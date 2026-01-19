2026冬季日劇18部大盤點：鈴木亮平神演技《REBOOT》，台日合製大作《火星女王》！

作者：李雨莘、宋思彤

現在短影音浪潮席捲全球，日本影劇圈為了生存也開始「大洗牌」。

名導是枝裕和感嘆觀眾對留白越來越沒耐心，這股追求「時效比（Taipa）」的趨勢確實讓長篇影劇壓力山大。為了應戰，電視台紛紛啟動「瘦身計劃」，像是 NHK 深夜劇《替玉Bravo》就仿照了晨間劇模式，每天只播出 15 分鐘為一集。

此外，直式短劇平台《BUMP》與富士電視台的《FOD SHORT》也強勢突圍，想利用精品短劇吸引觀眾眼球、甚至將日本潮流推向海外。

2026 冬季檔的作品節奏也變快了，亮點包括大河劇《豐臣兄弟！》、探討過動與自閉症的律政劇《搖擺法庭》，還有台日合製的《火星女王》，開創性十足。

卡司更是星光熠熠，除了戶田惠里香、菅田將暉等大咖，還有林婷憶、陳珊妮等台灣面孔。在時間碎片化的時代，哪些劇能讓你捨不得轉台？快看本季《換日線》的精選片單！

1. 《暴走少女外科醫》（グラスハート）

台劇《村裡來了一個暴走女外科》以一個脾氣暴躁的女外科醫師開始，從醫療跟生活逐漸剝開她的內心深處。而本季日劇《暴走少女外科醫》（另譯《不良醫！》），也以這樣的背景開始，呈現一位神經外科醫師的奮起史。

橋本環奈飾演的田上湖音波，曾是岐阜縣惡名昭彰的太妹，因為親友意外過世而決心學醫。首集播出，她就從診間橫空出世，甚至大罵病人「你是笨蛋嗎！」觀眾對於橋本環奈展現出的帥氣與俐落給予高度評價；甚至是她與冷酷上司中田啟介（向井理 飾），兩人之間的互動火花十足。

橋本環奈受訪時笑稱：「這次要用岐阜方言罵人，還要展現手術室裡的冷靜，反差非常大」，而編劇根本非翟擅長利用喜劇來包裹嚴肅的社會議題，他在本季還有執筆作品《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，兩部作品呈現了截然不同面貌。

未來劇情除了女主角在手術台上的熱血情節，也深入探討了偏鄉醫療與醫院體制的矛盾。網友則期待：「這會成為醫療版的極道鮮師」、「節奏極爽，期待她繼續整頓腐敗的醫療界」。

2. 《米之女：國稅局資料調查課》（おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-）

如果長期關注日劇，對朝日電視台「木九」時段並不陌生。從《女王偵查室》到《派遣女醫》，皆以女性角色為敘事核心，描繪她們在專業領域中展現的獨立、理性與力量。本季推出的《國稅局之女》，顯然延續這條脈絡，試圖打造另一部以女性為主體的職人群像劇。

《米之女：國稅局資料調查課》故事舞台設定在東京國稅局資料調查課新設的「複雜國稅專案處理室」，專門接手各單位避之唯恐不及的高難度案件。調查官米田正子（松嶋菜菜子 飾）集結來自不同部門的成員，包含追求工作與生活平衡的年輕世代、作風強勢的前上司，以及菁英型調查官，組成一支性格迥異、卻高度互補的臨時小組。

劇名中的「米」，不僅來自「資料調查」的字源，也巧妙延伸至角色命名，形成一場象徵性的「穀物對立」。但真正的戰場，並非命名遊戲，而是那些隱藏在權力與資本縫隙中的逃漏稅行為。透過縝密調查與專業判斷，團隊逐步揭開金錢流向的真相。

在案件推進之餘，劇集也細膩描寫成員各自的過去與傷痕。《國稅局之女》不只是揭露制度漏洞的職人劇，更是一部關於正義、責任，以及如何在灰色地帶中堅持信念的群像作品。

3. 《冬天的那些事、春天的那些事》（冬のなんかさ、春のなんかね）

一個「總是想太多的人」，面對日常生活、甚至突如其來的愛情，會是什麼樣貌？

《冬天的那些事、春天的那些事》圍繞著 27 歲的小說家土田文菜（杉咲花 飾）展開。身為陷入瓶頸的小說家，平時在古著店打工。然而，她在戀愛上總是陷入「因為太喜歡而害怕失去」的矛盾。

