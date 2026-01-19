週末回老家！開箱捷捷樂齡食品給牙口不好的奶奶吃，結果我自己也愛上？麻香牛肉燉飯＆番茄馬鈴薯燉肉實測，加熱即食像現煮，營養師監製的軟質餐

這幾年，每次週末回老家探望奶奶，心情總是有點複雜。

看著她因為假牙配戴不舒服，面對滿桌子兒孫準備的豐盛菜餚，筷子卻遲遲不動，最後只能挑幾塊軟爛的豆腐配稀飯吃，那種想幫忙卻又無能為力的感覺，真的會讓人鼻子一酸 😔

前陣子聽媽媽說奶奶最近胃口變差，整個人瘦了一圈，我焦慮到差點都要去報名廚藝補習班，深怕她營養不夠。

還好，我在網路上滑到了這個神隊友——捷捷樂齡食品

原本只是抱著死馬當活馬醫的心態買給奶奶試試，結果沒想到，這東西好吃到連我自己這個獨居女子都忍不住囤了好幾包在冷凍庫。

今天就來跟妳們掏心掏肺，聊聊這款讓我跟奶奶都淪陷的美味，特別是那兩款讓我驚艷的「麻香牛肉燉飯」和「番茄馬鈴薯燉肉」。





先說說為什麼我會選這家。

市面上的調理包多到像山一樣，但專門為「樂齡族」設計的卻少之又少。

捷捷是由專業營養師邱爸和護理師 Martha 共同監製的，這點直接擊中我的心 ❤️

這就像是妳把身體交給專業教練一樣放心，他們懂老人家「咬不動、吞不下」的痛，更懂照顧者心裡的急。

但我必須自首，剛收到貨的時候，我也很懷疑。

這種冷凍的東西，真的會像現煮的一樣好吃嗎？該不會有一種冰箱味吧？🤔

結果，當我第一次加熱完端給奶奶，看她不用費力咀嚼就能把一整碗飯吃光光，甚至還露出那種「好久沒吃到肉了」的滿足笑容時，我眼眶真的差點紅掉。

那一刻我才明白，這不只是一包食物，而是一種讓長輩找回吃飯尊嚴的禮物。

而且最反轉的是，因為它成分單純、無添加，又有清楚的蛋白質標示，對於我們這種常常外食、營養不均衡的獨居上班族來說，根本也是完美的懶人健康餐。





這次開箱我最想分享的第一個選手，是讓我跟奶奶都讚不絕口的「麻香牛肉燉飯」。

還記得那天是個超級冷的下雨天，我加班回到租屋處，又累又餓，完全不想動手切菜洗碗。

打開冷凍庫看到這包原本要帶給奶奶的庫存，心想好啦我也來試試看老人的食物到底長怎樣。

它的加熱方式真的對我們這種懶人超級友善 ✨

如果是給奶奶吃，我會用電鍋加熱，因為那樣香氣會最濃郁。

把包裝剪開，倒進碗裡，外鍋加半杯水，按下開關

大概十幾分鐘後，隨著電鍋跳起來的那一聲「喀」，整個小套房瞬間充滿了濃郁的麻油香和薑味！

那種味道，真的很像小時候阿嬤在廚房燉補湯的氣息，光聞到就覺得身體暖了一半。

舀一匙放進嘴裡，我驚呆了。

原本以為會是那種糊糊爛爛像嬰兒泥的口感，結果完全不是。

妳看得到完整的米粒形狀，但舌頭輕輕一頂，米飯就在嘴裡化開了，這種「視覺像普通飯，口感卻像慕斯」的技術也太神奇。

最讓我感動的是牛肉，以前煮牛肉最怕老，老人家根本咬不動，但

這裡面的牛肉碎處理得非常細緻，保留了肉香卻完全不需要費力咬

那晚我一個人窩在沙發上吃完這碗，那種溫潤的麻油香氣從胃裡暖上來，不僅撫慰了我的胃，也療癒了社畜疲憊的心 🍛

後來帶給奶奶吃，她也驚訝地說：「這肉怎麼這麼軟？好香喔！」

看著她一口接一口，完全不用擔心卡牙縫，我真的覺得這錢花得太值得了，這大概就是所謂的花錢買快樂吧

再來是這款「番茄馬鈴薯燉肉」，這是屬於燴料系列，也就是說它是只有料，要自己配飯或麵。

這對喜歡變化的獨居族或是有煮飯習慣的家庭來說更方便。

