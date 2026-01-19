2026-01-19 16:30 睿忒
DAESUNG 大聲再掀 Trot 風潮！最新單曲〈HANDO-CHOGUA〉聽完超快樂！
Hi there，BIGBANG的成員DAESUNG(대성，大聲) 在去年 (2025) 時發行了最新單曲專輯《HANDO-CHOGUA》(2025)，其中的主打歌就是同名的〈HANDO-CHOGUA〉(2025)。這是 DAESUNG 睽違已久再次演繹 Trot 曲風，對於這樣的曲風來說，現在的年輕偶像或許很難以駕馭，除了在韓國代表著年齡層較大的音樂受眾之外，如果唱功及語氣不到位，那是根本沒辦法成功地將 Trot 曲風的感覺掌握得好，而 DAESUNG 就算是近幾年 K-Pop 偶像中很特別的一個例子吧。
在這首〈HANDO-CHOGUA〉之前，DAESUNG 在早期就已經發行過像是〈Look At Me, Gwisoon〉(2008)、〈A Big Hit!〉(2009) 等相同風格的歌曲，並且都受到了長輩粉絲們的喜愛，讓 DAESUNG 收獲了不少婆婆媽媽的粉絲。而今這首〈HANDO-CHOGUA〉是由 KUSH 和 G-DRAGAN 為他量身打造，節奏輕快又記憶點十足，目前在網路上的都是一片好評，儘管不是當下的流行曲風，但充滿活力的 Trot 還是擄獲了不少人的心。
DAESUNG 的唱功是無庸置疑的，在 BIGBANG 他一向給人定海神針的感覺，渾厚的聲線在每首歌當中的存在感都非常高；或許也因為這樣，他的聲音很適合詮釋 Trot 這類的曲風，在節奏稍快並且旋律感極強的情況下不，需要有足夠的功底才有辦法把這樣的歌曲演繹得很好，而顯然地 DAESUNG 就做得非常好，與此同時他的音質也十分地契合，在輕快之餘也能讓人感受到滿滿的力量。
〈HANDO-CHOGUA〉代表著「額度超過」的意思，潛台詞就是心中的愛已經超過自己能夠負荷的額度了。這算是首很直白的歌曲，搭配上經典的 Trot 曲風可謂是剛剛好，在網路上也不少討論說道，雖然聽起來是年齡層稍長的音樂風格，但卻是年輕人完全不會覺得乏味的程度，其中強勁的快樂氛圍已經遠遠地蓋過那些對於曲風的選擇，是首非常有感染力的歌曲。
很驚喜地在〈HANDO-CHOGUA〉的 MV 中，DAESUNG 找來了TWICE的成員SANA出演女主角，扮演和 DAESUNG 進行浪漫約會的另一方，而依照這首歌的歡樂路線，自然是穿插了不少有趣的畫面，我想大家可以自己去感受一下，畢竟在音樂品質及話題度都兼具的情況下，也許在聽不懂韓文會讓人稍微感到有些困惑，但生動的畫面會讓人輕易地就一起陷入劇情裡，實在是部蠻值得一看的 MV！
我蠻喜歡 DAESUNG 時隔多年又再度推出 Trot 風格的單曲，在所謂的 K-Pop 風格當道的時期，多發展、嘗試不同的曲風是很讓人欣慰的，在近代 K-Pop 越來越同質化的情形之下，我推測遲早會出現一波淘汰潮的，而 DAESUNG 作為 BIGBANG 的成員，雖然已經有一定的樂壇地位了，但願意將〈HANDO-CHOGUA〉這樣的歌曲規劃進自己的作品發行時程裡真的很令人驚喜又興奮，也或許日後會逐漸又形成另一股流行也不一定呢！
👉 推薦閱讀：K-Pop 王者 GD 回歸！攜團員 TAEYANG、DAESUNG 詮釋超炸〈HOME SWEET HOME〉！
----------
🎧《HANDO-CHOGUA》官方收聽連結：lnk.to/HANDO_CHOGUA
-----------
追蹤我的 Instagram：written_by_boy
追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer
追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks
👉 本月推薦好物：SONY WF-C710N 真無線降噪耳機
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數