正落地，財運屬於細水長流型，年底見成果。感情溫和踏實，健康留意換季不適。

生肖馬：值年太歲：壓力即轉機

本命年帶來高責任與高考驗，情緒管理成關鍵，事業若能沉住氣，反而有突破。財運宜守不宜攻，感情避免情緒波及對方，心火與心血管需留心。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖羊：六合太歲：順流而行

整體運勢平順，人際與團隊合作加分，財運穩定，感情溫馨，是適合累積安全感的一年。注意別悶在心裡，情緒要適度流動。

生肖猴：乘勢而上：靈活帶來機會

創意被看見的一年，副業與新嘗試有空間。財運亮眼但需見好就收。感情桃花旺，界線感要清楚，交通與過勞需留意。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖雞：害刑並見：修心是解法

職場考驗多，與人互動需留餘地，財務不宜擴張，感情易冷戰，練習換位思考。呼吸道與發炎問題需注意，靜心有助穩定。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖狗：三合助力：回歸生活本質

運勢平穩，事業適合守成，家庭與情感是重要能量來源，財運與付出成正比，健康關鍵在規律。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖豬：吉星庇佑：收穫期到來

努力容易被看見的一年，事業與財運同步成長。感情甜蜜，健康整體良好，留意飲食與腸胃負擔即可。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#感情 #老師 #貴人 #運動 #生肖虎 #生肖運勢

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！

最新文章

2026冬季日劇18部大盤點：鈴木亮平神演技《REBOOT》，台日合製大作《火星女王》！

2026冬季日劇18部大盤點：鈴木亮平神演技《REBOOT》，台日合製大作《火星女王》！

#橋本環奈 #玉木宏 #赤楚衛二 #片單 #日劇

六六 LiuLiu 2026.01.19 10
DAESUNG 大聲再掀 Trot 風潮！最新單曲〈HANDO-CHOGUA〉聽完超快樂！

DAESUNG 大聲再掀 Trot 風潮！最新單曲〈HANDO-CHOGUA〉聽完超快樂！

#歌手 #歌單推薦 #新歌推薦 #全新專輯 #韓國

睿忒 2026.01.19 17
從爭議走到一線！盤點 5 位曾演出韓國 19 禁電影的女星，孫藝真、林智妍都在內

從爭議走到一線！盤點 5 位曾演出韓國 19 禁電影的女星，孫藝真、林智妍都在內

#金高銀 #人性 #青龍獎 #片單 #演員 #電影 #韓國

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.19 21
日劇迷冬天不用睡了！從療癒到懸疑全包 Hami Video 這份冬季清單太犯規

日劇迷冬天不用睡了！從療癒到懸疑全包 Hami Video 這份冬季清單太犯規

#福山雅治 #玉木宏 #Hami #串流 #角色 #日本 #日劇 #話題 #片單

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.19 24
多瓦娜家居評價｜樹林家具推薦！平價沙發、多功能家具一次看，打造高CP值收納質感宅 🛋️

多瓦娜家居評價｜樹林家具推薦！平價沙發、多功能家具一次看，打造高CP值收納質感宅 🛋️

#好物推薦 #收納空間 #電視

meru 2026.01.19 20
《愛情怎麼翻譯？》福士蒼汰太犯規！7 部日韓跨國戀愛劇推薦，《浪漫匿名者》話題度也爆表

《愛情怎麼翻譯？》福士蒼汰太犯規！7 部日韓跨國戀愛劇推薦，《浪漫匿名者》話題度也爆表

#愛情怎麼翻譯 #高允貞 #金宣虎 #劇情 #日劇 #韓劇

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.19 149
這部必看！邵雨薇、王柏傑《動物園》今年最溫柔的治癒戲台劇 橫跨台美拍攝

這部必看！邵雨薇、王柏傑《動物園》今年最溫柔的治癒戲台劇 橫跨台美拍攝

#邵雨薇 #王柏傑 #Disney #高雄 #劇情 #台劇 #必看亮點 #愛情 #職人

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.19 37
週末回老家！開箱捷捷樂齡食品給牙口不好的奶奶吃，結果我自己也愛上？麻香牛肉燉飯＆番茄馬鈴薯燉肉實測，加熱即食像現煮，營養師監製的軟質餐

週末回老家！開箱捷捷樂齡食品給牙口不好的奶奶吃，結果我自己也愛上？麻香牛肉燉飯＆番茄馬鈴薯燉肉實測，加熱即食像現煮，營養師監製的軟質餐

#好物推薦 #營養 #高麗菜 #上班族

meru 2026.01.19 13
《臥底洪小姐》高庚杓5大魅力解析！為何不是第一眼男神卻超耐看？

《臥底洪小姐》高庚杓5大魅力解析！為何不是第一眼男神卻超耐看？

#角色 #朴信惠 #演員 #運動 #話題 #高庚杓 #臥底洪小姐

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.19 107
親戚長輩關心攻勢太猛烈？ 靠「開心果」化解尷尬！網傳「神回覆SOP」一句話hold全場

親戚長輩關心攻勢太猛烈？ 靠「開心果」化解尷尬！網傳「神回覆SOP」一句話hold全場

#過年 #春節 #開心果 #伴手禮 #感情

新頭條Thehubnews 2026.01.19 28
18+