劇中利用不同時期的回憶，描寫了他與歷任男友偶遇的過往，尤其跟髮型師男友佐伯幸雄（成田凌 飾）交往時，許多生活上的相處細節，更引發了網友強烈共鳴。

導演今泉力哉認為，許多人為了維持一段關係，反而會不敢靠近、推進距離，「我想討論的就是這種距離感，而這矛盾也是冬春交替時，那種曖昧的氛圍。」

主演杉咲花繼《不良少年與白手杖女孩》後，睽違四年再度主演日本電視台（NTV）的水 10 劇，筆者認為在她的詮釋之下，會是一部節奏雖慢、但充滿生活感，且極具療癒效果的優質小品。

4. 《豐臣兄弟！》（豊臣兄弟！）

1996年，NHK第35部大河劇《秀吉》開播，是第三部以豐臣秀吉為主角的作品，也是首度加入弟弟「豐臣秀長」視角的野心之作。30年後，我們又再度迎來這對兄弟的另一作品：《豐臣兄弟》。

此次同樣描述詭譎多變的戰國時代裡，豐臣秀吉（池松壯亮 飾）與豐臣秀長（仲野太賀 飾）兄弟，憑藉一股堪稱異類的「羈絆」，逐步完成統一日本，成為混亂時代中，少見以夢想與冒險堆砌出的「下剋上」奇蹟；但相較《秀吉》，此次將更為強調秀長與秀吉兩人間的相互影響。

這部睽違30年再寫豐臣兄弟共成偉業的作品，首波公布的演員名單中，除了由仲野太賀、池松壯亮領銜主演，還有松下洸平、要潤、小栗旬、濱邊美波、宮崎葵、大東駿介等知名演員參與，都讓人相當期待，跨越平成與令和的豐臣兄弟，將會為日本帶來何種嶄新炫風。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

5. 《專業保險調查員・天音蓮》（プロフェッショナル保険調査員・天音蓮）

「詐保」是許多影劇、甚至現實生活會出現的情節。本季作品《專業保險調查員・天音蓮》，將由玉木宏主演的冷酷調查員，揭開每一個隱藏在金錢背後的扭曲人性。

主角天音蓮原本是精英型醒，但卻因為某起「詐保弒親案」的失誤引咎辭職，轉職到民間調查公司後的他，利用監聽、變裝甚至虛假影像等遊走「灰色邊緣」的手段獲取真相，並結合助理夥伴栗田凜（岡崎紗繪 飾）、佐久間凌（渡部篤郎 飾），硬派不擇手段的作法，為了就是找到真相。

「保險金的數額，就是人性的重量」，玉木宏再度展現其擅長的熟男魅力，他在首集處理的「偽裝交通事故案」，充滿了劇情的反轉元素，讓觀眾驚嘆之餘，更讓人感受到「保險調查員」不為人知的危險性。

本劇以獨立案件當作出發點，隨著故事發展而慢慢推進；同時，天音蓮當初離開警界的原因，也將會逐漸浮出水面。如果是玉木宏的粉絲、更期待他挑戰道德的灰色地帶，這部劇絕對是本季首選。

6. 《失控的她-距離越獄還有××天-》（パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-）

當惡女刑務官碰上了被關押的嫌疑犯，他們之間將激起什麼樣的化學效應？兩人的命運將如何被拉扯？刑務官是否會就此走上歧途？

《失控的她-距離越獄還有××天-》被稱為是本季最神祕、最具話題性的懸疑作。女主角冬木小惠（篠原涼子 飾）是一位在拘留所工作的刑務官，始終以嚴格紀律為名的她，卻在遇到了強盜殺人嫌疑犯日下怜治（傑西 飾）後發生轉變——怜治似乎握有小惠不為人知的過去秘密。

本劇在第一集就營造了極強的壓抑感，篠原涼子從起初的鐵血紀律，但後來眼神中流露出的動搖，層次感極佳；她近年主演的《YIPS 易普症》、《金魚妻》，多面的形象令人印象深刻。此外，來自團體 SixTONES 的傑西，則試著挑戰反社會人格的角色，邪魅的氣質讓觀眾驚艷，故事節奏也非常緊湊，引發觀眾強烈迴響。

原文劇名中的「Punch drunk」，暗示了主角如同被打得暈頭轉向的拳擊手，漸漸喪失理智。這部劇的調性預計會走向「黑色浪漫」與「犯罪心理戰」。隨著逃獄倒數計時的進行，背後的巨大陰謀與黑歷史，將成為故事轉折的關鍵。