像我奶奶有時候不想吃飯，我就會幫她煮一點軟麵線，淋上這個醬汁，超級搭 👍

這款我是用最懶人的隔水加熱法。

燒一鍋水煮滾，關火，然後把整包調理包丟進去泡個五到十分鐘。

這段時間妳可以去卸妝、換衣服，回來就可以吃了，連鍋子都不用洗，是不是超讚？

剪開包裝的那一瞬間，番茄酸酸甜甜的香氣撲鼻而來，那種自然的果酸味，真的很能刺激食慾 🍅

倒在熱騰騰的白飯上，醬汁紅通通的色澤光看就讓人流口水

實際吃起來，馬鈴薯已經燉到超級綿密，跟醬汁完全融合在一起，豬肉塊也是軟嫩多汁，完全沒有那種冷凍豬肉的腥味。

我覺得最棒的是它的調味，是用天然食材去堆疊出來的鮮味，而不是那種死鹹的味精感。

奶奶年紀大味覺退化，有時候會覺得東西沒味道，但這個番茄的天然酸甜剛好可以打開她的味蕾。

我自己吃的時候，覺得這根本就是白飯殺手，酸甜適中，吃完完全不會口乾舌燥。

對於我們這種天天吃重油重鹹外食的上班族來說，偶爾吃這樣一頓無負擔的晚餐，感覺身體都在跟我說謝謝 🥰





每一口都是回憶殺：懷舊高麗菜燉飯 🥬✨

這道「懷舊高麗菜燉飯」真的讓我一秒泛淚！

原本以為只是普通的菜飯，沒想到加熱後那個蝦米和香菇爆香的味道飄出來，根本就是小時候阿嬤在廚房煮飯的味道啊！😭

以前阿嬤煮高麗菜飯，我最愛吃那個吸滿蔬菜甜味的飯粒，但現在阿嬤牙口不好，高麗菜的纖維對她來說太粗了，

很久沒看她敢大口吃菜。捷捷這款處理得超級厲害，

高麗菜燉得非常軟爛，完全沒有惱人的粗纖維，但保留了蔬菜最精華的清甜味。

看著阿嬤一口接一口，說：「這飯有甜喔！」那種滿足的表情，真的讓我心裡暖暖的。

對我們這種忙碌的上班族來說，這不只是一頓飯，更是一種被擁抱的家鄉味，清爽不油膩，吃完身體很舒服，心裡很富足。

如果是喜歡清淡口味、或是想念古早味的人，這款絕對不能錯過！🥰

試吃完這一輪，我發現捷捷樂齡食品打破了我對「老人餐」的刻板印象

以前總覺得那是不好吃的、糊爛的東西，但捷捷把它做成了精緻的料理

每一包上面都清楚標示了蛋白質含量，這點真的超貼心 💪。

不管是為了預防奶奶肌肉流失，還是為了我自己想要飲食控制、補充優質蛋白，這都是最棒的選擇。

而且對於獨居的我來說，這比叫外送還划算又健康。不用為了湊免運買一堆垃圾食物，也不用擔心一個人煮飯食材買太多放到壞掉。

現在我的冷凍庫裡隨時都備著幾包，週末帶回去給奶奶加菜，平日晚上自己想吃點好的就熱一包。

這不僅僅是解決了長輩「吃」的難題，更像是生活中的一個小確幸。

真的很推薦給跟我一樣，夾在工作與家庭照顧兩頭燒的妳

不需要把自己逼得太緊，覺得一定要親手煮才是孝順。

有時候，選對工具，讓專業的營養師來幫忙，我們才能有更多高品質的時間，好好陪伴奶奶聊天、看電視。

看

著奶奶把碗底吃得乾乾淨淨，那種安心感，真的是什麼都換不來的

現在奶奶只要看到我拿著捷捷的盒子回去，眼睛都會發亮呢

真心推薦大家試試看，讓這份溫暖的美味，同時照顧妳愛的人，也照顧辛苦的自己 💕





牙口不好、吞嚥退化的阿公阿嬤（一定要買！）

忙到沒時間煮飯的獨居上班族（對，就是妳！）

想要吃得健康少負擔的懶人





微波：拆袋倒出，大火 60-90 秒（最快！適合辦公室午餐）

電鍋：拆袋倒出，外鍋半杯水（最香！適合在家慢慢享受）

隔水：水滾關火，整包泡 5-10 分（免洗碗！適合懶得刷鍋子的日子）





捷捷樂齡食品官網

(小提醒：每個人的口味和身體狀況都不一樣，以上都是我的真實體驗，如果有特殊飲食限制，還是要先問問醫生或營養師喔！)