2026-01-19 15:48 女子漾／編輯黃冠婷
日劇迷冬天不用睡了！從療癒到懸疑全包 Hami Video 這份冬季清單太犯規
福山雅治回歸、玉木宏練到拿獎......日劇迷真的要忙了！Hami Video 冬季霸榜片單一次到位，如果你最近滑串流滑到不知道要看什麼，那這份清單請先存起來。Hami Video 正式公開 2026 冬季日劇最強片單，從懸疑、職人、禁忌愛情到療癒系通通包辦，不只卡司豪華，話題度也一部比一部猛。以下整理3部目前討論度最高日劇。
推薦1.鈴木亮平 × 戶田惠梨香 11 年後再合體，《REBOOT》未播先熱
日曜劇場新作《REBOOT》被日媒點名為「2026 冬季最受期待日劇」冠軍，由「演技變色龍」鈴木亮平搭檔「國民女神」戶田惠梨香，並找來金牌編劇黑岩勉操刀，組成話題滿滿的黃金陣容。這也是兩人繼電影《預告犯》後，睽違 11 年再度共演，劇情主打「全員說謊」的極限家族懸疑，一公布就衝上社群熱搜。戲外互動同樣成為話題，戶田惠梨香在記者會上霸氣表示「手機螢幕碎掉也沒差，只要看得到字就好」，直接讓鈴木亮平傻眼，網友笑稱這對真的太有反差魅力。
推薦2.玉木宏不只演戲，還真的練到拿獎
職人劇《專業保險調查員．天音蓮》目前穩坐 Hami Video 日劇榜冠軍，玉木宏飾演為揭發詐欺不惜遊走規則邊緣的保險調查員，冷靜又有壓迫感。
更狂的是戲外本人，玉木宏日前在葡萄牙參加國際巴西柔術歐洲錦標賽，直接拿下銅牌。他也坦言：「現在最重要的就是柔術練習，不管多忙都要擠時間。」把角色的韌性直接延伸到現實生活，難怪被粉絲封為「最自律男神」。
推薦3.篠原涼子談禁忌愛情，SixTONES 傑西反差登場
《失控的她－距離越獄還有XX天－》由「日劇女王」篠原涼子主演，這次她化身冷靜刑務官，卻愛上神祕死刑犯，禁忌感直接拉滿。男主角則由 SixTONES 成員傑西挑戰陰沉危險角色，和他平時在綜藝裡的陽光形象完全相反。兩人戲裡緊張對峙，戲外卻被爆料常在片場比冷笑話，篠原涼子甚至笑說「常常被他搶梗，真的不甘心」。
從療癒到熱血，冬季片單一次包辦
除了話題新劇，Hami Video 這波冬季片單也補齊不同情緒需求。想放空療癒，有《幸福就是吃飯睡覺等待》全套上架；想看大格局史詩，NHK 大河劇《豐臣兄弟！》描寫戰國兄弟情誼；還有《孤獨的美食家 2026 新春特別篇》、災難劇《119緊急呼叫－2026橫濱大停電－》，以及福山雅治與大泉洋再度合作的《Last Man ー全盲搜查官ーFAKE/TRUTH》。