7. 《未來的兒子》（未来のムスコ）

沒有存款、沒有穩定工作，也沒有戀人，汐川未來（志田未來 飾）在演員夢與現實夾縫中勉強維生。白天打零工，夜晚回到前男友所屬的劇團演出，人生彷彿停滯在原地。直到某個雷雨交加的夜晚，一名自稱來自 2036 年、聲稱是她「未來兒子」的小男孩突然出現，徹底打亂她的生活節奏。

這個孩子不只是奇幻設定的工具，更像是一顆被強行踢進人生軌道的變數。未來一邊承受「三十歲前必須有所成就」的倒數壓力，一邊在不斷落選與被替代中消磨信心。當連「現在」都已岌岌可危，「未來」的突然降臨，只讓她更加不知所措。

劇集細膩描寫這種「已經很努力，卻仍看不見出口」的疲憊感。舞台機會流失、夥伴離散，生活不斷提醒她的失敗。然而，在孩子的眼中，她卻始終是值得驕傲的存在。

也正因如此，這段荒謬又溫柔的相遇，讓未來重新感受到被需要的價值。《未來的兒子》以奇幻包裝現實困境，溫柔回應當代年輕人對自我與未來的深層焦慮。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

8. 《東京P.D. 警視廳公關2課》（東京P.D.～警視廳廣報2係）

過去以「公關部／廣報課」為主軸的影視作品並不多見，從描繪自衛隊宣傳單位的《飛翔公關室》，到以企業公關為背景的《木之吸管》，多半著重於如何將專業轉譯給社會大眾。《東京P.D. ～警視廳廣報2係～》則反其道而行，將鏡頭對準警察組織中最曖昧、也最黑暗的一角。

原本期待被分派至第一線辦案的刑警今泉麟太郎（福士蒼汰 飾），卻意外調任警視廳廣報課。在這裡，他必須學習監看輿情、與媒體交涉，甚至在必要時「選擇性釋出資訊」，藉由新聞操作，引導警察組織啟動或加速調查流程。這樣的工作邏輯，與他心目中的刑警形象大相逕庭。

隨著跟隨上司安藤直司（緒形直人 飾）行動，今泉逐漸理解，廣報課不只是警察的門面，更是一道替整個組織擦脂抹粉、把關風向的防線。當「偵查不公開」在現實中不斷被拉扯，公關是否仍是為了公共利益服務，也成為本劇反覆追問的核心。

9. 《紫菜包飯與飯糰》（キンパとおにぎり）

《紫菜包飯與飯糰》以一道料理作為相遇的起點，展開一段跨越國界的溫柔愛情。曾是馬拉松選手的長谷大河（赤楚衛二 飾），在夢想受挫後於小餐館打工；遠赴日本追逐動畫夢的韓國女孩朴琳（姜惠元 飾），則在異鄉漂泊中誤入這家小店。

語言不通、文化差異、生活節奏的不一致，構成了兩人關係中的現實阻礙。琳的一句「理所當然的事，在這裡卻變得困難」，道出異國生活的重量。然而本作並未過度渲染苦澀，而是透過細微日常，將差異轉化為親密的契機。

從飲食習慣、社交距離到情感表達，這些看似瑣碎的摩擦，反而讓關係更具真實感。曖昧的停頓、尷尬的沉默，都被拍得輕巧卻動人。

在近年日韓合製作品日益頻繁的趨勢下，《紫菜包飯與飯糰》並不追求戲劇張力，而是選擇以平實節奏，描繪跨文化情感如何在日常中慢慢發酵，是一部適合靜靜觀看的溫柔小品。

10. 《比熊貓還不擅長戀愛的我們》（パンダより恋が苦手な私たち）

在少子化議題之外，「不談戀愛」也逐漸成為一種時代現象。日本調查顯示，三至四成的年輕人沒有交往經驗，甚至不期待親密關係。《比熊貓還不擅長戀愛的我們》，正是從這樣的社會背景出發，描繪一群對戀愛感到困惑的人們。

戀愛經驗貧乏的柴田一葉（上白石萌歌 飾），被迫負責雜誌社的戀愛專欄，情急之下只好向研究動物求偶行為的副教授椎堂司（生田斗真 飾）求助。於是，一段以生物學視角解析人類感情的奇妙合作正式展開。

劇中大量引用動物求偶行為，將看似野性的本能，轉化為理解情感的線索。透過理性科普與感性煩惱的交錯，作品巧妙拆解「為何戀愛如此困難」的核心問題。

角色互動同樣耐人尋味。看似厭世的椎堂，在與一葉的對話中逐漸流露對人性的好奇；而萌歌也走出與姊姊不同的戀愛路線。本作在輕快節奏中，為「不擅長戀愛」的現代人，提供一份知性又溫柔的理解。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

