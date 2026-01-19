2026-01-19 15:20 meru
多瓦娜家居評價｜樹林家具推薦！平價沙發、多功能家具一次看，打造高CP值收納質感宅 🛋️
不是不想家，而是家裡的那個「老古董」沙發真的快不行了！
皮都破得亂七八糟，每次坐下去都要擔心會不會被裡面的彈簧突襲，而且那個破損的樣子，朋友來家裡作客我都覺得尷尬。
加上家裡原本的收納空間嚴重不足，雜物堆得到處都是，每天下班看到這個亂糟糟的景象，心情真的很難美麗起來💔
眼看年底快到了，心想：「不行！必須趁著大掃除重新佈置一番！」於是打開電腦狂搜一波，發現網友們瘋狂推薦一個平價家具品牌——多瓦娜家居。
大家都說價格親民實惠，CP 值高到不可思議。
雖然他們官網標示很清楚，網路上就能直接下單，但畢竟是要朝夕相處的家具，我還是覺得「屁股會說實話」，一定要親自去試坐、試摸才安心！
於是，這週末我直接殺到多瓦娜家居 樹林門市，沒想到這一趟體驗，完全拯救了我的客廳！✨
走進樹林門市 —— 寬敞舒適的居家靈感庫
一進門，店員就很熱情地招呼，不會緊迫盯人，讓人逛起來很放鬆。
這裡的展間很大，動線規劃得很清楚，從客廳、餐廳到臥室的擺設都很有生活感。
拯救客廳的靈魂 —— 好睡又好收的命定沙發
我今天的首要目標就是找一張好沙發！🛋️
跟店員聊到家裡長輩有時候看電視看著看著就會在客廳睡著，所以特別需要一張「軟硬適中」又有足夠支撐力的沙發。店員立刻推薦了幾款熱銷款帶我試坐。
真的不誇張，坐下去的那一刻，我差點不想起來！
那個回彈的力度剛剛好，腰部有被好好托住的感覺。
特別是有些款式設計成沙發床的功能，攤開來就是一張舒適的小床，這對長輩來說真的太貼心了，以後他們在客廳小瞇一下也能睡得安穩，不用擔心睡得腰痠背痛😴
而且最讓我驚喜的是，這裡很多沙發底下竟然藏有「大量的收納空間」！
這完全正中我的下懷啊！把換季的毯子、或是平常少用的雜物通通塞進去，客廳瞬間變得清爽乾淨，一次解決了雜亂和舊沙發的兩個大難題👏
小坪數救星 —— 變形金剛般的升降茶几
逛著逛著，我被一張外表簡約的茶几吸引。
原本以為它只是長得好看，結果店員示範給我看，它竟然可以升降！
對於我們這種小家庭來說，客廳常常身兼數職。
把桌面升起來，立刻變成工作桌或是餐桌，高度剛剛好；
桌面下還有隱藏的收納格，連面紙盒、遙控器都有家可歸。
這種多功能家具的設計，真的讓坪數有限的空間發揮出最大的價值😍
質感收納 —— 讓家變美的秘密武器
解決了客廳，我也順便看了一下其他的收納家具。
我特別喜歡他們對細節的處理，像是衣櫃的滑軌很順，不會卡卡的，內部的隔層設計也很人性化。
還有那個女生的夢想——化妝鏡台，收納格多到連我那些瓶瓶罐罐都能擺得整整齊齊。💄
如果你最近也覺得睡不好，這裡也有床墊試躺區，一定要親自躺躺看，才能找到適合自己身型的支撐度。
為什麼推薦多瓦娜？
這一趟逛下來，我覺得多瓦娜家居會這麼受歡迎真的不是沒有原因：
價格透明實惠——不用在那邊跟老闆諜對諜殺價，官網跟門市同步價格，買起來很安心。
專業親切的建議——店員不會硬推高價品，而是真的根據你的需求（像我提到的長輩睡眠習慣、收納困擾）來給建議。
款式選擇豐富——不管你家是什麼風格，這裡幾乎都能找到搭配的單品。
把新家具下訂的那一刻，我已經開始期待新家佈置好後的樣子了！
如果你也正為家裡的舊家具煩惱，或者想趁年前幫家裡換個新氣象，
強烈建議來多瓦娜家居走一趟，相信你也會跟我一樣，找到那個讓你想賴著不走的舒適角落！
多瓦娜家居-樹林門市
📍 地址：新北市樹林區中正路455-1號
☎️ 電話：02-7730-8755
🕛 營業時間：
平日：12:00~20:00
週六：11:00~21:00
週日：11:00~20:00
💬 生活圈：https://lin.ee/ZLPmGQy
官方連結
🔗 官網：https://www.dowana.com.tw/
🔗 FB粉絲團：https://www.facebook.com/DowanaHome/
🔗 Instagram︰https://www.instagram.com/dowana_tw/
🔗 TikTok︰https://www.tiktok.com/@dowanahome
🔗 YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCOQk8W1jIZQbdxZ5_h1SZcA
(其他門市資訊)
汐止門市
地址：新北市汐止區福德一路295號
電話：02- 7729-5002
生活圈：https://lin.ee/61jPHad
中壢門市
地址：桃園市中壢區環中東路352號
電話：03-271703
生活圈：https://lin.ee/pbarPDA
新竹門市
地址：新竹市經國路二段282號
電話：03-6218589
生活圈：https://lin.ee/uStY474
南屯門市
地址：台中市南屯區忠勇路133-19號
電話：04-25609262
生活圈：https://lin.ee/meImgU3
