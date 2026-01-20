2026-01-20 10:22 女子漾／編輯黃冠婷
樓上激情、樓下心癢！《四人行，不行》與神同行河正宇 把婚姻、慾望全攤在餐桌上
如果「樓層噪音」不是問題本身，而是打開潘朵拉盒的開關，會發生什麼事？《四人行，不行》就是這樣一部，讓你一邊笑、一邊開始覺得哪裡怪怪的電影。河正宇把最日常的鄰居摩擦，拍成一場尺度愈聊愈母湯的成人之夜。沒有外遇、沒有命案，卻每一句對話都在試探底線。在南韓上映後直接衝票房冠軍，這部片到底在紅什麼？以下 電影劇情、4 大必看亮點一次看。
電影劇情
如果有一天，你終於忍不住，邀請每天半夜製造「激情噪音」的樓上鄰居坐下來吃頓飯，你真的只是想抱怨幾句嗎？或者你心裡早就被那些聲音，勾起了好奇與想像？電影《四人行，不行》從人人都有感的「樓層噪音」出發，把一場原本只想好好談談的晚餐，慢慢推向失控邊緣。
四個成年人，兩段婚姻，在笑話、試探與半真半假的玩笑之間，一層一層掀開那些平常絕對不會說出口的慾望與不滿。這不只是一部尺度大膽的性喜劇，更像一場讓人邊笑邊心虛的成人對談。當真心被迫攤在餐桌上，關係還能不能假裝沒事？
電影 4 大必看亮點一次看
亮點1.從人人都遇過的「樓層噪音」出發
一路聊到婚姻、慾望與那些不敢說出口的真心話，全片沒有選擇誇張設定，而是從最日常、最容易被忽略的生活困擾切入。樓上夫妻夜夜傳來的聲響，不只是噪音，更成為壓垮樓下婚姻平衡的導火線，讓角色被迫直視自己對親密關係的不滿與渴望。
亮點2.整部電影幾乎靠「對話」撐場
比動作片還刺激，每一句話都在試探底線，全片沒有大場面，真正的高潮來自四個人之間密集又精準的台詞攻防。從客套寒暄到辛辣告白，笑聲之下暗藏心理博弈，讓觀眾一邊笑、一邊開始對某些台詞產生強烈共鳴。
亮點3.河正宇自編、自導、自演
用喜劇包裝尷尬，笑著把觀眾推向最不舒服的真相，河正宇不只站在鏡頭前，也全面掌控節奏。他刻意讓觀眾先因玩笑而放下戒心，再用一句看似輕描淡寫的台詞，直接戳中成年人最難承認的情感裂縫，展現成熟又危險的喜劇手法。
亮點4.孔曉振、金東旭、李荷妮全員失守
四位演技派坐著聊天，卻像一顆不定時情感炸彈，四位主演在同一空間內不斷翻轉關係，從互相試探到逐漸坦白，笑點與心酸同時發生。尤其對現實婚姻的疲憊與默契描寫，讓人忍不住邊笑邊點頭，後勁極強。
正式預告