11. 《Ramune Monkey》（ラムネモンキー）

三名在人生不同階段跌倒的中年男子，因一則挖掘人骨的新聞重新聚首。《Ramune Monkey》表面上是一場尋人之旅，實際上卻是一次對青春記憶的回溯與清算。

失勢的企業高層、被時代淘汰的導演、被家庭責任困住的理髮師，他們共同擁有一段真假難辨的中學回憶：神祕失蹤的社團老師、未完成的發表會，以及關於外星人的荒謬想像。

這些記憶碎片，看似可笑，卻指向一段所有人都曾擁有的「中二病時代」——那是尚未被現實磨平的衝動與信念。隨著調查展開，他們不得不面對自己曾經逃避、甚至刻意遺忘的過去。

編劇吉澤亮太將羞於啟齒的青春轉化為解謎敘事，讓觀眾在笑聲中感到刺痛。《Ramune Monkey》提醒我們，真正被埋葬的，往往不是事件本身，而是那個曾經相信世界仍有另一種可能的自己。

12. 《搖擺法庭》（テミスの不確かな法廷）

繼《非常律師禹英禑》後，日劇再度將目光投向神經多樣性。《搖擺法庭》不僅描繪個體的不穩定狀態，更將這份「不確定性」延伸至整個司法體系，透過法官視角，探問法律與正義之間的距離。

主角安堂清春（松山研一 飾）是一名 ASD 合併 ADHD 的法官，習慣透過模仿他人來適應社會。他相信法律的可預測性，能為混亂世界建立秩序，卻在一件件案件中，逐漸發現制度無法涵蓋所有人性。

無論是襲擊市長的青年，或微笑承認殺夫的女教師，真相往往落在法律難以精準命名的灰色地帶。也正因如此，安堂的高度敏銳，反而成為洞察盲點的關鍵。

劇名中的「忒彌斯」象徵正義女神，卻加上「搖擺」一詞，直指核心提問：當法律不再是絕對標準，正義是否也必須隨之調整？本作在冷靜敘事中，留下深刻餘韻。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

13. 《緝毒官與狂犬》（マトリと狂犬）

一起發生在夜店的吸毒者殺人事件，讓前童星梅澤恭之介（西畑大吾 飾）成為關東信越厚生局毒品取締官黑崎徹（細田善彦 飾）鎖定的目標。對毒品懷抱異常執念的黑崎，在一次突襲行動中逼迫梅澤「成為間諜」，為自己蒐集情報。

然而幾乎同時，隸屬警視廳的刑警葛城彰斗（向井理 飾），也以相同理由要求梅澤合作。於是，他被迫成為「雙重臥底」，在兩個政府機關之間遊走，誰才是真正的正義、誰在利用制度奪權，全都難以分辨。

本作刻意打破傳統的正邪對立，讓追逐者本身同樣站在灰色地帶。黑崎對毒品的病態執著，與葛城對權力與地位的渴望，都帶著近乎「狂犬」的危險氣息；反倒是身處夾縫的梅澤，成了最接近觀眾視角的存在。

透過這樣的配置，《緝毒官與狂犬》描繪的並非犯罪本身，而是制度如何製造模糊地帶，並迫使個體在其中不斷妥協。

14. 《終之人》（終のひと）

從劇名的《終之人》就能看出，這是一部講述「逝者」的故事，討論關於殯葬禮儀跟生死觀念的深度故事。

嗣江宗助（柿澤勇人 飾）是一名滿頭銀髮、菸不離手的毒舌葬儀社老闆，然而，他身患絕症，僅剩下半年壽命。他跟對生活失去信心的前精英業務梵孝太郎（西山潤 飾）搭檔，處理各種非典型的葬禮，如「DIY 葬禮」、「情趣娃娃葬禮」等。

不按常理出牌的禮儀師，在這部作品裡頭是重要的元素。柿澤勇人演活了那種「看似玩世不恭，實則對死者充滿敬意」的專業人士，也讓首集播出後引發了極大討論，觀眾認為「充滿了對生命的溫柔」，就如同台劇《出境事務所》般，充滿淚水也充滿歡笑。

本劇改編自清水俊的同名漫畫，本作從每一個委託案也透出了許多社會議題，包括日趨嚴重的「孤獨死」問題，更精準戳中了當代社會的痛點。

15. 《火星女王》（火星の女王）

人類跨越了重力，卻始終無法擺脫人性。《火星女王》將舞台設定在百年後的未來火星，在壯闊的宇宙拓荒想像下，描繪一場關於權力、身分與歸屬的政治寓言。改編自小川哲同名小說，本作不急於展示科技奇觀，而是緩慢堆疊一個高度壓抑的世界。

在火星出生、從未踏上地球的少女 Lili-E1102（林廷憶 飾），唯一與世界連結的方式，是透過通訊與地球青年白石蒼人（菅田將暉 飾）交換生活碎片。然而，當她決定啟程尋找親人時，一起突如其來的綁架事件，揭開了火星開發背後層層疊疊的政治算計。

劇中透過極權色彩濃厚的「行星間宇宙開發機構」，描繪資源壟斷、階級剝削與邊緣化治理，讓火星成為地球權力結構的延伸。作為 NHK 百週年紀念作品，其製作規模與敘事企圖相當明確。

跨台日卡司同樣是亮點。林廷憶以高度內斂的表演，撐起角色的孤獨與抵抗；陳珊妮詮釋的權力核心人物，冷冽而危險。《火星女王》最終指向的，並非科技未來，而是人類始終無法逃離的情感與認同問題。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

16. 《REBOOT》（リブート）

為了洗刷冤屈，你願意抹滅存在，成為邪惡的化身嗎？

TBS 日曜劇場《REBOOT》由鈴木亮平主演。主角早瀨陸本是溫厚的菓子店老闆，妻子失蹤多年卻等來噩耗，更遭「惡德刑警」儀堂步誣陷為兇手。在神祕會計師（戶田惠梨香 飾）的策劃下，早瀨接受整型並置換身分，徹底「重置」化身為儀堂步。

這場「自己追捕自己」的荒謬行動，實則是為了深入權力核心，揭開橫跨警界與政商的黑暗真相。

金牌編劇黑岩勉再度展現宏大敘事功力，搭配永瀨廉、蒔田彩珠等實力派卡司。全劇最大看點莫過於鈴木亮平神級的演技切換：他精準詮釋了深情的平凡父親與遊走黑白兩道的爭議刑警。

這種極致的人格反差與「換臉」追兇的懸疑張力，被日本網友盛讚為「外星人級別」的表演。本作透過身分重置探討人性底線，無疑是本季最具話題性的懸疑大作。

（關於本劇的更詳細介紹，請見《換日線》深度點評）

17. 《聖愛倖存者》（聖ラブサバイバーズ）

原本只是普通上班族的相澤春（石井杏奈 飾），因工作結識偶像王子和弘（上田龍也 飾），最終與對方步入婚姻。然而在婚禮當天，她卻被告知「我們之間不會有肉體關係」，讓這段看似夢幻的關係，瞬間成為無性婚姻的試煉。

本作以「アラサ女子」（around 30，意指 30 歲前後的女性）為核心視角，描繪三十歲前後女性在戀愛、婚姻與性之間承受的現實壓力。改編自秀樂沙鷺同名漫畫，她向來擅長以喜劇語調，處理女性在關係與自我認同中的拉扯，使沉重議題仍保有可親的觀看節奏。

除了春的主線，劇中亦鋪陳多條女性支線：已婚卻外遇的妝髮師、沉迷男公關的外商 OL，讓故事不只聚焦單一困境，而是呈現女性處境的多樣性。

透過直視性與慾望的失衡，《聖愛倖存者》拋出尖銳提問：當關係缺乏性，幸福是否仍能成立？而女性為何總被要求壓抑自身的需求？

18. 《替玉Bravo》（替え玉ブラヴォー）

千本佳里奈（北香那 飾）與二木優美（天野花 飾）自小一起學芭蕾、吃拉麵，卻在長大後走上截然不同的道路。佳里奈投身廣告業，優美則持續追逐職業舞者的夢想。一次重返舞台的失敗演出，卻讓佳里奈同時失去戀人與摯友，跌入人生低谷。

為了挽回友情，她追查優美的行蹤，卻意外發現對方在拉麵店打工。芭蕾的挫敗、職場的苦澀與友情的裂痕，在短短篇幅中交錯呈現。

《替玉Bravo》採用每集 15 分鐘、每週四集的深夜短劇形式，明顯對應短影音世代的觀看習慣。題材聚焦友情、職場與美食，節奏輕巧，卻不流於空泛。

這部作品並不追求戲劇高潮，而是讓失敗與狼狽成為主角。在一天結束前，它像一碗替玉拉麵，份量不多，卻剛好填補疲憊的空隙。

